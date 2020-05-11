Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги. ФОТОрепортаж

Вадим Погодин, который убил на Донбассе украинского школьника Степана Чубенко, стал замдиректора компании "Технологии и реставрации", которая ремонтирует улицы, лестницы и прочие объекты в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, убийца Погодин появляется в сюжете о реставрации одной из центральных улиц оккупированного Севастополе: на видео "врио губернатора Михаилу Развожаеву" показывают результаты работ, а Погодин (в синей куртке и голубых джинсах. - Ред.) постоянно мелькает в кадре, то показывая что-то, то комментируя.









После террорист появляется в эфире передачи, посвященной ремонту улицы Большой Морской, где его представляют как замдиректора компании "Технологии и реставрации".

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В то же время, на своей странице в фейсбуке Погодин хвастается результатами своей работы. Примечательно, что в комментариях к посту бывшие соратники-террористы Погодина спрашивают о трудоустройстве к нему в компанию и обсуждают результаты его работы.

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Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.



Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.



В Крыму по запросу Украины арестовали террориста "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.



21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче наемника РФ.



30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.