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Новости Правосудие
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Суд отказался снимать арест с имущества Клюева

Суд отказался снимать арест с имущества Клюева

4 августа в Шевченковском суде Киева прошло заседание относительно снятия ареста с имущества экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса Генерального прокурора Олег Багнюк.

Ходатайство о снятии ареста подавал адвокат Андрея Клюева.

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Суд отказался снимать арест с имущества Клюева.

Автор: 

Клюев Андрей (897) суд (25081) юстиция (758) арест имущества (298) Офис Генпрокурора (2461)


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судьи начинают о чем то догадываться?
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04.08.2021 13:11 Ответить
 
 