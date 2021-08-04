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Питання тарифів на електроенергію зацікавить МВФ, - Фурса

Питання тарифів на електроенергію зацікавить МВФ, - Фурса

Міжнародний валютний фонд включить реформу ринку електричної енергії в наступну програму підтримки України.

Про це повідомив інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

"Поки що ринок електроенергії ніколи не був частиною програми МВФ. Наступна точно буде мати ринок електроенергії, бо там у нас шалений бардак. І можна, звичайно, знижувати (тариф для населення, – прим.) до нуля, наприклад, але все одно за це хтось заплатить. У нас вже зараз шалена різниця між цінами для населення і цінами для промисловості. От цю різницю покриваємо ми з вами, з податків", - зазначив аналітик в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що в енергоринку існує шалений дефіцит і криза неплатежів.

"Ця дірка все рівно лягає на бюджет, це наш з вами борг. Ми все одно за це заплатимо. Дійсно, держава має допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І такий механізм завжди є – субсидії. Тобто встановіть ринкові ціни, так, це буде боляче, для всіх боляче. Але якщо людина дійсно бідна людина, то вона потребує і отримає субсидії. І взагалі не відчуває цих коливань", - наголосив Фурса.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год. за ринкових цін вище 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року. Він учетверо нижчий, ніж у країнах Європи.

3 серпня стало відомо про плани уряду знизити тарифи ще на 50 коп./кВт.год. за рахунок скорочення видатків на ремонт ліній електропередачі. За даними державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх видатків домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% платіжки займає опалення і газ.

Автор: 

МВФ (3068) електроенергія (6180) Фурса Сергій (24)


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Топ коментарі
+12
Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса - Цензор.НЕТ 1706
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04.08.2021 12:38
+9
Поднимать будет вiслючье шобло, а стрЕлки переведут на МВФ.
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04.08.2021 12:38
+6
В Кабмин пришли с гранатой ... А еще ж и тарифы не объявили
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04.08.2021 12:38
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МВФ будет цены поднимать? Что за чушь!
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04.08.2021 12:36 Відповісти
Поднимать будет вiслючье шобло, а стрЕлки переведут на МВФ.
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04.08.2021 12:38 Відповісти
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭТО ЧТО ТАКОЕ у государства НЕТ промышленности а все свечные заводики это собственность укравших их заводы фабрики транспорт облгаз облвода облсвет и остальное это 15 членам принадлежит в основе своем кацапы евреи и татарину... и причем тут все остальное население которое ******* оплачивать виллы замки олигархов их недвижимость и нулевые счета за бугром в банках??!!!
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04.08.2021 12:49 Відповісти
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭТО ЧТО ТАКОЕ в моем посте НЕТ промышленности
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04.08.2021 12:51 Відповісти
А Вы как думали??? Думаете кто поднял цены на подсолнечное масло???
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04.08.2021 12:38 Відповісти
Вопрос тарифов на электроэнергию заинтересует МВФ, - Фурса - Цензор.НЕТ 1706
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04.08.2021 12:38 Відповісти
В Кабмин пришли с гранатой ... А еще ж и тарифы не объявили
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04.08.2021 12:38 Відповісти
Меня удивляет что у всех аудитах МВФ отсуствует мониторых жизненного уровня народа Украины.Все что они мониторят сводится к повышению цен а вот об повышении уровня жизни народа от МВФ ничего не слышно.
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04.08.2021 12:41 Відповісти
так може спросишь у выбранной тобой власти?бо это их первейшая обязанность,защищать население от угроз,с которыми отдельный индивидуум не в силах справиться....
все доброго дядю с большим карманом ждешь,шоб кормил,поил и обогревал нахаляву?
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04.08.2021 12:46 Відповісти
нормально.. поднимут цены еще больше и за это дадут еще в долг, что бы вообще не вылезли из кабалы.
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04.08.2021 12:42 Відповісти
Ну это карманные аналитики Зе ,готовят нас к тому что- "мы не виноваты".
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04.08.2021 12:42 Відповісти
Все ясно? Нет вины зе-шоблы в том, что тарифы растут. Это все злой МВФ. А зе - они добрые. Они учителям по $4000 в месяц платят. Я сам не учитель, столько не получаю, но я сам слышал, президент говорил. А президент не соврет. Он гарант! Кремень! Глыба! Скала!!!
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04.08.2021 12:43 Відповісти
ну не совсем скала...песочек вроде

Вован -рапан.З пісочком.

