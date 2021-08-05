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Гражданин Армении вербовал украинок для секс-работы в Греции, его задержали

Иностранца "повязали", когда он привел к автобусу "Киев - Афины" двух студенток из Мариуполя. Теперь мужчине грозит от 5 до 12 лет за торговлю людьми.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Бизнес" по вербовке украинок для проституции в Афинах гражданин Армении, по данным следователей, организовал этим летом. Он разыскивал женщин в возрасте от 20 до 30 лет и предлагал им секс-работу.

""Предприниматель" уверял, что им будут предоставлены достойные условия проживания, питание и свободный выбор клиентов, а также высокая зарплата - от 50 долларов США за один час оказания сексуальных услуг. Кроме того, правонарушитель обещал женщинам, что их документы якобы останутся у них на руках, и они смогут в любой момент вернуться в Украину", - рассказали в прокуратуру.

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Как минимум двоих девушек ему удалось уговорить - студентки из Мариуполя согласились отправиться в Грецию. Правоохранители задержали мужчину в момент, когда он сопровождал их на автобус.

Иностранцу сообщили о подозрении в торговле людьми. Наказание за это преступление - лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

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Гражданин Армении вербовал украинок для секс-работы в Греции, его задержали 01

Автор: 

Греция (723) прокуратура (5007) проституция (324) торговля людьми (273)


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Топ комментарии
+5
А шо он в Украине делает этот гражданин Армении? А чего он в дружеской Армении рашке бл.лей не вербует? Кто ему визу или вид на жительство давал? Говорят в Турции есть особые публичные дома для геев- вот отправьте ару туда пусть бабки задом зарабатывает…
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05.08.2021 18:18
+4
шота в последние дни одна армянская мафия на слуху
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05.08.2021 18:12
+4
Різня в Гюмрі?
2015 рік. Поєхавший кацап Пєрмяков вирізав вірменську сім'ю (7 чоловік).
Це шо, вони всі одного ********* кацапа так злякалися, що масово повтікали до України?
Якось дивно.
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05.08.2021 21:05
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В сбушників такі пузці.... прям для оперативної роботи.
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05.08.2021 18:08 Ответить
Самый правый на фото в камуфляже… а ты шо слепой?
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05.08.2021 18:20 Ответить
А с этого ракурса нормально будет? Ну и хорошо.

https://i115.fastpic.org/big/2021/0805/0a/b0a332b047b3cf0a39029c227c23190a.jpg
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05.08.2021 18:36 Ответить
Гражданин Армении вербовал украинок для секс-работы в Греции, его задержали - Цензор.НЕТ 32
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05.08.2021 18:36 Ответить
Це вже інші. Не треба мене обдурювати.
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05.08.2021 18:38 Ответить
Даю слово- они же! Доказываю:

https://www.0629.com.ua/news/3172755/arestovan-muzcina-kotoryj-prodaval-mariupolcanok-v-seks-rabstvo-foto
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05.08.2021 18:41 Ответить
шота в последние дни одна армянская мафия на слуху
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05.08.2021 18:12 Ответить
пахана звільнили з посади
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05.08.2021 18:16 Ответить
А шо он в Украине делает этот гражданин Армении? А чего он в дружеской Армении рашке бл.лей не вербует? Кто ему визу или вид на жительство давал? Говорят в Турции есть особые публичные дома для геев- вот отправьте ару туда пусть бабки задом зарабатывает…
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05.08.2021 18:18 Ответить
Курвы всё осознали и будут теперь зарабатывать на заводе грывни
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05.08.2021 18:20 Ответить
Наша валюта называется гривны. А ты кацапчик пошёл на йух!
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05.08.2021 18:23 Ответить
В Мариуполе весьма немалая армянская община. Многих я знаю из неё. Но, они все давно прибывшие, очень много после резни в Гюмри. А это, значит- ещё один. Реальный бизнесмен. В смысле- реальная гнида.
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05.08.2021 18:39 Ответить
Різня в Гюмрі?
2015 рік. Поєхавший кацап Пєрмяков вирізав вірменську сім'ю (7 чоловік).
Це шо, вони всі одного ********* кацапа так злякалися, що масово повтікали до України?
Якось дивно.
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05.08.2021 21:05 Ответить
Ничего удивительного! Украина для армян "плацдарм". Они давно и плотно рассматривают нашу страну как место для переселения, когда их начнут в очередной раз "геноцидить" турки и айзербайджанцы за их дружбу с рашкой.
В Украине им нравится "культурный код". Они тут ощущают себя "как дома"
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06.08.2021 00:05 Ответить
Чого ви накинулись на мужика -це його заробіток . А тих "дівчаток" він силою не брав ,самі знали на що йшли !!!
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05.08.2021 18:56 Ответить
Надя, ты кадровая лишнехромосомная ***** Не прячься за українскькою мовою, от тебя воняет кацапским козлом
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06.08.2021 00:06 Ответить
В турции их еще больше
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05.08.2021 19:38 Ответить
Теперь Ара будет сам оказывать сексуальные услуги своим сокамерникам, только 50 долларов в час никто ему платить не будет. Правда если забеременеет, то получит нобелевску премию.
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05.08.2021 19:52 Ответить
Когда каждого такого задержаного будут отправлять в секс рабство на зону, вербовщиков станет меньше.
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05.08.2021 21:08 Ответить
Буде на зоні вірменською королевою.

Гражданин Армении вербовал украинок для секс-работы в Греции, его задержали - Цензор.НЕТ 9795
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05.08.2021 21:14 Ответить
 
 