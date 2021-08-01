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Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль

Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль

Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль, и создает неблагоприятный климат как вокруг России, так и внутри нее.

Об этом сказано в аналитическом исследовании Института Роберта Лэнсинга "Россия: Вызовы и уязвимости".

В исследовании отмечается, что грубое вмешательство во внутренние дела стран Европы и разведывательно-подрывные операции на их территориях – снизили доверие к Москве и убедили население европейских стран во враждебной и агрессивной политике России, реанимировав воспоминания времен Холодной войны.

"Кремль выбрал конфронтационный путь и во время пандемии COVID-19, сконцентрировавшись на дезинформационных операциях, дискредитации вакцин иностранного производства и используя собственные сомнительные препараты, позиционировавшиеся как вакцины, с геополитической целью. Москва пытается поддерживать антивакцинные движения путем дезинформационных кампаний в мире. Это усиливает недовольство правительств стран, которые таким образом становятся жертвами распространения ковида", - отмечают аналитики Института Роберта Лэнсинга.

Исследователи считают, что Россия пошла на соревнование с США относительно присутствия на европейском газовом рынке, пытаясь уменьшить долю американского LNG-газа. В то же время процесс достройки газопровода "Северный поток-2" продемонстрировал возможности России по созданию искусственного дефицита газа в Европе и оперативного увеличения цен путем, например, ремонта одного из участков газопровода.

"Соглашение между США и ФРГ относительно "Северного потока-2", встреча в Женеве позволили России усилить свои позиции в медийной плоскости. Впрочем, они добавили стимула к противодействию российской экспансионистской политике в Европе и усилили движение противников проекта в США", - следует из анализа специалистов института.

Прогнозируется, что в практической плоскости противостояние между США и РФ будет усиливаться в ответ на киберпреступления, вмешательство в выборы, в том числе в Конгресс, которые состоятся в 2022 году, на признаки которых уже указал Белый дом.

Напомним, на днях президент США Джозеф Байден предположил, что Китай и Россия могут стать "смертельными конкурентами" США.

В свою очередь, в Кремле назвали США "оппонентами" России. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил уровень отношений РФ и США, заявив, что Вашингтон "вряд ли можно назвать нашими партнерами".

Автор: 

исследование (567) россия (95326)


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Топ комментарии
+17
Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль - Цензор.НЕТ 1089
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01.08.2021 12:21
+12
Ага, ага. Запад так сильно противостоит кремлю, что цены на энергоносители достигли небывалых высот в Европе. Прям вот на глазах тощает *****. А СП-2 сильно поспособствовал истощению расеи настолько, что кацапы уже собрались трубу разобрать до украинской границы. Земной, млять, поклон Западу за такое противостояние. Пора немножко меньше противостоять, а то нализали ***** мозоли на жопе.
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01.08.2021 12:21
+11
Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль - Цензор.НЕТ 5088
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01.08.2021 12:32
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Правила форума Совет форумчан
Ага, ага. Запад так сильно противостоит кремлю, что цены на энергоносители достигли небывалых высот в Европе. Прям вот на глазах тощает *****. А СП-2 сильно поспособствовал истощению расеи настолько, что кацапы уже собрались трубу разобрать до украинской границы. Земной, млять, поклон Западу за такое противостояние. Пора немножко меньше противостоять, а то нализали ***** мозоли на жопе.
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01.08.2021 12:21 Ответить
А можно задать не популярный вопрос ? А что собственно задолжал коллективный Запад Украине? Ладно подписанты меморандума , но та же Бельгия или Дания и ....Как не прискорбно,но Украина говорит (и требует !) одно ,а делает другое.. Когда запад вводит санкции ,а Украина расширяет торговлю !?? Пересидент жаждет встречи с фюрером, а куча разношерстных "патриотов" призывает к замирению. На выборах голосуют за откровенных коллаборантов , а ТВ в их руках. Оружие вам ? Денег? А где при такой политике это окажется завтра? Нам сначала определиться с намерениями....может Китаю подлизнем?
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01.08.2021 12:39 Ответить
А я даже спорить с тобой не стану, поскольку мое отношение к действиям власти, похоже, во многом с твоим совпадает. Вина за все проё...ы в последнее время, особенно на внешнеполитическом поприще, просматривается однозначная вина украинской власти. Отсутствие патриотизма, непрофессионализм, инфантильность. Простой пример: Зеркаль, обувшая в международных судах рф на миллиарды, даже теоретически не допустила мысли о сотрудничестве с нынешней властью. Почему? Потому что бессмысленно. Власть руководствуется не интересами государства, а интересами группы бизнес-структур и своими личными.
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01.08.2021 12:47 Ответить
Скоро уйдут Меркель.
У Байдена большие проблемы в США и за их пределами, так что импичмент не так уж безнадежен, а тогда снова победит Трамп.

