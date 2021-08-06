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Расследование дела о получении взятки экс-судьей Чаусом завершено, - САП. ВИДЕО

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл США (более 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "6 августа 2021 стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-судьи квалифицированы по ч.4. 368 УК Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством")".

"Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время, от дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления", - подчеркнули в пресс-службе САП.

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На странице НАБУ опубликовали фрагменты оперативной съемки

В САП напомнили, что "9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили служителя Фемиды "на горячем". Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск.

В феврале 2017 он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции экс-судьи в Украину. Однако, в апреле 2021 г. появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение служителя Фемиды было неизвестно до июля 2021, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области.

30 июля работники СБУ выехали на место и перевезли экс-судью  в центральное управление Службы безопасности.

1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следственному судье ВАКС о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет)".

Автор: 

САП (2062) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+12
Є ще бідони
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06.08.2021 19:00
+8
2 года условно. Если конешно скажет шо ето Порошенко дал ему взятку и вывез в Молдавию.
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06.08.2021 19:00
+7
Ага! Судя по мере пресечения они не только адвокатов нанимают, а ещё и всё что вокруг Чауса живое движется.
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06.08.2021 19:08
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За що ж цей бідолашній наймає 4-х адвокатів, якщо банки з баксами забрали?
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06.08.2021 18:57 Ответить
Є ще бідони
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06.08.2021 19:00 Ответить
Мама копила. С пенсии. Так и у Бени и у Агрохимии и у Коли-катлеты.
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06.08.2021 19:01 Ответить
Він же там не один був в схемі. Ось вони і наймають адвокатів. Багато знає патамушта.
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06.08.2021 19:04 Ответить
Ага! Судя по мере пресечения они не только адвокатов нанимают, а ещё и всё что вокруг Чауса живое движется.
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06.08.2021 19:08 Ответить
2 года условно. Если конешно скажет шо ето Порошенко дал ему взятку и вывез в Молдавию.
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06.08.2021 19:00 Ответить
ну, сказати він може всяке; але і в Пороха адвокати не промах: затребують матеріальні докази, а не "воздух".
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06.08.2021 19:13 Ответить
А які докази у Бубочки на РНБО? Та кому вони потрібні.
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06.08.2021 19:18 Ответить
Та і після РНБО потрібен суд; для мертвечука же був суд: домашній арешт. Але бубочка навітьна таке не наважиться.
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06.08.2021 19:28 Ответить
Бугагага уже один говорил про мотив убийства Гонгадзе- «спросите кучму и литвина» Бугагага эти слова из стенограммы заседания даже удалили....А тут даже не мокруха....
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06.08.2021 19:39 Ответить
які претензії до кучми і литвина? Ну, от... Ну то там очевидно все; але матеріальних доказів - нуль. З самострілом Кравченка взагалі все заглохло, ланцюжок обірвався. До речі, у справі вбивства Гандзюк - ситуація аналогічна, там ще й свідок заказухи є (Павловський); окрім виконавців, які здали все і вся; але чи прив'яжуть Мангера/Левіна - це ще проблема... От, оцінимо на практиці...
А в цьому випадку: одразу же запитання: а нажуя той чавес Порошенку? Якщо вони з ним жодних дотичних не мали...
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06.08.2021 19:57 Ответить
