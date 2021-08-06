РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8694 посетителя онлайн
Новости
8 619 77

Выгода заробитчан окажется минимальной, если учитывать их расходы, – эксперт

Даже если украинский заробитчанин получит официальную работу за рубежом, то в большинстве случаев и зарплата, и страхование – будут минимальным. Это подчеркнул управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

По его словам, тамошние работодатели традиционно пытаются сэкономить на мигрантах. А если добавить текущие расходы – то сумма заработанных средств будет еще менее привлекательной.

"Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты. Я считаю, что дома гораздо лучше потому что они туда едут – они работают на нескольких работах, чтобы заработать ту копейку. Если сесть и посчитать расходы, которые они несут там – потому что обязательно человеку нужно и питаться, и где-то проживать – мне кажется, они здесь могут заработать не меньше, а то и значительно больше", – считает управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

По подсчетам специалистов, сегодня только в Польше работает почти 1,5 млн наших соотечественников. Из них только треть платят налоги в Фонд социального страхования.

Автор: 

работа (599) заробитчане (587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
"эксперту" стоит сходить в магазин. у нас уже давно европейские цены на все.
и все прям такие дураки, что без эксперта посчитать не могут, где же им выгоднее работать
показать весь комментарий
06.08.2021 11:46
+21
а какая зарплата управляющего партнера, рассуждающего о том, стоит ли ехать или нет?
показать весь комментарий
06.08.2021 11:44
+21
Зачем делать из фантазий сумасшедшего новость?????
показать весь комментарий
06.08.2021 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а какая зарплата управляющего партнера, рассуждающего о том, стоит ли ехать или нет?
показать весь комментарий
06.08.2021 11:44 Ответить
туда едут когда в принципе нету никакой работы в Украине с более менее достойной оплатой. Рабочие места надо создавать!!
показать весь комментарий
06.08.2021 11:45 Ответить
У меня тесть работает в Эстонии. зарплата 1500-1600евро... Не рассказывайте сказки!
В львовской области больше 10к грн найти работу не мог.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:55 Ответить
Когда пишут такие зарплаты, обычно пишут и должность и колличество часов в неделю. Хотя 500-600 евро для чернорабочего норм зп в Эстонии
показать весь комментарий
06.08.2021 13:02 Ответить
Должность - бригадир на стройке, в бригаде 5 человек. Работают все одинаково, зарплату делать поровну. Зарплата - оплата по часово. Так что чем больше отработаешь тем больше заработают. 6-7 евро в час, в зависимости от работы.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:34 Ответить
и еще, за 500-600евро в Эстонии работать никто не будет, не пишите херню.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:37 Ответить
Варшава. Каменщик. В месяц бывает по 11000 злот. Это около 2900 долларов. (3000 не получалось ни разу, как то здоровье дороже). Работа на аккорд, 26 злот за метр кладки. Работаем по 10-11-12 часов, как погода позволяет. А теперь расскажите мне, что в Украине я заработаю так же.... Максимум получалось 24 тыс грн, и пахали как кони.
показать весь комментарий
06.08.2021 20:29 Ответить
В військомат зайти не пробував?
показать весь комментарий
06.08.2021 13:21 Ответить
екпердило не врахував інші вигоди,які дає робота за кордоном.Проблему бачу тільки в несправедливій пенсійній системі,коли заробітчан-пенсів мають утримувати на податки легально працюючих українців.А так,кожний сам собі визначає де і ким працювати.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:54 Ответить
а это пердилы из постсовка или обученные по такой же технологии!
показать весь комментарий
06.08.2021 15:12 Ответить
"эксперту" стоит сходить в магазин. у нас уже давно европейские цены на все.
и все прям такие дураки, что без эксперта посчитать не могут, где же им выгоднее работать
показать весь комментарий
06.08.2021 11:46 Ответить
У нас дороже
показать весь комментарий
06.08.2021 11:50 Ответить
В Украине сегодня цена на сахар в два раза выше, чем в Европе.

Стоимость сахара на Лондонской бирже - 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена сахара - более 780 долларов за тонну.

