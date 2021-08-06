7 причин купить iPhone 12 этим летом
У каждого свои планы на лето. Но есть провести его вместе с iPhone 12, то ярких впечатлений и незабываемых приключений будет намного больше.
Модель поступила в продажу осенью 2020 года, и это ее первое лето. Какие функции стоит испробовать во время отпуска и почему Айфон 12 может стать идеальным компаньоном на отдыхе и работе? Менеджеры интернет-магазина eStore.ua рассказывают в этом обзоре.
1. Для профессиональной фотосессии больше не нужен фотограф
Одно из главных преимуществ Айфонов – качественные снимки. Такие и в Инстаграм хочется выложить и в качестве можно портфолио можно использовать. В плане фотосъемки iPhone 12 значительно превзошел своих предшественников.
Все, что от вас нужно – вдохновение и поиск ракурса, обо всем остальном позаботятся 2 камеры (широкоугольная и на сверхширокоугольная) и несколько полезных функций:
- Улучшенный ночной режим. В вашем распоряжении искусственный интеллект, который анализирует окружающую среду, и камеры, которые улавливают на 27% больше света. Как результат – четкие снимки днем и ночью и сказочные фото при лунном свете.
- Deep Fusion. Эта функция поможет правильно расставить акценты. Она анализирует экспозицию и создает снимок, на котором не ускользнет ни одна деталь.
- Smart HDR 3. Это ваш надежный ассистент в настройке резкости, насыщенности баланса белого.
- Портретный режим. На iPhone 12 это не просто размытие фона. Это 6 вариантов освещения и правильная расстановка акцентов.
2. Снимать влог еще легче
Сегодня сложно кого-то удивить качественной съемкой и монтажом. Поэтому Apple решил сделать киностудию доступной для каждого. Если у вас есть iPhone 12, вы можете:
- Снимать видео 4K в стандарте Dolby Vision.
- Делать таймлапс в темное время суток.
- Быстро и качественно монтировать ролики в приложении iMovie.
- Сразу передать готовый результат на Smart TV.
3. iPhone 12 – настоящая находка для любителей активного отдыха и экстрима
Походы в горы, морские прогулки, катание на скейте – все это возможно в компании iPhone 12. Гаджет получил уровень защиты от воды и пыли IP68, что в переводе на язык пользователей означает устойчивость к брызгам и возможность погружения на глубину до 6 метров максимум на полчаса. Что касается падений телефона, которых опасаются многие пользователи, теперь они не так страшны. Ведь дисплей защищен покрытием Ceramic Shield, а корпус имеет алюминиевую рамку.
4. Скучать не придется с отличной автономностью
Больше никаких скучных перелетов или поездок в поезде. Все что нужно – iPhone 12 и любимый сериал или плейлист. Время работы гаджета составляет около 20 часов. А отличное качество аудио, погрузит вас в объемное звучание. За 30 минут девайс можно подзарядить на 50%. А MagSafe обеспечит быструю беспроводную зарядку.
5. Дисплей, на котором видно все
Даже самое яркое солнце не помешает рассмотреть изображение на экране 12-го Айфона. Здесь использован современный Super Retina XDR OLED дисплей, в котором подсвечивается каждый пиксель. Здесь фото смотрятся реалистично, текст комфортно читается, а цвета выглядят максимально правдоподобно.
6. Самый быстрый процессор успеет за всеми вашими пожеланиями
В сердце Айфона 12 лежит чип A14 Bionic. Именно он в компании с ускорителем Neural Engine обеспечивает одновременное выполнение триллиона операций и выводит на новый уровень качестве фото и видео. С ним вы можете проходить игры, монтировать видео, заливать контент в интернет, общаться с большим количеством людей. Не важно, покупаете вы смартфон для работы или развлечений – он справится с любыми задачами.
7. Новый цвет дополнит ваш яркий образ
Разрабатывая Айфон 12, Apple отошли от классических цветов, и дополнили палитру новыми оттенками. В магазине eStore.ua гаджет доступен в таких цветах:
- белый,
- зеленый,
- красный
- синий
- черный,
- фиолетовый.
С iPhone 12 лето и так яркое лето наполнится новыми красками. А внутренний накопитель объемом 64 Gb, 128 Gb или 256 Gb поможет сохранить все воспоминания.
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"Одно из главных преимуществ Айфонов - качественные снимки " - а вот если бы Мендель фотосессию снимала на Айфон . получилось бы лучше или там уже ничего не поможет ?
А купили ВАЗ или китайца какого то, все равно ж 4 колёса и руль , смысл покупать дороже ?
Я все уже сказал, отвечать не буду, не та личность , не интересный человек , с которой даже приятно поспорить и побороться фактами .
Существует с сотню марок и моделей телефонов, машин, книг, ручек, дверей, колбасы и так далее.
Как вы думаете зачем ?
Возможно по тому что на 100 человек есть разные 100 мнений и вкусов ?
Видно что вы человек «совка», хоть и пишите под флагом Мальты, но вас не отпускает наша реальность , наш народ любит сунуть нос куда его не просят .
Если вы считаете что ваше мнение на столько весомо, что позволяете себе обзывать людей с не такими вкусами и взглядами лоботомированными , то вы психически больны, у вас завышена самооценка .
...
Щас вот новость свежая - айфон будет сканить твои фоточки и скать там всякое запрещённое. Ога, сколько ложных сработок будет? А потом список чего нельзя расширят, как это водится... Совсем уже юзера придатком к телефону делают, корпорация будет решать что тебе можно, а что нет.