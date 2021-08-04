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Новости Коронавирус и карантин
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Среди симптомов штамма "Дельта" - насморк и нарушение слуха, - Минздрав

Среди симптомов штамма

Симптомы при заражении штаммом "Дельта" отличаются: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, в отличие от кашля, потери обоняния или вкуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также сообщается о более серьезных симптомах: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к отмиранию тканей и гангрене.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" очень высокая, из-за чего у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует его распространению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полная вакцинация позволяет предотвратить распространение COVID-19 и появление новых штаммов, - ЕМА

"Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", - отмечают в Минздраве.

Среди симптомов штамма Дельта - насморк и нарушение слуха, - Минздрав 01

Также читайте: ВОЗ призывает ввести мораторий на третью дозу вакцины от COVID-19 минимум до сентября

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Хм, интересно куда делся старшный и ужасный "https://hromadske.ua/ru/posts/uchenye-podtverdili-chto-britanskij-shtamm-koronavirusa-smertonosnee-na-64 британский штамм "? И почему про него больше никто не вспоминает?
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05.08.2021 00:01
+7
...что-то нам начинают уже откровенную лапшу впаривать про вирус. А вакцинацию продавливают...им нужно 100% вакцинированых. Вопрос...зачем?
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05.08.2021 01:12
+5
Короче, всем с ОРВИ или ангиной будут шить барановирус, как раз скоро сезон, врачам пора мешки на деньги готовить.
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05.08.2021 00:14
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А также
1) небольшая жажда
2) легкое чувство голода
3) усталость вечером.
https://www.youtube.com/watch?v=StCgpBs3ef4
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04.08.2021 23:57 Ответить
Хм, интересно куда делся старшный и ужасный "https://hromadske.ua/ru/posts/uchenye-podtverdili-chto-britanskij-shtamm-koronavirusa-smertonosnee-na-64 британский штамм "? И почему про него больше никто не вспоминает?
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05.08.2021 00:01 Ответить
Ковида19 уже практически нет !!! есть только Ковид21 - Дельта... Он слабее предыдущего в разы и если иммунитет не убит вакцинацией то он справится с ним на раз-два...
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05.08.2021 00:36 Ответить
Да-да. Что доказывают твои саатєчєствєннікі, жмурясь с неубитым иммунитетом по 800 тушек в день
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05.08.2021 07:14 Ответить
А ты не заметыл, как британский штамм за весеннюю волну выкосил около 40 000 украинцев? Я, лично, вспоминаю, тупорылый ты антипрививочник! Лето на дворе, вот и заболеваемость упала.
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05.08.2021 06:08 Ответить
Яка велика то смертність , що був робити, враховуючи той факт, що в картках всіх померлих від різних хвороб писали ковід, бо дехто за то доплати отримував... Інформація підтверджена співробітниками облздраву , купа знайомих там працює... Що робиться в Китаї всі привиті і знов хворіють ? Жах 🤣
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05.08.2021 06:14 Ответить
Ага - как обычно инфа от "уборщицы бабы Клавы, которая мыла полы в туалете, где обоср@лся электрик, который вкручивал лампочку в аптеке
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05.08.2021 07:18 Ответить
Тебе фамилии написать главрачей винницких больниц и их секретарей?
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05.08.2021 08:22 Ответить
И фотки их кредиток с обеих сторон
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05.08.2021 08:23 Ответить
Ситувцію то не змінить ... Рубай дурня далі😉
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05.08.2021 08:25 Ответить
Я ж и кажу - ты как был свистун, так ничто эту ситуацию и не изменит
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05.08.2021 08:26 Ответить
Нема питань то твоя думка...
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05.08.2021 08:27 Ответить
Ты сам это доказываешь каждым своим постом
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05.08.2021 08:27 Ответить
Людина стає такою як про неї кажуть після того як вона сприйняла то на свою сторону, а до того все належить адресату😄😛
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05.08.2021 08:29 Ответить
Ты пробалаболил без доказательств, так что терпи
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05.08.2021 08:34 Ответить
Пару по пару років - життя все покаже 😄
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05.08.2021 08:35 Ответить
Вот тогда и приходи. А сейчас ты балабол
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05.08.2021 08:36 Ответить
Писав вище що не сприймаю те все на свою сторону 😝
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05.08.2021 08:38 Ответить
Ты сам оплевал себе всю сторону
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05.08.2021 08:40 Ответить
Чи ти хочеш сказати , що про Китай на цензорі також клава писала?
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05.08.2021 08:24 Ответить
Ты сначала за себя ответь
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05.08.2021 08:25 Ответить
Мені похеру я вчора прийшов з тренування, рубанув меду з творогом, ввечері сьогодні на прбіжку).
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05.08.2021 08:26 Ответить
Я ж и кажу - ты свистун
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05.08.2021 08:27 Ответить
ох уж эти спортсмены...как анаболики и допинги-они тут как тут.а как мочу сдавать или на прививку-и нет никого
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05.08.2021 09:27 Ответить
І ніяких вакцин - штиркайтеся хоч кислим борщем 😆😆😆
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05.08.2021 08:30 Ответить
Вот тут я с тобой согласен - всем зэбаранам и пiд-рашкам НЕ следует вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем!
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05.08.2021 08:33 Ответить
Пару по пару років - життя все покаже
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05.08.2021 08:36 Ответить
Вот тогда и приходи. А сейчас ты балабол
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05.08.2021 08:37 Ответить
От мені не байдуже що ти про мене міркуєш своєю макітрою)
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05.08.2021 08:39 Ответить
Ты сам это про себя всем рассказал
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05.08.2021 08:39 Ответить
Забули.
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05.08.2021 07:04 Ответить
Короче, всем с ОРВИ или ангиной будут шить барановирус, как раз скоро сезон, врачам пора мешки на деньги готовить.
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05.08.2021 00:14 Ответить
Аби ще ті гроші в бюджеті були... Лікарям вже двічі знімали с зп 5-10%, але можливо транш нам допоможе🙃
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05.08.2021 06:17 Ответить
https://www.timesofisrael.com/health-minister-lockdown-over-holidays-is-a-last-resort/

