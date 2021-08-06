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7 причин купить iPhone 12 этим летом

7 причин купить iPhone 12 этим летом

У каждого свои планы на лето. Но есть провести его вместе с iPhone 12, то ярких впечатлений и незабываемых приключений будет намного больше.

Модель поступила в продажу осенью 2020 года, и это ее первое лето. Какие функции стоит испробовать во время отпуска и почему Айфон 12 может стать идеальным компаньоном на отдыхе и работе? Менеджеры интернет-магазина eStore.ua рассказывают в этом обзоре.

1. Для профессиональной фотосессии больше не нужен фотограф

Одно из главных преимуществ Айфонов – качественные снимки. Такие и в Инстаграм хочется выложить и в качестве можно портфолио можно использовать. В плане фотосъемки iPhone 12 значительно превзошел своих предшественников.

Все, что от вас нужно – вдохновение и поиск ракурса, обо всем остальном позаботятся 2 камеры (широкоугольная и на сверхширокоугольная) и несколько полезных функций:

  • Улучшенный ночной режим. В вашем распоряжении искусственный интеллект, который анализирует окружающую среду, и камеры, которые улавливают на 27% больше света. Как результат – четкие снимки днем и ночью и сказочные фото при лунном свете.
  • Deep Fusion. Эта функция поможет правильно расставить акценты. Она анализирует экспозицию и создает снимок, на котором не ускользнет ни одна деталь.
  • Smart HDR 3. Это ваш надежный ассистент в настройке резкости, насыщенности баланса белого.
  • Портретный режим. На iPhone 12 это не просто размытие фона. Это 6 вариантов освещения и правильная расстановка акцентов.

2. Снимать влог еще легче

Сегодня сложно кого-то удивить качественной съемкой и монтажом. Поэтому Apple решил сделать киностудию доступной для каждого. Если у вас есть iPhone 12, вы можете:

  • Снимать видео 4K в стандарте Dolby Vision.
  • Делать таймлапс в темное время суток.
  • Быстро и качественно монтировать ролики в приложении iMovie.
  • Сразу передать готовый результат на Smart TV.

3. iPhone 12 – настоящая находка для любителей активного отдыха и экстрима

Походы в горы, морские прогулки, катание на скейте – все это возможно в компании iPhone 12. Гаджет получил уровень защиты от воды и пыли IP68, что в переводе на язык пользователей означает устойчивость к брызгам и возможность погружения на глубину до 6 метров максимум на полчаса. Что касается падений телефона, которых опасаются многие пользователи, теперь они не так страшны. Ведь дисплей защищен покрытием Ceramic Shield, а корпус имеет алюминиевую рамку.

4. Скучать не придется с отличной автономностью

Больше никаких скучных перелетов или поездок в поезде. Все что нужно – iPhone 12 и любимый сериал или плейлист. Время работы гаджета составляет около 20 часов. А отличное качество аудио, погрузит вас в объемное звучание. За 30 минут девайс можно подзарядить на 50%. А MagSafe обеспечит быструю беспроводную зарядку.

5. Дисплей, на котором видно все

Даже самое яркое солнце не помешает рассмотреть изображение на экране 12-го Айфона. Здесь использован современный Super Retina XDR OLED дисплей, в котором подсвечивается каждый пиксель. Здесь фото смотрятся реалистично, текст комфортно читается, а цвета выглядят максимально правдоподобно.

6. Самый быстрый процессор успеет за всеми вашими пожеланиями

В сердце Айфона 12 лежит чип A14 Bionic. Именно он в компании с ускорителем Neural Engine обеспечивает одновременное выполнение триллиона операций и выводит на новый уровень качестве фото и видео. С ним вы можете проходить игры, монтировать видео, заливать контент в интернет, общаться с большим количеством людей. Не важно, покупаете вы смартфон для работы или развлечений – он справится с любыми задачами.

7. Новый цвет дополнит ваш яркий образ

Разрабатывая Айфон 12, Apple отошли от классических цветов, и дополнили палитру новыми оттенками. В магазине eStore.ua гаджет доступен в таких цветах:

  • белый,
  • зеленый,
  • красный
  • синий
  • черный,
  • фиолетовый.

С iPhone 12 лето и так яркое лето наполнится новыми красками. А внутренний накопитель объемом 64 Gb, 128 Gb или 256 Gb поможет сохранить все воспоминания.

