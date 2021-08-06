УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4914 відвідувачів онлайн
Новини
2 203 24

Україна направила до Греції 100 співробітників ДСНС для гасіння пожеж

Україна направила до Греції 100 співробітників ДСНС для гасіння пожеж

Уряд України за підтримки групи "Метінвест" направив до Греції співробітників ДСНС для допомоги в гасінні лісових пожеж, що охопили країну.

Борт з пожежниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилетів з київського аеропорту "Жуляни" у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Греція звернулася до українського уряду з проханням надати допомогу загоном рятувальників в гасінні пожеж, які зараз вирують в Греції", - сказав глава ДСНС Микола Чечоткін. Він повідомив, що загін у складі 100 осіб був оперативно зібраний менш ніж за добу з 10 областей країни.

"Вчора була розпочата підготовка і сьогодні, за рішенням уряду, загін служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 осіб відправляється до Греції, щоб одразу приступити до виконання своїх завдань. Особовий склад всім необхідним забезпечений", - зазначив він.

Україна направила до Греції 100 співробітників ДСНС для гасіння пожеж 01

Чиновник додав, що на цей час точно сказати, як довго триватиме операція, неможливо, й при необхідності Україна готова відправити до Греції більше рятувальників. "Дуже складно сказати (скільки триватиме операція - УНІАН). Попередньо, 10-15 днів. Будемо приймати рішення за ситуацією", - сказав глава ДСНС, додавши, що вартість операції зараз також визначити складно.

Переліт став можливий завдяки українській промисловій компанії "Метінвест", яка оперативно включилася у процес й оплатила рейс в обидві сторони.

Україна направила до Греції 100 співробітників ДСНС для гасіння пожеж 02
Україна направила до Греції 100 співробітників ДСНС для гасіння пожеж 03

Це не перший раз, коли компанія проявляє ініціативу у подібних суспільно важливих питаннях. Минулого року "Метінвест" профінансував виліт літака з Китаю з гуманітарним вантажем для допомоги Україні в протистоянні поширенню COVID-19.

Нагадуємо, у Греції продовжують вирувати лісові пожежі, які загрожують історичній і культурній спадщині країни. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 українських рятувальників на допомогу у подоланні лісових пожеж в Греції.

Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших у СНД виробником залізорудної сировини та сталі. Основні акціонери "Метінвесту" - група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).

Автор: 

Греція (599) пожежа (4315) Метінвест (927) ДСНС (5093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
рабсия это не страна -
кусок горелого дерьма
показати весь коментар
06.08.2021 18:32
+2
Тренуватись краще на стороні.
показати весь коментар
06.08.2021 18:29
+2
Здарова.
показати весь коментар
06.08.2021 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні разу не олігарх теж піариться. Хитрий рудий тарган.
показати весь коментар
06.08.2021 18:10 Відповісти
Этот умеет! Да и второй тоже. Возможно что второй даже круче умеет!
показати весь коментар
06.08.2021 18:30 Відповісти
Здарова.
показати весь коментар
06.08.2021 18:32 Відповісти
Привет!
показати весь коментар
06.08.2021 18:33 Відповісти
ну технику понятно когда отправляют - дело такое
- сегодня ты мне поможешь, завтра я - вместе легче, НО людей посылать нахрена?
в Греции люди закончились?, или зная греков они сами не хотят тушить эти пожары - лень, жарко и без сиесты никак..?
показати весь коментар
06.08.2021 18:20 Відповісти
Тренуватись краще на стороні.
показати весь коментар
06.08.2021 18:29 Відповісти
Ага! Главное чтобы на Тасосе не полыхнуло... Доброго отдыха!
показати весь коментар
06.08.2021 18:31 Відповісти
Та ні, ти ж знаєш що Тасос далеко від Афін, це в Афінах 45+, на Тасосі повітря +28, вода +27, або навпаки.
показати весь коментар
06.08.2021 18:34 Відповісти
Сейчас там +28 ??? Это реальный кайф! То что нужно. Я сегодня на открытой стоянке поставил машинку, отсутствовал минут 40... Вернулся и обалдел бортовой комп +47 показал, на солнце, да и до сих пор в тени, во дворе +34...
показати весь коментар
06.08.2021 18:37 Відповісти
однако забивать свои легкие гарью с риском для жизни, в то время когда греки отдыхают в кофешках не комильфо..
Тренироваться можно и дома на полигонах..
показати весь коментар
06.08.2021 18:32 Відповісти
Ну навряд чи їх відправили насильно, по друге, в кафешках легені хіба не забиваються?
показати весь коментар
06.08.2021 18:35 Відповісти
забиваются если Мальборо курить одну за другой
А насчет насильно-не насильно это другой вопрос , хотя ГСЧС это организация уставная..
показати весь коментар
06.08.2021 18:37 Відповісти
Думаю там ще конкурс був аби поїхати, а на рахунок цигарок ви праві, греки палять усі і жінки не менше.
показати весь коментар
06.08.2021 18:39 Відповісти
энто да - курят мама не горюй..
и еще - процентов 15 у них трудоболики - могут пахать по 18 часов в сутки и + грамотные, остальные ленивые что пипец - живут ради сиесты и гордятся своим великим прошлым - элины и все такое..
Середины не встречалось как то..
показати весь коментар
06.08.2021 18:45 Відповісти
Наши пожарники дешевле грецких. Да и работают лучше.
Это по-сути экспорт раб-силы.
Пол Украины этим промышляет в Европах. А чем пожарники хуже?
показати весь коментар
06.08.2021 18:51 Відповісти
наши в разы лучше, но не об этом речь..
это государственное решение..
показати весь коментар
06.08.2021 18:55 Відповісти
На РАБссию "браццкую" надо отправлять...там в Якутии горить 5 миллионов гектаров леса
показати весь коментар
06.08.2021 18:22 Відповісти
Из Якутии прислали видос...неба не видно солнца не виднол все в гари и копоти черной...,но на РАБссии никто не подох...это там в Турциях сгорают в Грециях и Италиях...на РАБссии НОЛЬ подохших... разве так бывает?
показати весь коментар
06.08.2021 18:25 Відповісти
А кто там учет крепостных ведет? Макшанки еще нарожают, ну или китайцы...
показати весь коментар
06.08.2021 18:46 Відповісти
Ольга ********* о пожарах на своем СаРае не верещит... Дима Сикелев и Вовик Шалавьев тоже молчат...Путлер запретил...
показати весь коментар
06.08.2021 18:27 Відповісти
Вот если честно было б пофиг, если б не птички и другие лесные обитатели. На макшанский скот как то насрать.
показати весь коментар
06.08.2021 18:48 Відповісти
рабсия это не страна -
кусок горелого дерьма
показати весь коментар
06.08.2021 18:32 Відповісти
 
 