As of Wednesday evening, there were 24,268 active COVID cases in Israel, with 434 hospitalized, 234 in serious condition and 51 on ventilators. One month ago there were just 28 Israelis in serious condition.

Вчора було 221 у важкому стані.
Twenty-six (26) Israelis have died of COVID-19 since the beginning of August, with 10 people dying on Sunday, the highest one-day figure since early April.

З початку місяця померло 26.

https://www.jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-675839

Pfizer COVID-19 vaccine linked to rare cases of eye inflammation - study
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05.08.2021 00:18 Ответить
Хе-хе. Снова ты, лапоть, притащило сюда кацапский фейкомёт JPOST Исенно ФЕЙКОМЁТ и именно КАЦАПСКИЙ

Пример фейков JPOST: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/

Еще пример: https://newtimes.ru/articles/detail/70447

Среди симптомов штамма "Дельта" - насморк и нарушение слуха, - Минздрав - Цензор.НЕТ 463
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05.08.2021 07:22 Ответить
Всем вакцинированным дадут селёдки.
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05.08.2021 00:30 Ответить
Как я и говорил - у Всех вирусов эпидемия длится максимум 2 года(2 волны для сбора урожая и вакцинация тут не при чем - у него свои правила), потом он мутирует в более слабый но более заразный(ему тогда уже не хочется убивать свою жертву - а хочется подольше пожить в ней) и большой опасности человеку уже не приносит .. Читайте историю поведение вирусов..
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05.08.2021 00:32 Ответить
а шляпа не пострадает ?
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05.08.2021 00:32 Ответить
...что-то нам начинают уже откровенную лапшу впаривать про вирус. А вакцинацию продавливают...им нужно 100% вакцинированых. Вопрос...зачем?
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05.08.2021 01:12 Ответить
Слово Бога кратко описывает всю последующую историю человечества такими словами: «Человек властвует над человеком ему во вред» (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/2014087/3/0 Экклезиаст 8:9 ).
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05.08.2021 01:41 Ответить
Добрий вечір.
Наш бухгалтер (PM) вернувся з відпустки (народ приколюється: ай-яй-яй, кинув нас і поїхав відпочивать під час санітарної кризи - бо не знімають її) і пообіцяв за кілька днів оголосити нові заходи. При тому, що вже 7 провінцій оголосили про чергові послаблення (як повідомляють). В шпиталях - 58 чоловік на всю провінцію, але треба new measures.