И кроме того, есть еще Турция, а рядом с ней огромнейшее Ливантийское месторождение и газ Туркмении, который можно получить через ТрнсКаспийский газопровод
https://az.sputniknews.ru/expert/20210214/426216228/gazoprovod-transkaspijskij-turkmenistan-azerbaijan.html

А пока можно и терминалы сжиженного газа быстро построить.
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01.08.2021 15:46 Ответить
Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль - Цензор.НЕТ 6505
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01.08.2021 12:21 Ответить
Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль - Цензор.НЕТ 1089
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01.08.2021 12:21 Ответить
12 баллов!!!
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01.08.2021 15:46 Ответить
Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль
Исследование: Продолжение протекционистской политики Германии с Россией истощает Запад
Вывод - все остались при своих.
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01.08.2021 12:22 Ответить
Ну как не понять-скучно )(уйлу,скучно..
а когда собаке нечего делать она что-то лижет,,
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01.08.2021 12:24 Ответить
..." п редположил что Китай и Россия могут стать смертельными конкурентами ....... " - да па- раша потихоньку срет вам молча на голову уж лет 20 , а вы все не унюхаете !!!
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01.08.2021 12:27 Ответить
истощается не кремль, а россияне...
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01.08.2021 12:27 Ответить
рашистский гадюшник должен развалится ,
к этому всё и идёт !
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01.08.2021 12:30 Ответить
Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль - Цензор.НЕТ 5088
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01.08.2021 12:32 Ответить
Какой-то грёбаный аутотренинг: халва-халва-халва...
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01.08.2021 12:33 Ответить
не засмучуйся, прийми смерть гавнаімперії, як неминучу
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01.08.2021 13:17 Ответить
Дурень думкой багатіє - народ придумав про таких як ти відірваних від дійсності мрійників.
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01.08.2021 13:31 Ответить
тоді ти маєш бути казковим багатієм!
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01.08.2021 13:35 Ответить
_Я был бы только рад чтобы ты оказался прав. Но я реальность воспринимаю такой как она есть, без очков розовых или черных. Здравомыслящий человек должен быть реалистом!
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01.08.2021 13:40 Ответить
тоді, як реаліст реалісту, наведи історичний приклад вічної імперії
ги
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01.08.2021 14:04 Ответить
"Байден предположил, что Китай и Россия могут стать "смертельными конкурентами" США" Источник: https://censor.net/ru/n3280241

Совок він такий. А якщо врахувати, що КНДР знаходиться під патронатом та на забезпеченні в цих комуняк, то наслідки "виступу" такого тріо можуть бути катастрофічними для всіх.
П'яний дурень (московія), працьовитий напівадекват (КНР) і повний відморозок (КНДР) - вибухова суміш...
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01.08.2021 12:34 Ответить
А зачем просить,деньги в Украине есть и много,только заробитчане за полгода вкатили 6млрд.За эти деньги уже можно сделать "оружие возмездия",ракету дальностью до Кремля..
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01.08.2021 13:12 Ответить
гавнаімперія маст дай!
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01.08.2021 13:16 Ответить
что там этот институт исследует ?) Тут даже слепому видно и без института чем занимается Запад и чего добивается Рашка . Некоторые западаные страны ( а в первую очередь это Германия ) на всю катушку сотрудничает с Рахой и принуждает Украину к капитуляции .Нам такие помощники не нужны .
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01.08.2021 13:26 Ответить
А эти помощники вовсе и не нам!
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01.08.2021 13:32 Ответить
Опять все Запад путает, не понимая основы основ. Конфронтация укрепляет Кремль, а не истощает. Печалька, чего-то вспоминается Задорнов с его "ну туупые"....
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01.08.2021 14:23 Ответить
Эти исследования напоминают наши соцопросы о рейтинге президента.
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01.08.2021 14:44 Ответить
Все эти санкции не более мыльного пузыра Уже 7 лет они есть но никак на расею не влияют Не смотря на них экономика расеи на 5 месте в мире и на втором в Европе США показали свою беззубость Держались на понтах -Мы покажем РФ .А пришлось показать...Показать нечего Хакеры рф цинично атакуют США , и не только США , а ответки нет никакой..Это всё что нужно знать о теперешней власти в США..
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01.08.2021 15:35 Ответить
Продолжение конфронтационной политики России с Западом укрепляет Кремль, самим ЕС, особенно фрицами и американцами.которые разрешили рашисту укреплятся ежегодно на десятки лярдов баксов "Северным потоком"- ИнститутРоберта Лэнсинга- лживые и слепые подельники рашиста
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01.08.2021 16:14 Ответить
Кремль укрепляется, а россияне НИЩАЮТ - послушайте видео Дмитрия Потапенка.
У простых людей всё меньше возможностей купить еду.
СССР разваливали так же - и ничего - успешно развалили..
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02.08.2021 11:40 Ответить
У простых людей всё меньше возможностей купить еду.- люди,у которых нет возможности купить еду ,не ведут войну с Украиной ,а монеты от продажи газа ,будут идти не на еду,а на войну
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02.08.2021 11:59 Ответить
 
 