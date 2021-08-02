Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба
Россия наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму.
Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией, Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона. Россия становится здесь все более агрессивной: она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке", - пишет Кулеба.
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P.s. Скулёж тех, кто просрал, делает просравших ещё более жалкими и ничтожными.
Так что пусть копошатся - США не сильно волнуются.
Феодосия,Керчь,Севас,Бахчирасай,под Сиферополем аж 2 склада,Джанкой и Судак... но Омериканцы этого не знают...даже штаб НАТО не в курсе...