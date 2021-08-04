Среди симптомов штамма "Дельта" - насморк и нарушение слуха, - Минздрав
Симптомы при заражении штаммом "Дельта" отличаются: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, в отличие от кашля, потери обоняния или вкуса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также сообщается о более серьезных симптомах: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к отмиранию тканей и гангрене.
Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" очень высокая, из-за чего у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует его распространению.
"Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", - отмечают в Минздраве.
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1) небольшая жажда
2) легкое чувство голода
3) усталость вечером.
https://www.youtube.com/watch?v=StCgpBs3ef4
As of Wednesday evening, there were 24,268 active COVID cases in Israel, with 434 hospitalized, 234 in serious condition and 51 on ventilators. One month ago there were just 28 Israelis in serious condition.
Вчора було 221 у важкому стані.
Twenty-six (26) Israelis have died of COVID-19 since the beginning of August, with 10 people dying on Sunday, the highest one-day figure since early April.
З початку місяця померло 26.
https://www.jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-675839
Pfizer COVID-19 vaccine linked to rare cases of eye inflammation - study
Пример фейков JPOST: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/
Еще пример: https://newtimes.ru/articles/detail/70447
Наш бухгалтер (PM) вернувся з відпустки (народ приколюється: ай-яй-яй, кинув нас і поїхав відпочивать під час санітарної кризи - бо не знімають її) і пообіцяв за кілька днів оголосити нові заходи. При тому, що вже 7 провінцій оголосили про чергові послаблення (як повідомляють). В шпиталях - 58 чоловік на всю провінцію, але треба new measures.
А одна з пропагандонок тепер плачеться, коли її називають нацисткою, постик написала, що вона - не гітлер. Себе не бачать, як інших обзивають і закликають до дискримінації.
Що Ви думаєте з цього приводу ? Про витискування показників ?
Не хворійте.
У каждого есть выбор! стстистика показывает, что ели бы сейчас были президентские выборы - то опять бы выбрали либо Зепотерпевшего либо ОПЗЖ... что-ж, неспособные мыслить должны страдать.. а выбор пока еще есть... Жить и бояться заболеть с огромными суммами на лечение либо попытаться минимизировать последствия возможного заболевания к минимуму. ВыбирайТЕ....
(изображение ниже из фильма Матрица)
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57958358 До этого был еще калифорниец.
https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-obshchestva/pobochnye-effekty-iz-za-vakcinacii-covid-19-videoobrashchenie-50-chelovek-137745
Итак, 50:2 в мою пользу.
Моисеев закон (первые пять книг Библии), записанный приблизительно в 1500 году до н. э., содержал в себе четкие указания относительно карантина и санитарии. В нем говорилось, как обращаться с телами умерших и удалять нечистоты (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82/13/#v3013001-v3013005 Левит 13:1-5; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0/19/#v4019001-v4019013 Числа 19:1-13; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5/23/#v5023013-v5023014 Второзаконие 23:13, 14 ).
ВООЗ ще й досі не зробила остаточного висновку: ковід це біологічна зброя, чи ковід є природним вірусом. Від чого вакцинуємось? Цікава заява госдепу США: мабуть, ми ніколи не узнаємо походження ковід.
Вони не знають, що то таке, але щеплення проводять направо і наліво.