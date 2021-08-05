Армения разместила военнослужащих РФ на границе с Азербайджаном

Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении.

Об этом сообщает Минобороны Армении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники", - заявили в пресс-службе армянского военного ведомства. Там добавили, что идет строительство "помещений тылового обеспечения".

В Минобороны добавили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

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