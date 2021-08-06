Расследование дела о получении взятки экс-судьей Чаусом завершено, - САП. ВИДЕО

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл США (более 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "6 августа 2021 стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-судьи квалифицированы по ч.4. 368 УК Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством")".

"Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время, от дачи показаний он отказался. Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления", - подчеркнули в пресс-службе САП.

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На странице НАБУ опубликовали фрагменты оперативной съемки

В САП напомнили, что "9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили служителя Фемиды "на горячем". Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск.

В феврале 2017 он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции экс-судьи в Украину. Однако, в апреле 2021 г. появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение служителя Фемиды было неизвестно до июля 2021, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области.

30 июля работники СБУ выехали на место и перевезли экс-судью в центральное управление Службы безопасности.

1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП ОГП подано ходатайство к следственному судье ВАКС о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет)".