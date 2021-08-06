Вигода заробітчан виявиться мінімальною, якщо враховувати їхні витрати, - експерт

Навіть якщо український заробітчанин отримає офіційну роботу за кордоном, то в більшості випадків і зарплата, і страхування - будуть мінімальними. На цьому наголосив керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

За його словами, тамтешні працедавці традиційно намагаються зекономити на мігрантах. А якщо додати поточні витрати – то сума зароблених коштів буде ще менш привабливою.

"Будь-який працедавець намагається брати мігрантів за рахунок чого? За рахунок значно меншої оплати. Я вважаю, що дома набагато краще, тому що вони туди їдуть – вони працюють на кількох роботах, щоб заробити ту копійку. Якщо сісти і порахувати витрати, які вони несуть там, – бо обов'язково людині потрібно і харчуватися, і десь проживати – мені здається, вони тут можуть заробити не менше, а то й значно більше", – вважає керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

За підрахунками фахівців, сьогодні тільки у Польщі працює майже 1,5 млн наших співвітчизників. Із них тільки третина сплачують податки до Фонду соціального страхування.