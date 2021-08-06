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7 причин купити iPhone 12 цього літа

7 причин купити iPhone 12 цього літа

У кожного свої плани на літо. Але якщо провести його разом з iPhone 12, то яскравих вражень та незабутніх пригод буде набагато більше.

Модель надійшла в продаж восени 2020 року, і це її перше літо. Які функції варто випробувати під час відпустки і чому Айфон 12 може стати ідеальним компаньйоном на відпочинку і роботи? Менеджери інтернет-магазину eStore.ua розповідають в цьому огляді.

1. Для професійної фотосесії більше не потрібен фотограф

Одна з головних переваг айфонів - якісні знімки. Такі і в Інстаграм хочеться викласти, і як портфоліо можна використовувати. У плані фотозйомки iPhone 12 значно перевершив своїх попередників.

Все, що від вас потрібно - натхнення і пошук ракурсу, про все інше подбають 2 камери (ширококутна і надширококутна) і кілька корисних функцій:

Покращений нічний режим. У вашому розпорядженні штучний інтелект, який аналізує навколишнє середовище, і камери, які вловлюють на 27% більше світла. Як результат - чіткі знімки вдень і вночі та казкові фото при місячному світлі.
Deep Fusion. Ця функція допоможе правильно розставити акценти. Вона аналізує експозицію і створює знімок, на якому не згубиться жодна деталь.
Smart HDR 3. Це ваш надійний помічник в налаштуванні різкості, насиченості балансу білого.
Портретний режим. На iPhone 12 це не просто розмиття фону. Це 6 варіантів освітлення і правильне розміщення акцентів.

2. Знімати влоги ще легше

Сьогодні складно когось здивувати якісною зйомкою і монтажем. Тому Apple вирішив зробити кіностудію доступною для кожного. Якщо у вас є iPhone 12, ви можете:

Знімати відео 4K в стандарті Dolby Vision.
Робити таймлапс в темний час доби.
Швидко і якісно монтувати ролики в додатку iMovie.
Відразу передати готовий результат на Smart TV

3. iPhone 12 – справжня знахідка для любителів активного відпочинку та екстріму

Походи в гори, морські прогулянки, катання на скейті - все це можливо в компанії iPhone 12. Гаджет отримав рівень захисту від води і пилу IP68, що в перекладі на мову користувачів означає стійкість до бризок і можливість занурення на глибину до 6 метрів максимум на пів години. Що стосується падінь телефону, яких побоюються багато користувачів, тепер вони не такі страшні. Адже дисплей захищений покриттям Ceramic Shield, а корпус має алюмінієву рамку.

4. Нудьгувати не доведеться з відмінною автономністю

Більше жодних нудних перельотів або поїздок в поїзді. Все що потрібно - iPhone 12 і улюблений серіал або плейлист. Час роботи гаджета становить близько 20 годин. А чудова якість аудіо занурить вас в об'ємне звучання. За 30 хвилин девайс можна підзарядити на 50%. А MagSafe забезпечить швидку бездротову зарядку.

5. Дисплей, на якому видно все

Навіть найяскравіше сонце не завадить розглянути зображення на екрані 12-го айфона. Тут використано сучасний Super Retina XDR OLED дисплей, в якому підсвічується кожен піксель. Тут фото виглядають реалістично, текст комфортно читається, а кольори виглядають максимально правдоподібно.

6. Найшвидший процесор встигне за всіма вашими побажаннями

У серці Айфона 12 лежить чіп A14 Bionic. Саме він в компанії з прискорювачем Neural Engine забезпечує одночасне виконання трильйона операцій і виводить на новий рівень якості фото і відео. З ним ви можете проходити ігри, монтувати відео, заливати контент в інтернет, спілкуватися з великою кількістю людей. Не важливо, купуєте ви смартфон для роботи або розваг - він впорається з будь-якими завданнями.

7. Новий колір доповнить ваш яскравий образ

Розробляючи Айфон 12, Apple відійшли від класичних кольорів, і доповнили палітру новими відтінками. У магазині eStore.ua гаджет доступний в таких кольорах:

  • білий,
  • зелений,
  • червоний,
  • синій,
  • чорний,
  • фіолетовий.

З iPhone 12 літо і так яскраве літо наповниться новими фарбами. А внутрішній накопичувач об'ємом 64 Gb, 128 Gb або 256 Gb допоможе зберегти всі спогади.

