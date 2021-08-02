УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7040 відвідувачів онлайн
Новини
2 895 6

Шмигалю не потрібні додаткові 22 млрд грн до бюджету, - експерт

Шмигалю не потрібні додаткові 22 млрд грн до бюджету, - експерт

Боротьба прем’єр-міністра Шмигаля з нелегальним ринком пального, через який бюджет втрачає 22 млрд грн на рік, провалилась.

Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

"Кампанія Шмигаля щодо боротьби з нелегальним ринком палива завершилась нічим: чиновники та тіньовики переграли прем’єра. У березні Шмигаль видав доручення "Боротися!" - перевірити, створити робочі групи та ще щось "по мєлочі". Чиновники, як годиться, сказали: "Є!" та побігли імітувати бурхливу діяльність у своєму стилі: стріляли по тіньовому ринку ніби з усіх гармат. Усе у своїх найкращих традиціях: податкова та регіони бадьоро розповідали, скільки АЗС вони перевірили, скільки тонн нелегального пального вилучили, скільки АЗС закрили (ну, або майже закрили – хто ж його перевіряти буде?). Місяці зо два ЗМІ рясніли повідомленнями. Погаласували-погаласували та… все", - написав Голобуцький.

Він зазначив, що прем’єр-міністр має вимагати детальний звіт від чиновників, щоб отримати результат.

"Чи отримає бюджет 22 млрд? Судячи з усього, ні: чиновники вкотре у своїй грі переграли прем’єра. Це ж ази держуправління: потрібно не лише завдання нарізати – потрібно звіт вимагати. А коли нема звіту жодного, то й нема результату жодного. Так і живуть: прем’єр робить вигляд, що керує, а чиновники – що виконують доручення. Тільки страждає від цього бюджет та, у підсумку, українці. Ну, зрештою, у цієї влади воно все так: серіальчик зняли, покрутили та пішли знімати інший. Результат? – А навіщо вам результат?", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у березні прем’єр-міністр доручив активізувати боротьбу з нелегальним обігом пального.

Раніше експерти підрахували, що бюджет щороку недоотримує близько 22 млрд грн через махінації з пальним та ухиляння від сплати податків АЗС.

бюджет (2980) Голобуцький Олексій (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да сколько можно доить народ? 22 миллиарда налогов на чьи карманы лягут, а иксперд?
показати весь коментар
02.08.2021 15:58 Відповісти
как же так, переиграли. у зеленых же всё просто, новая команда дрим-тим, и пакращення уже завтра
показати весь коментар
02.08.2021 15:59 Відповісти
Шмигалю не потрібні додаткові 22 млрд грн до бюджету, - експерт - Цензор.НЕТ 8241
показати весь коментар
02.08.2021 16:14 Відповісти
ТЮ і ТЮкнуті вже забули, що саме вони притягли цих клоунів з цирку у державне управління на виборах-19? Чи тримають усіх за дурнів?
показати весь коментар
02.08.2021 16:31 Відповісти
Ой ***, сейчас расплачусь, какой порядочный у нас премьер. Фирташу списали 100 лярдов, а тут какая-то мелочь - только 20.
показати весь коментар
02.08.2021 16:32 Відповісти
Вроде бы как объявили победу над нелегальным рынком топлива. Помнится был большой(нет, не стройка) п...зд...ж по этому поводу. А теперь выясняется, что даже здесь обманули
показати весь коментар
02.08.2021 16:42 Відповісти
 
 