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"Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос

С Чаусом провели достаточно бесед, которые позволяют Офису Президента быть уверенными в том, что он будет молчать.

Об этом нардеп Гео Лерос заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"По моей информации, похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский. Эта встреча (возможная встреча Зеленского и Чауса. - Ред.) - 100% доказательство его преступления. И вот эта жажда получить то, что хочешь - его просто ослепила. А люди, которые сейчас окружают Зеленского, не способны сказать ему "нет". Более того, это окружение зачастую генерирует идеи, посредством которых Зеленский будет себя чувствовать монархом", - отметил нардеп.

Кроме того, Лерос не исключает, что "идея похищения Чауса пришла в голову Ермаку или Баканову".

Читайте: Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом

"А Зеленский сказал: класс, сейчас мы покажем, как надо делать спецоперации в соседних государствах. Не просчитав хотя бы на два шага вперед, во что это может вылиться. А после похищения вышло так, что чемодан у них оказался без ручки. Ведь нужно было как-то легализовать его появление в Украине. А Чаус все-таки живой человек. Он может говорить о том, как его похищали, кто похищал; в каком автомобиле он выезжал. Поэтому Служба безопасности Украины приложила все усилия, чтобы после появления он никому в руки не попал. Чаус, вероятно, пока будет молчать. Думаю, сейчас его запугали и, возможно, что-то пообещали.

Конечно, тяжело на сегодняшний день предполагать, что кто-то понесет ответственность за этот беспредел. Но я более чем уверен, что вся страна будет ждать того момента, когда Зеленский перестанет быть руководителем страны и станет первым в истории Украины президентом, который сядет в тюрьму", - подчеркнул нардеп.

В то же время, Лерос считает, что вряд ли Зеленский решил передать Чауса НАБУ: "Просто появился серьезный общественный резонанс, это во-первых. А во-вторых, я думаю, что с Чаусом провели достаточно бесед, которые позволяют Офису быть уверенным в том, что он будет молчать. Но вечно ли? К тому же в США могли озаботиться данным беспределом СБУ, которая прячет коррупционеров от НАБУ. И сделать звонок, который особенно неприятен перед встречей президентов США и Украины".

Интервью с нардепом Гео Леросом читайте здесь.

Также читайте: "Зеленский похож на Лукашенко, который убивает граждан Беларуси в Украине", - Лерос