На правах реклами

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Топ коментарі
+14
Лучше бы запилили статью не 7 причин, а 7 способов заработать на айфон 12
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06.08.2021 15:32
+14
не ведитесь...айфон...шмайфон... лучше блошиного ошейника ничего нет )))))
7 причин купить iPhone 12 этим летом - Цензор.НЕТ 881

...
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06.08.2021 15:53
+11
Будь я мажером, меня бы жаба задавила отдать какой-та шмаре айфон за то что она и так сделает за стакан портвейна три топора 777
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06.08.2021 15:41
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Лучше бы запилили статью не 7 причин, а 7 способов заработать на айфон 12
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06.08.2021 15:32 Відповісти
порохоботом устройся
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06.08.2021 15:39 Відповісти
Мне не нужен айфон. Я не делаю фоточки и не выкладываю сториз в ин сто грамм. Я старый солдат и не знаю слов любви.
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06.08.2021 15:43 Відповісти
В твоём понимании айфон для фоток и Инстограмма ?
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06.08.2021 15:46 Відповісти
А для чего еще?
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06.08.2021 15:54 Відповісти
А как же достать из широких штанин или из заднего кармана зауженных джинсов и широкм жестом проверить скока время ? Публика вокруг будет стонать от зависти .
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06.08.2021 18:37 Відповісти
лучше учителем . они уже два года по 4000 $ в месяц зарабатывают
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06.08.2021 15:45 Відповісти
Аби не айфони- молоді прищаві мажори набагато рідше б мали секс.
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06.08.2021 15:33 Відповісти
Будь я мажером, меня бы жаба задавила отдать какой-та шмаре айфон за то что она и так сделает за стакан портвейна три топора 777
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06.08.2021 15:41 Відповісти
Вы прям крепкий хозяйственник.
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06.08.2021 15:55 Відповісти
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06.08.2021 15:56 Відповісти
Лопата мейд ин чайна с себестоимостью сто баксов,все что нужно знать.
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06.08.2021 15:35 Відповісти
100 ?
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06.08.2021 18:34 Відповісти
Ну вы уж его переоценили . Реально $20 себестоимости .
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06.08.2021 18:35 Відповісти
"если провести его вместе с iPhone 12, то ярких впечатлений и незабываемых приключений будет намного больше " - **** . лето заканчивается а вы только сейчас сказали
"Одно из главных преимуществ Айфонов - качественные снимки " - а вот если бы Мендель фотосессию снимала на Айфон . получилось бы лучше или там уже ничего не поможет ?

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06.08.2021 15:38 Відповісти
А сами как думаете.... ИМХО самый бюджетный вариант - это кулек АТБ на голову, никакого упоминания этого вот Мандель и много, много фотошопа.... И тогда это будет хоть какой то намек на эротику а не "из моих глаз сейчас пойдет кровь"
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06.08.2021 15:44 Відповісти
Это же как надо не разбираться в технике,что бы покупать за такие деньги ипхон? Некоторые, особо тщательно лоботомированные ,даже берут на это кредит🤣
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06.08.2021 15:44 Відповісти
У Вас какая машина ?
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06.08.2021 15:50 Відповісти
Вы с какой целью интересуетесь?
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06.08.2021 16:06 Відповісти
Ну надеюсь Вы разбираетесь в технике, и не купили какой то Мерседес, Ауди к примеру да такие деньги.
А купили ВАЗ или китайца какого то, все равно ж 4 колёса и руль , смысл покупать дороже ?
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06.08.2021 16:21 Відповісти
Айфон это пятилетний кореец по технологиям и функциям продающийся по цене нового С класса Мерседеса.Если вы уже об автомобилях. ,, смысл покупать дороже ?,,--секту убедили что это лучшее,что есть на рынке и никакие аргументы не работают.
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06.08.2021 16:33 Відповісти
Не говоря уже о дизайне 13 летнего КИА
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06.08.2021 16:37 Відповісти
Речь не о телефоне и не о машине, речь о гнилой вашей сущности , обзывать людей которых вы совершенно не знаете это конечно эпично, и всех грести под одно .
Я все уже сказал, отвечать не буду, не та личность , не интересный человек , с которой даже приятно поспорить и побороться фактами .
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06.08.2021 16:47 Відповісти
По моему именно вы перешли на мою личность тыкая своим не нужным советом по поводу какой автомобиль мне покупать и какую концепцию и жизненные принципы применять. Бревно в глазу не сильно жмет я надеюсь? Удачи.
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06.08.2021 16:55 Відповісти
Понятно, буквы знаете, а что написано не понимаете…
Существует с сотню марок и моделей телефонов, машин, книг, ручек, дверей, колбасы и так далее.
Как вы думаете зачем ?
Возможно по тому что на 100 человек есть разные 100 мнений и вкусов ?
Видно что вы человек «совка», хоть и пишите под флагом Мальты, но вас не отпускает наша реальность , наш народ любит сунуть нос куда его не просят .
Если вы считаете что ваше мнение на столько весомо, что позволяете себе обзывать людей с не такими вкусами и взглядами лоботомированными , то вы психически больны, у вас завышена самооценка .
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06.08.2021 16:41 Відповісти
Лоботомированными я назвал людей,берущих кредит на айфон--видимо с пониманием прочитанного и у вас не все в порядке. Я должен спрашивать у вас отдельного разрешения высказать свое мнение? Серьезно? Ну и кто тут ,,совок,, с завышеной самооценкой?
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06.08.2021 16:49 Відповісти
Лучше тойоты и Лексуса нет машин
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06.08.2021 17:16 Відповісти
P.S. ,,У Вас какая машина ?,,--Японская .И кстати миф о том что все хотят именно автомобиль Немецких марок из за безупречного качества сильно преувеличен.
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06.08.2021 17:23 Відповісти
Особенно по поводу безупречного немецкого качества. Его уже давно нет. Karcher, Bosch, Viessmann, BMW уже не те.
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06.08.2021 18:14 Відповісти
не ведитесь...айфон...шмайфон... лучше блошиного ошейника ничего нет )))))
7 причин купить iPhone 12 этим летом - Цензор.НЕТ 881