Аналогично и олія, в Чехии или Польше намного дешевле чем в Украине.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:58 Ответить
Дешевше, в тому числі і олія з України
показать весь комментарий
06.08.2021 12:06 Ответить
я матері телефонував. то вона спитала які в мене ціни на цукор та олію. а потім сказала українські. то я ледь дар мови не втратив. Дорожче!При чому в Нідерландах не самі низькі ціни по Європі.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:58 Ответить
Дороже, плюс наинизшего качества. Даже отечественные фрукты и овощи высших сортов уходят на экспорт а мы питаемся отходами по европейским ценам...
показать весь комментарий
06.08.2021 12:01 Ответить
От я, як і мінімум третина всіх українців, харчуюсь відбірною садовиною-городиною з власної ділянки. А ти харчуйся "отходамі по європєйскім ценам"))))
показать весь комментарий
06.08.2021 13:23 Ответить
Ты бы с удобрениями не баловался, а то, я смотрю от отборных продуктов у тебя пошли необратимые процессы в остатках мозга...
показать весь комментарий
06.08.2021 13:27 Ответить
Так зараз же прийшли новиє літса, а не клятий барига. Чому ж життя стає ще гіршим? Казали хуже нібудіт, а воно он як обернулось.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:51 Ответить
В Україну, згідно даних НБУ, від заробітчан заходять міліарди доларів, а у цього цього недоробленого експерта "немає зиску" працювати за кордоном. Мабуть, воно за зе голосувало...
показать весь комментарий
06.08.2021 11:58 Ответить
Та ні, ціни на їжу вже значно перевищили польські ціни, подекуди іспанські, наблизившись до німецьких і французьких
показать весь комментарий
06.08.2021 15:37 Ответить
на рибу та на птахофабрики - я б нікому не радив, там холодно, опасно, та неймовирний сморід...
показать весь комментарий
06.08.2021 11:46 Ответить
Вигода мігрантів буде мінімальною якщо у вчителів в Україні зарплата буде 4000 долларів як хтось обіцяв на виборах. А поки що з України втікає вся молодь.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:46 Ответить
Ну из польш, чехий, литвы, эстоний тоже убегает молодежь в более успешные страны.
показать весь комментарий
06.08.2021 13:03 Ответить
Эксперт мать не в Украине живёт
показать весь комментарий
06.08.2021 11:48 Ответить
Він вірить українським так званим "позитивним" блогерам типу Лєщєнка і підконтрольними олігархам ЗМІ. 😊 Вірить, що середня зарплата - 14000 грн і що безробіття на рівні 1,5-2 відсотки. 😊
показать весь комментарий
06.08.2021 12:24 Ответить
Середнязарплата дійсно 14000 грн. Плюс ще в конвертах. Мля, понад десять мільйонів українців поїхали на відпочинок цього року, і ви ще будете говорити, що люди живуть за межею бідності?
показать весь комментарий
06.08.2021 13:25 Ответить
Відпочинок - це розкіш? 😮 Збоченець, чи "позитивний блогер" Подоляка?
показать весь комментарий
06.08.2021 13:33 Ответить
Зачем делать из фантазий сумасшедшего новость?????
показать весь комментарий
06.08.2021 11:50 Ответить
Каждый мигрант должен помнить, что его главное право и обязанность заплатить налог в казну Украину по возвращению домой!!! А потом еще и амнистировать свой капитал отнеся деньги в банк и заплатив за это 5 % как завещал Данила Гетманцев по заветам зебила, ведь нужно наполнять 95й офшер
показать весь комментарий
06.08.2021 11:50 Ответить
Це стосується до нелегалів які працювали "на чорно" і є абсолютно правильно.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:45 Ответить
Сказочник ))))
показать весь комментарий
06.08.2021 11:51 Ответить
