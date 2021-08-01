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Новости Олимпиада-2020
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Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников

Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады", - говорится в телеграм-канале НОК  Беларуси, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Там уточняется, что заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м отозвана.

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку Кристину Тимановскую "насильно вывозят из Токио".

"Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - говорится в сообщении фонда.

В комментарии Еврорадио Тимановская заявила: "Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой".

О ситуации стало известно. В зону вылета прибыли волонтеры и полиция.

"Сейчас я нахожусь с полицией. Пока они решают что делать", - отметила Тимановская.

Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.

Беларусь (7886) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+16
Срочно просить политическое убежище!
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01.08.2021 16:02
+15
северная корея. беги до посольства Швейцарии и проси политического убежища
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01.08.2021 16:04
+13
Сейчас она находится в токийском аэропорту Ханэда с японской полицией и, по словам белорусского журналиста Тадеуша Гицзана, хочет подать заявление о предоставлении убежища в Австрии.
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01.08.2021 16:09
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Не захотіла 4по400 - буде 5 по 365.як мінімум.
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01.08.2021 15:57 Ответить
Падаль набутылочная
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01.08.2021 17:40 Ответить
Дядя, ти дебіл?
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01.08.2021 17:43 Ответить
А почему тебе плюсики ставят кацапо петушки?
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01.08.2021 17:57 Ответить
I will not return to Belarus," she told Reuters in a message over Telegram.https://www.reuters.com/lifestyle/sports/exclusive-olympics-belarusian-athlete-says-she-was-taken-airport-go-home-after-2021-08-01/?taid=610693cc7815cb000162a15b&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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01.08.2021 15:59 Ответить
ну знов нeправильно кажe трeба казати я оюся повртатись!
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01.08.2021 16:03 Ответить
а у Мiнську прикриють до Протасєвiча?
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01.08.2021 16:01 Ответить
Що завгодно можуть зробити. Наприклад, зґвалтувати хором, придушити і прикласти десь у лісах під Мінськом.
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01.08.2021 17:45 Ответить
*прикопати десь у лісах
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01.08.2021 17:46 Ответить
Срочно просить политическое убежище!
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01.08.2021 16:02 Ответить
ну знов нeправильно кажe трeба казати я боюся повертатись! нe хочу нiчого нe дасть
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01.08.2021 16:06 Ответить
це одне і те саме...
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01.08.2021 16:10 Ответить
северная корея. беги до посольства Швейцарии и проси политического убежища
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01.08.2021 16:04 Ответить
Угандийца который сбежал из сборной и захотел остаться, японская полиция вернула в Уганду.
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01.08.2021 16:08 Ответить
а надо было бежать в посольство. территория посольства - территория государства и ни один полицейский не перейдет через порог
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01.08.2021 16:42 Ответить
Свинособаки бегут?
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01.08.2021 17:41 Ответить
Сейчас она находится в токийском аэропорту Ханэда с японской полицией и, по словам белорусского журналиста Тадеуша Гицзана, хочет подать заявление о предоставлении убежища в Австрии.
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01.08.2021 16:09 Ответить
австрия выдаст. тупой выбор
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01.08.2021 16:43 Ответить
лучше бы уже просила на нейтральной полосе убежища у охраны аэропорта
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01.08.2021 16:44 Ответить
Мабуть може просити політичного притулку в Токіо.
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01.08.2021 16:06 Ответить
Японские националисты не дали гражданства страны ни корейцам, которые живут там 70 лет, ни айнам предки которых переселились туда с острова Сахалин 100 лет назад.
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01.08.2021 16:33 Ответить
притулок не громадянство
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01.08.2021 16:41 Ответить
При том что Айны это коренное население японии. А предки японцев еще в 16 веке даже с о. Хоккайдо не уничтожило всех айнов и переняло их самурайскую культуру. Японцы на самом деле- корейцы которые выгнали ацнов и частично смешались с ними
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01.08.2021 22:36 Ответить
Сборная Белоруси отказалась ехать на ГУЛАГ Путлера в БелоРАШЕ
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01.08.2021 16:09 Ответить
На РАБссии острый дефицит БЫДЛА... чечены и ингуши мочат в сортире рюсских баранов сотнями в день... Буряты и калмыки подключились к Акции... мочи рюсскава Мудака...
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01.08.2021 16:12 Ответить
...в тєму - Північна Корея відмовилась від участі в Олімпіаді в Токіо.
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01.08.2021 16:13 Ответить
Щаз ,если запросит полит убежище,то и будет видно ,кто чего стоит....
