Университеты получат 59 млн евро от Евросоюза на энергоэффективность, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что Евросоюз выделяет 59 млн евро на программы энергоэффективности для украинских высших учебных заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Украинские университеты получат средства на энергоэффективное обновление учебных зданий и общежитий. Финансовую поддержку в размере 49 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк и 10 млн евро гранта - Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды. На этой неделе состоялось подписание контрактов в рамках реализации проекта "Высшее образование в Украине"", - написал премьер.

По его словам, модернизация зданий улучшит условия обучения и проживания студентов в университетах и ​​одновременно сбудет пособствовать существенной экономии ресурсов для вузов и перехода к зеленой экономике.

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