На правах рекламы

Автор: 

реклама (643) iPhone (15)


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Топ комментарии
+14
Лучше бы запилили статью не 7 причин, а 7 способов заработать на айфон 12
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06.08.2021 15:32
+14
не ведитесь...айфон...шмайфон... лучше блошиного ошейника ничего нет )))))
7 причин купить iPhone 12 этим летом - Цензор.НЕТ 881

...
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06.08.2021 15:53
+11
Будь я мажером, меня бы жаба задавила отдать какой-та шмаре айфон за то что она и так сделает за стакан портвейна три топора 777
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06.08.2021 15:41
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы запилили статью не 7 причин, а 7 способов заработать на айфон 12
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06.08.2021 15:32 Ответить
порохоботом устройся
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06.08.2021 15:39 Ответить
Мне не нужен айфон. Я не делаю фоточки и не выкладываю сториз в ин сто грамм. Я старый солдат и не знаю слов любви.
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06.08.2021 15:43 Ответить
В твоём понимании айфон для фоток и Инстограмма ?
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06.08.2021 15:46 Ответить
А для чего еще?
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06.08.2021 15:54 Ответить
А как же достать из широких штанин или из заднего кармана зауженных джинсов и широкм жестом проверить скока время ? Публика вокруг будет стонать от зависти .
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06.08.2021 18:37 Ответить
лучше учителем . они уже два года по 4000 $ в месяц зарабатывают
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06.08.2021 15:45 Ответить
Аби не айфони- молоді прищаві мажори набагато рідше б мали секс.
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06.08.2021 15:33 Ответить
Будь я мажером, меня бы жаба задавила отдать какой-та шмаре айфон за то что она и так сделает за стакан портвейна три топора 777
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06.08.2021 15:41 Ответить
Вы прям крепкий хозяйственник.
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06.08.2021 15:55 Ответить
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06.08.2021 15:56 Ответить
Лопата мейд ин чайна с себестоимостью сто баксов,все что нужно знать.
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06.08.2021 15:35 Ответить
100 ?
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06.08.2021 18:34 Ответить
Ну вы уж его переоценили . Реально $20 себестоимости .
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06.08.2021 18:35 Ответить
"если провести его вместе с iPhone 12, то ярких впечатлений и незабываемых приключений будет намного больше " - **** . лето заканчивается а вы только сейчас сказали
"Одно из главных преимуществ Айфонов - качественные снимки " - а вот если бы Мендель фотосессию снимала на Айфон . получилось бы лучше или там уже ничего не поможет ?

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06.08.2021 15:38 Ответить
А сами как думаете.... ИМХО самый бюджетный вариант - это кулек АТБ на голову, никакого упоминания этого вот Мандель и много, много фотошопа.... И тогда это будет хоть какой то намек на эротику а не "из моих глаз сейчас пойдет кровь"
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06.08.2021 15:44 Ответить
Это же как надо не разбираться в технике,что бы покупать за такие деньги ипхон? Некоторые, особо тщательно лоботомированные ,даже берут на это кредит🤣
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06.08.2021 15:44 Ответить
У Вас какая машина ?
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06.08.2021 15:50 Ответить
Вы с какой целью интересуетесь?
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06.08.2021 16:06 Ответить
Ну надеюсь Вы разбираетесь в технике, и не купили какой то Мерседес, Ауди к примеру да такие деньги.
А купили ВАЗ или китайца какого то, все равно ж 4 колёса и руль , смысл покупать дороже ?
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06.08.2021 16:21 Ответить
Айфон это пятилетний кореец по технологиям и функциям продающийся по цене нового С класса Мерседеса.Если вы уже об автомобилях. ,, смысл покупать дороже ?,,--секту убедили что это лучшее,что есть на рынке и никакие аргументы не работают.
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06.08.2021 16:33 Ответить
Не говоря уже о дизайне 13 летнего КИА
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06.08.2021 16:37 Ответить
Речь не о телефоне и не о машине, речь о гнилой вашей сущности , обзывать людей которых вы совершенно не знаете это конечно эпично, и всех грести под одно .
Я все уже сказал, отвечать не буду, не та личность , не интересный человек , с которой даже приятно поспорить и побороться фактами .
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06.08.2021 16:47 Ответить
По моему именно вы перешли на мою личность тыкая своим не нужным советом по поводу какой автомобиль мне покупать и какую концепцию и жизненные принципы применять. Бревно в глазу не сильно жмет я надеюсь? Удачи.
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06.08.2021 16:55 Ответить
Понятно, буквы знаете, а что написано не понимаете…
Существует с сотню марок и моделей телефонов, машин, книг, ручек, дверей, колбасы и так далее.
Как вы думаете зачем ?
Возможно по тому что на 100 человек есть разные 100 мнений и вкусов ?
Видно что вы человек «совка», хоть и пишите под флагом Мальты, но вас не отпускает наша реальность , наш народ любит сунуть нос куда его не просят .
Если вы считаете что ваше мнение на столько весомо, что позволяете себе обзывать людей с не такими вкусами и взглядами лоботомированными , то вы психически больны, у вас завышена самооценка .
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06.08.2021 16:41 Ответить
Лоботомированными я назвал людей,берущих кредит на айфон--видимо с пониманием прочитанного и у вас не все в порядке. Я должен спрашивать у вас отдельного разрешения высказать свое мнение? Серьезно? Ну и кто тут ,,совок,, с завышеной самооценкой?
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06.08.2021 16:49 Ответить
Лучше тойоты и Лексуса нет машин
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06.08.2021 17:16 Ответить
P.S. ,,У Вас какая машина ?,,--Японская .И кстати миф о том что все хотят именно автомобиль Немецких марок из за безупречного качества сильно преувеличен.
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06.08.2021 17:23 Ответить
Особенно по поводу безупречного немецкого качества. Его уже давно нет. Karcher, Bosch, Viessmann, BMW уже не те.
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06.08.2021 18:14 Ответить
не ведитесь...айфон...шмайфон... лучше блошиного ошейника ничего нет )))))
7 причин купить iPhone 12 этим летом - Цензор.НЕТ 881

