Дослідження: Продовження конфронтаційної політики Росії із Заходом виснажує Кремль

Продовження конфронтаційної політики Росії із Заходом виснажує Кремль і створює несприятливий клімат як навколо Росії, так і всередині неї.

Про це сказано в аналітичному дослідженні Інституту Роберта Ленсінга "Росія: Виклики і вразливості".

У дослідженні наголошується, що грубе втручання у внутрішні справи країн Європи і розвідувально-підривні операції на їхніх територіях знизили довіру до Москви і переконали населення європейських країн у ворожій та агресивній політиці Росії, реанімувавши спогади часів холодної війни.

"Кремль вибрав конфронтаційний шлях і під час пандемії COVID-19, сконцентрувавшись на дезінформаційних операціях, дискредитації вакцин іноземного виробництва і використовуючи власні сумнівні препарати, що позиціювалися як вакцини, з геополітичною метою. Москва намагається підтримувати антивакцинні рухи шляхом дезінформаційних кампаній у світі. Це посилює невдоволення урядів країн, які через її дії стають жертвами поширення ковіду", - зазначають аналітики Інституту Роберта Ленсінга.

Дослідники вважають, що Росія пішла на змагання із США щодо присутності на європейському газовому ринку, намагаючись зменшити частку американського LNG-газу. Водночас процес добудови газопроводу "Північний потік-2" продемонстрував можливості Росії щодо створення штучного дефіциту газу в Європі і оперативного збільшення цін шляхом, наприклад, ремонту однієї з ділянок газопроводу.

"Угода між США і ФРН щодо "Північного потоку-2", зустріч у Женеві дозволили Росії посилити свої позиції в медійній площині. Втім, вони додали стимулу до протидії російській експансіоністській політиці в Європі і посилили рух противників проєкту в США", - випливає з аналізу фахівців інституту.

Прогнозується, що в практичній площині протистояння між США і РФ посилюватиметься у відповідь на кіберзлочини, втручання у вибори, зокрема в Конгрес, які відбудуться у 2022 році, на ознаки яких вже вказав Білий дім.

Нагадаємо, днями президент США Джозеф Байден припустив, що Китай і Росія можуть стати "смертельними конкурентами" США.

Зі свого боку, в Кремлі назвали США "опонентами" Росії. Зокрема, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив рівень відносин РФ і США, заявивши, що Вашингтон "навряд чи можна назвати нашими партнерами".