Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады", - говорится в телеграм-канале НОК Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Там уточняется, что заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м отозвана.

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку Кристину Тимановскую "насильно вывозят из Токио".

"Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - говорится в сообщении фонда.

В комментарии Еврорадио Тимановская заявила: "Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой".

О ситуации стало известно. В зону вылета прибыли волонтеры и полиция.

"Сейчас я нахожусь с полицией. Пока они решают что делать", - отметила Тимановская.

Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.