...
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06.08.2021 15:53 Ответить
Сейчас бы перед выходом 13 айфона, брать 12……
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06.08.2021 16:09 Ответить
Большой разницы простой пользователь не почувствует, а по цене сэкономит точно
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06.08.2021 16:23 Ответить
В 13 обещают 120 герц, правда в дешманэских китайских смартфонах уже давно есть
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06.08.2021 17:18 Ответить
... у них там чего только нет .... и глючит постоянно ... то памяти мало .... то виснет
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06.08.2021 21:28 Ответить
Я о том что после выхода 13, 12 айфоны подешевеют, да и в новых 13 будет 120 гц, а это хороший такой апргрейд
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06.08.2021 17:59 Ответить
Эта балалайка мозгов начала добавлять?))))
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06.08.2021 16:22 Ответить
купив сьомий б/в - не жалкую!
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06.08.2021 16:23 Ответить
когда в снг открылся первый макд-ональдс, туда ломились не все подряд, были и такие, кто думал - "за бутерброд с котлетой ноги ломать?"
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06.08.2021 17:40 Ответить
Этот айфон больше годится для того чтобы им забивали гвозди в стену.
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06.08.2021 18:13 Ответить
Этот айфон больше годится для того чтобы им забивали гвозди в стену.
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06.08.2021 18:17 Ответить
Видать плохи дела у "яблочников", что уже даже на сайте с обсуждением полит.новостей рекламируют....
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06.08.2021 18:24 Ответить
Да нет , они рапортуют о рекорных продажах и офигенных прибылях . Просто как Ленин об электричестве Аппл хочет айфон в каждый дом , шоб удобнее было следить за плебсом и собирать нужную информацию .
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06.08.2021 18:30 Ответить
Есть одна веская причина не покупать Айфон - совершенно неоправданная высокая цена и хамское отношение к Аппла к покупателям .
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06.08.2021 18:27 Ответить
Цена как раз оправдана, заставить покупателей платить неоправданно высоко сугубо за бренд это надо уметь. В этом плане молодцы. Но мне на бренд плевать, платить за смартфон без прямого доступа к файловой системе не собираюсь, функциональность мне важнее понтов.
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06.08.2021 23:11 Ответить
Купить айфон это как взять в аренду дорогую квартиру. Цена задрана до небес, и ты там совсем не хозяин, а мненно хозяин ставить тебе кучу ограничений - и то нельзя, и сё нельзя, какая мп3 на рингтон, какой просмотри залитых видосов, ты шо сдурел?
Щас вот новость свежая - айфон будет сканить твои фоточки и скать там всякое запрещённое. Ога, сколько ложных сработок будет? А потом список чего нельзя расширят, как это водится... Совсем уже юзера придатком к телефону делают, корпорация будет решать что тебе можно, а что нет.
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06.08.2021 19:52 Ответить
Брал https://fix.in.ua/ тут ..тоже норм
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06.08.2021 21:27 Ответить
А я надаю перевагу самсунгам . Вони менше деруть за шильдік .
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06.08.2021 22:45 Ответить
...и 14 чтоб не купить никогда.
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07.08.2021 04:32 Ответить
Стоимость у новых конечно "интересная", может быть поэтому меня лично больше вариант iPhone 12 Pro бу https://icoola.ua/apple-iphone-12-pro привлек. Тем более что нашел магазин, где продают качественные б.ушные телефоны от Эпл и дают гарантию год, что в принципе круто. Да и к тому же если что то всегда можно взять в рассрочку через Monobank, что тоже удобно. Так то к самим аппаратам претензий нет вообще если что
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22.09.2021 12:57 Ответить
Перед покупкой любого гаджета всегда использую сайт по обзорам https://obzorhub.com/ obzorhub.com , где собрано огромное количество обзоров от многих популярных блогеров.
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14.10.2022 16:17 Ответить
 
 