Краматорской школе присвоили имя убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко
В Краматорске школе №12 присвоено имя Народного Героя Украины Степана Чубенко, жестоко убитого в 2014 году российскими оккупантами.
Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника горуправления образования Краматорска Елена Дрыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня (5 августа. - Ред.) на сессии Краматорского городского совета депутатами было принято решение о присвоении общеобразовательной школе №12 имени своего бывшего ученика Степана Чубенко", - сказала Дрыга.
Она отметила, что инициировали это решение и учащиеся, и педагогический коллектив школы, и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.
По словам Дрыги, мама Степана и сегодня работает в этой школе учителем русского языка и литературы, и это решение депутатов для неё, как и для всех работников и учащихся школы очень важно и ценно.
Степан Чубенко, 1997 г.р., мечтал стать профессиональным футболистом, был вратарем футбольного клуба "Авангард" (Краматорск). С началом агрессии России против Украины в 2014 году он с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади "флаг" "ДНР".
16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать. По версии следствия, его в Донецке задержали российские террористы из банды "Керчь", по одной из версий - за сине-желтую ленту на рюкзаке.
По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян российскими оккупантами за проукраинскую позицию.
Степан Чубенко награжден орденом "Народный Герой Украины" (посмертно) и орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.
В Крыму по запросу Украины арестовали российского террориста Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.
21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.
30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.
В 2020 году Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал замдиректора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и прочие объекты в оккупированном Крыму.
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Навіть окупаційна влада Криму повірила зібраним доказам і затримувала одного з вбивць.
Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову.
https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel
Если они были бухие то им было похер кого бить и кому в голову стрелять. Но приплетать сюда украинский это бред сивой кобылы.
Но я не против хотите себе героя пусть будет вам герой со звездой которую выдавали сепаратистам и кретинам!
Нагадую, депутата міської ради Горлівки Володимира Рибака по-звірячому вбили за те, що він виступав проти того, щоб із будівлі міськради знімали український прапор.
Є інша версія, окрім озвучених, за що ДОРОСЛІ садисти-нелюди вбили підлітка?
На Донбассе погибло 152 ребенка и только этот типна фото с видом.... ну то такое, достоен награды?
Почему только ему? Почему не всем 152???
а Володимира Рибака наградили??? Или он какой то не такой флаг запрещал снимать?
У Степана Чубенко недержавна нагорода "Народний герой України".
Не понимаю почему с подростка пытаются слепить герой в стиле саветскай пропаганды.
И почему не наградили остальные 151 ребенка.
Він, по-суті, став мучеником за свої переконання.
Почитайте деталі злочину, реакцію на нього і в самому ордло:
https://www.radiosvoboda.org/a/28655450.html
Інші загиблі діти, напевно, вбиті в результаті обстрілів міст, селищ, в яких вони жили.
Це також злочин, за який мають понести відповідальність окупанти та колаборанти.
Или вы хотите сказать что они не такие украинские были как этот?
все должно быть по честному, а не как получится!
Если награду то всем, а не только тем кому выгодно!!!!
Може поміж них були ті, хто буцав ногами український прапор.
Як оця:
https://www.ostro.org/files_dn/2014/04/14/1408928446-2860-donetsk-marsh-**************-devochka-flag-ukrainyi.jpg
Смерть будь-якої дитини це НЕПРАВИЛЬНО, але не значить, що їх всіх мають нагороджувати посмертно званням народного Героя України.
Степан Чубенко отримав нагороду НЕ від держави, а від спільноти громадян, які відзначають своєю нагородою за певними критеріями.
Я против что наградили только одного. Причем его патриотизм со слов другого!
Ним нагороджено дуже багатьох загиблих воїнів.
Чому не більш вагомою нагородою, питання до нього ...