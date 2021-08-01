Університети отримають 59 млн євро від Євросоюзу на енергоефективність, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що Євросоюз виділяє 59 млн євро на програми енергоефективності для українських вишів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Українські університети отримають кошти на енергоефективне оновлення навчальних будівель та гуртожитків. Фінансову підтримку в розмірі 49 млн євро надасть Європейський інвестиційний банк та 10 млн єврогранту - Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Цього тижня відбулося підписання контрактів у межах реалізації проєкту "Вища освіта в Україні", - написав прем'єр.

За його словами, модернізація будівель поліпшить умови навчання і проживання студентів в університетах і водночас сприятиме істотній економії ресурсів для вишів і переходу до "зеленої" економіки.

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