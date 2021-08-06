Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров

Правительство Украины при поддержке группы "Метинвест" направило в Грецию сотрудников ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров, охвативших страну.

Борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядом спасателей в тушении пожаров, которые сейчас бушуют в Греции", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин. Он сообщил, что отряд в составе 100 человек был оперативно собран менее чем за сутки из 10 областей страны.

"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", - отметил он.

Чиновник добавил, что на данный момент точно сказать, как долго продлится операция, невозможно, и при необходимости Украины готова отправить в Грецию больше спасателей. "Очень сложно сказать сколько продлится операция. Предварительно, 10-15 дней. Будем принимать решение по обстановке", - сказал глава ГСЧС, добавив, что стоимость операции сейчас также определить сложно.

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.





Это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Напоминаем, в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают историческому и культурному наследию страны. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить 100 украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).