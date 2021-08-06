УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8500 відвідувачів онлайн
Новини
8 619 77

Вигода заробітчан виявиться мінімальною, якщо враховувати їхні витрати, - експерт

Навіть якщо український заробітчанин отримає офіційну роботу за кордоном, то в більшості випадків і зарплата, і страхування - будуть мінімальними. На цьому наголосив керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

За його словами, тамтешні працедавці традиційно намагаються зекономити на мігрантах. А якщо додати поточні витрати – то сума зароблених коштів буде ще менш привабливою.

"Будь-який працедавець намагається брати мігрантів за рахунок чого? За рахунок значно меншої оплати. Я вважаю, що дома набагато краще, тому що вони туди їдуть – вони працюють на кількох роботах, щоб заробити ту копійку. Якщо сісти і порахувати витрати, які вони несуть там, – бо обов'язково людині потрібно і харчуватися, і десь проживати – мені здається, вони тут можуть заробити не менше, а то й значно більше", – вважає керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

За підрахунками фахівців, сьогодні тільки у Польщі працює майже 1,5 млн наших співвітчизників. Із них тільки третина сплачують податки до Фонду соціального страхування.

Автор: 

робота (1200) заробітчани (673)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
"эксперту" стоит сходить в магазин. у нас уже давно европейские цены на все.
и все прям такие дураки, что без эксперта посчитать не могут, где же им выгоднее работать
показати весь коментар
06.08.2021 11:46
+21
а какая зарплата управляющего партнера, рассуждающего о том, стоит ли ехать или нет?
показати весь коментар
06.08.2021 11:44
+21
Зачем делать из фантазий сумасшедшего новость?????
показати весь коментар
06.08.2021 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а какая зарплата управляющего партнера, рассуждающего о том, стоит ли ехать или нет?
показати весь коментар
06.08.2021 11:44 Відповісти
туда едут когда в принципе нету никакой работы в Украине с более менее достойной оплатой. Рабочие места надо создавать!!
показати весь коментар
06.08.2021 11:45 Відповісти
У меня тесть работает в Эстонии. зарплата 1500-1600евро... Не рассказывайте сказки!
В львовской области больше 10к грн найти работу не мог.
показати весь коментар
06.08.2021 11:55 Відповісти
Когда пишут такие зарплаты, обычно пишут и должность и колличество часов в неделю. Хотя 500-600 евро для чернорабочего норм зп в Эстонии
показати весь коментар
06.08.2021 13:02 Відповісти
Должность - бригадир на стройке, в бригаде 5 человек. Работают все одинаково, зарплату делать поровну. Зарплата - оплата по часово. Так что чем больше отработаешь тем больше заработают. 6-7 евро в час, в зависимости от работы.
показати весь коментар
06.08.2021 14:34 Відповісти
и еще, за 500-600евро в Эстонии работать никто не будет, не пишите херню.
показати весь коментар
06.08.2021 14:37 Відповісти
Варшава. Каменщик. В месяц бывает по 11000 злот. Это около 2900 долларов. (3000 не получалось ни разу, как то здоровье дороже). Работа на аккорд, 26 злот за метр кладки. Работаем по 10-11-12 часов, как погода позволяет. А теперь расскажите мне, что в Украине я заработаю так же.... Максимум получалось 24 тыс грн, и пахали как кони.
показати весь коментар
06.08.2021 20:29 Відповісти
В військомат зайти не пробував?
показати весь коментар
06.08.2021 13:21 Відповісти
екпердило не врахував інші вигоди,які дає робота за кордоном.Проблему бачу тільки в несправедливій пенсійній системі,коли заробітчан-пенсів мають утримувати на податки легально працюючих українців.А так,кожний сам собі визначає де і ким працювати.
показати весь коментар
06.08.2021 12:54 Відповісти
а это пердилы из постсовка или обученные по такой же технологии!
показати весь коментар
06.08.2021 15:12 Відповісти
"эксперту" стоит сходить в магазин. у нас уже давно европейские цены на все.
и все прям такие дураки, что без эксперта посчитать не могут, где же им выгоднее работать
показати весь коментар
06.08.2021 11:46 Відповісти
У нас дороже
показати весь коментар
06.08.2021 11:50 Відповісти
В Украине сегодня цена на сахар в два раза выше, чем в Европе.

