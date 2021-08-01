Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль

Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль, и создает неблагоприятный климат как вокруг России, так и внутри нее.

Об этом сказано в аналитическом исследовании Института Роберта Лэнсинга "Россия: Вызовы и уязвимости".

В исследовании отмечается, что грубое вмешательство во внутренние дела стран Европы и разведывательно-подрывные операции на их территориях – снизили доверие к Москве и убедили население европейских стран во враждебной и агрессивной политике России, реанимировав воспоминания времен Холодной войны.

"Кремль выбрал конфронтационный путь и во время пандемии COVID-19, сконцентрировавшись на дезинформационных операциях, дискредитации вакцин иностранного производства и используя собственные сомнительные препараты, позиционировавшиеся как вакцины, с геополитической целью. Москва пытается поддерживать антивакцинные движения путем дезинформационных кампаний в мире. Это усиливает недовольство правительств стран, которые таким образом становятся жертвами распространения ковида", - отмечают аналитики Института Роберта Лэнсинга.

Исследователи считают, что Россия пошла на соревнование с США относительно присутствия на европейском газовом рынке, пытаясь уменьшить долю американского LNG-газа. В то же время процесс достройки газопровода "Северный поток-2" продемонстрировал возможности России по созданию искусственного дефицита газа в Европе и оперативного увеличения цен путем, например, ремонта одного из участков газопровода.

"Соглашение между США и ФРГ относительно "Северного потока-2", встреча в Женеве позволили России усилить свои позиции в медийной плоскости. Впрочем, они добавили стимула к противодействию российской экспансионистской политике в Европе и усилили движение противников проекта в США", - следует из анализа специалистов института.

Прогнозируется, что в практической плоскости противостояние между США и РФ будет усиливаться в ответ на киберпреступления, вмешательство в выборы, в том числе в Конгресс, которые состоятся в 2022 году, на признаки которых уже указал Белый дом.

Напомним, на днях президент США Джозеф Байден предположил, что Китай и Россия могут стать "смертельными конкурентами" США.

В свою очередь, в Кремле назвали США "оппонентами" России. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил уровень отношений РФ и США, заявив, что Вашингтон "вряд ли можно назвать нашими партнерами".