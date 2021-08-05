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Новости Агрессия России против Украины
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Армения разместила военнослужащих РФ на границе с Азербайджаном

Армения разместила военнослужащих РФ на границе с Азербайджаном

Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении.

Об этом сообщает Минобороны Армении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники", - заявили в пресс-службе армянского военного ведомства. Там добавили, что идет строительство "помещений тылового обеспечения".

В Минобороны добавили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

Смотрите: Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены. ФОТО+КАРТА

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) россия (95402)


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Топ комментарии
+22
Армения разместила военнослужащих РФ на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2441
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05.08.2021 21:10
+16
Азербайджанські кулі в паспорт не дивляться, приймай московія мерців.
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05.08.2021 21:12
+8
На фото саперы, а не погранцы.
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05.08.2021 21:12
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Армения разместила военнослужащих РФ на границе с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2441
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05.08.2021 21:10 Ответить
Путь вахабита
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06.08.2021 13:44 Ответить
На фото саперы, а не погранцы.
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05.08.2021 21:12 Ответить
А какая разница? Разрешили же депутатами называть фриков типа Качуры, Брагара, Богуцкой? А тут такая мелочь.
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05.08.2021 21:24 Ответить
главно тряпка в цветах кацапии
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06.08.2021 08:21 Ответить
Азербайджанські кулі в паспорт не дивляться, приймай московія мерців.
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05.08.2021 21:12 Ответить
Тут щось не то. Це далеченько від Арцаху, але дуже близько до стратегічного шляху Баку-Тбілісі.
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05.08.2021 21:39 Ответить
а чё,
все кацы там, хде гарячё
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05.08.2021 21:13 Ответить
Главное растягивать фланги!!!
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05.08.2021 21:14 Ответить
Главное, что бы при растянутых флангах кто-то прорвал фронт. А то тут один говорил что 90% успеха зависит от второго. Он, что, сам себе фронт должен рвать? Выбрали, блин.
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05.08.2021 21:30 Ответить
Я так понимаю " для защиты рашеговорящих армян".
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05.08.2021 21:15 Ответить
Я думаю Турцию сейчас подожгли кацапы как месть за Карабах.
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05.08.2021 21:21 Ответить
курды, которые на прикорме у москвы, уже заявили
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06.08.2021 08:23 Ответить
Очередная фатальная ошибка или уступка давлению "старшего родственника"? В любом случае Армения в проигрыше. Народам Кавказа надо бы договариваться между собой...Прекратить бессмысленное противостояния ,научиться жить в мире и не искать путей для реванша. Плохо ли или не очень ,но соседи не стреляли друг в друга в недавнем прошлом....и почему бы вернуться к миру?
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05.08.2021 21:22 Ответить
Розумієш у чому справа - ВСІ народи Кавказу можуть домовиться Однак один - ні! Цей народ у Кавказькому регіоні ненавидять від Ірану і Туреччини до Дагестану, від Чорного моря до Каспію, ВІКАМИ!!! Їх іменують "євреями Кавказу" Вони скуповували у "башибузуків" церковні реліквії з пограбованих церков у Сербії та Болгарії, перепродували туркам крадених абреками дітей і жінок з Грузії, Кабарди, Адигеї Тихцем стравлювали між собою народи, висотуючи з них соки (Та й зараз цим займаються) Заради "грошви" вони розповзлися по усьому світу - навіть свою батьківщину покинули і забули про неї Здогадуєшся хто це? Сходи на ринок і побачиш!
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05.08.2021 21:54 Ответить
Не могу согласиться.....В истории каждого народа были черные страницы . Армения ,пожалуй ,самый древний народ Кавказа и ему досталось более других. Сжавшись до мизерных размеров ,потеряв большинство жителей и не имея теперь ресурсов для развития она вновь на краю выживания. Понятно ,что нам сейчас не до кавказких проблем,но дай Бог счастья всем живущим!
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05.08.2021 22:10 Ответить
А скажи мені будь ласка, чому вижили Грузія, Шемаха? Не втратили територію? Тому що вони ******* Батьківщину! А ти "в курсі" що саме стараннями цих "ображених" практично зник ще один "древній народ" - ассірійці? А ти "в курсі", ЧОМУ вірмени втратили і територію і людей? ТОму що більше всього любили не Батьківщину, а ГРОШІ!!! І зараз *******! Саме тому вони просрали війну в Карабаху!
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05.08.2021 22:23 Ответить
Нельзя ценить народ по длине носа на базаре...Кстати , наших "любителей грошей" поболее будет.Грузия -пример плохой ,они потеряли свои 3/4 территории.( Это не только последние события.... там много чего за рекой Чорохи... ) Да и сами мы мало Родину любим? Надо шире смотреть на мир.
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05.08.2021 22:45 Ответить
А я не "ціню по довжині носа" а по рівню підлості! Чомусь ніхто не називає грузинів "підлими"! Та й азербайджанців -падлюк я не так багато зустрічав
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05.08.2021 22:58 Ответить
вы правда занимаетесь измерением длинны ?
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06.08.2021 08:26 Ответить
если ты бухнул и спясчий,
значит - русскагаварясчий !
если ты лежишь в маче -
значит русский ты вапсче
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05.08.2021 21:23 Ответить
Ждите провокаций со стороны русни. 100%
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05.08.2021 21:35 Ответить
Правильно делают. Армян всего то 3 ляма, а этих почти 150. Пока те ИХ границу охраняют, те их баб всех перетопчут. А если убью рЮске, то там таких на 100 припасенно
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05.08.2021 21:39 Ответить
русофашиські убивці кругом лізуть.
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05.08.2021 22:28 Ответить
)))) обеспечите пациентов бальзамом "Звездочка" им и анальными пробками!!!
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06.08.2021 00:04 Ответить
расея всегда рада использовать армению для своих глупых целей
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06.08.2021 08:28 Ответить
Это армяне хорошо придумали. русские бабы еще нарожают.
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06.08.2021 08:31 Ответить
 
 