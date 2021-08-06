Выгода заробитчан окажется минимальной, если учитывать их расходы, – эксперт
Даже если украинский заробитчанин получит официальную работу за рубежом, то в большинстве случаев и зарплата, и страхование – будут минимальным. Это подчеркнул управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.
По его словам, тамошние работодатели традиционно пытаются сэкономить на мигрантах. А если добавить текущие расходы – то сумма заработанных средств будет еще менее привлекательной.
"Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты. Я считаю, что дома гораздо лучше потому что они туда едут – они работают на нескольких работах, чтобы заработать ту копейку. Если сесть и посчитать расходы, которые они несут там – потому что обязательно человеку нужно и питаться, и где-то проживать – мне кажется, они здесь могут заработать не меньше, а то и значительно больше", – считает управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.
По подсчетам специалистов, сегодня только в Польше работает почти 1,5 млн наших соотечественников. Из них только треть платят налоги в Фонд социального страхования.
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В львовской области больше 10к грн найти работу не мог.
и все прям такие дураки, что без эксперта посчитать не могут, где же им выгоднее работать
Стоимость сахара на Лондонской бирже - 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена сахара - более 780 долларов за тонну.
Аналогично и олія, в Чехии или Польше намного дешевле чем в Украине.
Хороша спроба, Рінат Леонідович, але ні, пробуйте ще
И это я ещё из довольно большого города, где работа какая-никакая была. А что делать людям из сел и небольших городков где работы тупо на всех нет?
Или у эксперта Украина - это Киев, и пара областных городов? Ну так если все вместо заграницы поедут в Киев - киевляне мягко говоря приобалдеют.
Я працюю на меблевій фабриці під Познанью за 16 зл. за годину, працюю 9 годин,субота та неділя вихідні.В день у мене виходить заробити трохи більше 1000гр.Це по мінімальці,без аккорду.Витрати на житло -300зл.на харчування-500 зл.В сухому залишку залишається більше 500$ які я привезу додому.Експерт випий яду,бо поки в країні такі"експерти",змін на краще не варто чекати.
Например в Польше полно сьемных квартир-однушек по 700 зл (150 евро) в хороших районах и это курортно-промышленные города. А комнату а трешке можно снять за 500 зл, без дополнительных оплат