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Молдова (1868) похищение (1685) Чаус Николай (330) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+19
Да это и так понятно, только в зебила на это мозгов хватит...
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06.08.2021 10:55
+18
чи оцей?
"Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос - Цензор.НЕТ 1966
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06.08.2021 11:07
+17
ну по смехотворности задумки и шуму после непродуманных действий (и приказов напольёна) очень даже похоже.... оно ж стратех.. каких не бывало до энтого и не надо после оного ))))
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06.08.2021 11:01
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Да это и так понятно, только в зебила на это мозгов хватит...
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06.08.2021 10:55 Ответить
Если бы зеленский не похитил Чавуса, то это сделал бы Порошенко!!!
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06.08.2021 11:15 Ответить
Зєля доказав, що в нього є ЯЙЦЯ.
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06.08.2021 11:29 Ответить
Тільки з розумом недостача вийшла.
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06.08.2021 11:34 Ответить
в смятку
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06.08.2021 11:42 Ответить
Угу,в голові в нього ЯЙЦЯ
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06.08.2021 12:03 Ответить
вошині ))) яйця вошині - гниди ще кажуть))))
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06.08.2021 12:15 Ответить
І такі дурні в команді!
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06.08.2021 12:06 Ответить
Он только доказал что мозги в жопе у него
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06.08.2021 12:12 Ответить
если ото можно назвать мозгами )))))
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06.08.2021 12:15 Ответить
Все в предвкушении расследования по "вагнеровцам".
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06.08.2021 10:57 Ответить
Базар по украински... - Где обвинения с доказательствами ? Где опровержение тех обвинений ? - Как бомжи ругаются ....
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06.08.2021 10:59 Ответить
А кто должен обвинять с доказательствами?
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06.08.2021 11:08 Ответить
Лерос. Я не понял,про кого ты думаешь.
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06.08.2021 11:09 Ответить
А не прокуратура, Набу, баксбу и проч. органы?
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06.08.2021 11:10 Ответить
Почему человек из власти не может обвинить ? - Если знает о чем говорит.Мало правды не бывает. Потом пусть судятся.
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06.08.2021 11:12 Ответить
В нормальной правовой республике уже должны быть открыты уголовные дела о похищении человека и ввозе его в багажнике в страну, об его незаконном удержании 50 дней, пытках, и вот по заявлению депутата, об коррупции в верхних эшелонах власти. Где все это? Это все Лерос должен был сделать?
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06.08.2021 11:16 Ответить
Ответ в твоем вопросе.Сам сказал же - в нормальной )) Ну ,а хоть кто то перестанет говорить - это шаг к демократии или нет ? - Если не голословно говорит.
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06.08.2021 11:27 Ответить
Ишь какой. Ты еще потребуй доказательства по обвинениям Порошенко. Сказали барыга бухающий - значит для 73% это правда, про доказательства никто ни заикался. А тут чё? Говорят наркоманский клоун гнида - значит так оно и есть. Доказательства им подавай, вот смешные=)
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06.08.2021 11:18 Ответить
Тебя, мразь, помнится все дерьмо без доказательств, лившееся на Пороха ну просто не разу не смущало, а наоборот, ты всю брехню за чистую монету выдавал. А шож сейчас случилось, правильный ты наш? Обидели твою ************* бубачку? Весь кацапстан конченный, пасущийся на Цензоре, просто замахал уже в корень своей тупизной и дебилизмом
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06.08.2021 11:36 Ответить
Я тебя обзывал ? Ты потрудись внимательно прочесть сначала. Речь о том,что едут обвинения ,но за ними нет действий. Ни с той ни с другой стороны. Это я и называю базаром.
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06.08.2021 11:43 Ответить
ну по смехотворности задумки и шуму после непродуманных действий (и приказов напольёна) очень даже похоже.... оно ж стратех.. каких не бывало до энтого и не надо после оного ))))
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06.08.2021 11:01 Ответить
оцей?
"Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос - Цензор.НЕТ 2067
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06.08.2021 11:07 Ответить
воно думає шо оцей (верхннє фото) ....а насправді - отой (нижне фото)
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06.08.2021 11:13 Ответить
Друже, ти, як і завжди, влучний))
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06.08.2021 13:53 Ответить
чи оцей?
"Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос - Цензор.НЕТ 1966
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06.08.2021 11:07 Ответить
..а у нас в квартире газ, а у вас?!...а у вас вот такое событие величественное на носу...Кулеба та Єрмак зустрілися із держсекретарем США Блінкеном, организовать организацию организованного для организации...
"Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь."
Ежик в тумане
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06.08.2021 11:07 Ответить
Ага- именно газ- любимую шутку и очень нелюбимый ответ на неё можно уже забыть)))))
Кто знает -тот поймёт))))
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06.08.2021 19:43 Ответить
это вообще не новость
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06.08.2021 11:10 Ответить
Во у нас секретные операции, все все знают кто что где и когда.
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06.08.2021 11:16 Ответить
усє зелене лайно також люди. (с.) корнієнко-мудак, самвидав.
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06.08.2021 11:16 Ответить
"Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос - Цензор.НЕТ 1035
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06.08.2021 11:25 Ответить
Зебанутый говноралиссимус наработал еще на одну статью УК, как главарь банды похитителей.
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06.08.2021 11:26 Ответить
Шо ви розкричались? Вовачка виконував завдання ***** завадити Санду виграти вибори та зіпсувати відносини з Молдовою. Завдання виконав на 50%. Слабак.
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06.08.2021 11:28 Ответить
"Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос - Цензор.НЕТ 7505
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06.08.2021 11:29 Ответить
Мне интересно, а кто стоит за Геосом? Он так нападает и обличает ЗЕ!власть. И не боится всяких "несчастных случаев" в виде "бежал, споткнулся, очнулся, а на шее верёвочная петля образовалась"
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06.08.2021 11:30 Ответить
За Лєосом маячить Богдан.
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06.08.2021 12:59 Ответить
Чауса скоро ще призначать Головою конституційного суду, як найчеснішого з феміди.
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06.08.2021 11:33 Ответить
Уряяяяя от вон правда... Лерос все знає .. все навіть чиї жінки з ким зраджують своїїм чололовікам..Знає хто з вас громадяни не спалучеє податки .. навіть знає чия собака і скільки разів обісрала парки українських міст і скільки прищів на сраці у Зеленського... Пан Лерос я вірю що ви все знаєте мені от цікаво взнати у вас хто винний у продажі труби Медведчуку у вбивстві Шеремета ,Гонгадзе.. далі як алігархи найобують Українців їх схеми і т.д
А ваші пріння з Єрмаком і чому він тобі на яйця наступив мене не цікавить ..
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06.08.2021 11:43 Ответить
Значит яйца у него есть,молодец,ждем когда он санкционирует арест ахметки,бени,потроха и прочей вонючей шушеры.
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06.08.2021 11:48 Ответить
Яйца у зекретина есть,правда в бошке вместо мозга -так что ты,зесрань ,можешь дождаться только одного -ареста зекрысы)
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06.08.2021 12:09 Ответить
Рано или поздно, вопрос о том, как оказался в Украине беглый чаус, всплывёт.
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06.08.2021 11:51 Ответить
може статится так, що сам Чаус колись вспливе, але вже нічого не зможе розповісти..
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06.08.2021 13:54 Ответить
Гей, 73%!!!! Пришелепки, ви кого посадили в крісло президента???
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06.08.2021 19:39 Ответить
 
 