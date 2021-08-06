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"Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос

З Чаусом провели досить бесід, які дозволяють Офісу Президента бути впевненими в тому, що він мовчатиме.

Про це нардеп Гео Лерос заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський.

Ця зустріч (можлива зустріч Зеленського і Чауса. - Ред.) - 100% доказ його злочину. І ось ця жага отримати те, що хочеш - його просто засліпила.

А люди, які зараз оточують Зеленського, не здатні сказати йому "ні". Навіть більше, це оточення часто генерує ідеї, за допомогою яких Зеленський почуватиметься монархом", - зазначив нардеп.

Крім того, Лерос не виключає, що "ідея викрадення Чауса прийшла в голову Єрмаку або Баканову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом

 "А Зеленський сказав: клас, зараз ми покажемо, як треба робити спецоперації в сусідніх державах. Не прорахувавши хоча б на два кроки вперед, у що це може вилитися. А після викрадення вийшло так, що чемодан у них виявився без ручки. Адже потрібно було якось легалізувати його появу в Україні. А Чаус все-таки жива людина.

Він може говорити про те, як його викрадали, хто викрадав; в якому автомобілі він виїжджав. Тому Служба безпеки України доклала всіх зусиль, щоб після появи він нікому в руки не потрапив. Чаус, ймовірно, поки буде мовчати. ​​Думаю, зараз його залякали і, можливо, щось пообіцяли. Звичайно, важко на сьогодні припускати, що хтось понесе відповідальність за це свавілля.

"Але я більш ніж упевнений, що вся країна буде чекати того моменту, коли Зеленський перестане бути керівником країни і стане першим в історії України президентом, який сяде у в'язницю", - підкреслив нардеп.

Водночас, Лерос вважає, що навряд чи Зеленський вирішив передати Чауса НАБУ: "Просто з'явився серйозний громадський резонанс, це по-перше. А по-друге, я думаю, що з Чаусом провели досить бесід, які дозволяють Офісу бути впевненим в тому, що він мовчатиме. ​​Але чи навіки? До того ж в США могли потурбуватися цим свавіллям СБУ, яка ховає корупціонерів від НАБУ. і зробити дзвінок, який особливо неприємний перед зустріччю президентів США і України".

Інтерв'ю з нардепом Гео Леросом читайте тут.

Також читайте: "Зеленський схожий на Лукашенка, який убиває громадян Білорусі в Україні", - Лерос

