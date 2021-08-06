Краматорской школе присвоили имя убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко

В Краматорске школе №12 присвоено имя Народного Героя Украины Степана Чубенко, жестоко убитого в 2014 году российскими оккупантами.

Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника горуправления образования Краматорска Елена Дрыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня (5 августа. - Ред.) на сессии Краматорского городского совета депутатами было принято решение о присвоении общеобразовательной школе №12 имени своего бывшего ученика Степана Чубенко", - сказала Дрыга.

Она отметила, что инициировали это решение и учащиеся, и педагогический коллектив школы, и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.

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По словам Дрыги, мама Степана и сегодня работает в этой школе учителем русского языка и литературы, и это решение депутатов для неё, как и для всех работников и учащихся школы очень важно и ценно.

Степан Чубенко, 1997 г.р., мечтал стать профессиональным футболистом, был вратарем футбольного клуба "Авангард" (Краматорск). С началом агрессии России против Украины в 2014 году он с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади "флаг" "ДНР".

16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать. По версии следствия, его в Донецке задержали российские террористы из банды "Керчь", по одной из версий - за сине-желтую ленту на рюкзаке.

По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян российскими оккупантами за проукраинскую позицию.

Степан Чубенко награжден орденом "Народный Герой Украины" (посмертно) и орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали российского террориста Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

В 2020 году Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал замдиректора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и прочие объекты в оккупированном Крыму.