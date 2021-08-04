Питання тарифів на електроенергію зацікавить МВФ, - Фурса

Міжнародний валютний фонд включить реформу ринку електричної енергії в наступну програму підтримки України.

Про це повідомив інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

"Поки що ринок електроенергії ніколи не був частиною програми МВФ. Наступна точно буде мати ринок електроенергії, бо там у нас шалений бардак. І можна, звичайно, знижувати (тариф для населення, – прим.) до нуля, наприклад, але все одно за це хтось заплатить. У нас вже зараз шалена різниця між цінами для населення і цінами для промисловості. От цю різницю покриваємо ми з вами, з податків", - зазначив аналітик в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що в енергоринку існує шалений дефіцит і криза неплатежів.

"Ця дірка все рівно лягає на бюджет, це наш з вами борг. Ми все одно за це заплатимо. Дійсно, держава має допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І такий механізм завжди є – субсидії. Тобто встановіть ринкові ціни, так, це буде боляче, для всіх боляче. Але якщо людина дійсно бідна людина, то вона потребує і отримає субсидії. І взагалі не відчуває цих коливань", - наголосив Фурса.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год. за ринкових цін вище 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року. Він учетверо нижчий, ніж у країнах Європи.

3 серпня стало відомо про плани уряду знизити тарифи ще на 50 коп./кВт.год. за рахунок скорочення видатків на ремонт ліній електропередачі. За даними державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх видатків домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% платіжки займає опалення і газ.