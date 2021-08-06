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Новости Агрессия России против Украины
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Краматорской школе присвоили имя убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко

Краматорской школе присвоили имя убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко

В Краматорске школе №12 присвоено имя Народного Героя Украины Степана Чубенко, жестоко убитого в 2014 году российскими оккупантами.

Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника горуправления образования Краматорска Елена Дрыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня (5 августа. - Ред.) на сессии Краматорского городского совета депутатами было принято решение о присвоении общеобразовательной школе №12 имени своего бывшего ученика Степана Чубенко", - сказала Дрыга.

Она отметила, что инициировали это решение и учащиеся, и педагогический коллектив школы, и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.

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По словам Дрыги, мама Степана и сегодня работает в этой школе учителем русского языка и литературы, и это решение депутатов для неё, как и для всех работников и учащихся школы очень важно и ценно.

Степан Чубенко, 1997 г.р., мечтал стать профессиональным футболистом, был вратарем футбольного клуба "Авангард" (Краматорск). С началом агрессии России против Украины в 2014 году он с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади "флаг" "ДНР".

16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать. По версии следствия, его в Донецке задержали российские террористы из банды "Керчь", по одной из версий - за сине-желтую ленту на рюкзаке.

По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян российскими оккупантами за проукраинскую позицию.

Степан Чубенко награжден орденом "Народный Герой Украины" (посмертно) и орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали российского террориста Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал замдиректора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и прочие объекты в оккупированном Крыму.

Автор: 

горсовет (667) Краматорськ (2274) память (1492) школа (3012) Чубенко (26)


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Топ комментарии
+15
И зебил еще хочет с кем-то там договариваться, причем по середине? Там не с кем договариваться. Там выжигать всё нужно. Огнем и мечом!!!
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06.08.2021 09:06
+14
"никто" це зайвохромосомні потвори?
Навіть окупаційна влада Криму повірила зібраним доказам і затримувала одного з вбивць.

Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову.



https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel


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06.08.2021 09:39
+12
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Краматорської школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка - Цензор.НЕТ 9538
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06.08.2021 10:13
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И зебил еще хочет с кем-то там договариваться, причем по середине? Там не с кем договариваться. Там выжигать всё нужно. Огнем и мечом!!!
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06.08.2021 09:06 Ответить
расстреляли от бессилия..со злобы..почему пацан в 16!!!!!! у нас в 60 еще дебелятся многие.... такой патриот и не хотел Русскаго фашиствующего мира....
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06.08.2021 09:11 Ответить
Никто не знает за что и кто его расстрелял. Может это его дружки по двору из-за старой обиды.
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06.08.2021 09:25 Ответить
"никто" це зайвохромосомні потвори?
Навіть окупаційна влада Криму повірила зібраним доказам і затримувала одного з вбивць.

Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову.



https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel


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06.08.2021 09:39 Ответить
И прямо таки за то что говорил на украинском?... пздц... Там конечно разное было но в такое мне чето мало вериться.
Если они были бухие то им было похер кого бить и кому в голову стрелять. Но приплетать сюда украинский это бред сивой кобылы.
Но я не против хотите себе героя пусть будет вам герой со звездой которую выдавали сепаратистам и кретинам!
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06.08.2021 11:11 Ответить
В нього ще була жовто-синя стрічка на рюкзаку.
Нагадую, депутата міської ради Горлівки Володимира Рибака по-звірячому вбили за те, що він виступав проти того, щоб із будівлі міськради знімали український прапор.

