Метінвест надасть 3-денну відпустку повністю вакцинованим співробітникам
Колективна імунізація дозволяє запобігти масовій відсутності співробітників на робочих місцях через хворобу.
Група Метінвест прийняла рішення заохотити співробітників, які повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини), трьома додатковими днями до щорічної оплачуваної відпустки, повідомила пресслужба компанії.
У Метінвесті активно триває добровільна безкоштовна вакцинація співробітників у рамках державної програми імунізації населення. Першу дозу вакцини отримали вже понад 9000 співробітників компанії і їхніх рідних, понад 1000 повністю вакциновані. "Керівництво компанії дякує всім, хто виявив бажання зробити щеплення, за відповідальне ставлення до свого здоров'я, здоров'я колег і близьких. Вакцинація - це найефективніший спосіб захистити себе та оточуючих від небезпечного захворювання. Вона максимально знижує ризики зараження коронавірусом і поширення COVID19, мінімізує ризики ускладнень у разі інфікування та одночасного захворювання в осінньо-зимовий період на сезонний грип та COVID19", - ідеться в повідомленні. Там також додали, що колективна імунізація дозволяє запобігти масовій відсутності співробітників на робочих місцях через хворобу. Метінвест організував запис на вакцинацію своїх співробітників через відділи з роботи з персоналом.
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Жаль Кобдзон не приедет - его лучший друг, на все концерты приглашал.
При этом, поощрять за вакцинацию самих россиян, давать им деньги, льготы или подарки за прививку, по мнению Карабиненко, не стоит, даже несмотря на то, что врачи пока не знают, какие осложнения могут всплыть через многие годы.
Вас предупреждали чем закончатся добровольное натягивание намордников.