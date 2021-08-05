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Громадянин Вірменії вербував українок для секс-роботи в Греції, його затримали

Іноземця "пов'язали", коли він привів до автобусу "Київ - Афіни" двох студенток з Маріуполя. Тепер чоловікові загрожує від 5 до 12 років за торгівлю людьми.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Бізнес" з вербування українок для проституції в Афінах громадянин Вірменії, за даними слідчих, організував цього літа. Він розшукував жінок віком від 20 до 30 років і пропонував їм секс-роботу.

"Підприємець" запевняв, що їм будуть надані гідні умови проживання, харчування та вільний вибір клієнтів, а також високу зарплатню - від 50 доларів США за одну годину надання сексуальних послуг. Крім того, правопорушник обіцяв жінкам, що їх документи начебто залишаться у них на руках і вони зможуть у будь-який момент повернутися до України", - розповіли в прокуратурі.

Як мінімум двох дівчат йому вдалося вмовити - студентки з Маріуполя погодилися вирушити в Грецію. Правоохоронці затримали чоловіка в момент, коли він супроводжував їх на автобус.

Кошти щодо оплати витрат, пов’язаних з оформленням необхідних документів зловмисник отримував від замовників, які перебували у Греції, а за необхідності особисто супроводжував завербованих жінок до "покупців".

Іноземцю повідомили про підозру в торгівлі людьми. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без.

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Громадянин Вірменії вербував українок для секс-роботи в Греції, його затримали 01

Автор: 

Греція (599) прокуратура (3670) проституція (147) торгівля людьми (212)


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Топ коментарі
+5
А шо он в Украине делает этот гражданин Армении? А чего он в дружеской Армении рашке бл.лей не вербует? Кто ему визу или вид на жительство давал? Говорят в Турции есть особые публичные дома для геев- вот отправьте ару туда пусть бабки задом зарабатывает…
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05.08.2021 18:18
+4
шота в последние дни одна армянская мафия на слуху
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05.08.2021 18:12
+4
Різня в Гюмрі?
2015 рік. Поєхавший кацап Пєрмяков вирізав вірменську сім'ю (7 чоловік).
Це шо, вони всі одного ********* кацапа так злякалися, що масово повтікали до України?
Якось дивно.
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05.08.2021 21:05
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В сбушників такі пузці.... прям для оперативної роботи.
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05.08.2021 18:08 Відповісти
Самый правый на фото в камуфляже… а ты шо слепой?
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05.08.2021 18:20 Відповісти
А с этого ракурса нормально будет? Ну и хорошо.

https://i115.fastpic.org/big/2021/0805/0a/b0a332b047b3cf0a39029c227c23190a.jpg
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05.08.2021 18:36 Відповісти
Гражданин Армении вербовал украинок для секс-работы в Греции, его задержали - Цензор.НЕТ 32
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05.08.2021 18:36 Відповісти
Це вже інші. Не треба мене обдурювати.
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05.08.2021 18:38 Відповісти
Даю слово- они же! Доказываю:

https://www.0629.com.ua/news/3172755/arestovan-muzcina-kotoryj-prodaval-mariupolcanok-v-seks-rabstvo-foto
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05.08.2021 18:41 Відповісти
шота в последние дни одна армянская мафия на слуху
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05.08.2021 18:12 Відповісти
пахана звільнили з посади
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05.08.2021 18:16 Відповісти
А шо он в Украине делает этот гражданин Армении? А чего он в дружеской Армении рашке бл.лей не вербует? Кто ему визу или вид на жительство давал? Говорят в Турции есть особые публичные дома для геев- вот отправьте ару туда пусть бабки задом зарабатывает…
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05.08.2021 18:18 Відповісти
Курвы всё осознали и будут теперь зарабатывать на заводе грывни
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05.08.2021 18:20 Відповісти
Наша валюта называется гривны. А ты кацапчик пошёл на йух!
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05.08.2021 18:23 Відповісти
В Мариуполе весьма немалая армянская община. Многих я знаю из неё. Но, они все давно прибывшие, очень много после резни в Гюмри. А это, значит- ещё один. Реальный бизнесмен. В смысле- реальная гнида.
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05.08.2021 18:39 Відповісти
Різня в Гюмрі?
2015 рік. Поєхавший кацап Пєрмяков вирізав вірменську сім'ю (7 чоловік).
Це шо, вони всі одного ********* кацапа так злякалися, що масово повтікали до України?
Якось дивно.
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05.08.2021 21:05 Відповісти
Ничего удивительного! Украина для армян "плацдарм". Они давно и плотно рассматривают нашу страну как место для переселения, когда их начнут в очередной раз "геноцидить" турки и айзербайджанцы за их дружбу с рашкой.
В Украине им нравится "культурный код". Они тут ощущают себя "как дома"
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06.08.2021 00:05 Відповісти
Чого ви накинулись на мужика -це його заробіток . А тих "дівчаток" він силою не брав ,самі знали на що йшли !!!
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05.08.2021 18:56 Відповісти
Надя, ты кадровая лишнехромосомная ***** Не прячься за українскькою мовою, от тебя воняет кацапским козлом
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06.08.2021 00:06 Відповісти
В турции их еще больше
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05.08.2021 19:38 Відповісти
Теперь Ара будет сам оказывать сексуальные услуги своим сокамерникам, только 50 долларов в час никто ему платить не будет. Правда если забеременеет, то получит нобелевску премию.
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05.08.2021 19:52 Відповісти
Когда каждого такого задержаного будут отправлять в секс рабство на зону, вербовщиков станет меньше.
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05.08.2021 21:08 Відповісти
Буде на зоні вірменською королевою.

Гражданин Армении вербовал украинок для секс-работы в Греции, его задержали - Цензор.НЕТ 9795
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05.08.2021 21:14 Відповісти
 
 