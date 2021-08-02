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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

Россия наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией, Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона. Россия становится здесь все более агрессивной: она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке", - пишет Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ будет разговаривать о ядерных объектах в оккупированном Крыму и на Донбассе только с Украиной

Автор: 

Крым (26365) россия (95365) ядерная безопасность (490) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
...душевная и животрепещущая статья. только к ночи не пойму о чем! она
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03.08.2021 00:25
+1
Бумеранг возвращается всег-ДА

Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4577

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03.08.2021 00:05
+1
Яка радість для намкришів.
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03.08.2021 00:09
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Бумеранг возвращается всег-ДА

Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4577

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03.08.2021 00:05 Ответить
Яка радість для намкришів.
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03.08.2021 00:09 Ответить
Быть приоритетной целью всегда весело
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03.08.2021 00:11 Ответить
...душевная и животрепещущая статья. только к ночи не пойму о чем! она
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03.08.2021 00:25 Ответить
лучше бы колодцы копали .
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03.08.2021 03:29 Ответить
Странная у вас настроечная Таблица...,даже в Простоквашине такой нет,да и всей по всей РАБссии нет...такого говна...
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03.08.2021 06:35 Ответить
Летом 1941 года войска РККА в Крыму были вооружены до зубов....,но драпать начали из Крыма в Новороссийск первыми коммунисты и из семьи,следом старший командный состав генералы адмиралы...,Крым по факту остались защищать пара майоров и пара полковников,остальные сбежали в каменоломни...,типа "легендарный" чувак Володя Дубинин..типа пианэр херой...
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03.08.2021 06:42 Ответить
Подробнее об этом рассказал Марк Солонин в нескольских своих как бы мемуарах...прослушал все его опусы и удивился такого быть не может,сдали по факту Крым без боя...
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03.08.2021 06:44 Ответить
Зато бойцы РККА успешно утопили в Крыму химическое оружие в бочках Иприт и Люизит кажись в середине августа 1941 года,бочки эти лежат на дне моря до сих пор...,Подробнее об этом рассказал Алексей Пивоваров,типа корреспондент НТВ и даже подводные сьемки этого говна показал по ящику... вояки блин...
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03.08.2021 06:48 Ответить
Это жизнь - кто-то свой ядерный потенциал просрал, кто-то наращивает. "Каждому своё"©
P.s. Скулёж тех, кто просрал, делает просравших ещё более жалкими и ничтожными.
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03.08.2021 06:50 Ответить
Ельцин весь российский плутоний Америке продал.
Так что пусть копошатся - США не сильно волнуются.
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03.08.2021 07:31 Ответить
Где Крым, а где Америка. Волноваться следует странам Причерноморья, особливо не членам НАТО.
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03.08.2021 10:35 Ответить
Мавзоллейные Рептилоиды вывезли тактическое ядерное оружие из Украины еще живой был дохлывй Ссср в июле 1991 года.... Крысы позорные...
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03.08.2021 07:17 Ответить
К слову ...ядерное оружие не защитит никого,даже Пакистан Индию или Китай...бараны ДОЛБАННЫЕ Один точный ТОМАГАВК попадает в склад боприпасов в Феодлосии или Керчи,не говоря о сквапстополе,где этого говна больше чем где либо в Мире... и Крыма нет от слова СОВСЕМ...
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03.08.2021 07:20 Ответить
Основные склады боезапаса в Крыму...
Феодосия,Керчь,Севас,Бахчирасай,под Сиферополем аж 2 склада,Джанкой и Судак... но Омериканцы этого не знают...даже штаб НАТО не в курсе...
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03.08.2021 07:26 Ответить
Ващет весь ядерный потенциал РАБссии продал в США Виктор Черномырдин,была тогда в 1994 году типа комиссия Алберт Гор-Виктор Черномырдин,согласно которой все запасы Урана - 235 были проданы в США,а это 500 тонн... с 1955 года копили копили а дядька Витька взял и спустил это дерьмо за копейки...типа Ножки Буша...жрать то хоцца...
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03.08.2021 07:38 Ответить
Виходить, що так. Адже Крим - це Україна)))
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03.08.2021 11:04 Ответить
 
 