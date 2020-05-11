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Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги. ФОТОрепортаж

Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал замдиректора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и прочие объекты в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, убийца Погодин появляется в сюжете о реставрации одной из центральных улиц оккупированного Севастополе: на видео "врио губернатора Михаилу Развожаеву" показывают результаты работ, а Погодин (в синей куртке и голубых джинсах. - Ред.) постоянно мелькает в кадре, то показывая что-то, то комментируя.

Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги 01
Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги 02
Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги 03
Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги 04 

После террорист появляется в эфире передачи, посвященной ремонту улицы Большой Морской, где его представляют как замдиректора компании "Технологии и реставрации".

Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги 05

Смотрите также: Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ Степана Чубенко, прошел в Краматорске. ФОТОрепортаж

В то же время, на своей странице в фейсбуке Погодин хвастается результатами своей работы. Примечательно, что в комментариях к посту бывшие соратники-террористы Погодина спрашивают о трудоустройстве к нему в компанию и обсуждают результаты его работы.

Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги 06

Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги 07

Читайте также: Украинский представитель рассказал в ООН историю убитого террористами юноши Степана Чубенко

Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.

30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

Крым (26437) Чубенко (26) Погодин (2)


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Топ комментарии
+35
Кацапоскот собирает себе генофонд - убийцы, гопота, алкашня, бандюки. Кацапня есть кацапня...весь сброд на кацапию едет.
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11.05.2020 16:13 Ответить
+28
все что надо знать о рашистском государстве-эрэфия.
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11.05.2020 16:14 Ответить
+27
Помним и ждём встречи. Очень хотим вам показать как асфальтированная дорога выглядит снизу.
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11.05.2020 16:27 Ответить
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Кацапоскот собирает себе генофонд - убийцы, гопота, алкашня, бандюки. Кацапня есть кацапня...весь сброд на кацапию едет.
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11.05.2020 16:13 Ответить
Соблюдая заветы традиций,
Век назад, и сейчас, в наши дни,
Негодяи, лжецы и убийцы
Уважаемы у кацапни.
Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші - Цензор.НЕТ 120
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11.05.2020 17:50 Ответить
все что надо знать о рашистском государстве-эрэфия.
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11.05.2020 16:14 Ответить
Помним и ждём встречи. Очень хотим вам показать как асфальтированная дорога выглядит снизу.
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11.05.2020 16:27 Ответить
Потрібно не нити, а завалити собаку бешену, яка вбивала українців!
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11.05.2020 16:30 Ответить
оно само скоро сдохнет как падло!! кровь вопиёт к Небу об отмщении, так, что коптеть осталось недолго, зашквариться !
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11.05.2020 16:39 Ответить
спасибо зеленскому за то, что поменял убийцу ребенка на таксиста. очень равнозначный обмен. теперь понятно, почему путин хотел чтобы тупую квартальную скотину избрали президентом.
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11.05.2020 16:54 Ответить
ты статью не читаешь, никто его не менял, он никогда в плену не был.
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11.05.2020 17:58 Ответить
ему главное дерьма на вентилятор кинуть, остальное не важно
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11.05.2020 21:48 Ответить
Неужели зе-гниду не посадят?..
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11.05.2020 17:14 Ответить
Ну дык, СБУ не должно дремать! А нет, они же все в Крыму в ФСБ перебежали.
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11.05.2020 17:17 Ответить
дорожник..?- ну таки-шо, некому его закатать в асфальт..??- обидно...)))
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11.05.2020 17:32 Ответить
это хорошо что теперь многие знают его в лицо....
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11.05.2020 17:32 Ответить
Его и раньше знали. Разжирел только,ублюдок. А толку-то? Крышевание для СБУ важнее?
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11.05.2020 18:01 Ответить
Украине нужен будет свой Моссад. Как нациков отлавливать по всему миру и судить.
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11.05.2020 17:56 Ответить
Стыдоба за СБУ.Бойцы МОССАДа просто о@уели бы с такого уровня "возмездия". Не сомневаюсь в наличии у нас профи,которые быстро закопают подобный биомусор,но вот с руководством,как обычно беда.
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11.05.2020 17:59 Ответить
Если эту мразь захватят и вывезут с Крыма.

Его выпустят по обмену.
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11.05.2020 18:08 Ответить
нам бы не помешала организация вроде моссад....нашли тихонько ликвидировали...и аминь!
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11.05.2020 18:19 Ответить
Моссад- это государственная структура. И приказы на вывоз или ликвидацию моссаду отдает политическое руководство. Политической воли, что бы отдавать команду хоть ГРУ, хоть СБУ, хоть гипотетическому "моссаду" у Зеленского нет
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11.05.2020 20:26 Ответить
Всему свое время !!!
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11.05.2020 20:08 Ответить
Это по всем понятиям военное преступление, по которому , как я понимаю, не может быть срока давности. Все рпвно ответишь, рано или поздно, но ответишь, псина.
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11.05.2020 20:30 Ответить
Я считаю, что наши спецслужбы, должны уничтожить этого ублюдка. Тем более, что он не особо то и скрывается.
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11.05.2020 21:29 Ответить
А где наша агентура,где разведка, когда же наконец эта собака будет уничтожена,ее черви заждались.....
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11.05.2020 21:40 Ответить
В РФ арестовьівали єтих ублюдков, но Украина в лице кума Порошенко Луценка не подала документьі для его экстрадиции. Вот его и отпустили. К кому претензии?
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12.05.2020 10:48 Ответить
Яка ГАНЬБА для країни, яка обміняла вбивцю дитини!!! Та це лайно Погодін мало б сидіти за гратами років з 15. Я не пам'ятаю, коли його обміняли,але президенту треба було б подивитися в очі матері та батькові Степи Чубенко!!! Я була тоді просто вражена такому ганебному вчинку України, коли вбивці дитини булі звільнені і передані Росії!!! Але нехай те падло пам'ятає про закон бумеранга, йому колись всі ці злочини повернуться!!!
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12.05.2020 11:19 Ответить
 
 