Стоимость сахара на Лондонской бирже - 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена сахара - более 780 долларов за тонну.

Аналогично и олія, в Чехии или Польше намного дешевле чем в Украине.
показати весь коментар
06.08.2021 11:58 Відповісти
Дешевше, в тому числі і олія з України
показати весь коментар
06.08.2021 12:06 Відповісти
я матері телефонував. то вона спитала які в мене ціни на цукор та олію. а потім сказала українські. то я ледь дар мови не втратив. Дорожче!При чому в Нідерландах не самі низькі ціни по Європі.
показати весь коментар
06.08.2021 14:58 Відповісти
Дороже, плюс наинизшего качества. Даже отечественные фрукты и овощи высших сортов уходят на экспорт а мы питаемся отходами по европейским ценам...
показати весь коментар
06.08.2021 12:01 Відповісти
От я, як і мінімум третина всіх українців, харчуюсь відбірною садовиною-городиною з власної ділянки. А ти харчуйся "отходамі по європєйскім ценам"))))
показати весь коментар
06.08.2021 13:23 Відповісти
Ты бы с удобрениями не баловался, а то, я смотрю от отборных продуктов у тебя пошли необратимые процессы в остатках мозга...
показати весь коментар
06.08.2021 13:27 Відповісти
Так зараз же прийшли новиє літса, а не клятий барига. Чому ж життя стає ще гіршим? Казали хуже нібудіт, а воно он як обернулось.
показати весь коментар
06.08.2021 11:51 Відповісти
В Україну, згідно даних НБУ, від заробітчан заходять міліарди доларів, а у цього цього недоробленого експерта "немає зиску" працювати за кордоном. Мабуть, воно за зе голосувало...
показати весь коментар
06.08.2021 11:58 Відповісти
Та ні, ціни на їжу вже значно перевищили польські ціни, подекуди іспанські, наблизившись до німецьких і французьких
показати весь коментар
06.08.2021 15:37 Відповісти
на рибу та на птахофабрики - я б нікому не радив, там холодно, опасно, та неймовирний сморід...
показати весь коментар
06.08.2021 11:46 Відповісти
Вигода мігрантів буде мінімальною якщо у вчителів в Україні зарплата буде 4000 долларів як хтось обіцяв на виборах. А поки що з України втікає вся молодь.
показати весь коментар
06.08.2021 11:46 Відповісти
Ну из польш, чехий, литвы, эстоний тоже убегает молодежь в более успешные страны.
показати весь коментар
06.08.2021 13:03 Відповісти
Эксперт мать не в Украине живёт
показати весь коментар
06.08.2021 11:48 Відповісти
Він вірить українським так званим "позитивним" блогерам типу Лєщєнка і підконтрольними олігархам ЗМІ. 😊 Вірить, що середня зарплата - 14000 грн і що безробіття на рівні 1,5-2 відсотки. 😊
показати весь коментар
06.08.2021 12:24 Відповісти
Середнязарплата дійсно 14000 грн. Плюс ще в конвертах. Мля, понад десять мільйонів українців поїхали на відпочинок цього року, і ви ще будете говорити, що люди живуть за межею бідності?
показати весь коментар
06.08.2021 13:25 Відповісти
Відпочинок - це розкіш? 😮 Збоченець, чи "позитивний блогер" Подоляка?
показати весь коментар
06.08.2021 13:33 Відповісти
Зачем делать из фантазий сумасшедшего новость?????
показати весь коментар
06.08.2021 11:50 Відповісти
Каждый мигрант должен помнить, что его главное право и обязанность заплатить налог в казну Украину по возвращению домой!!! А потом еще и амнистировать свой капитал отнеся деньги в банк и заплатив за это 5 % как завещал Данила Гетманцев по заветам зебила, ведь нужно наполнять 95й офшер
показати весь коментар
06.08.2021 11:50 Відповісти
Це стосується до нелегалів які працювали "на чорно" і є абсолютно правильно.
показати весь коментар
06.08.2021 12:45 Відповісти
Сказочник ))))
показати весь коментар
06.08.2021 11:51 Відповісти
