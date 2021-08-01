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Університети отримають 59 млн євро від Євросоюзу на енергоефективність, - Шмигаль

Університети отримають 59 млн євро від Євросоюзу на енергоефективність, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що Євросоюз виділяє 59 млн євро на програми енергоефективності для українських вишів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

"Українські університети отримають кошти на енергоефективне оновлення навчальних будівель та гуртожитків. Фінансову підтримку в розмірі 49 млн євро надасть Європейський інвестиційний банк та 10 млн єврогранту - Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Цього тижня відбулося підписання контрактів у межах реалізації проєкту "Вища освіта в Україні", - написав прем'єр.

За його словами, модернізація будівель поліпшить умови навчання і проживання студентів в університетах і водночас сприятиме істотній економії ресурсів для вишів і переходу до "зеленої" економіки.

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Автор: 

Університет (180) енергозбереження (115) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+2
Універ майбутнього ім.Бубачки теж отримає?
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01.08.2021 13:53
+1
Що на пилораму "дровишки2 підвезли ,буде що пиляти !!!)))
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01.08.2021 13:59
+1
КИТАЙ это говно...полное говно...Вспомните меня да ПОЗДНО БУДЕТ...
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01.08.2021 14:17
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Всё украдут?
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01.08.2021 13:52 Відповісти
Універ майбутнього ім.Бубачки теж отримає?
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01.08.2021 13:53 Відповісти
Адміністрації відповідних університетів вже реєструють фірми-прокладки та офшорні рахунки.
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01.08.2021 13:54 Відповісти
Электрикам работы теперь прибавиться, также как и запасы диодных лампочек у них дома))
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01.08.2021 13:56 Відповісти
Не так быстро, шмыга! А наисовременнейший универ будущего уже не достроят?
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01.08.2021 13:56 Відповісти
Що на пилораму "дровишки2 підвезли ,буде що пиляти !!!)))
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01.08.2021 13:59 Відповісти
я так понимаю, что энергосбережение = энергоэффективность = снижение прибыли энерготоргующих воротил?
а каким боком тут снижение тарифов?
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01.08.2021 14:01 Відповісти
пчелы против меда
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01.08.2021 14:02 Відповісти
Краще б ЄС ввів додатковий податок на українську продукцію, виготовлену з порушенням екологічних норм - металургію, ліс кругляк, олію, кукурудзу, і т.п. Тоді б почали чухатися. А ці халявні кошти просто розтягнуть.
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01.08.2021 14:03 Відповісти
Там же тепер новиє літса. Нє?
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01.08.2021 14:06 Відповісти
А хіба головним завданням університетів (та й інших навчальних закладів) є енергетина, чи й економіна ефективність?
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01.08.2021 14:08 Відповісти
в опу бы запхали свои 59 лямов. Ничего хорошего нам от запада ждать не стоит, нужно наращивать боевые возможности, строить ядреную бомбу, а уже после этого, отвоевывать свои территории и пытаться интегрироваться на запад уже на равных.
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01.08.2021 14:11 Відповісти
Украине нужны университеты, которые дают передовые знания инновационные из всего мира и чтобы тут развивались знания. Чтобы из университетов выходили и создавали новые технологии передовые. Нужно вкладывать много денег и государства и инвесторов в знания. В Украине должны создаваться конкуренты нейролинк, нужно освоить редактирование ДНК, и куча должно быть лабораторий и во всех областях и из них должны выходить топ технологии. Сотрудничать нужно с США, чтобы вместе работали над технологиями и с Западными странами, да и Китай тоже нужно в Украину привлекать и Японию и т.д. Развитие должно идти в огромной спешке!!!
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01.08.2021 14:13 Відповісти
К 2028 году газ нефть и уголь будут просто говном,,ну типа куриній помет..єто Паровіе двигатели начала 20 века..Єкологически ЧИСТЫе..экологически независимые от нефтяного и газового дерьма.... Особо одаренным на пальцах покажу...СОЛДНЦЕ бесплатный Источник энергии...СОЛНЦЕ ...пля...бараны...
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01.08.2021 14:15 Відповісти
КИТАЙ это говно...полное говно...Вспомните меня да ПОЗДНО БУДЕТ...
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01.08.2021 14:17 Відповісти
Купят лампочки светодиодные, тысячу штук, остальное украдут, что ещё могут эти чудики😁😁😁😁
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01.08.2021 14:30 Відповісти
Помогли ,стало быть, профессуре с оплатой энергии ...А лаборантам достанется ?
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01.08.2021 14:35 Відповісти
кивы растащат по карманам
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01.08.2021 14:46 Відповісти
Универы получат 59 млн евро на разворовывание - там давно научились воровать похлеще бабок из рыбного ряда.
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01.08.2021 17:06 Відповісти
Деньги на воздух (ветряные электростанции)
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01.08.2021 19:05 Відповісти
нет университетов в Украине кроме КНУШа
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01.08.2021 23:53 Відповісти
 
 