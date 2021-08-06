Чубенко, Рыбак, Красногрудь, Журавель: в прифронтовом Зайцево декоммунизированные улицы переименовали в честь украинских героев

В поселке Зайцево, расположенном неподалеку от оккупированной Горловки, улицы были переименованы в честь погибших патриотов и военнослужащих.

В прифронтовом Зайцево декоммунизировали названия улиц. Теперь они названы в честь погибших воинов ВСУ, а также убитых гражданских активистов и патриотов. Об этом сообщает военно-гражданская администрация поселка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на vchasnoua.com.

Так, улица Артемовская была переименована в честь Дмитрия Годзенко - старшего сержанта Вооруженных сил Украины. Служил в 17-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В сентябре 2015 Дмитрий Годзенко во время боя получил тяжелые осколочные ранения в Майорском. После непродолжительного лечения, не дождавшись выздоровления вернулся в зону АТО в Зайцево. Погиб в Зайцево 31 марта 2016 г. во время минометного обстрела, за день до своей демобилизации.

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Улица Дыбенко переименовали в честь Степана Чубенко - 16-летнего патриота, которого жестоко убили российские оккупанты. Он принимал участие в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади "флаг" "ДНР". В июле 2014-го парень возвращался из Киева в родной Краматорск, однако в Донецке его схватили российские террористы так называемой "ДНР". По одной из версий, террористы обнаружили у подростка ленту сине-желтого цвета и шарф футбольного клуба "Карпаты". Степана вывезли в поселок Горбачево-Михайловка, где несколько дней жестоко пытали, а затем расстреляли.

Улица Загорского переименована в честь Владимира Рыбака - депутат Горловского городского совета, который был похищен, а затем убит российскими оккупантами. Он был одним из немногих, кто не скрывал своей проукраинской позиции и активно и открыто выступал против захвата Горловки пророссийскими силами.

В честь Дмитрия Красногрудя в Зайцево была перейменовав улица Руднева. В 93-й ОМБр "Холодный Яр" он был командиром разведки мотопехотного батальона. В дальнейшем был командиром разведывательного взвода 137-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты. Погиб 13 июля 2020 г. во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС в районе Зайцево. Получил многочисленные оскольчатый ранения в результате взрыва неизвестного устройства.

Улица Лациса переименовали в честь Ярослава Журавля - служил в 20-м отдельном мотопехотном батальоне 93-й бригады, в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты разведчик перевелся из 93-й ОМБр "Холодный Яр" вместе со своим, сейчас погибшим командиром Дмитрием Красногрудем. Ярослав был в группе саперов и представителей СЦКК, которые отправились забирать тело командира Дмитрия Красногрудя, который подорвался на мине. В эвакуационной группе, которую снарядили 13 июля, сержант Журавель шел первым. Российские террористы начали обстреливать группу эвакуации, несмотря на "режим "тишины", согласованный через ОБСЕ. После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Сначала его видели с дрона украинской разведки, однако уже примерно 16 июля стало понятно, что сержант погиб от ранений.

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Улица Полетаева переименована в честь Даниила Дидика - 15-летнего общественного активиста, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года.