Ты не управляющий партнер - ты дебил. Неужели ты думаешь, что люди бросают здесь хорошую высокооплачиваемую работу и едут на зароботки на плохую работу? Большинство заробитчат из сел и райцентров, где в принципе нет работы
показать весь комментарий
06.08.2021 11:51 Ответить
миллионы украинцев - заробитчан, судя по его логике, это дибилы, только он один умный
показать весь комментарий
06.08.2021 11:54 Ответить
Зелень обіцяла 100500 робочих місць. А оманський брехун казав що гастарбайтери повертатимуться в його країну мрій. І де це все?
показать весь комментарий
06.08.2021 11:56 Ответить
Знову пішла якась локшина на вуха.От хіба в райцентрах і селах зарплата така як в Польщі?Навіть в обласних центрах менша.Ціни на продукти в нас дорожчі ніж в Польщі і багато в чому зрівнялися з німецькими.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:56 Ответить
А кто виноват райцентрам, что они любят голосовать последние 30 лет за идиотов?
показать весь комментарий
06.08.2021 13:04 Ответить
Це питання потрібно всім задавати.
показать весь комментарий
06.08.2021 19:52 Ответить
заробитчане, которые покупают здесь квартиры и обеспечивают свои семьи не знают о такой сказочной стране управляющего партнера адвокатского объединения
показать весь комментарий
06.08.2021 11:56 Ответить
Дурачьё сначала проголосовало - а потом здриснули *****
показать весь комментарий
06.08.2021 11:56 Ответить
Рыночек порешает гораздо лучше всяких "ыкспердов". Если туда едут, значит это выгодно. Перестанет быть выгодно - перестанут ехать.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:57 Ответить
Скоро в туалет нельзя будет сходить, чтоб тут же нарисовавшийся эксперт не рассказал почему тебе это не выгодно и что ты при этом теряешь.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:33 Ответить
Украина-Клондайк! Эльдорадо! Подтвердят заробитчане Рабинович, Радуцкий, Зеленский,Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий.
показать весь комментарий
06.08.2021 11:57 Ответить
количество евреев и цыган в стране говорят о её скрытых финансовых возможностях...))
показать весь комментарий
06.08.2021 12:22 Ответить
Усьо, зараз всі почитають Лучковського і вернуться в Україну. Без нього 7 мільйонів українців, які працюють по всьому світу, не можуть порахувати свої доходи і витрати.
Хороша спроба, Рінат Леонідович, але ні, пробуйте ще
показать весь комментарий
06.08.2021 11:58 Ответить
Очередная страшилка "Не ходите дети в Африку гулять"
показать весь комментарий
06.08.2021 11:58 Ответить
Та никого, собственно, козлячее мнение етого дегенерата и не интересует.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:00 Ответить
Ще один експерд з астралу...
показать весь комментарий
06.08.2021 12:03 Ответить
Напоминает совок и его агитацию не уезжать - на западе все плохо.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:04 Ответить
Я конечно не эксперт, а простой рабочий, но,как прозябающий в этой вашей загранице и перебивающийся с хлеба на воду, нищенствуя на предельно низкую зарплату советую эксперту проследовать в дырку жопы и больше глупостей не говорить.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:15 Ответить
Ну работать по 12 часов в день 6 дней неделю и жить в пятером в одной комнате - такой себе успех в жизни.
показать весь комментарий
06.08.2021 13:06 Ответить
Работаю по 8, два выходных, снимаем с супругой двушку. Позволить себе можем побольше, чем в Украине, учитывая, что работа не требует высокой квалификации, да в принципе квалификации, не считая общей более спокойной атмосферы вокруг. Хотя в деньгах и не купаемся и на Бентли не ездим. Что мы делаем не так?

