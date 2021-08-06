7 причин купити iPhone 12 цього літа
У кожного свої плани на літо. Але якщо провести його разом з iPhone 12, то яскравих вражень та незабутніх пригод буде набагато більше.
Модель надійшла в продаж восени 2020 року, і це її перше літо. Які функції варто випробувати під час відпустки і чому Айфон 12 може стати ідеальним компаньйоном на відпочинку і роботи? Менеджери інтернет-магазину eStore.ua розповідають в цьому огляді.
1. Для професійної фотосесії більше не потрібен фотограф
Одна з головних переваг айфонів - якісні знімки. Такі і в Інстаграм хочеться викласти, і як портфоліо можна використовувати. У плані фотозйомки iPhone 12 значно перевершив своїх попередників.
Все, що від вас потрібно - натхнення і пошук ракурсу, про все інше подбають 2 камери (ширококутна і надширококутна) і кілька корисних функцій:
Покращений нічний режим. У вашому розпорядженні штучний інтелект, який аналізує навколишнє середовище, і камери, які вловлюють на 27% більше світла. Як результат - чіткі знімки вдень і вночі та казкові фото при місячному світлі.
Deep Fusion. Ця функція допоможе правильно розставити акценти. Вона аналізує експозицію і створює знімок, на якому не згубиться жодна деталь.
Smart HDR 3. Це ваш надійний помічник в налаштуванні різкості, насиченості балансу білого.
Портретний режим. На iPhone 12 це не просто розмиття фону. Це 6 варіантів освітлення і правильне розміщення акцентів.
2. Знімати влоги ще легше
Сьогодні складно когось здивувати якісною зйомкою і монтажем. Тому Apple вирішив зробити кіностудію доступною для кожного. Якщо у вас є iPhone 12, ви можете:
Знімати відео 4K в стандарті Dolby Vision.
Робити таймлапс в темний час доби.
Швидко і якісно монтувати ролики в додатку iMovie.
Відразу передати готовий результат на Smart TV
3. iPhone 12 – справжня знахідка для любителів активного відпочинку та екстріму
Походи в гори, морські прогулянки, катання на скейті - все це можливо в компанії iPhone 12. Гаджет отримав рівень захисту від води і пилу IP68, що в перекладі на мову користувачів означає стійкість до бризок і можливість занурення на глибину до 6 метрів максимум на пів години. Що стосується падінь телефону, яких побоюються багато користувачів, тепер вони не такі страшні. Адже дисплей захищений покриттям Ceramic Shield, а корпус має алюмінієву рамку.
4. Нудьгувати не доведеться з відмінною автономністю
Більше жодних нудних перельотів або поїздок в поїзді. Все що потрібно - iPhone 12 і улюблений серіал або плейлист. Час роботи гаджета становить близько 20 годин. А чудова якість аудіо занурить вас в об'ємне звучання. За 30 хвилин девайс можна підзарядити на 50%. А MagSafe забезпечить швидку бездротову зарядку.
5. Дисплей, на якому видно все
Навіть найяскравіше сонце не завадить розглянути зображення на екрані 12-го айфона. Тут використано сучасний Super Retina XDR OLED дисплей, в якому підсвічується кожен піксель. Тут фото виглядають реалістично, текст комфортно читається, а кольори виглядають максимально правдоподібно.
6. Найшвидший процесор встигне за всіма вашими побажаннями
У серці Айфона 12 лежить чіп A14 Bionic. Саме він в компанії з прискорювачем Neural Engine забезпечує одночасне виконання трильйона операцій і виводить на новий рівень якості фото і відео. З ним ви можете проходити ігри, монтувати відео, заливати контент в інтернет, спілкуватися з великою кількістю людей. Не важливо, купуєте ви смартфон для роботи або розваг - він впорається з будь-якими завданнями.
7. Новий колір доповнить ваш яскравий образ
Розробляючи Айфон 12, Apple відійшли від класичних кольорів, і доповнили палітру новими відтінками. У магазині eStore.ua гаджет доступний в таких кольорах:
- білий,
- зелений,
- червоний,
- синій,
- чорний,
- фіолетовий.
З iPhone 12 літо і так яскраве літо наповниться новими фарбами. А внутрішній накопичувач об'ємом 64 Gb, 128 Gb або 256 Gb допоможе зберегти всі спогади.
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"Одно из главных преимуществ Айфонов - качественные снимки " - а вот если бы Мендель фотосессию снимала на Айфон . получилось бы лучше или там уже ничего не поможет ?
А купили ВАЗ или китайца какого то, все равно ж 4 колёса и руль , смысл покупать дороже ?
Я все уже сказал, отвечать не буду, не та личность , не интересный человек , с которой даже приятно поспорить и побороться фактами .
Существует с сотню марок и моделей телефонов, машин, книг, ручек, дверей, колбасы и так далее.
Как вы думаете зачем ?
Возможно по тому что на 100 человек есть разные 100 мнений и вкусов ?
Видно что вы человек «совка», хоть и пишите под флагом Мальты, но вас не отпускает наша реальность , наш народ любит сунуть нос куда его не просят .
Если вы считаете что ваше мнение на столько весомо, что позволяете себе обзывать людей с не такими вкусами и взглядами лоботомированными , то вы психически больны, у вас завышена самооценка .
...
Щас вот новость свежая - айфон будет сканить твои фоточки и скать там всякое запрещённое. Ога, сколько ложных сработок будет? А потом список чего нельзя расширят, как это водится... Совсем уже юзера придатком к телефону делают, корпорация будет решать что тебе можно, а что нет.