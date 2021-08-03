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Новини Боротьба з коронавірусом
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Метінвест надасть 3-денну відпустку повністю вакцинованим співробітникам

Колективна імунізація дозволяє запобігти масовій відсутності співробітників на робочих місцях через хворобу.

Група Метінвест прийняла рішення заохотити співробітників, які повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини), трьома додатковими днями до щорічної оплачуваної відпустки, повідомила пресслужба компанії.

У Метінвесті активно триває добровільна безкоштовна вакцинація співробітників у рамках державної програми імунізації населення. Першу дозу вакцини отримали вже понад 9000 співробітників компанії і їхніх рідних, понад 1000 повністю вакциновані. "Керівництво компанії дякує всім, хто виявив бажання зробити щеплення, за відповідальне ставлення до свого здоров'я, здоров'я колег і близьких. Вакцинація - це найефективніший спосіб захистити себе та оточуючих від небезпечного захворювання. Вона максимально знижує ризики зараження коронавірусом і поширення COVID19, мінімізує ризики ускладнень у разі інфікування та одночасного захворювання в осінньо-зимовий період на сезонний грип та COVID19", - ідеться в повідомленні. Там також додали, що колективна імунізація дозволяє запобігти масовій відсутності співробітників на робочих місцях через хворобу. Метінвест організував запис на вакцинацію своїх співробітників через відділи з роботи з персоналом.

вакцина (4419) Метінвест (923) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
ДТЭК и группа компаний Ахметова финансируют празднование 30-летия Дня Независимости Украины. Поэтому, можете вычеркивать Рината Леонидовича из списка олигархов - он крупный бизнесмен и патриот

Жаль Кобдзон не приедет - его лучший друг, на все концерты приглашал.
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03.08.2021 16:09
+1
А подудеть дадут
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03.08.2021 16:10
+1
Вихідні дні будуть надано з 22 по 24 серпня...
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03.08.2021 16:16
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Халява здесь и сейчас или проблемы в долгосрочной перспективе от до конца не изученных последствий от вакцин.... вот в чем вопрос
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03.08.2021 16:07 Відповісти
А расскажи от какой вакцины, появившейся в 21-м веке (вот за 21 год - довольно долгосрочная перспектива), есть последствия?
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03.08.2021 16:10 Відповісти
А ви знаєте,що через два роки після того,як ви вакцинувались ви або помрете,або почнуться страшні проблеми зі здоров'ям або просто всі кістки візьмуть розсипляться
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03.08.2021 16:12 Відповісти
Метінвест надасть 3-денну відпустку повністю вакцинованим співробітникам - Цензор.НЕТ 9581
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03.08.2021 16:14 Відповісти
Я ж и говорю, что ковид диссидентов и коронабесов рассудит только время. полтора года с момента вакцинации это вообще ниочем. Пусть хотя бы лет 10 пройдет, тогда можно будет о чем-то спорить)
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03.08.2021 16:16 Відповісти
Нема примеров? За 21 год ни одного? Так ото ж...
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03.08.2021 16:17 Відповісти
Никаких примеров особо пока нет - ни в плюс, ни в минус.
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03.08.2021 16:21 Відповісти
Во-первых, кацапов не спрашивали. Во-вторых, вопрос был о ЛЮБОЙ вакцине 21-го века, т.е. за 21 год!
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03.08.2021 16:22 Відповісти
Твой лаптестанский спутник - лучший пример
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03.08.2021 16:25 Відповісти
Из тебя, лапоть, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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03.08.2021 16:38 Відповісти
Я знаю. Водій у маршрутці переказував слова племінника, який працює в прокуратурі. Так що інфа 100%
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03.08.2021 16:19 Відповісти
А НЕ вакцинированным предоставит отпуск на всё время локдауна... неоплачиваемый
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03.08.2021 16:08 Відповісти
Это пока только у твоих любимых коцабе так.
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03.08.2021 16:20 Відповісти
Ну ты ж точно знаешь, как у вас на лаптестане
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03.08.2021 16:22 Відповісти
Не у нас, а у вас.
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03.08.2021 16:24 Відповісти
ДТЭК и группа компаний Ахметова финансируют празднование 30-летия Дня Независимости Украины. Поэтому, можете вычеркивать Рината Леонидовича из списка олигархов - он крупный бизнесмен и патриот

Жаль Кобдзон не приедет - его лучший друг, на все концерты приглашал.
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03.08.2021 16:09 Відповісти
А подудеть дадут
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03.08.2021 16:10 Відповісти
бесплатный
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03.08.2021 16:16 Відповісти
Вихідні дні будуть надано з 22 по 24 серпня...
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03.08.2021 16:16 Відповісти
Значит «нагреют» где то в другом месте
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03.08.2021 16:19 Відповісти
Не мытьём так катаньем
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03.08.2021 16:20 Відповісти
Новасти из кацапстана: https://ura.news/news/1052497316?utm_source=social&utm_medium=telegram&utm_campaign=uranews&utm_content=ki Россияне должны платить за вакцинацию

При этом, поощрять за вакцинацию самих россиян, давать им деньги, льготы или подарки за прививку, по мнению Карабиненко, не стоит, даже несмотря на то, что врачи пока не знают, какие осложнения могут всплыть через многие годы.

Вас предупреждали чем закончатся добровольное натягивание намордников.
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03.08.2021 16:34 Відповісти
вакцинируйтесь, или хотите в русскую рулетку погуляцца?
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03.08.2021 17:03 Відповісти
 
 