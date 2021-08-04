РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13308 посетителей онлайн
Новости
27 353 29

Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса

Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса

Международный валютный фонд включит реформу рынка электрической энергии в следующую программу поддержки Украины.


Об этом сообщил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.


"Пока что рынок электроэнергии никогда не был частью программы МВФ. Следующая точно будет иметь рынок электроэнергии, там у нас безумный бардак. И можно конечно снижать (тариф для населения, - прим.) до нуля, например, но все равно за это кто-то заплатит. У нас уже сейчас сумасшедшая разница между ценами для населения и ценами для промышленности. Вот эту разницу покрываем мы с вами, из налогов", - отметил аналитик в эфире телеканала" Украина24 ".


Он отметил, что в энергорынке существует огромный дефицит и кризис неплатежей.
"Эта дыра все равно ложится на бюджет, это наш с вами долг. Мы все равно за это заплатим. Действительно, государство должно помогать тем, кто нуждается в этой помощи. И такой механизм всегда есть - субсидии. То есть установите рыночные цены, да, это будет больно, для всех больно. Но если человек действительно бедный человек, то он нуждается и получит субсидии. И вообще не испытывает этих колебаний ", - отметил Фурса.

Напомним, сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночных ценах выше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине не пересматривался с 2017 года. Он в 4 раза ниже, чем в странах Европы.
3 августа стало известно о планах правительства снизить тарифы еще на 50 коп. / КВт.ч за счет сокращения расходов на ремонт линий электропередачи.
По данным государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% платежки занимает отопление и газ.

Автор: 

МВФ (3334) Тарифы на электроэнергию (2163) Фурса Сергей (26)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса - Цензор.НЕТ 1706
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38
+9
Поднимать будет вiслючье шобло, а стрЕлки переведут на МВФ.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38
+6
В Кабмин пришли с гранатой ... А еще ж и тарифы не объявили
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МВФ будет цены поднимать? Что за чушь!
показать весь комментарий
04.08.2021 12:36 Ответить
Поднимать будет вiслючье шобло, а стрЕлки переведут на МВФ.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38 Ответить
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭТО ЧТО ТАКОЕ у государства НЕТ промышленности а все свечные заводики это собственность укравших их заводы фабрики транспорт облгаз облвода облсвет и остальное это 15 членам принадлежит в основе своем кацапы евреи и татарину... и причем тут все остальное население которое ******* оплачивать виллы замки олигархов их недвижимость и нулевые счета за бугром в банках??!!!
показать весь комментарий
04.08.2021 12:49 Ответить
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭТО ЧТО ТАКОЕ в моем посте НЕТ промышленности
показать весь комментарий
04.08.2021 12:51 Ответить
А Вы как думали??? Думаете кто поднял цены на подсолнечное масло???
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38 Ответить
Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса - Цензор.НЕТ 1706
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38 Ответить
В Кабмин пришли с гранатой ... А еще ж и тарифы не объявили
показать весь комментарий
04.08.2021 12:38 Ответить
Меня удивляет что у всех аудитах МВФ отсуствует мониторых жизненного уровня народа Украины.Все что они мониторят сводится к повышению цен а вот об повышении уровня жизни народа от МВФ ничего не слышно.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:41 Ответить
так може спросишь у выбранной тобой власти?бо это их первейшая обязанность,защищать население от угроз,с которыми отдельный индивидуум не в силах справиться....
все доброго дядю с большим карманом ждешь,шоб кормил,поил и обогревал нахаляву?
показать весь комментарий
04.08.2021 12:46 Ответить
нормально.. поднимут цены еще больше и за это дадут еще в долг, что бы вообще не вылезли из кабалы.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:42 Ответить
Ну это карманные аналитики Зе ,готовят нас к тому что- "мы не виноваты".
показать весь комментарий
04.08.2021 12:42 Ответить
Все ясно? Нет вины зе-шоблы в том, что тарифы растут. Это все злой МВФ. А зе - они добрые. Они учителям по $4000 в месяц платят. Я сам не учитель, столько не получаю, но я сам слышал, президент говорил. А президент не соврет. Он гарант! Кремень! Глыба! Скала!!!
показать весь комментарий
04.08.2021 12:43 Ответить
ну не совсем скала...песочек вроде

Вован -рапан.З пісочком.

