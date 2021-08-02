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Шмыгалю не нужны дополнительные 22 млрд грн в бюджет, - эксперт

Шмыгалю не нужны дополнительные 22 млрд грн в бюджет, - эксперт

Борьба премьер-министра Шмыгаля с нелегальным рынком горючего, из-за которого бюджет теряет 22 млрд грн в год, провалилась.

 Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице Facebook.

"Кампания Шмыгаля по борьбе с нелегальным рынком топлива завершилась ничем: чиновники и теневики переиграли премьера. В марте Шмыгаль дал поручение "Бороться" - проверить, создать рабочие группы и еще что-то "по мелочи". Чиновники, как положено, сказали: "Есть!" и побежали имитировать бурную деятельность в своем стиле: стреляли по теневому рынку будто бы из всех орудий. Все в своих лучших традициях: налоговая и регионы бодро рассказывали, сколько АЗС они проверили, сколько тонн нелегального топлива изъяли, сколько АЗС закрыли (ну, или почти закрыли - кто же проверять будет?). Месяца два СМИ пестрели сообщениями. Пошумели-пошумели и ... все", - написал Голобуцкий.

Он отметил, что премьер-министр должен требовать подробный отчет от чиновников, чтобы получить результат.

"Получит ли бюджет 22 млрд? Судя по всему, нет: чиновники в очередной раз в своей игре переиграли премьера. Это же азы госуправления: нужно не только задачи нарезать - нужно отчет требовать. А если нет отчета ни одного, то и не результата никакого. Так и живут: премьер делает вид, что управляет, а чиновники - что выполняют поручения. Только страдает от этого бюджет и, в итоге, украинцы. Ну, в конце концов, у этой власти оно все так: сериальчик сняли, покрутили и пошли снимать другой. Результат? - А зачем вам результат? " - подытожил эксперт.

Напомним, в марте премьер-министр поручил активизировать борьбу с нелегальным оборотом горючего.

Ранее эксперты подсчитали, что бюджет ежегодно недополучает около 22 млрд грн из-за махинаций с горючим и уклонения от уплаты налогов АЗС.

Автор: 

бюджет (4834) Голобуцкий Алексей (31)


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Да сколько можно доить народ? 22 миллиарда налогов на чьи карманы лягут, а иксперд?
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02.08.2021 15:58 Ответить
как же так, переиграли. у зеленых же всё просто, новая команда дрим-тим, и пакращення уже завтра
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02.08.2021 15:59 Ответить
Шмигалю не потрібні додаткові 22 млрд грн до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 8241
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02.08.2021 16:14 Ответить
ТЮ і ТЮкнуті вже забули, що саме вони притягли цих клоунів з цирку у державне управління на виборах-19? Чи тримають усіх за дурнів?
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02.08.2021 16:31 Ответить
Ой ***, сейчас расплачусь, какой порядочный у нас премьер. Фирташу списали 100 лярдов, а тут какая-то мелочь - только 20.
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02.08.2021 16:32 Ответить
Вроде бы как объявили победу над нелегальным рынком топлива. Помнится был большой(нет, не стройка) п...зд...ж по этому поводу. А теперь выясняется, что даже здесь обманули
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02.08.2021 16:42 Ответить
 
 