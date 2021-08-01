Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников
Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской.
"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады", - говорится в телеграм-канале НОК Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Там уточняется, что заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м отозвана.
Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку Кристину Тимановскую "насильно вывозят из Токио".
"Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - говорится в сообщении фонда.
В комментарии Еврорадио Тимановская заявила: "Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой".
О ситуации стало известно. В зону вылета прибыли волонтеры и полиция.
"Сейчас я нахожусь с полицией. Пока они решают что делать", - отметила Тимановская.
Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- мучители людей
Белорусская легкоатлетка Тимановская будет просить политубежище в Европе, а могла бы как Исинбаева восхвалять диктатора, помогать переписывать конституцию и спокойно жить в Монако
Белорусскую бегунью насильно вывозят из Токио после критики начальства. Спортсменка просит МОК о помощи
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мотолько помоги».
Представители белорусской олимпийской команды депортируют спортсменку, они уже купили ей билет на самолет и везут в аэропорт с вещами.
Отмечается, что Тимановская должна была завтра бежать 200-метровую дистанцию на Олимпиаде в Токио, однако представители белорусской сборной не допустили ее к соревнованиям и планируют отправить в Минск. Сейчас спортсменка находится в третьем терминале аэ
у себе в номерах.
Пройшла кваліфікацію.
може виступити в "Олімпійській команді біженців"(Є така)
Назревает международный скандал.
Кристина Тимановская в присутствии японской полиции пытается отказаться от посадки на самолет.
Кристина Тимановская обратилась за помощью в НОК.
«Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», - обратилась Тимановская.
https://charter97.org/ru/news/2021/8/1/431612/
*
Агентство ТАСС сообщает, что Тимановская не проходила регистрацию на рейс Токио.
*
Представители японского МИД выехали в токийский аэропорт, чтобы встретиться с Кристиной Тимановской.
Киберпартизаны объявили о взломе АИС «Паспорт».
Киберпартизаны https://t.me/cpartisans объявили о взломе автоматизированной информационной системы «Паспорт».
В подтверждение были опубликованы паспортные данные сбежавшего в Беларусь бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и других персон.
Киберпартизаны утверждают, что получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения Лукашенко, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.