Ха .... так после вызова в прокуратуру - никаких - зять закашлял . То же по гепе- пришёл в чёрном «прикиде» все по правилам и его не закрыли.... Есть даже пленки в нете - где гена все рассказывает .... Гену стрельнули.... но не убрали ....Он кинул предъяву Авакяну .... Но Авакян убрать гену не смогли.... Как по беспределу не смогли так и по закону. А гена на трубках дотянул до избрания и секретарь после «просрочки» голосования в раде будет «рулить до осени» Вот Авакяна гепа и сделал...В Харькове ему ничего не светило......И ушёл Авакян после предъявы - испугался что прикроют бабло в Италии .... Ну все же просто .... детский сад .... На пленках Гена грамотно показал Бене что он главный...Гепа с подачи Бени и разрулил тему по юговостоку - ничего не вышло.... Он и очень грамотно разъяснил тем кто захватил горсовет.... Все по понятиям.... И вообще -Ну нет смысла объяснять кто Беня а кто Зеля....Бугагага ....Но проблема в том что США имеют «зуб» на Беню..... Вот и предъявили Ереме)))) Как дети малые..... Ведро это чисто абложка....
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06.08.2021 20:12 Ответить
Про шеколада вообще нет смысла- просто в этой схеме замешана вся «система» Мокнуть на коррупцию - мол смотрите вы на них бабло тратите а у них все только хуже и никакой демократии - и понятно кому это выгодно.....
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06.08.2021 20:14 Ответить
От дачи показаний НАБУ он отказался, я верно понял? Чувствуется школа. Он нас ещё повеселит, похоже. Понятно, если вдруг, неосторожно, барановирус не подхватит и... Мементо мори не случится. А ведь так бывает! Ещё как бывает!
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06.08.2021 19:06 Ответить
Он уже на пленку наговорил и куда надо отослал по интернету)))))Если что вдруг - всплывут эти записи заинтересованной стороны.... Шапито
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06.08.2021 19:40 Ответить
Ну, то понятно. Тока у нас эти записи как-то не очень котируются, верно? "Голос, похожий на голос Николая Чауса"... далее- по тексту привычному...
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06.08.2021 19:46 Ответить
Нееее .... дело в другом- то что накукарекал чаус в случае его смерти «предъявят» кому нано .... а цирк то для лохов..... Пинчук же заплатил за тестя лярд. Чучма облажался - ему предъявили , ять заплатил ....Вот тема и закрыта... Интересно кто стоит за Шереметаубийством если журналисты раскопали наружки СБУ и прочее ....Двойная игра .... Его просто «вели» бакланоклоуны ......а грохнула дрезденская школа, которая оказалась «позубастей» ..... Бугагагга. Вот Авакян сено и состряпал «ход конем» на патриотов.... Но римитив ума взял своё - дело разваливается впринципе
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06.08.2021 20:00 Ответить
Наколядовал?
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06.08.2021 19:12 Ответить
я думаю колупать его огород после СБУ нет смысла если он конешно не Монте Христо..банки то вроде забрали а рыло у него не похудело значица есть ещё порох в пороховнице да и на Лукьяна будет стопудово в вип камере...Живут же люди!
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06.08.2021 19:20 Ответить
ЩО Є ІЗ НИМ ПОРОХ З БАБЛОМ, МАБУТЬ Є.
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06.08.2021 19:48 Ответить
зеленский гнида ...
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06.08.2021 19:25 Ответить
Всего каких то 5 лет и - Доказательства вины есть Вот бы так по Майдану, Януковичу и остальным делам Дык там это не катит А здесь катит потому что ЗЕ решил отомстить Пороху.Это всего лишь политические разборки, под разными предлогами, между Зе и Порохом Простому обывателю Украины эти разборки не интересны У обывателя совсем другие ценности и нужды. Которых власть не хочет видеть никогда.
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06.08.2021 20:48 Ответить
Зе до 2019 р. владою не був. Нє ??
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06.08.2021 21:36 Ответить
И шо ?
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07.08.2021 00:03 Ответить
У обывателя совсем другие ценности и нужды. Хто на вибори ходить ?
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07.08.2021 10:07 Ответить
Обычно на выборы ходили только рождённые в СССР .Изредка молодые . На последние выборы пришли дебилы , такие же как и артист Они думали , когда он заявлял - * Зробимо їх разом * что речь идёт о ком угодно но только не о них И их он сделал, и будет продолжать, вместе со своей ЗЕ командой Но и это не могут понять ЗЕ бараны.
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07.08.2021 11:51 Ответить
Я за Зе не голосував, але "отримую" разом з іншими.
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07.08.2021 18:11 Ответить
И я ни за Пороха ни за Зе не голосовал Но нашлись идиоты которых он тоже уделывает Теперь почти все чтго голосовали за артиста идут в отказ - Я за зе не голосовал...
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07.08.2021 18:16 Ответить
Если "обывателю" разборки "не интересны" - кто обывателю виноват, что его имеют?
И будут иметь, пока обыватель не заинтересуется
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07.08.2021 14:42 Ответить
 
 