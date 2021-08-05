Гражданин Армении вербовал украинок для секс-работы в Греции, его задержали

Иностранца "повязали", когда он привел к автобусу "Киев - Афины" двух студенток из Мариуполя. Теперь мужчине грозит от 5 до 12 лет за торговлю людьми.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Бизнес" по вербовке украинок для проституции в Афинах гражданин Армении, по данным следователей, организовал этим летом. Он разыскивал женщин в возрасте от 20 до 30 лет и предлагал им секс-работу.

""Предприниматель" уверял, что им будут предоставлены достойные условия проживания, питание и свободный выбор клиентов, а также высокая зарплата - от 50 долларов США за один час оказания сексуальных услуг. Кроме того, правонарушитель обещал женщинам, что их документы якобы останутся у них на руках, и они смогут в любой момент вернуться в Украину", - рассказали в прокуратуру.

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Как минимум двоих девушек ему удалось уговорить - студентки из Мариуполя согласились отправиться в Грецию. Правоохранители задержали мужчину в момент, когда он сопровождал их на автобус.

Иностранцу сообщили о подозрении в торговле людьми. Наказание за это преступление - лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

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