А одна з пропагандонок тепер плачеться, коли її називають нацисткою, постик написала, що вона - не гітлер. Себе не бачать, як інших обзивають і закликають до дискримінації.

Що Ви думаєте з цього приводу ? Про витискування показників ?
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05.08.2021 05:45 Ответить
Когда уже будет штамм со срачкой,чтобы уже сразу не гадать???
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05.08.2021 01:59 Ответить
Куриный грипп наряду со свынячим был груче,насморк, кашель,СкреПОНОС и лишняя хромосома...бывший начальник Культиры РАБссии ,типа плагиатор своей диисертации Мединский не даст сбрехать,он знал сказать народу...
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05.08.2021 02:54 Ответить
Губер Иллинойса, жулик Притцкер (ага, родственник той самой Пенни Притцкер) сегодня распорядился в школах маски носить. Из-за противников вакцинации. Много, видите-ли их болеет. А теперь внимание вопрос - какого черта мой привитый ребенок должен таскать тряпку на лице?
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05.08.2021 04:36 Ответить
А это для того, чтобы ваш ребенок начал тихо ненавидеть тех, из-за кого его заставляют таскать маску. Ему на них просто пальцем показали. Далее покажут тем, кто постарше. А далее- непредсказуемо всё будет. Если вакцинированных будет 50%, то как раз, для начала тотальной резни. Шансов- 50 на 50. Наверное сыграет свою роль у кого скорострельность выше и калибр покрупней. ( в каждой шутке- только доля самой шутки).
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05.08.2021 05:03 Ответить
Так CDC ж видав рекомендацію всім щепленим носити маски в приміщеннях.
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05.08.2021 05:47 Ответить
Вакцина - это обновление антивируса, а маска - это файрвол.
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05.08.2021 06:06 Ответить
https://www.change.org/p/greg-abbott-governor-abbott-please-don-t-deny-me-safe-in-person-learning?utm_content=cl_sharecopy_30166749_en-US%3A7&recruiter=617321237&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=psf_combo_share_initial&use_react=false&v2=false Почитайте петицию мальчика с острой астмой, а так же коментарии за безопасность.
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05.08.2021 06:28 Ответить
...что, что? Гаварите погромче!
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05.08.2021 05:12 Ответить
Шо, уже ?
Не хворійте.
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05.08.2021 05:36 Ответить
Удивительные комментарии! Почему-то сторонники вакцинации не доказывают с пеной у рта необходимость в отличии от дремучих идивидов, которые сливаясь в дружном экстазе доказывают строча друг друг фейки роспропаганды, известные фейки фейсбука и прочую дрянь... Вы точно там шапку из фольги не носите от 4G? Вот к чему приводит малообразованность и оболванивание желтой прессой... Совсем не удивительно, что зеленский Ваш президент.
У каждого есть выбор! стстистика показывает, что ели бы сейчас были президентские выборы - то опять бы выбрали либо Зепотерпевшего либо ОПЗЖ... что-ж, неспособные мыслить должны страдать.. а выбор пока еще есть... Жить и бояться заболеть с огромными суммами на лечение либо попытаться минимизировать последствия возможного заболевания к минимуму. ВыбирайТЕ....
(изображение ниже из фильма Матрица)
Среди симптомов штамма "Дельта" - насморк и нарушение слуха, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7382
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05.08.2021 06:38 Ответить
Угу. Вы, прививочники, не пытаетесь ничего доказывать. Вы или просто оскорбляете и провоцируете. Но! Лично вы- пошли далее всех! Вы впрямую обвиняете меня в том что я, оказывается, являюсь кацапским агентом, не более и не менее. Вам вас же процитировать? Или вы до сих пор помните свой бред? Надеюсь- второе.
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05.08.2021 06:47 Ответить
