Среди симптомов штамма "Дельта" - насморк и нарушение слуха, - Минздрав

Симптомы при заражении штаммом "Дельта" отличаются: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, в отличие от кашля, потери обоняния или вкуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также сообщается о более серьезных симптомах: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к отмиранию тканей и гангрене.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" очень высокая, из-за чего у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует его распространению.

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"Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", - отмечают в Минздраве.

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