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01.08.2021 16:14 Ответить
На зло бабушке Лукашенко готов отморозить уши с мозгом.
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01.08.2021 16:14 Ответить
снимать спортсменку перед олимпийским стартом - картофельный фюррер вообще мозгами двинулся! Уверен, что Кристина не пропадет поскольку желающих приютить высококлассную спортсменку есть очень много стран.
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01.08.2021 16:17 Ответить
угу, он за Азербайжан бывшая украинка выиграла бронзу в дзюдо, а из Днепра золото в спортивной гимнастике за Израиль
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01.08.2021 16:48 Ответить
Лукашешку 3 дня назад сам сказал...я вас посажу....за неудачные концерты в Японии...ВЫВОД...*? баранов Путлера и Лукашеску надо МОЧИТЬ в СОРТИРЕ...,одни без флага и Гимна в Японии..вторые не хотят быть Лукашенсками...
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01.08.2021 16:19 Ответить
Краснопузое быдло Путлера и Сралина круче китайцев.... и монголов Хана Батыя...это капздец...Во всем виноваты бандеровцы... Порошенко и Турчинов с Далей ГРИБАУСКАЙТЕ...
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01.08.2021 16:24 Ответить
Самолёт перехватить. Посадить в Киеве. Дать даме политическое убежище (Героя Украины давать не нужно).
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01.08.2021 16:24 Ответить
)))))))
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01.08.2021 20:35 Ответить
Джо Байден когда выслушал Тихановскую пару днгей назад...принял незамедлительные санкции ...против РАБссии ибо там бабло БЕЛОРАШИ Лукашеску... Быдло Мавзолейноею...вы попали...
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01.08.2021 16:27 Ответить
Блин, пусть к нам едет, замордуют дивчину.
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01.08.2021 16:31 Ответить
Якщо повернеться то вона дурепа...
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01.08.2021 16:32 Ответить
Тут фишка в другом...сам Бульбафюре 29 июля сказал...я вас посажу,вы не хотите завоевывать медали для меня в Япониии... ну что сказать??? переплюнул даже Зелемойского и Путлера... Баран он и в Африке НЕГР...
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01.08.2021 16:34 Ответить
Вторая мировая война началась не 22 июня...,а 2 сентября 1939 года в Польше...а закончилась почему то в Японии 2 сентября 1945 года... Кто умеет думать,тот меня поймет....
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01.08.2021 16:39 Ответить
все люди мира знают о начале 2 Мировой 1 сентября... для тебя 2-е сентября... ты наверное учень кивы? и про что нужно думать дальше...?
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01.08.2021 17:03 Ответить
Поедет в Европу. Дадут нобелевскую премию по чему-нибудь. Дипломаты будут охранять. Будет как сыр в масле кататься, не то что бедные африканцы от которых светлоликие отстреливаются с помощью гуманитарной колючей проволоки..)
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01.08.2021 16:39 Ответить
Ты африканец, или удмурт?
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01.08.2021 17:43 Ответить
Гандон Гандонович - конечно же - удмурт мокшанский. Такую полную чушь только єти лішнехромосомние могут рождать у себя в мозгах!
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01.08.2021 20:38 Ответить
Дура! Политического убежища проси!
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01.08.2021 16:45 Ответить
Тарган може взяти в заручники її сім'ю. Покаже відео з закривавленими обличчями батьків і ультиматумом - "или возвращаешься как миленькая домой, или твоих папу с мамой прикопаем в лесу".
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01.08.2021 17:40 Ответить
Не тот уровень,даже Протасевича семью никто не трогал.
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01.08.2021 17:44 Ответить
"Без її відома її поставили на естафету"...Але спортсмен ніколи не вирішує,де,як,на скільки і коли йому змагатись...Для цього є тренер або тренери,яким краще відомі параметри і здібності спортсмена...Крім того є інтереси команди,які завжди вищі від інтересів окремого гравця...
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01.08.2021 16:46 Ответить
По-твоему спортсмен - это типо раб, которого куда поставят, там и будет вкалывать? Вчера играл в футбол, а сегодня не хватает человека в теннисе, вот тебе ракетка и побежал на поле. К каждому соревнованию нужно готовиться, в том числе психологически.
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01.08.2021 19:52 Ответить
Белоруся РАБссия и Австрия сегодня страны АНШЛЮЗА....придурковатый придурок Мавзолея хочет стать Караджичем Милошевичем а Мухомором Каддаффи...Стиль Гитлера не прошел безследно...Путлер заинтеросолван в СИЛЕ БЕЛОРУСи.... Хаос и дестабилизация в МИРЕ....конек обоих плешивых БАРАНОВ...
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01.08.2021 16:58 Ответить
Сегодня Лукашеску заявил...я готов разместить в Белоруси хоть всю РАБссиянскую армию...
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01.08.2021 17:04 Ответить
рашисты-бульбашисты
- мучители людей
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01.08.2021 17:05 Ответить
Тут фишка в другом...неделю назад мне из Белоруси подружка сообщила...войска из РАБссмии идут по ночам в Белорусь тысячами КАМАЗомв и УРАЛов...
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01.08.2021 17:06 Ответить
вірити кремлеботу-себе не поважати
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01.08.2021 18:28 Ответить
Лукашенко показал Западу, что Северная Корея находится в Европе

Белорусская легкоатлетка Тимановская будет просить политубежище в Европе, а могла бы как Исинбаева восхвалять диктатора, помогать переписывать конституцию и спокойно жить в Монако

Белорусскую бегунью насильно вывозят из Токио после критики начальства. Спортсменка просит МОК о помощи

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мотолько помоги».

