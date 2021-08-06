Вигода заробітчан виявиться мінімальною, якщо враховувати їхні витрати, - експерт
Навіть якщо український заробітчанин отримає офіційну роботу за кордоном, то в більшості випадків і зарплата, і страхування - будуть мінімальними. На цьому наголосив керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.
За його словами, тамтешні працедавці традиційно намагаються зекономити на мігрантах. А якщо додати поточні витрати – то сума зароблених коштів буде ще менш привабливою.
"Будь-який працедавець намагається брати мігрантів за рахунок чого? За рахунок значно меншої оплати. Я вважаю, що дома набагато краще, тому що вони туди їдуть – вони працюють на кількох роботах, щоб заробити ту копійку. Якщо сісти і порахувати витрати, які вони несуть там, – бо обов'язково людині потрібно і харчуватися, і десь проживати – мені здається, вони тут можуть заробити не менше, а то й значно більше", – вважає керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.
За підрахунками фахівців, сьогодні тільки у Польщі працює майже 1,5 млн наших співвітчизників. Із них тільки третина сплачують податки до Фонду соціального страхування.
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В львовской области больше 10к грн найти работу не мог.
и все прям такие дураки, что без эксперта посчитать не могут, где же им выгоднее работать
Стоимость сахара на Лондонской бирже - 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена сахара - более 780 долларов за тонну.
Аналогично и олія, в Чехии или Польше намного дешевле чем в Украине.
Хороша спроба, Рінат Леонідович, але ні, пробуйте ще
И это я ещё из довольно большого города, где работа какая-никакая была. А что делать людям из сел и небольших городков где работы тупо на всех нет?
Или у эксперта Украина - это Киев, и пара областных городов? Ну так если все вместо заграницы поедут в Киев - киевляне мягко говоря приобалдеют.
Я працюю на меблевій фабриці під Познанью за 16 зл. за годину, працюю 9 годин,субота та неділя вихідні.В день у мене виходить заробити трохи більше 1000гр.Це по мінімальці,без аккорду.Витрати на житло -300зл.на харчування-500 зл.В сухому залишку залишається більше 500$ які я привезу додому.Експерт випий яду,бо поки в країні такі"експерти",змін на краще не варто чекати.
Например в Польше полно сьемных квартир-однушек по 700 зл (150 евро) в хороших районах и это курортно-промышленные города. А комнату а трешке можно снять за 500 зл, без дополнительных оплат