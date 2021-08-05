Армения разместила военнослужащих РФ на границе с Азербайджаном
Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении.
Об этом сообщает Минобороны Армении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники", - заявили в пресс-службе армянского военного ведомства. Там добавили, что идет строительство "помещений тылового обеспечения".
В Минобороны добавили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.
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все кацы там, хде гарячё
значит - русскагаварясчий !
если ты лежишь в маче -
значит русский ты вапсче