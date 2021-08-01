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Университеты получат 59 млн евро от Евросоюза на энергоэффективность, - Шмыгаль

Университеты получат 59 млн евро от Евросоюза на энергоэффективность, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что Евросоюз выделяет 59 млн евро на программы энергоэффективности для украинских высших учебных заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Украинские университеты получат средства на энергоэффективное обновление учебных зданий и общежитий. Финансовую поддержку в размере 49 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк и 10 млн евро гранта - Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды. На этой неделе состоялось подписание контрактов в рамках реализации проекта "Высшее образование в Украине"", - написал премьер.

 По его словам, модернизация зданий улучшит условия обучения и проживания студентов в университетах и ​​одновременно сбудет пособствовать существенной экономии ресурсов для вузов и перехода к зеленой экономике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 1,2 млрд гривен на утепление домов

Университет (244) энергосбережение (154) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+2
Універ майбутнього ім.Бубачки теж отримає?
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01.08.2021 13:53
+1
Що на пилораму "дровишки2 підвезли ,буде що пиляти !!!)))
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01.08.2021 13:59
+1
КИТАЙ это говно...полное говно...Вспомните меня да ПОЗДНО БУДЕТ...
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01.08.2021 14:17
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Всё украдут?
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01.08.2021 13:52 Ответить
Універ майбутнього ім.Бубачки теж отримає?
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01.08.2021 13:53 Ответить
Адміністрації відповідних університетів вже реєструють фірми-прокладки та офшорні рахунки.
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01.08.2021 13:54 Ответить
Электрикам работы теперь прибавиться, также как и запасы диодных лампочек у них дома))
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01.08.2021 13:56 Ответить
Не так быстро, шмыга! А наисовременнейший универ будущего уже не достроят?
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01.08.2021 13:56 Ответить
Що на пилораму "дровишки2 підвезли ,буде що пиляти !!!)))
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01.08.2021 13:59 Ответить
я так понимаю, что энергосбережение = энергоэффективность = снижение прибыли энерготоргующих воротил?
а каким боком тут снижение тарифов?
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01.08.2021 14:01 Ответить
пчелы против меда
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01.08.2021 14:02 Ответить
Краще б ЄС ввів додатковий податок на українську продукцію, виготовлену з порушенням екологічних норм - металургію, ліс кругляк, олію, кукурудзу, і т.п. Тоді б почали чухатися. А ці халявні кошти просто розтягнуть.
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01.08.2021 14:03 Ответить
Там же тепер новиє літса. Нє?
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01.08.2021 14:06 Ответить
А хіба головним завданням університетів (та й інших навчальних закладів) є енергетина, чи й економіна ефективність?
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01.08.2021 14:08 Ответить
в опу бы запхали свои 59 лямов. Ничего хорошего нам от запада ждать не стоит, нужно наращивать боевые возможности, строить ядреную бомбу, а уже после этого, отвоевывать свои территории и пытаться интегрироваться на запад уже на равных.
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01.08.2021 14:11 Ответить
Украине нужны университеты, которые дают передовые знания инновационные из всего мира и чтобы тут развивались знания. Чтобы из университетов выходили и создавали новые технологии передовые. Нужно вкладывать много денег и государства и инвесторов в знания. В Украине должны создаваться конкуренты нейролинк, нужно освоить редактирование ДНК, и куча должно быть лабораторий и во всех областях и из них должны выходить топ технологии. Сотрудничать нужно с США, чтобы вместе работали над технологиями и с Западными странами, да и Китай тоже нужно в Украину привлекать и Японию и т.д. Развитие должно идти в огромной спешке!!!
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01.08.2021 14:13 Ответить
К 2028 году газ нефть и уголь будут просто говном,,ну типа куриній помет..єто Паровіе двигатели начала 20 века..Єкологически ЧИСТЫе..экологически независимые от нефтяного и газового дерьма.... Особо одаренным на пальцах покажу...СОЛДНЦЕ бесплатный Источник энергии...СОЛНЦЕ ...пля...бараны...
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01.08.2021 14:15 Ответить
КИТАЙ это говно...полное говно...Вспомните меня да ПОЗДНО БУДЕТ...
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01.08.2021 14:17 Ответить
Купят лампочки светодиодные, тысячу штук, остальное украдут, что ещё могут эти чудики😁😁😁😁
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01.08.2021 14:30 Ответить
Помогли ,стало быть, профессуре с оплатой энергии ...А лаборантам достанется ?
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01.08.2021 14:35 Ответить
кивы растащат по карманам
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01.08.2021 14:46 Ответить
Универы получат 59 млн евро на разворовывание - там давно научились воровать похлеще бабок из рыбного ряда.
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01.08.2021 17:06 Ответить
Деньги на воздух (ветряные электростанции)
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01.08.2021 19:05 Ответить
нет университетов в Украине кроме КНУШа
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01.08.2021 23:53 Ответить
 
 