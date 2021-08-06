7 причин купить iPhone 12 этим летом

У каждого свои планы на лето. Но есть провести его вместе с iPhone 12, то ярких впечатлений и незабываемых приключений будет намного больше.

Модель поступила в продажу осенью 2020 года, и это ее первое лето. Какие функции стоит испробовать во время отпуска и почему Айфон 12 может стать идеальным компаньоном на отдыхе и работе? Менеджеры интернет-магазина eStore.ua рассказывают в этом обзоре.

1. Для профессиональной фотосессии больше не нужен фотограф

Одно из главных преимуществ Айфонов – качественные снимки. Такие и в Инстаграм хочется выложить и в качестве можно портфолио можно использовать. В плане фотосъемки iPhone 12 значительно превзошел своих предшественников.

Все, что от вас нужно – вдохновение и поиск ракурса, обо всем остальном позаботятся 2 камеры (широкоугольная и на сверхширокоугольная) и несколько полезных функций:

Улучшенный ночной режим. В вашем распоряжении искусственный интеллект, который анализирует окружающую среду, и камеры, которые улавливают на 27% больше света. Как результат – четкие снимки днем и ночью и сказочные фото при лунном свете.

Deep Fusion. Эта функция поможет правильно расставить акценты. Она анализирует экспозицию и создает снимок, на котором не ускользнет ни одна деталь.

Smart HDR 3. Это ваш надежный ассистент в настройке резкости, насыщенности баланса белого.

Портретный режим. На iPhone 12 это не просто размытие фона. Это 6 вариантов освещения и правильная расстановка акцентов.

2. Снимать влог еще легче

Сегодня сложно кого-то удивить качественной съемкой и монтажом. Поэтому Apple решил сделать киностудию доступной для каждого. Если у вас есть iPhone 12, вы можете:

Снимать видео 4K в стандарте Dolby Vision.

Делать таймлапс в темное время суток.

Быстро и качественно монтировать ролики в приложении iMovie.

Сразу передать готовый результат на Smart TV.

3. iPhone 12 – настоящая находка для любителей активного отдыха и экстрима

Походы в горы, морские прогулки, катание на скейте – все это возможно в компании iPhone 12. Гаджет получил уровень защиты от воды и пыли IP68, что в переводе на язык пользователей означает устойчивость к брызгам и возможность погружения на глубину до 6 метров максимум на полчаса. Что касается падений телефона, которых опасаются многие пользователи, теперь они не так страшны. Ведь дисплей защищен покрытием Ceramic Shield, а корпус имеет алюминиевую рамку.

4. Скучать не придется с отличной автономностью

Больше никаких скучных перелетов или поездок в поезде. Все что нужно – iPhone 12 и любимый сериал или плейлист. Время работы гаджета составляет около 20 часов. А отличное качество аудио, погрузит вас в объемное звучание. За 30 минут девайс можно подзарядить на 50%. А MagSafe обеспечит быструю беспроводную зарядку.

5. Дисплей, на котором видно все

Даже самое яркое солнце не помешает рассмотреть изображение на экране 12-го Айфона. Здесь использован современный Super Retina XDR OLED дисплей, в котором подсвечивается каждый пиксель. Здесь фото смотрятся реалистично, текст комфортно читается, а цвета выглядят максимально правдоподобно.

6. Самый быстрый процессор успеет за всеми вашими пожеланиями

В сердце Айфона 12 лежит чип A14 Bionic. Именно он в компании с ускорителем Neural Engine обеспечивает одновременное выполнение триллиона операций и выводит на новый уровень качестве фото и видео. С ним вы можете проходить игры, монтировать видео, заливать контент в интернет, общаться с большим количеством людей. Не важно, покупаете вы смартфон для работы или развлечений – он справится с любыми задачами.

7. Новый цвет дополнит ваш яркий образ

Разрабатывая Айфон 12, Apple отошли от классических цветов, и дополнили палитру новыми оттенками. В магазине eStore.ua гаджет доступен в таких цветах:

белый,

зеленый,

красный

синий

черный,

фиолетовый.

С iPhone 12 лето и так яркое лето наполнится новыми красками. А внутренний накопитель объемом 64 Gb, 128 Gb или 256 Gb поможет сохранить все воспоминания.

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