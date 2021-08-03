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Новости Борьба с коронавирусом
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Метинвест предоставит 3-дневный отпуск полностью вакцинированным рабочим

Коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни.

Группа Метинвест приняла решение поощрить рабочих, которые полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины), тремя дополнительными днями к ежегодному оплачиваемому отпуску, сообщила пресс-служба компании.

В Метинвесте активно идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников в рамках государственной программы иммунизации населения. Первую дозу вакцины получили уже более 9000 сотрудников компании и их родных, более 1000 полностью вакцинированы. "Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровье коллег и близких. Вакцинация - это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от опасного заболевания. Она максимально снижает риски заражения коронавируса и распространение COVID19, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID19", - говорится в сообщении. Там также добавили, что коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни Метинвест организовал запись на вакцинацию своих сотрудников через отделы по работе с персоналом.


Автор: 

вакцина (3815) Метинвест (186) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
ДТЭК и группа компаний Ахметова финансируют празднование 30-летия Дня Независимости Украины. Поэтому, можете вычеркивать Рината Леонидовича из списка олигархов - он крупный бизнесмен и патриот

Жаль Кобдзон не приедет - его лучший друг, на все концерты приглашал.
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03.08.2021 16:09
+1
А подудеть дадут
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03.08.2021 16:10
+1
Вихідні дні будуть надано з 22 по 24 серпня...
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03.08.2021 16:16
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Халява здесь и сейчас или проблемы в долгосрочной перспективе от до конца не изученных последствий от вакцин.... вот в чем вопрос
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03.08.2021 16:07 Ответить
А расскажи от какой вакцины, появившейся в 21-м веке (вот за 21 год - довольно долгосрочная перспектива), есть последствия?
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03.08.2021 16:10 Ответить
А ви знаєте,що через два роки після того,як ви вакцинувались ви або помрете,або почнуться страшні проблеми зі здоров'ям або просто всі кістки візьмуть розсипляться
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03.08.2021 16:12 Ответить
Метінвест надасть 3-денну відпустку повністю вакцинованим співробітникам - Цензор.НЕТ 9581
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03.08.2021 16:14 Ответить
Я ж и говорю, что ковид диссидентов и коронабесов рассудит только время. полтора года с момента вакцинации это вообще ниочем. Пусть хотя бы лет 10 пройдет, тогда можно будет о чем-то спорить)
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03.08.2021 16:16 Ответить
Нема примеров? За 21 год ни одного? Так ото ж...
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03.08.2021 16:17 Ответить
Никаких примеров особо пока нет - ни в плюс, ни в минус.
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03.08.2021 16:21 Ответить
Во-первых, кацапов не спрашивали. Во-вторых, вопрос был о ЛЮБОЙ вакцине 21-го века, т.е. за 21 год!
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03.08.2021 16:22 Ответить
Твой лаптестанский спутник - лучший пример
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03.08.2021 16:25 Ответить
Из тебя, лапоть, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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03.08.2021 16:38 Ответить
Я знаю. Водій у маршрутці переказував слова племінника, який працює в прокуратурі. Так що інфа 100%
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03.08.2021 16:19 Ответить
А НЕ вакцинированным предоставит отпуск на всё время локдауна... неоплачиваемый
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03.08.2021 16:08 Ответить
Это пока только у твоих любимых коцабе так.
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03.08.2021 16:20 Ответить
Ну ты ж точно знаешь, как у вас на лаптестане
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03.08.2021 16:22 Ответить
Не у нас, а у вас.
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03.08.2021 16:24 Ответить
ДТЭК и группа компаний Ахметова финансируют празднование 30-летия Дня Независимости Украины. Поэтому, можете вычеркивать Рината Леонидовича из списка олигархов - он крупный бизнесмен и патриот

Жаль Кобдзон не приедет - его лучший друг, на все концерты приглашал.
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03.08.2021 16:09 Ответить
А подудеть дадут
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03.08.2021 16:10 Ответить
бесплатный
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03.08.2021 16:16 Ответить
Вихідні дні будуть надано з 22 по 24 серпня...
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03.08.2021 16:16 Ответить
Значит «нагреют» где то в другом месте
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03.08.2021 16:19 Ответить
Не мытьём так катаньем
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03.08.2021 16:20 Ответить
Новасти из кацапстана: https://ura.news/news/1052497316?utm_source=social&utm_medium=telegram&utm_campaign=uranews&utm_content=ki Россияне должны платить за вакцинацию

При этом, поощрять за вакцинацию самих россиян, давать им деньги, льготы или подарки за прививку, по мнению Карабиненко, не стоит, даже несмотря на то, что врачи пока не знают, какие осложнения могут всплыть через многие годы.

Вас предупреждали чем закончатся добровольное натягивание намордников.
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03.08.2021 16:34 Ответить
вакцинируйтесь, или хотите в русскую рулетку погуляцца?
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03.08.2021 17:03 Ответить
 
 