Ты не управляющий партнер - ты дебил. Неужели ты думаешь, что люди бросают здесь хорошую высокооплачиваемую работу и едут на зароботки на плохую работу? Большинство заробитчат из сел и райцентров, где в принципе нет работы
показати весь коментар
06.08.2021 11:51 Відповісти
миллионы украинцев - заробитчан, судя по его логике, это дибилы, только он один умный
показати весь коментар
06.08.2021 11:54 Відповісти
Зелень обіцяла 100500 робочих місць. А оманський брехун казав що гастарбайтери повертатимуться в його країну мрій. І де це все?
показати весь коментар
06.08.2021 11:56 Відповісти
Знову пішла якась локшина на вуха.От хіба в райцентрах і селах зарплата така як в Польщі?Навіть в обласних центрах менша.Ціни на продукти в нас дорожчі ніж в Польщі і багато в чому зрівнялися з німецькими.
показати весь коментар
06.08.2021 11:56 Відповісти
А кто виноват райцентрам, что они любят голосовать последние 30 лет за идиотов?
показати весь коментар
06.08.2021 13:04 Відповісти
Це питання потрібно всім задавати.
показати весь коментар
06.08.2021 19:52 Відповісти
заробитчане, которые покупают здесь квартиры и обеспечивают свои семьи не знают о такой сказочной стране управляющего партнера адвокатского объединения
показати весь коментар
06.08.2021 11:56 Відповісти
Дурачьё сначала проголосовало - а потом здриснули *****
показати весь коментар
06.08.2021 11:56 Відповісти
Рыночек порешает гораздо лучше всяких "ыкспердов". Если туда едут, значит это выгодно. Перестанет быть выгодно - перестанут ехать.
показати весь коментар
06.08.2021 11:57 Відповісти
Скоро в туалет нельзя будет сходить, чтоб тут же нарисовавшийся эксперт не рассказал почему тебе это не выгодно и что ты при этом теряешь.
показати весь коментар
06.08.2021 16:33 Відповісти
Украина-Клондайк! Эльдорадо! Подтвердят заробитчане Рабинович, Радуцкий, Зеленский,Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий.
показати весь коментар
06.08.2021 11:57 Відповісти
количество евреев и цыган в стране говорят о её скрытых финансовых возможностях...))
показати весь коментар
06.08.2021 12:22 Відповісти
Усьо, зараз всі почитають Лучковського і вернуться в Україну. Без нього 7 мільйонів українців, які працюють по всьому світу, не можуть порахувати свої доходи і витрати.
Хороша спроба, Рінат Леонідович, але ні, пробуйте ще
показати весь коментар
06.08.2021 11:58 Відповісти
Очередная страшилка "Не ходите дети в Африку гулять"
показати весь коментар
06.08.2021 11:58 Відповісти
Та никого, собственно, козлячее мнение етого дегенерата и не интересует.
показати весь коментар
06.08.2021 12:00 Відповісти
Ще один експерд з астралу...
показати весь коментар
06.08.2021 12:03 Відповісти
Напоминает совок и его агитацию не уезжать - на западе все плохо.
показати весь коментар
06.08.2021 12:04 Відповісти
Я конечно не эксперт, а простой рабочий, но,как прозябающий в этой вашей загранице и перебивающийся с хлеба на воду, нищенствуя на предельно низкую зарплату советую эксперту проследовать в дырку жопы и больше глупостей не говорить.
показати весь коментар
06.08.2021 12:15 Відповісти
Ну работать по 12 часов в день 6 дней неделю и жить в пятером в одной комнате - такой себе успех в жизни.
показати весь коментар
06.08.2021 13:06 Відповісти
Работаю по 8, два выходных, снимаем с супругой двушку. Позволить себе можем побольше, чем в Украине, учитывая, что работа не требует высокой квалификации, да в принципе квалификации, не считая общей более спокойной атмосферы вокруг. Хотя в деньгах и не купаемся и на Бентли не ездим. Что мы делаем не так?