И это я ещё из довольно большого города, где работа какая-никакая была. А что делать людям из сел и небольших городков где работы тупо на всех нет?
Или у эксперта Украина - это Киев, и пара областных городов? Ну так если все вместо заграницы поедут в Киев - киевляне мягко говоря приобалдеют.
показать весь комментарий
06.08.2021 14:02 Ответить
Ви ж хотіли в Європу? (с) Оце вам відповідь від звичайних людей - голосування працею, так би мовити
показать весь комментарий
06.08.2021 12:19 Ответить
У тех кто хотел Европу она была всегда, проблемы были бюрократического характера. Просто есть категория людей, которые ждут пока им принесут эту Европу им на диван, прямо по загаженному парадному...
показать весь комментарий
06.08.2021 12:34 Ответить
Так це я не тім хто завжди хотів, а тім кому мулялє і досі наш вектор на Європу
показать весь комментарий
06.08.2021 12:56 Ответить
Из примера родственников: здесь он был разнорабочим, ремонты стройки, на кацапляндию ездил. Два года назад, говорил что минималка для него это 25 тыс. в месяц, что для райцентра было очень не мало... Потом он каким то образом получил вид на жительство в Литве и оказался в Германии. За полтора года купил машину старшему сыну, потом младшему, ну и про себя не забыл... Жену забрал тоже в Германию где тоже нашел ей работу... Вот такие у нас недалекие граждане, работают себе в убыток... Много бы он у нас машин купил получая даже 25 тыс. в месяц?
показать весь комментарий
06.08.2021 12:24 Ответить
В мене є тоже такі знайомі, майстри на всі руки, в Україні працюючи по 40годин в тиждень,наприклад, без проблем заробляли по "штуці" € , мають своє житло, авто, але поперлись в Німеччину жити по 10 мужиків в кімнатці,замість у власному домі з сім'єю-бо більша зарплата. Тут питання пріоритетів вже.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:55 Ответить
Когда есть дом, машина, то твоей семье хочется большего, поэтому, возможно, и поехали...
показать весь комментарий
06.08.2021 13:02 Ответить
В германии машину можно купить за 100-200 евро. Машина это не показатель благосостояния.
показать весь комментарий
06.08.2021 13:08 Ответить
Я писал по машины а не про то что там можно купить за 100-200 евро. И не писал про благосостояние а про то что тут у него подобных возможностей нет....
показать весь комментарий
06.08.2021 13:13 Ответить
Поки в країні такі "експерти",економічного дива не варто чекати.
Я працюю на меблевій фабриці під Познанью за 16 зл. за годину, працюю 9 годин,субота та неділя вихідні.В день у мене виходить заробити трохи більше 1000гр.Це по мінімальці,без аккорду.Витрати на житло -300зл.на харчування-500 зл.В сухому залишку залишається більше 500$ які я привезу додому.Експерт випий яду,бо поки в країні такі"експерти",змін на краще не варто чекати.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:44 Ответить
Вот тебя НАЛОГАМИ и обнесут! Эксперт наоборот хотел отвести взгляд мытарей от "бедных" заробитчан...
показать весь комментарий
06.08.2021 13:33 Ответить
Это САМЫЙ ТУПОЙ ВЫСЕР ЗЕ-ДОЛБОДЯТЛА который я прочёл за ДВАДЦАТЬ ЛЕТ нахождения в Европе... Приедь сюда ТВАРЬ ЛЖИВАЯ и желание возвращаться в страну КОРРУПЦИИ, ПОЗОРНЫХ ПЕНСИЙ и НИЩЕТЫ отпадёт у тебя САМО СОБОЙ!!!...
показать весь комментарий
06.08.2021 13:26 Ответить
Народ от хорошей жизни едет в заграницы
показать весь комментарий
06.08.2021 14:26 Ответить
Вот зачем в коментах пишут про "10 заробитчан в одной комнате"?
Например в Польше полно сьемных квартир-однушек по 700 зл (150 евро) в хороших районах и это курортно-промышленные города. А комнату а трешке можно снять за 500 зл, без дополнительных оплат
показать весь комментарий
06.08.2021 15:06 Ответить
Якщо працювати "управляючим партнером адвокатського об'єднання" то можна заробити в Україні більше ніж в Польщі, а за просту і малокваліфіковану роботу в Польщі платять в 2-3 рази більше ніж на Україні.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:17 Ответить
Відразу видно,що ,,експерт зелений ".За кордоном люди не тільки працють,але й живуть,відпочивають,мандрують бо є за що.У нас цими благами в переважній більшості користуються одні бариги,які ховаються від податків.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:59 Ответить
Кто еще полон сил, здоровья, нужно обязательно ехать за рубеж на работу или учебу. Там есть надежда закрепиться, натурализоваться, обеспечить большую перспективу себе и своим детям. Здесь алкоголь, наркотики, олигархи и коммунальные платежи. Украина сегодня - ужасная страна в области социальной защиты, может худшая в мире. Вот что такое современный дикий капитализм в украинской обертке - один из худших его вариантов. "Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты." - утверждает автор. Именно любой, а в Украине - особенно. Кроме того, на малых и средних предприятиях повсеместно нарушеется КЗОТ. Людям разрешают отгулять лишь половину отпуска. Платят зарплату в конвертах. И они вынуждены работать, так как другой работы нет. Государства, чтобы проконтролировать и наладить - тоже нет. Люди бесправны, унижены и раздавлены тяжелыми условиями труда и нищенской оплатой труда. Минимум в Украине и в Польше - это разные вещи, не так ли? В Украине нет перспективы. Даже в отдаленном будущем. Это если нет капитала или родственных связей с влиятельными людьми. К сожалению. Во-вторых, то социальное обеспечение, которое есть сегодня в Украине по объему - можно считать, что его нет вовсе. Люди, отработавшие по 30-40 лет, получают 60-70 долларов пенсии, это 1800 гривен, может чуть больше. Большинство вынуждено работать до самой смерти или пока ноги ходят. Так как выжить на эти деньги нереально. Нереально заплатить даже обязательные коммунальные платежи в небольшой квартирке. Поэтому, говорить всерьез о пенсии в Украине не стоит вообще. Пенсию получают милиция, военнослужащие, прокуроры, судьи, СБУ-шники и другие силовики и служители юстиции, госслужащие. Эти еще как-то могут прожить. И то, наверное не все. У остальных, это бюджет быстрого вымирания. Пенсии в Украине для подавляющего большинства нет. Поэтому всерьез о ней говорить вообще нет смысла, равно, как и на нее надеяться. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Но недолго.
показать весь комментарий
06.08.2021 17:24 Ответить
По мнению этого дебила, у наемные работники бомжуют и духом святым питаются
показать весь комментарий
07.08.2021 19:32 Ответить
мудаки. поживите на минималку, а потом рассуждайте....
показать весь комментарий
08.08.2021 10:31 Ответить
 
 