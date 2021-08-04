1 138 1
Суд відмовився знімати арешт із майна Клюєва
4 серпня в Шевченківському суді Києва пройшло засідання щодо зняття арешту з майна ексголови адміністрації Януковича Андрія Клюєва.
Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу Генерального прокурора Олег Багнюк.
Клопотання про зняття арешту подавав адвокат Андрія Клюєва.
Суд відмовився знімати арешт із майна Клюєва.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Борис Пилипенко
показати весь коментар04.08.2021 13:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль