Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров
Правительство Украины при поддержке группы "Метинвест" направило в Грецию сотрудников ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров, охвативших страну.
Борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядом спасателей в тушении пожаров, которые сейчас бушуют в Греции", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин. Он сообщил, что отряд в составе 100 человек был оперативно собран менее чем за сутки из 10 областей страны.
"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", - отметил он.
Чиновник добавил, что на данный момент точно сказать, как долго продлится операция, невозможно, и при необходимости Украины готова отправить в Грецию больше спасателей. "Очень сложно сказать сколько продлится операция. Предварительно, 10-15 дней. Будем принимать решение по обстановке", - сказал глава ГСЧС, добавив, что стоимость операции сейчас также определить сложно.
Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.
Это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.
Напоминаем, в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.
Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).
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- сегодня ты мне поможешь, завтра я - вместе легче, НО людей посылать нахрена?
в Греции люди закончились?, или зная греков они сами не хотят тушить эти пожары - лень, жарко и без сиесты никак..?
Тренироваться можно и дома на полигонах..
А насчет насильно-не насильно это другой вопрос , хотя ГСЧС это организация уставная..
и еще - процентов 15 у них трудоболики - могут пахать по 18 часов в сутки и + грамотные, остальные ленивые что пипец - живут ради сиесты и гордятся своим великим прошлым - элины и все такое..
Середины не встречалось как то..
Это по-сути экспорт раб-силы.
Пол Украины этим промышляет в Европах. А чем пожарники хуже?
это государственное решение..
кусок горелого дерьма