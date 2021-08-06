Україна направила до Греції 100 співробітників ДСНС для гасіння пожеж
Уряд України за підтримки групи "Метінвест" направив до Греції співробітників ДСНС для допомоги в гасінні лісових пожеж, що охопили країну.
Борт з пожежниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилетів з київського аеропорту "Жуляни" у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Греція звернулася до українського уряду з проханням надати допомогу загоном рятувальників в гасінні пожеж, які зараз вирують в Греції", - сказав глава ДСНС Микола Чечоткін. Він повідомив, що загін у складі 100 осіб був оперативно зібраний менш ніж за добу з 10 областей країни.
"Вчора була розпочата підготовка і сьогодні, за рішенням уряду, загін служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 осіб відправляється до Греції, щоб одразу приступити до виконання своїх завдань. Особовий склад всім необхідним забезпечений", - зазначив він.
Чиновник додав, що на цей час точно сказати, як довго триватиме операція, неможливо, й при необхідності Україна готова відправити до Греції більше рятувальників. "Дуже складно сказати (скільки триватиме операція - УНІАН). Попередньо, 10-15 днів. Будемо приймати рішення за ситуацією", - сказав глава ДСНС, додавши, що вартість операції зараз також визначити складно.
Переліт став можливий завдяки українській промисловій компанії "Метінвест", яка оперативно включилася у процес й оплатила рейс в обидві сторони.
Це не перший раз, коли компанія проявляє ініціативу у подібних суспільно важливих питаннях. Минулого року "Метінвест" профінансував виліт літака з Китаю з гуманітарним вантажем для допомоги Україні в протистоянні поширенню COVID-19.
Нагадуємо, у Греції продовжують вирувати лісові пожежі, які загрожують історичній і культурній спадщині країни. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 українських рятувальників на допомогу у подоланні лісових пожеж в Греції.
Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших у СНД виробником залізорудної сировини та сталі. Основні акціонери "Метінвесту" - група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).
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- сегодня ты мне поможешь, завтра я - вместе легче, НО людей посылать нахрена?
в Греции люди закончились?, или зная греков они сами не хотят тушить эти пожары - лень, жарко и без сиесты никак..?
Тренироваться можно и дома на полигонах..
А насчет насильно-не насильно это другой вопрос , хотя ГСЧС это организация уставная..
и еще - процентов 15 у них трудоболики - могут пахать по 18 часов в сутки и + грамотные, остальные ленивые что пипец - живут ради сиесты и гордятся своим великим прошлым - элины и все такое..
Середины не встречалось как то..
Это по-сути экспорт раб-силы.
Пол Украины этим промышляет в Европах. А чем пожарники хуже?
это государственное решение..
кусок горелого дерьма