Представители белорусской олимпийской команды депортируют спортсменку, они уже купили ей билет на самолет и везут в аэропорт с вещами.

Отмечается, что Тимановская должна была завтра бежать 200-метровую дистанцию на Олимпиаде в Токио, однако представители белорусской сборной не допустили ее к соревнованиям и планируют отправить в Минск. Сейчас спортсменка находится в третьем терминале аэ
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01.08.2021 17:13 Ответить
у знак протесту і у підтримку інші члени білоруської збірної завтра станцюють.
у себе в номерах.
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01.08.2021 18:27 Ответить
Мають ще бути квіти та шарикі
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01.08.2021 20:40 Ответить
Пожары в Турции идут только в туристических центрах страны,заявил представитель агентства АНАДУЛУ...а это значит...пожары в стране имеют четкую логическую направленность...,туда где собралось большое количество отдыхающих со всего Мира...,потому Путлер и запретил месяц назад Туры РАБссиянского быдла в Турцию...,все логично...
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01.08.2021 17:14 Ответить
Эрдогану надо поймать Боширова и Петрова...
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01.08.2021 17:18 Ответить
Разумеется "спорт вне политики". Это даже ***** знает . Особенно когда это выгодно для страны мельдония и урины
Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників - Цензор.НЕТ 7336
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01.08.2021 17:18 Ответить
Фишка тут в другом..скоро выборы в Германии..па любасу Мавзолейный Хмырь соорудит пару тройку терактов в Берлине или любых других городах ...На сегодня рейтинг партии Зеленых Анналены Бербок вырос до Небес...,а это капздец для срани РАБссиянской...
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01.08.2021 17:28 Ответить
Её спасать надо. В Белоруси её замучают. Пусть полит убежище просит
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01.08.2021 17:43 Ответить
спортсменка заявлена на старт.
Пройшла кваліфікацію.
може виступити в "Олімпійській команді біженців"(Є така)
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01.08.2021 18:32 Ответить
Олег Ждан, представитель белорусской диаспоры в Японии, рассказал, что в аэропорт Ханеда прибыла съемочная группа крупнейшего телеканала в Японии -NHK. Они будут освещать ситуацию с попыткой насильственной депортации Тимановской.
Назревает международный скандал.
Кристина Тимановская в присутствии японской полиции пытается отказаться от посадки на самолет.
Кристина Тимановская обратилась за помощью в НОК.
«Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», - обратилась Тимановская.
https://charter97.org/ru/news/2021/8/1/431612/
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01.08.2021 18:34 Ответить
Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

*
Агентство ТАСС сообщает, что Тимановская не проходила регистрацию на рейс Токио.
*
Представители японского МИД выехали в токийский аэропорт, чтобы встретиться с Кристиной Тимановской.
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01.08.2021 18:35 Ответить
Информационная бомба невероятной силы
Білоруські функціонери зняли з Олімпіади спортсменку Тимановську, що критикувала чиновників - Цензор.НЕТ 975
Киберпартизаны объявили о взломе АИС «Паспорт».

Киберпартизаны https://t.me/cpartisans объявили о взломе автоматизированной информационной системы «Паспорт».
В подтверждение были опубликованы паспортные данные сбежавшего в Беларусь бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и других персон.
Киберпартизаны утверждают, что получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения Лукашенко, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.
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01.08.2021 18:37 Ответить
«Тренер сказал, что это вопрос уже не на уровне федерации и Минспорта. Что меня нужно с Игр ликвидировать». Бегунья Тимановская боится попасть в тюрьму-https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/kontorapishet/2949805.html#supertop?utm_source=telegram&utm_medium=flagman&utm_author=lyc
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01.08.2021 19:05 Ответить
А кто там руководит олимпийским комитетом, случаем не Коленька?
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01.08.2021 19:43 Ответить
Отличный шанс получить где-нить политубежище. Хорошая спортсменка везде нужна, если есть повод - обязательно возьмут себе.
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01.08.2021 19:47 Ответить
В Москву пусть бежит.
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02.08.2021 07:10 Ответить
Симпатичная Кристинка
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02.08.2021 08:24 Ответить
 
 