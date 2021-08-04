Питання тарифів на електроенергію зацікавить МВФ, - Фурса
Міжнародний валютний фонд включить реформу ринку електричної енергії в наступну програму підтримки України.
Про це повідомив інвестиційний аналітик Сергій Фурса.
"Поки що ринок електроенергії ніколи не був частиною програми МВФ. Наступна точно буде мати ринок електроенергії, бо там у нас шалений бардак. І можна, звичайно, знижувати (тариф для населення, – прим.) до нуля, наприклад, але все одно за це хтось заплатить. У нас вже зараз шалена різниця між цінами для населення і цінами для промисловості. От цю різницю покриваємо ми з вами, з податків", - зазначив аналітик в ефірі телеканалу "Україна24".
Він наголосив, що в енергоринку існує шалений дефіцит і криза неплатежів.
"Ця дірка все рівно лягає на бюджет, це наш з вами борг. Ми все одно за це заплатимо. Дійсно, держава має допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І такий механізм завжди є – субсидії. Тобто встановіть ринкові ціни, так, це буде боляче, для всіх боляче. Але якщо людина дійсно бідна людина, то вона потребує і отримає субсидії. І взагалі не відчуває цих коливань", - наголосив Фурса.
Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год. за ринкових цін вище 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року. Він учетверо нижчий, ніж у країнах Європи.
3 серпня стало відомо про плани уряду знизити тарифи ще на 50 коп./кВт.год. за рахунок скорочення видатків на ремонт ліній електропередачі. За даними державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх видатків домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% платіжки займає опалення і газ.
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все доброго дядю с большим карманом ждешь,шоб кормил,поил и обогревал нахаляву?
Вован -рапан.З пісочком.
А вы опять начинаете новую песТню ?
Вы там определитесь в очередности - кто должен первым прокукарекать ... ворьё ...
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
Сначала зелёный тариф придумали для Пинчука с Ахметовым для распила бюджета, а теперь мы все будем его оплатить. А мне по барабану, я не хочу покупать с солнечной. Я хочу покупать электроэнергию с атомной, с ГРЭС, с ГЭС, с угольной...
А солнечные пусть становятся в очередь и участвуют в открытых торгах на равне со всеми.