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Новини Правосуддя
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Суд відмовився знімати арешт із майна Клюєва

Суд відмовився знімати арешт із майна Клюєва

4 серпня в Шевченківському суді Києва пройшло засідання щодо зняття арешту з майна ексголови адміністрації Януковича Андрія Клюєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу Генерального прокурора Олег Багнюк.

Клопотання про зняття арешту подавав адвокат Андрія Клюєва.

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Суд відмовився знімати арешт із майна Клюєва.

Клюєв Андрій (143) суд (11659) юстиція (732) арешт майна (349) Офіс Генпрокурора (3243)


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судьи начинают о чем то догадываться?
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04.08.2021 13:11 Відповісти
 
 