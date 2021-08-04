Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса

Международный валютный фонд включит реформу рынка электрической энергии в следующую программу поддержки Украины.



Об этом сообщил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.



"Пока что рынок электроэнергии никогда не был частью программы МВФ. Следующая точно будет иметь рынок электроэнергии, там у нас безумный бардак. И можно конечно снижать (тариф для населения, - прим.) до нуля, например, но все равно за это кто-то заплатит. У нас уже сейчас сумасшедшая разница между ценами для населения и ценами для промышленности. Вот эту разницу покрываем мы с вами, из налогов", - отметил аналитик в эфире телеканала" Украина24 ".



Он отметил, что в энергорынке существует огромный дефицит и кризис неплатежей.

"Эта дыра все равно ложится на бюджет, это наш с вами долг. Мы все равно за это заплатим. Действительно, государство должно помогать тем, кто нуждается в этой помощи. И такой механизм всегда есть - субсидии. То есть установите рыночные цены, да, это будет больно, для всех больно. Но если человек действительно бедный человек, то он нуждается и получит субсидии. И вообще не испытывает этих колебаний ", - отметил Фурса.

Напомним, сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночных ценах выше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине не пересматривался с 2017 года. Он в 4 раза ниже, чем в странах Европы.

3 августа стало известно о планах правительства снизить тарифы еще на 50 коп. / КВт.ч за счет сокращения расходов на ремонт линий электропередачи.

По данным государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% платежки занимает отопление и газ.