...
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06.08.2021 15:53 Відповісти
Сейчас бы перед выходом 13 айфона, брать 12……
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06.08.2021 16:09 Відповісти
Большой разницы простой пользователь не почувствует, а по цене сэкономит точно
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06.08.2021 16:23 Відповісти
В 13 обещают 120 герц, правда в дешманэских китайских смартфонах уже давно есть
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06.08.2021 17:18 Відповісти
... у них там чего только нет .... и глючит постоянно ... то памяти мало .... то виснет
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06.08.2021 21:28 Відповісти
Я о том что после выхода 13, 12 айфоны подешевеют, да и в новых 13 будет 120 гц, а это хороший такой апргрейд
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06.08.2021 17:59 Відповісти
Эта балалайка мозгов начала добавлять?))))
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06.08.2021 16:22 Відповісти
купив сьомий б/в - не жалкую!
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06.08.2021 16:23 Відповісти
когда в снг открылся первый макд-ональдс, туда ломились не все подряд, были и такие, кто думал - "за бутерброд с котлетой ноги ломать?"
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06.08.2021 17:40 Відповісти
Этот айфон больше годится для того чтобы им забивали гвозди в стену.
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06.08.2021 18:13 Відповісти
Этот айфон больше годится для того чтобы им забивали гвозди в стену.
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06.08.2021 18:17 Відповісти
Видать плохи дела у "яблочников", что уже даже на сайте с обсуждением полит.новостей рекламируют....
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06.08.2021 18:24 Відповісти
Да нет , они рапортуют о рекорных продажах и офигенных прибылях . Просто как Ленин об электричестве Аппл хочет айфон в каждый дом , шоб удобнее было следить за плебсом и собирать нужную информацию .
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06.08.2021 18:30 Відповісти
Есть одна веская причина не покупать Айфон - совершенно неоправданная высокая цена и хамское отношение к Аппла к покупателям .
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06.08.2021 18:27 Відповісти
Цена как раз оправдана, заставить покупателей платить неоправданно высоко сугубо за бренд это надо уметь. В этом плане молодцы. Но мне на бренд плевать, платить за смартфон без прямого доступа к файловой системе не собираюсь, функциональность мне важнее понтов.
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06.08.2021 23:11 Відповісти
Купить айфон это как взять в аренду дорогую квартиру. Цена задрана до небес, и ты там совсем не хозяин, а мненно хозяин ставить тебе кучу ограничений - и то нельзя, и сё нельзя, какая мп3 на рингтон, какой просмотри залитых видосов, ты шо сдурел?
Щас вот новость свежая - айфон будет сканить твои фоточки и скать там всякое запрещённое. Ога, сколько ложных сработок будет? А потом список чего нельзя расширят, как это водится... Совсем уже юзера придатком к телефону делают, корпорация будет решать что тебе можно, а что нет.
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06.08.2021 19:52 Відповісти
Брал https://fix.in.ua/ тут ..тоже норм
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06.08.2021 21:27 Відповісти
А я надаю перевагу самсунгам . Вони менше деруть за шильдік .
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06.08.2021 22:45 Відповісти
...и 14 чтоб не купить никогда.
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07.08.2021 04:32 Відповісти
Стоимость у новых конечно "интересная", может быть поэтому меня лично больше вариант iPhone 12 Pro бу https://icoola.ua/apple-iphone-12-pro привлек. Тем более что нашел магазин, где продают качественные б.ушные телефоны от Эпл и дают гарантию год, что в принципе круто. Да и к тому же если что то всегда можно взять в рассрочку через Monobank, что тоже удобно. Так то к самим аппаратам претензий нет вообще если что
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22.09.2021 12:57 Відповісти
Перед покупкой любого гаджета всегда использую сайт по обзорам https://obzorhub.com/ obzorhub.com , где собрано огромное количество обзоров от многих популярных блогеров.
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14.10.2022 16:17 Відповісти
 
 