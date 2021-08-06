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Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров

Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров

Правительство Украины при поддержке группы "Метинвест" направило в Грецию сотрудников ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров, охвативших страну.

Борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядом спасателей в тушении пожаров, которые сейчас бушуют в Греции", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин. Он сообщил, что отряд в составе 100 человек был оперативно собран менее чем за сутки из 10 областей страны.

"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", - отметил он.

Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров 01

Чиновник добавил, что на данный момент точно сказать, как долго продлится операция, невозможно, и при необходимости Украины готова отправить в Грецию больше спасателей. "Очень сложно сказать сколько продлится операция. Предварительно, 10-15 дней. Будем принимать решение по обстановке", - сказал глава ГСЧС, добавив, что стоимость операции сейчас также определить сложно.

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.

Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров 02
Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров 03

Это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Напоминаем, в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: 

Греция (723) пожар (5935) Метинвест (186) ГСЧС (4954)


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Топ комментарии
+3
рабсия это не страна -
кусок горелого дерьма
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06.08.2021 18:32
+2
Тренуватись краще на стороні.
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06.08.2021 18:29
+2
Здарова.
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06.08.2021 18:32
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Ні разу не олігарх теж піариться. Хитрий рудий тарган.
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06.08.2021 18:10 Ответить
Этот умеет! Да и второй тоже. Возможно что второй даже круче умеет!
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06.08.2021 18:30 Ответить
Здарова.
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06.08.2021 18:32 Ответить
Привет!
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06.08.2021 18:33 Ответить
ну технику понятно когда отправляют - дело такое
- сегодня ты мне поможешь, завтра я - вместе легче, НО людей посылать нахрена?
в Греции люди закончились?, или зная греков они сами не хотят тушить эти пожары - лень, жарко и без сиесты никак..?
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06.08.2021 18:20 Ответить
Тренуватись краще на стороні.
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06.08.2021 18:29 Ответить
Ага! Главное чтобы на Тасосе не полыхнуло... Доброго отдыха!
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06.08.2021 18:31 Ответить
Та ні, ти ж знаєш що Тасос далеко від Афін, це в Афінах 45+, на Тасосі повітря +28, вода +27, або навпаки.
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06.08.2021 18:34 Ответить
Сейчас там +28 ??? Это реальный кайф! То что нужно. Я сегодня на открытой стоянке поставил машинку, отсутствовал минут 40... Вернулся и обалдел бортовой комп +47 показал, на солнце, да и до сих пор в тени, во дворе +34...
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06.08.2021 18:37 Ответить
однако забивать свои легкие гарью с риском для жизни, в то время когда греки отдыхают в кофешках не комильфо..
Тренироваться можно и дома на полигонах..
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06.08.2021 18:32 Ответить
Ну навряд чи їх відправили насильно, по друге, в кафешках легені хіба не забиваються?
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06.08.2021 18:35 Ответить
забиваются если Мальборо курить одну за другой
А насчет насильно-не насильно это другой вопрос , хотя ГСЧС это организация уставная..
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06.08.2021 18:37 Ответить
Думаю там ще конкурс був аби поїхати, а на рахунок цигарок ви праві, греки палять усі і жінки не менше.
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06.08.2021 18:39 Ответить
энто да - курят мама не горюй..
и еще - процентов 15 у них трудоболики - могут пахать по 18 часов в сутки и + грамотные, остальные ленивые что пипец - живут ради сиесты и гордятся своим великим прошлым - элины и все такое..
Середины не встречалось как то..
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06.08.2021 18:45 Ответить
Наши пожарники дешевле грецких. Да и работают лучше.
Это по-сути экспорт раб-силы.
Пол Украины этим промышляет в Европах. А чем пожарники хуже?
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06.08.2021 18:51 Ответить
наши в разы лучше, но не об этом речь..
это государственное решение..
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06.08.2021 18:55 Ответить
На РАБссию "браццкую" надо отправлять...там в Якутии горить 5 миллионов гектаров леса
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06.08.2021 18:22 Ответить
Из Якутии прислали видос...неба не видно солнца не виднол все в гари и копоти черной...,но на РАБссии никто не подох...это там в Турциях сгорают в Грециях и Италиях...на РАБссии НОЛЬ подохших... разве так бывает?
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06.08.2021 18:25 Ответить
А кто там учет крепостных ведет? Макшанки еще нарожают, ну или китайцы...
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06.08.2021 18:46 Ответить
Ольга ********* о пожарах на своем СаРае не верещит... Дима Сикелев и Вовик Шалавьев тоже молчат...Путлер запретил...
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06.08.2021 18:27 Ответить
Вот если честно было б пофиг, если б не птички и другие лесные обитатели. На макшанский скот как то насрать.
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06.08.2021 18:48 Ответить
рабсия это не страна -
кусок горелого дерьма
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06.08.2021 18:32 Ответить
 
 