И это я ещё из довольно большого города, где работа какая-никакая была. А что делать людям из сел и небольших городков где работы тупо на всех нет?
Или у эксперта Украина - это Киев, и пара областных городов? Ну так если все вместо заграницы поедут в Киев - киевляне мягко говоря приобалдеют.
показати весь коментар
06.08.2021 14:02 Відповісти
Ви ж хотіли в Європу? (с) Оце вам відповідь від звичайних людей - голосування працею, так би мовити
показати весь коментар
06.08.2021 12:19 Відповісти
У тех кто хотел Европу она была всегда, проблемы были бюрократического характера. Просто есть категория людей, которые ждут пока им принесут эту Европу им на диван, прямо по загаженному парадному...
показати весь коментар
06.08.2021 12:34 Відповісти
Так це я не тім хто завжди хотів, а тім кому мулялє і досі наш вектор на Європу
показати весь коментар
06.08.2021 12:56 Відповісти
Из примера родственников: здесь он был разнорабочим, ремонты стройки, на кацапляндию ездил. Два года назад, говорил что минималка для него это 25 тыс. в месяц, что для райцентра было очень не мало... Потом он каким то образом получил вид на жительство в Литве и оказался в Германии. За полтора года купил машину старшему сыну, потом младшему, ну и про себя не забыл... Жену забрал тоже в Германию где тоже нашел ей работу... Вот такие у нас недалекие граждане, работают себе в убыток... Много бы он у нас машин купил получая даже 25 тыс. в месяц?
показати весь коментар
06.08.2021 12:24 Відповісти
В мене є тоже такі знайомі, майстри на всі руки, в Україні працюючи по 40годин в тиждень,наприклад, без проблем заробляли по "штуці" € , мають своє житло, авто, але поперлись в Німеччину жити по 10 мужиків в кімнатці,замість у власному домі з сім'єю-бо більша зарплата. Тут питання пріоритетів вже.
показати весь коментар
06.08.2021 12:55 Відповісти
Когда есть дом, машина, то твоей семье хочется большего, поэтому, возможно, и поехали...
показати весь коментар
06.08.2021 13:02 Відповісти
В германии машину можно купить за 100-200 евро. Машина это не показатель благосостояния.
показати весь коментар
06.08.2021 13:08 Відповісти
Я писал по машины а не про то что там можно купить за 100-200 евро. И не писал про благосостояние а про то что тут у него подобных возможностей нет....
показати весь коментар
06.08.2021 13:13 Відповісти
Поки в країні такі "експерти",економічного дива не варто чекати.
Я працюю на меблевій фабриці під Познанью за 16 зл. за годину, працюю 9 годин,субота та неділя вихідні.В день у мене виходить заробити трохи більше 1000гр.Це по мінімальці,без аккорду.Витрати на житло -300зл.на харчування-500 зл.В сухому залишку залишається більше 500$ які я привезу додому.Експерт випий яду,бо поки в країні такі"експерти",змін на краще не варто чекати.
показати весь коментар
06.08.2021 12:44 Відповісти
Вот тебя НАЛОГАМИ и обнесут! Эксперт наоборот хотел отвести взгляд мытарей от "бедных" заробитчан...
показати весь коментар
06.08.2021 13:33 Відповісти
Это САМЫЙ ТУПОЙ ВЫСЕР ЗЕ-ДОЛБОДЯТЛА который я прочёл за ДВАДЦАТЬ ЛЕТ нахождения в Европе... Приедь сюда ТВАРЬ ЛЖИВАЯ и желание возвращаться в страну КОРРУПЦИИ, ПОЗОРНЫХ ПЕНСИЙ и НИЩЕТЫ отпадёт у тебя САМО СОБОЙ!!!...
показати весь коментар
06.08.2021 13:26 Відповісти
