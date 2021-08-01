Исследование: Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль
Продолжение конфронтационной политики России с Западом истощает Кремль, и создает неблагоприятный климат как вокруг России, так и внутри нее.
Об этом сказано в аналитическом исследовании Института Роберта Лэнсинга "Россия: Вызовы и уязвимости".
В исследовании отмечается, что грубое вмешательство во внутренние дела стран Европы и разведывательно-подрывные операции на их территориях – снизили доверие к Москве и убедили население европейских стран во враждебной и агрессивной политике России, реанимировав воспоминания времен Холодной войны.
"Кремль выбрал конфронтационный путь и во время пандемии COVID-19, сконцентрировавшись на дезинформационных операциях, дискредитации вакцин иностранного производства и используя собственные сомнительные препараты, позиционировавшиеся как вакцины, с геополитической целью. Москва пытается поддерживать антивакцинные движения путем дезинформационных кампаний в мире. Это усиливает недовольство правительств стран, которые таким образом становятся жертвами распространения ковида", - отмечают аналитики Института Роберта Лэнсинга.
Исследователи считают, что Россия пошла на соревнование с США относительно присутствия на европейском газовом рынке, пытаясь уменьшить долю американского LNG-газа. В то же время процесс достройки газопровода "Северный поток-2" продемонстрировал возможности России по созданию искусственного дефицита газа в Европе и оперативного увеличения цен путем, например, ремонта одного из участков газопровода.
"Соглашение между США и ФРГ относительно "Северного потока-2", встреча в Женеве позволили России усилить свои позиции в медийной плоскости. Впрочем, они добавили стимула к противодействию российской экспансионистской политике в Европе и усилили движение противников проекта в США", - следует из анализа специалистов института.
Прогнозируется, что в практической плоскости противостояние между США и РФ будет усиливаться в ответ на киберпреступления, вмешательство в выборы, в том числе в Конгресс, которые состоятся в 2022 году, на признаки которых уже указал Белый дом.
Напомним, на днях президент США Джозеф Байден предположил, что Китай и Россия могут стать "смертельными конкурентами" США.
В свою очередь, в Кремле назвали США "оппонентами" России. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил уровень отношений РФ и США, заявив, что Вашингтон "вряд ли можно назвать нашими партнерами".
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У Байдена большие проблемы в США и за их пределами, так что импичмент не так уж безнадежен, а тогда снова победит Трамп.
И кроме того, есть еще Турция, а рядом с ней огромнейшее Ливантийское месторождение и газ Туркмении, который можно получить через ТрнсКаспийский газопровод
https://az.sputniknews.ru/expert/20210214/426216228/gazoprovod-transkaspijskij-turkmenistan-azerbaijan.html
А пока можно и терминалы сжиженного газа быстро построить.
Исследование: Продолжение протекционистской политики Германии с Россией истощает Запад
Вывод - все остались при своих.
а когда собаке нечего делать она что-то лижет,,
к этому всё и идёт !
ги
Совок він такий. А якщо врахувати, що КНДР знаходиться під патронатом та на забезпеченні в цих комуняк, то наслідки "виступу" такого тріо можуть бути катастрофічними для всіх.
П'яний дурень (московія), працьовитий напівадекват (КНР) і повний відморозок (КНДР) - вибухова суміш...
У простых людей всё меньше возможностей купить еду.
СССР разваливали так же - и ничего - успешно развалили..