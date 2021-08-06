Выгода заробитчан окажется минимальной, если учитывать их расходы, – эксперт

Даже если украинский заробитчанин получит официальную работу за рубежом, то в большинстве случаев и зарплата, и страхование – будут минимальным. Это подчеркнул управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

По его словам, тамошние работодатели традиционно пытаются сэкономить на мигрантах. А если добавить текущие расходы – то сумма заработанных средств будет еще менее привлекательной.

"Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты. Я считаю, что дома гораздо лучше потому что они туда едут – они работают на нескольких работах, чтобы заработать ту копейку. Если сесть и посчитать расходы, которые они несут там – потому что обязательно человеку нужно и питаться, и где-то проживать – мне кажется, они здесь могут заработать не меньше, а то и значительно больше", – считает управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

По подсчетам специалистов, сегодня только в Польше работает почти 1,5 млн наших соотечественников. Из них только треть платят налоги в Фонд социального страхования.