Зеленський Володимир (23727) Молдова (2065) викрадення (818) Чаус Микола (327) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+19
Да это и так понятно, только в зебила на это мозгов хватит...
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06.08.2021 10:55
+18
чи оцей?
"Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос - Цензор.НЕТ 1966
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06.08.2021 11:07
+17
ну по смехотворности задумки и шуму после непродуманных действий (и приказов напольёна) очень даже похоже.... оно ж стратех.. каких не бывало до энтого и не надо после оного ))))
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06.08.2021 11:01
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Да это и так понятно, только в зебила на это мозгов хватит...
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06.08.2021 10:55 Відповісти
Если бы зеленский не похитил Чавуса, то это сделал бы Порошенко!!!
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06.08.2021 11:15 Відповісти
Зєля доказав, що в нього є ЯЙЦЯ.
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06.08.2021 11:29 Відповісти
Тільки з розумом недостача вийшла.
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06.08.2021 11:34 Відповісти
в смятку
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06.08.2021 11:42 Відповісти
Угу,в голові в нього ЯЙЦЯ
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06.08.2021 12:03 Відповісти
вошині ))) яйця вошині - гниди ще кажуть))))
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06.08.2021 12:15 Відповісти
І такі дурні в команді!
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06.08.2021 12:06 Відповісти
Он только доказал что мозги в жопе у него
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06.08.2021 12:12 Відповісти
если ото можно назвать мозгами )))))
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06.08.2021 12:15 Відповісти
Все в предвкушении расследования по "вагнеровцам".
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06.08.2021 10:57 Відповісти
Базар по украински... - Где обвинения с доказательствами ? Где опровержение тех обвинений ? - Как бомжи ругаются ....
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06.08.2021 10:59 Відповісти
А кто должен обвинять с доказательствами?
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06.08.2021 11:08 Відповісти
Лерос. Я не понял,про кого ты думаешь.
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06.08.2021 11:09 Відповісти
А не прокуратура, Набу, баксбу и проч. органы?
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06.08.2021 11:10 Відповісти
Почему человек из власти не может обвинить ? - Если знает о чем говорит.Мало правды не бывает. Потом пусть судятся.
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06.08.2021 11:12 Відповісти
В нормальной правовой республике уже должны быть открыты уголовные дела о похищении человека и ввозе его в багажнике в страну, об его незаконном удержании 50 дней, пытках, и вот по заявлению депутата, об коррупции в верхних эшелонах власти. Где все это? Это все Лерос должен был сделать?
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06.08.2021 11:16 Відповісти
Ответ в твоем вопросе.Сам сказал же - в нормальной )) Ну ,а хоть кто то перестанет говорить - это шаг к демократии или нет ? - Если не голословно говорит.
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06.08.2021 11:27 Відповісти
Ишь какой. Ты еще потребуй доказательства по обвинениям Порошенко. Сказали барыга бухающий - значит для 73% это правда, про доказательства никто ни заикался. А тут чё? Говорят наркоманский клоун гнида - значит так оно и есть. Доказательства им подавай, вот смешные=)
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06.08.2021 11:18 Відповісти
Тебя, мразь, помнится все дерьмо без доказательств, лившееся на Пороха ну просто не разу не смущало, а наоборот, ты всю брехню за чистую монету выдавал. А шож сейчас случилось, правильный ты наш? Обидели твою ************* бубачку? Весь кацапстан конченный, пасущийся на Цензоре, просто замахал уже в корень своей тупизной и дебилизмом
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06.08.2021 11:36 Відповісти
Я тебя обзывал ? Ты потрудись внимательно прочесть сначала. Речь о том,что едут обвинения ,но за ними нет действий. Ни с той ни с другой стороны. Это я и называю базаром.
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06.08.2021 11:43 Відповісти
ну по смехотворности задумки и шуму после непродуманных действий (и приказов напольёна) очень даже похоже.... оно ж стратех.. каких не бывало до энтого и не надо после оного ))))
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06.08.2021 11:01 Відповісти
оцей?
"Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос - Цензор.НЕТ 2067
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06.08.2021 11:07 Відповісти
воно думає шо оцей (верхннє фото) ....а насправді - отой (нижне фото)
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06.08.2021 11:13 Відповісти
Друже, ти, як і завжди, влучний))
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06.08.2021 13:53 Відповісти
чи оцей?
"Похищение Чауса в Молдове санкционировал непосредственно Зеленский", - Лерос - Цензор.НЕТ 1966
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06.08.2021 11:07 Відповісти
..а у нас в квартире газ, а у вас?!...а у вас вот такое событие величественное на носу...Кулеба та Єрмак зустрілися із держсекретарем США Блінкеном, организовать организацию организованного для организации...
"Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь."
Ежик в тумане
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06.08.2021 11:07 Відповісти
Ага- именно газ- любимую шутку и очень нелюбимый ответ на неё можно уже забыть)))))
Кто знает -тот поймёт))))
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06.08.2021 19:43 Відповісти
это вообще не новость
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06.08.2021 11:10 Відповісти
Во у нас секретные операции, все все знают кто что где и когда.
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06.08.2021 11:16 Відповісти
усє зелене лайно також люди. (с.) корнієнко-мудак, самвидав.
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06.08.2021 11:16 Відповісти
"Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос - Цензор.НЕТ 1035
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06.08.2021 11:25 Відповісти
Зебанутый говноралиссимус наработал еще на одну статью УК, как главарь банды похитителей.
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06.08.2021 11:26 Відповісти
Шо ви розкричались? Вовачка виконував завдання ***** завадити Санду виграти вибори та зіпсувати відносини з Молдовою. Завдання виконав на 50%. Слабак.
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06.08.2021 11:28 Відповісти
"Викрадення Чауса в Молдові санкціонував безпосередньо Зеленський", - Лерос - Цензор.НЕТ 7505
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06.08.2021 11:29 Відповісти
Мне интересно, а кто стоит за Геосом? Он так нападает и обличает ЗЕ!власть. И не боится всяких "несчастных случаев" в виде "бежал, споткнулся, очнулся, а на шее верёвочная петля образовалась"
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06.08.2021 11:30 Відповісти
За Лєосом маячить Богдан.
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06.08.2021 12:59 Відповісти
Чауса скоро ще призначать Головою конституційного суду, як найчеснішого з феміди.
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06.08.2021 11:33 Відповісти
Уряяяяя от вон правда... Лерос все знає .. все навіть чиї жінки з ким зраджують своїїм чололовікам..Знає хто з вас громадяни не спалучеє податки .. навіть знає чия собака і скільки разів обісрала парки українських міст і скільки прищів на сраці у Зеленського... Пан Лерос я вірю що ви все знаєте мені от цікаво взнати у вас хто винний у продажі труби Медведчуку у вбивстві Шеремета ,Гонгадзе.. далі як алігархи найобують Українців їх схеми і т.д
А ваші пріння з Єрмаком і чому він тобі на яйця наступив мене не цікавить ..
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06.08.2021 11:43 Відповісти
Значит яйца у него есть,молодец,ждем когда он санкционирует арест ахметки,бени,потроха и прочей вонючей шушеры.
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06.08.2021 11:48 Відповісти
Яйца у зекретина есть,правда в бошке вместо мозга -так что ты,зесрань ,можешь дождаться только одного -ареста зекрысы)
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06.08.2021 12:09 Відповісти
Рано или поздно, вопрос о том, как оказался в Украине беглый чаус, всплывёт.
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06.08.2021 11:51 Відповісти
може статится так, що сам Чаус колись вспливе, але вже нічого не зможе розповісти..
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06.08.2021 13:54 Відповісти
Гей, 73%!!!! Пришелепки, ви кого посадили в крісло президента???
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06.08.2021 19:39 Відповісти
 
 