Метинвест предоставит 3-дневный отпуск полностью вакцинированным рабочим
Коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни.
Группа Метинвест приняла решение поощрить рабочих, которые полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины), тремя дополнительными днями к ежегодному оплачиваемому отпуску, сообщила пресс-служба компании.
В Метинвесте активно идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников в рамках государственной программы иммунизации населения. Первую дозу вакцины получили уже более 9000 сотрудников компании и их родных, более 1000 полностью вакцинированы. "Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровье коллег и близких. Вакцинация - это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от опасного заболевания. Она максимально снижает риски заражения коронавируса и распространение COVID19, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID19", - говорится в сообщении. Там также добавили, что коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни Метинвест организовал запись на вакцинацию своих сотрудников через отделы по работе с персоналом.
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Жаль Кобдзон не приедет - его лучший друг, на все концерты приглашал.
При этом, поощрять за вакцинацию самих россиян, давать им деньги, льготы или подарки за прививку, по мнению Карабиненко, не стоит, даже несмотря на то, что врачи пока не знают, какие осложнения могут всплыть через многие годы.
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