Питання тарифів на електроенергію зацікавить МВФ, - Фурса - Цензор.НЕТ 3516
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04.08.2021 12:48 Відповісти
Так мы уже выполнили все условия МВФ и готовы получать кредит ...
А вы опять начинаете новую песТню ?
Вы там определитесь в очередности - кто должен первым прокукарекать ... ворьё ...
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04.08.2021 12:43 Відповісти
Це для наступного кредиту. Невже так тяжко дотумкати, що в новині?
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04.08.2021 13:09 Відповісти
Значит бедный заплатив рыночную цену за электроэнергию,вероятно по ценам действующим в Роттердаме,должен будет оплатить ещё и за нищего,страна победившего троцкизма.
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04.08.2021 12:46 Відповісти
квартальное ******* грабит страну, но виновато мвф. Я правильно понимаю вас, зебилы?
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04.08.2021 12:54 Відповісти
Для уменьшения дыры между ценами для населения и ценами для промышленности хотят увеличить цены для населения. Но почему не рассматривается вариант уменьшения цен для промышленности. Ответ - все во благо Ахметова и Коломойского
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04.08.2021 12:57 Відповісти
За то, что делают с ядерной энергетикой, нужно причастных и крышующих просто расстрелять с конфискацией имущества.
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04.08.2021 13:02 Відповісти
Який ринок електроенергії? Ахмет-1, ахмет-2, ахмет-3 це не ринок, це тупа монополія в найгірших проявах дикого капіталізму.
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04.08.2021 13:06 Відповісти
Раньше нас грабили локально всякие коломойские и ахметовьі, а теперь ротшильдьі будут грабить по-крупному, оставив местньіх шакалов не у дел.
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04.08.2021 13:10 Відповісти
Никакие Ротшильды вас не грабят. Вас грабит выбранная вами власть. МВФ не интересует цена на электроенергию!!! МВФ требуетчтобы не было дыры в бюджете, а каким образом ее латать решает наше "любимое" правительство, во главе с ************.
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04.08.2021 13:25 Відповісти
Хаха, ну вот и нашли крайних, мол это не мы а требование МВФ.))
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04.08.2021 13:48 Відповісти
бардак с ценообразованием в стране абсолютно на все, говорит только об одном - "о мощном умственном потенциале населения", проще говоря - о безмозглости! в староглиняные времена, так сейчас вспоминаемые, за пятак можно было корову купить, какая тогда была промышленность? один работающий мог прокормить семью до 12 человек, кто захочет опровергнуть, пусть опровергнет что он не дурак. люди тогда не знали что цены можно устанавливать "с потолка" и не были на столько лживыми и похотливыми... сейчас в гены "вживили" ген жадности, наглости и жажды нажиться за счет другого человека, что верится в предсказании Библии о том что прийдут семь ангелов..., что ... и пойдет брат на брата...
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04.08.2021 13:52 Відповісти
********! Фурса вже і тарифоутворення фахівець?
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04.08.2021 13:55 Відповісти
Зеленский не знает что ещё придумать, что бы поднять тарифы повыше и содрать с населения побольше в свои офшоры.. придумывает новые дезы
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04.08.2021 16:23 Відповісти
В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.

По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
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04.08.2021 20:55 Відповісти
Ну що, навыбирали клоуна?
Сначала зелёный тариф придумали для Пинчука с Ахметовым для распила бюджета, а теперь мы все будем его оплатить. А мне по барабану, я не хочу покупать с солнечной. Я хочу покупать электроэнергию с атомной, с ГРЭС, с ГЭС, с угольной...
А солнечные пусть становятся в очередь и участвуют в открытых торгах на равне со всеми.
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05.08.2021 00:10 Відповісти
В европе цена на электричество в 5 раз выше. Так там **** зарплаты в 10 раз выше!
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05.08.2021 05:26 Відповісти
 
 