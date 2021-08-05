Громадянин Вірменії вербував українок для секс-роботи в Греції, його затримали
Іноземця "пов'язали", коли він привів до автобусу "Київ - Афіни" двох студенток з Маріуполя. Тепер чоловікові загрожує від 5 до 12 років за торгівлю людьми.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Бізнес" з вербування українок для проституції в Афінах громадянин Вірменії, за даними слідчих, організував цього літа. Він розшукував жінок віком від 20 до 30 років і пропонував їм секс-роботу.
"Підприємець" запевняв, що їм будуть надані гідні умови проживання, харчування та вільний вибір клієнтів, а також високу зарплатню - від 50 доларів США за одну годину надання сексуальних послуг. Крім того, правопорушник обіцяв жінкам, що їх документи начебто залишаться у них на руках і вони зможуть у будь-який момент повернутися до України", - розповіли в прокуратурі.
Як мінімум двох дівчат йому вдалося вмовити - студентки з Маріуполя погодилися вирушити в Грецію. Правоохоронці затримали чоловіка в момент, коли він супроводжував їх на автобус.
Кошти щодо оплати витрат, пов’язаних з оформленням необхідних документів зловмисник отримував від замовників, які перебували у Греції, а за необхідності особисто супроводжував завербованих жінок до "покупців".
Іноземцю повідомили про підозру в торгівлі людьми. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без.
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https://www.0629.com.ua/news/3172755/arestovan-muzcina-kotoryj-prodaval-mariupolcanok-v-seks-rabstvo-foto
2015 рік. Поєхавший кацап Пєрмяков вирізав вірменську сім'ю (7 чоловік).
Це шо, вони всі одного ********* кацапа так злякалися, що масово повтікали до України?
Якось дивно.
В Украине им нравится "культурный код". Они тут ощущают себя "как дома"