Питання тарифів на електроенергію зацікавить МВФ, - Фурса - Цензор.НЕТ 3516
показать весь комментарий
04.08.2021 12:48 Ответить
Так мы уже выполнили все условия МВФ и готовы получать кредит ...
А вы опять начинаете новую песТню ?
Вы там определитесь в очередности - кто должен первым прокукарекать ... ворьё ...
показать весь комментарий
04.08.2021 12:43 Ответить
Це для наступного кредиту. Невже так тяжко дотумкати, що в новині?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:09 Ответить
Значит бедный заплатив рыночную цену за электроэнергию,вероятно по ценам действующим в Роттердаме,должен будет оплатить ещё и за нищего,страна победившего троцкизма.
показать весь комментарий
04.08.2021 12:46 Ответить
квартальное ******* грабит страну, но виновато мвф. Я правильно понимаю вас, зебилы?
показать весь комментарий
04.08.2021 12:54 Ответить
Для уменьшения дыры между ценами для населения и ценами для промышленности хотят увеличить цены для населения. Но почему не рассматривается вариант уменьшения цен для промышленности. Ответ - все во благо Ахметова и Коломойского
показать весь комментарий
04.08.2021 12:57 Ответить
За то, что делают с ядерной энергетикой, нужно причастных и крышующих просто расстрелять с конфискацией имущества.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:02 Ответить
Який ринок електроенергії? Ахмет-1, ахмет-2, ахмет-3 це не ринок, це тупа монополія в найгірших проявах дикого капіталізму.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:06 Ответить
Раньше нас грабили локально всякие коломойские и ахметовьі, а теперь ротшильдьі будут грабить по-крупному, оставив местньіх шакалов не у дел.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:10 Ответить
Никакие Ротшильды вас не грабят. Вас грабит выбранная вами власть. МВФ не интересует цена на электроенергию!!! МВФ требуетчтобы не было дыры в бюджете, а каким образом ее латать решает наше "любимое" правительство, во главе с ************.
показать весь комментарий
04.08.2021 13:25 Ответить
Хаха, ну вот и нашли крайних, мол это не мы а требование МВФ.))
показать весь комментарий
04.08.2021 13:48 Ответить
бардак с ценообразованием в стране абсолютно на все, говорит только об одном - "о мощном умственном потенциале населения", проще говоря - о безмозглости! в староглиняные времена, так сейчас вспоминаемые, за пятак можно было корову купить, какая тогда была промышленность? один работающий мог прокормить семью до 12 человек, кто захочет опровергнуть, пусть опровергнет что он не дурак. люди тогда не знали что цены можно устанавливать "с потолка" и не были на столько лживыми и похотливыми... сейчас в гены "вживили" ген жадности, наглости и жажды нажиться за счет другого человека, что верится в предсказании Библии о том что прийдут семь ангелов..., что ... и пойдет брат на брата...
показать весь комментарий
04.08.2021 13:52 Ответить
********! Фурса вже і тарифоутворення фахівець?
показать весь комментарий
04.08.2021 13:55 Ответить
Зеленский не знает что ещё придумать, что бы поднять тарифы повыше и содрать с населения побольше в свои офшоры.. придумывает новые дезы
показать весь комментарий
04.08.2021 16:23 Ответить
В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.

По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
показать весь комментарий
04.08.2021 20:55 Ответить
Ну що, навыбирали клоуна?
Сначала зелёный тариф придумали для Пинчука с Ахметовым для распила бюджета, а теперь мы все будем его оплатить. А мне по барабану, я не хочу покупать с солнечной. Я хочу покупать электроэнергию с атомной, с ГРЭС, с ГЭС, с угольной...
А солнечные пусть становятся в очередь и участвуют в открытых торгах на равне со всеми.
показать весь комментарий
05.08.2021 00:10 Ответить
В европе цена на электричество в 5 раз выше. Так там **** зарплаты в 10 раз выше!
показать весь комментарий
05.08.2021 05:26 Ответить
 
 