Народ от хорошей жизни едет в заграницы
показати весь коментар
06.08.2021 14:26 Відповісти
Вот зачем в коментах пишут про "10 заробитчан в одной комнате"?
Например в Польше полно сьемных квартир-однушек по 700 зл (150 евро) в хороших районах и это курортно-промышленные города. А комнату а трешке можно снять за 500 зл, без дополнительных оплат
показати весь коментар
06.08.2021 15:06 Відповісти
Якщо працювати "управляючим партнером адвокатського об'єднання" то можна заробити в Україні більше ніж в Польщі, а за просту і малокваліфіковану роботу в Польщі платять в 2-3 рази більше ніж на Україні.
показати весь коментар
06.08.2021 16:17 Відповісти
Відразу видно,що ,,експерт зелений ".За кордоном люди не тільки працють,але й живуть,відпочивають,мандрують бо є за що.У нас цими благами в переважній більшості користуються одні бариги,які ховаються від податків.
показати весь коментар
06.08.2021 16:59 Відповісти
Кто еще полон сил, здоровья, нужно обязательно ехать за рубеж на работу или учебу. Там есть надежда закрепиться, натурализоваться, обеспечить большую перспективу себе и своим детям. Здесь алкоголь, наркотики, олигархи и коммунальные платежи. Украина сегодня - ужасная страна в области социальной защиты, может худшая в мире. Вот что такое современный дикий капитализм в украинской обертке - один из худших его вариантов. "Любой работодатель пытается брать мигрантов за счет чего? За счет значительно меньшей оплаты." - утверждает автор. Именно любой, а в Украине - особенно. Кроме того, на малых и средних предприятиях повсеместно нарушеется КЗОТ. Людям разрешают отгулять лишь половину отпуска. Платят зарплату в конвертах. И они вынуждены работать, так как другой работы нет. Государства, чтобы проконтролировать и наладить - тоже нет. Люди бесправны, унижены и раздавлены тяжелыми условиями труда и нищенской оплатой труда. Минимум в Украине и в Польше - это разные вещи, не так ли? В Украине нет перспективы. Даже в отдаленном будущем. Это если нет капитала или родственных связей с влиятельными людьми. К сожалению. Во-вторых, то социальное обеспечение, которое есть сегодня в Украине по объему - можно считать, что его нет вовсе. Люди, отработавшие по 30-40 лет, получают 60-70 долларов пенсии, это 1800 гривен, может чуть больше. Большинство вынуждено работать до самой смерти или пока ноги ходят. Так как выжить на эти деньги нереально. Нереально заплатить даже обязательные коммунальные платежи в небольшой квартирке. Поэтому, говорить всерьез о пенсии в Украине не стоит вообще. Пенсию получают милиция, военнослужащие, прокуроры, судьи, СБУ-шники и другие силовики и служители юстиции, госслужащие. Эти еще как-то могут прожить. И то, наверное не все. У остальных, это бюджет быстрого вымирания. Пенсии в Украине для подавляющего большинства нет. Поэтому всерьез о ней говорить вообще нет смысла, равно, как и на нее надеяться. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Но недолго.
показати весь коментар
06.08.2021 17:24 Відповісти
По мнению этого дебила, у наемные работники бомжуют и духом святым питаются
показати весь коментар
07.08.2021 19:32 Відповісти
мудаки. поживите на минималку, а потом рассуждайте....
показати весь коментар
08.08.2021 10:31 Відповісти
 
 