Є інша версія, окрім озвучених, за що ДОРОСЛІ садисти-нелюди вбили підлітка?
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06.08.2021 11:16 Ответить
Да я же не против... Возможно вы правы.
На Донбассе погибло 152 ребенка и только этот типна фото с видом.... ну то такое, достоен награды?
Почему только ему? Почему не всем 152???
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06.08.2021 11:22 Ответить
Які причини загибелі інших дітей, підлітків?
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06.08.2021 11:24 Ответить
Такие же как и у этого... не определены достоверно!
а Володимира Рибака наградили??? Или он какой то не такой флаг запрещал снимать?
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06.08.2021 11:32 Ответить
Володимиру Рибаку присвоєне державне звання Герой України.
У Степана Чубенко недержавна нагорода "Народний герой України".
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06.08.2021 11:36 Ответить
Не понимаю в чем спор тогда.
Не понимаю почему с подростка пытаются слепить герой в стиле саветскай пропаганды.
И почему не наградили остальные 151 ребенка.
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06.08.2021 11:38 Ответить
Хлопця по-звірячому вбили саме за його патріотичну позицію.
Він, по-суті, став мучеником за свої переконання.
Почитайте деталі злочину, реакцію на нього і в самому ордло:
https://www.radiosvoboda.org/a/28655450.html

Інші загиблі діти, напевно, вбиті в результаті обстрілів міст, селищ, в яких вони жили.
Це також злочин, за який мають понести відповідальність окупанти та колаборанти.
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06.08.2021 11:44 Ответить
Да не хочу я такое очковтирательство читать. Убили, да, жаль. Но мне так же жаль и остальные 151го ребенка.
Или вы хотите сказать что они не такие украинские были как этот?
все должно быть по честному, а не как получится!
Если награду то всем, а не только тем кому выгодно!!!!
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06.08.2021 11:48 Ответить
То ваші особисті проблеми, що ви хочете.
Може поміж них були ті, хто буцав ногами український прапор.

Як оця:
https://www.ostro.org/files_dn/2014/04/14/1408928446-2860-donetsk-marsh-**************-devochka-flag-ukrainyi.jpg

Смерть будь-якої дитини це НЕПРАВИЛЬНО, але не значить, що їх всіх мають нагороджувати посмертно званням народного Героя України.
Степан Чубенко отримав нагороду НЕ від держави, а від спільноти громадян, які відзначають своєю нагородою за певними критеріями.
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06.08.2021 11:55 Ответить
Я хочу что бы всех наградили!!! Вы против?
Я против что наградили только одного. Причем его патриотизм со слов другого!
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06.08.2021 12:02 Ответить
Якою саме нагородою нагородити всіх?
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06.08.2021 12:10 Ответить
Так, Алла, всего вам самого лучшего.
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06.08.2021 12:14 Ответить
Як скажете ( напишете ) ...
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06.08.2021 12:16 Ответить
А Журавля который 4ре дня раненый ждал помощи чем наградили? а то я упустил как то эту инфу...
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06.08.2021 11:39 Ответить
Орденом За мужність III ступеня Зєля все ж таки нагородив Ярослава Журавля.

Ним нагороджено дуже багатьох загиблих воїнів.
Чому не більш вагомою нагородою, питання до нього ...
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06.08.2021 11:47 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/28655450.html Почитай якось, "знавець".
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06.08.2021 09:55 Ответить
В дореволюционной психиатрии для таких, как физлицо Евгениуш 1, существовал очень точный термин: "нравственный идиотизм".
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06.08.2021 10:01 Ответить
Для таких как ты статус "идиот" самое стандартное изречение в медицине! Ты плять еще про Павлика Морозова тут сказку расскажи!
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06.08.2021 11:07 Ответить
О, москальська гнида детектед! Москаляку - на гілляку!
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06.08.2021 10:04 Ответить
Такие петушки как ты мне тут за верталётчицу такое же писали! Кукарекай...
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06.08.2021 11:41 Ответить
не тупи, имена известны, как и причины преступления. Ты видимо 7 лет на бутылке сидел, поэтому не знаешь
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06.08.2021 11:13 Ответить
То что ты на ней сидишь, причем всеми дырками сразу, тут все и так понятно!
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06.08.2021 11:23 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Краматорської школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка - Цензор.НЕТ 9538
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06.08.2021 10:13 Ответить
в 2014 г. вдохновителем сепаров - шахтеров- молодцов был зеклоун, так- что он соучастник в убийстве Степана ВМЕСТЕ С 95 КВАРТАЛОМ
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06.08.2021 11:44 Ответить
Краматорській школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка - Цензор.НЕТ 7465
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06.08.2021 13:34 Ответить
 
 