Дослідження: Продовження конфронтаційної політики Росії із Заходом виснажує Кремль
Продовження конфронтаційної політики Росії із Заходом виснажує Кремль і створює несприятливий клімат як навколо Росії, так і всередині неї.
Про це сказано в аналітичному дослідженні Інституту Роберта Ленсінга "Росія: Виклики і вразливості".
У дослідженні наголошується, що грубе втручання у внутрішні справи країн Європи і розвідувально-підривні операції на їхніх територіях знизили довіру до Москви і переконали населення європейських країн у ворожій та агресивній політиці Росії, реанімувавши спогади часів холодної війни.
"Кремль вибрав конфронтаційний шлях і під час пандемії COVID-19, сконцентрувавшись на дезінформаційних операціях, дискредитації вакцин іноземного виробництва і використовуючи власні сумнівні препарати, що позиціювалися як вакцини, з геополітичною метою. Москва намагається підтримувати антивакцинні рухи шляхом дезінформаційних кампаній у світі. Це посилює невдоволення урядів країн, які через її дії стають жертвами поширення ковіду", - зазначають аналітики Інституту Роберта Ленсінга.
Дослідники вважають, що Росія пішла на змагання із США щодо присутності на європейському газовому ринку, намагаючись зменшити частку американського LNG-газу. Водночас процес добудови газопроводу "Північний потік-2" продемонстрував можливості Росії щодо створення штучного дефіциту газу в Європі і оперативного збільшення цін шляхом, наприклад, ремонту однієї з ділянок газопроводу.
"Угода між США і ФРН щодо "Північного потоку-2", зустріч у Женеві дозволили Росії посилити свої позиції в медійній площині. Втім, вони додали стимулу до протидії російській експансіоністській політиці в Європі і посилили рух противників проєкту в США", - випливає з аналізу фахівців інституту.
Прогнозується, що в практичній площині протистояння між США і РФ посилюватиметься у відповідь на кіберзлочини, втручання у вибори, зокрема в Конгрес, які відбудуться у 2022 році, на ознаки яких вже вказав Білий дім.
Нагадаємо, днями президент США Джозеф Байден припустив, що Китай і Росія можуть стати "смертельними конкурентами" США.
Зі свого боку, в Кремлі назвали США "опонентами" Росії. Зокрема, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив рівень відносин РФ і США, заявивши, що Вашингтон "навряд чи можна назвати нашими партнерами".
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У Байдена большие проблемы в США и за их пределами, так что импичмент не так уж безнадежен, а тогда снова победит Трамп.
И кроме того, есть еще Турция, а рядом с ней огромнейшее Ливантийское месторождение и газ Туркмении, который можно получить через ТрнсКаспийский газопровод
https://az.sputniknews.ru/expert/20210214/426216228/gazoprovod-transkaspijskij-turkmenistan-azerbaijan.html
А пока можно и терминалы сжиженного газа быстро построить.
Исследование: Продолжение протекционистской политики Германии с Россией истощает Запад
Вывод - все остались при своих.
а когда собаке нечего делать она что-то лижет,,
к этому всё и идёт !
ги
Совок він такий. А якщо врахувати, що КНДР знаходиться під патронатом та на забезпеченні в цих комуняк, то наслідки "виступу" такого тріо можуть бути катастрофічними для всіх.
П'яний дурень (московія), працьовитий напівадекват (КНР) і повний відморозок (КНДР) - вибухова суміш...
У простых людей всё меньше возможностей купить еду.
СССР разваливали так же - и ничего - успешно развалили..