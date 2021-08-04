Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса
Международный валютный фонд включит реформу рынка электрической энергии в следующую программу поддержки Украины.
Об этом сообщил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.
"Пока что рынок электроэнергии никогда не был частью программы МВФ. Следующая точно будет иметь рынок электроэнергии, там у нас безумный бардак. И можно конечно снижать (тариф для населения, - прим.) до нуля, например, но все равно за это кто-то заплатит. У нас уже сейчас сумасшедшая разница между ценами для населения и ценами для промышленности. Вот эту разницу покрываем мы с вами, из налогов", - отметил аналитик в эфире телеканала" Украина24 ".
Он отметил, что в энергорынке существует огромный дефицит и кризис неплатежей.
"Эта дыра все равно ложится на бюджет, это наш с вами долг. Мы все равно за это заплатим. Действительно, государство должно помогать тем, кто нуждается в этой помощи. И такой механизм всегда есть - субсидии. То есть установите рыночные цены, да, это будет больно, для всех больно. Но если человек действительно бедный человек, то он нуждается и получит субсидии. И вообще не испытывает этих колебаний ", - отметил Фурса.
Напомним, сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночных ценах выше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине не пересматривался с 2017 года. Он в 4 раза ниже, чем в странах Европы.
3 августа стало известно о планах правительства снизить тарифы еще на 50 коп. / КВт.ч за счет сокращения расходов на ремонт линий электропередачи.
По данным государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% платежки занимает отопление и газ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все доброго дядю с большим карманом ждешь,шоб кормил,поил и обогревал нахаляву?
Вован -рапан.З пісочком.
А вы опять начинаете новую песТню ?
Вы там определитесь в очередности - кто должен первым прокукарекать ... ворьё ...
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
Сначала зелёный тариф придумали для Пинчука с Ахметовым для распила бюджета, а теперь мы все будем его оплатить. А мне по барабану, я не хочу покупать с солнечной. Я хочу покупать электроэнергию с атомной, с ГРЭС, с ГЭС, с угольной...
А солнечные пусть становятся в очередь и участвуют в открытых торгах на равне со всеми.