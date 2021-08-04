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Суд отказался снимать арест с имущества Клюева
4 августа в Шевченковском суде Киева прошло заседание относительно снятия ареста с имущества экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса Генерального прокурора Олег Багнюк.
Ходатайство о снятии ареста подавал адвокат Андрея Клюева.
Суд отказался снимать арест с имущества Клюева.
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Борис Пилипенко
показать весь комментарий04.08.2021 13:11 Ответить Мне нравится 0
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