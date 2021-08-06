"Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос
З Чаусом провели досить бесід, які дозволяють Офісу Президента бути впевненими в тому, що він мовчатиме.
Про це нардеп Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"За моєю інформацією, викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський.
Ця зустріч (можлива зустріч Зеленського і Чауса. - Ред.) - 100% доказ його злочину. І ось ця жага отримати те, що хочеш - його просто засліпила.
А люди, які зараз оточують Зеленського, не здатні сказати йому "ні". Навіть більше, це оточення часто генерує ідеї, за допомогою яких Зеленський почуватиметься монархом", - зазначив нардеп.
Крім того, Лерос не виключає, що "ідея викрадення Чауса прийшла в голову Єрмаку або Баканову".
"А Зеленський сказав: клас, зараз ми покажемо, як треба робити спецоперації в сусідніх державах. Не прорахувавши хоча б на два кроки вперед, у що це може вилитися. А після викрадення вийшло так, що чемодан у них виявився без ручки. Адже потрібно було якось легалізувати його появу в Україні. А Чаус все-таки жива людина.
Він може говорити про те, як його викрадали, хто викрадав; в якому автомобілі він виїжджав. Тому Служба безпеки України доклала всіх зусиль, щоб після появи він нікому в руки не потрапив. Чаус, ймовірно, поки буде мовчати. Думаю, зараз його залякали і, можливо, щось пообіцяли. Звичайно, важко на сьогодні припускати, що хтось понесе відповідальність за це свавілля.
"Але я більш ніж упевнений, що вся країна буде чекати того моменту, коли Зеленський перестане бути керівником країни і стане першим в історії України президентом, який сяде у в'язницю", - підкреслив нардеп.
Водночас, Лерос вважає, що навряд чи Зеленський вирішив передати Чауса НАБУ: "Просто з'явився серйозний громадський резонанс, це по-перше. А по-друге, я думаю, що з Чаусом провели досить бесід, які дозволяють Офісу бути впевненим в тому, що він мовчатиме. Але чи навіки? До того ж в США могли потурбуватися цим свавіллям СБУ, яка ховає корупціонерів від НАБУ. і зробити дзвінок, який особливо неприємний перед зустріччю президентів США і України".
Інтерв'ю з нардепом Гео Леросом читайте тут.
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"Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь."
Ежик в тумане
Кто знает -тот поймёт))))
А ваші пріння з Єрмаком і чому він тобі на яйця наступив мене не цікавить ..