чесно - мені байдуже чи будете вакцинуватися чі ні! Як ITшнік добре розумію що вами керує та які цілі переслідуєте. Тож, лише час покаже, чий вибір був вірний - це і є еволюція, завдяки якій ми й стали людьми....бо багато працювали, вчилися та робили висновки з помилок минулих поколінь. Можна приплитати бога чи ще когось, щоб з кимось поділити тягощі свого вибору... але вважаю, що вибір робить людина і несе за нього відповідальність ( як зі Зешмарклею) . Від себе додам що пройшло 5 днів після щеплення - все добре, була невеличка алергічна реакція. Самопочуття непогане. Не зупиняйтеся, може ваш шлях теж вірний?
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05.08.2021 07:41 Ответить
Почти можно завершить. Есть одно НО! Что же такое мною руководит и какие цели я преследую, просто честно высказывая своё мнение обо всей этой бодяге всемирного масштаба?
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05.08.2021 07:48 Ответить
https://www.thedailybeast.com/h-scott-apley-chair-of-galveston-county-texas-gop-mocked-covid-days-before-he-died-of-virus Вот еще один отрицатель опасности вируса умер от вируса.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57958358 До этого был еще калифорниец.
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05.08.2021 06:48 Ответить
Скока тут у вас? Двое, да? Отлично. Я вам вот этот ролик выложу. Тут 50 американцев говорят о побочках просто. Им повезло, они живые остались. Пока- повезло, пока- живые.
https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-obshchestva/pobochnye-effekty-iz-za-vakcinacii-covid-19-videoobrashchenie-50-chelovek-137745
Итак, 50:2 в мою пользу.
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05.08.2021 06:53 Ответить
Пожалуйста, не зачисляйте меня в ни за в ни против. Я руководствуюсь тем что советует Библия, а не чье-то мнение. Ведь за 1000 лет до того как ученые поняли что такое "карантин", Библия подробно описала и предписала соблюдать. Делать прививку или нет, решает каждый сам за себя из своих собственных соображений, а вот соблюдать гигиену и безопасность обязан каждый. И уж тем более не следует устраивать из этого состязание в остроте слова.
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05.08.2021 07:06 Ответить
А-а-а-а... Я понял. Умолкаю. Если в это дело вмешалась Библия, которую я не читал и не собираюсь- я умолкаю, будучи совершенно некомпетентным.
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05.08.2021 07:14 Ответить
Сории, допустил большую неточность. Не за тысячу, а примерно за 2000 лет!
Моисеев закон (первые пять книг Библии), записанный приблизительно в 1500 году до н. э., содержал в себе четкие указания относительно карантина и санитарии. В нем говорилось, как обращаться с телами умерших и удалять нечистоты (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82/13/#v3013001-v3013005 Левит 13:1-5; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0/19/#v4019001-v4019013 Числа 19:1-13; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/nwt/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5/23/#v5023013-v5023014 Второзаконие 23:13, 14 ).
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05.08.2021 07:16 Ответить
я тоже огтрецатель
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05.08.2021 12:45 Ответить
Вы отрицаете гигиену и карантин? Или не верите что люди умирают от вирусов?
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05.08.2021 17:58 Ответить
Плюс один к фобии, теперь по поводу любого насморка
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05.08.2021 07:59 Ответить
Так і при звичайній ГРВІ така сама симптоматика.
ВООЗ ще й досі не зробила остаточного висновку: ковід це біологічна зброя, чи ковід є природним вірусом. Від чого вакцинуємось? Цікава заява госдепу США: мабуть, ми ніколи не узнаємо походження ковід.
Вони не знають, що то таке, але щеплення проводять направо і наліво.
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05.08.2021 09:59 Ответить
суки я изза вашего барановируса не могу зделать операцию на перепонке ак скоглько людей от рака и тд умерло
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05.08.2021 12:44 Ответить
 
 