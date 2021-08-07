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Облэнерго перевыполнили планы по инвестициям в сети на 8%, - НКРЭКУ

Облэнерго перевыполнили планы по инвестициям в сети на 8%, - НКРЭКУ

Операторы систем распределения за 6 месяцев 2021 года инвестировали в обновление электрических сетей более 4,5 млрд грн, что на 400 млн грн или на 8% больше планируемых вложений.

Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ о состоянии финансирования инвестпрограмм облэнерго за 1 полугодие 2021 года.

Больше всех за первое полугодие 2021 году в модернизацию электросетей инвестировала "ДТЭК Днепровские электросети" (Днепропетровская обл.) - более 400 млн грн.

Всего на 2021 год объем инвестиций в замену и модернизацию электрических сетей предусмотрен на уровне 9,5 млрд грн.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Это решение раскритиковали международные и отраслевые ассоциации, указав на недопустимость его принятия.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

За счет отказа от ремонта электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.

инвестиции (1163) облэнерго (126) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+3
В чьи сети они инвестировали? За неделю два раза свет выключали, а дней 10 назад трансформатор от древности взорвался. Привезли такой же, но типа с ремонта
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07.08.2021 16:50
+2
Наркоман не збрехав, що він вирок. Вже весь світ бачить: ЗЕквартал - це путінський смертельний вирок Україні, як державі, а нам, як Нації. На жаль, весь світ, окрім українців. ЗЕмерзота - найліпша ******* зброя орди в гібридній війні проти України.
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07.08.2021 16:53
+2
смотрящих за счётчиками прибыло...
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07.08.2021 16:58
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Правила форума Совет форумчан
В чьи сети они инвестировали? За неделю два раза свет выключали, а дней 10 назад трансформатор от древности взорвался. Привезли такой же, но типа с ремонта
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07.08.2021 16:50 Ответить
сети.. это провода .. на ЛЭП...они меняются. А вы говорите за трансформаторную подстанцию.. ТП, от которой питается ваш дом
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08.08.2021 13:49 Ответить
Наркоман не збрехав, що він вирок. Вже весь світ бачить: ЗЕквартал - це путінський смертельний вирок Україні, як державі, а нам, як Нації. На жаль, весь світ, окрім українців. ЗЕмерзота - найліпша ******* зброя орди в гібридній війні проти України.
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07.08.2021 16:53 Ответить
смотрящих за счётчиками прибыло...
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07.08.2021 16:58 Ответить
на бумаге............. как НКРЕКП ВЫ СОУЧАСТНИКИ БОЛЬШОЙ МЕГА АФЕРЫ И МОШЕНИЧЕСТВА КОГДА В УГОДУ 15 ОЛИГАРХАМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛЭНЕРГО вы члены НКРЕКП состоя у них на службе имея с ними ОБЩИЙ БИЗНЕС В ЭНЕРГОСЕКТОРЕ ПРИНЯЛИ НАРИСОВАННУЮ ЮРИСТАМИ ДТЭК АХМЕТОВА НЕКУЮ МЕТОДИКУ согласно которых стоимость убыточных нерентабельных облэнерго которые скупались за дарма.. вдруг!!!! ПОДОРОЖАЛИ СОГЛАСНО ВАШЕЙ ЖЕ МЕТОДИКЕ в 8-14 раз!!!!!! а с нее той стоимости вы нарисовали им облэнерго RAV тарифы которые и есть типа инвестиции как так БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ АХМЕТОВ НЕ ИМЕЯ СРЕСТВ ВКЛАДЫВАТЬВ КУПЛЕННЫЕ УЖЕ ИМ ОБЛЭНЕРГО НА РЕКОНСТРУКИЦИ и мождернизации вдруг прикупил ПАО Одессаоблэнерго и вскорости опять же по бедности своей Кировоградоблэнерго..??????
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07.08.2021 16:58 Ответить
"Я слишком люблю своих сыновей, чтобы их жалеть."
Анн и Серж Голон "Анжелика и Король"
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07.08.2021 16:59 Ответить
Чого завжди говорять про то шо в Україні тариХВи на електроенергію нижні в чотри рази ніж в Європі. А чому при цьому не кажуть в скільки разів в Україні нижчі зарлати у людей ніж в Європі? Млять!
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07.08.2021 17:12 Ответить
Ага,купили S класс и подписали,как инвестицию,дэтэку верить - быть либо дурачком либо взяточником.
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07.08.2021 17:53 Ответить
Как было все "советское" так и стоит,да даже "инвестировали" вместо автоматов защиты на трансформаторе поставили рубильники и предохранители 50-х годов.......На "бумаге" все "инвестиции"....
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07.08.2021 22:17 Ответить
що і очікувалося..
олігархи гроші з населення зберуть, але вкладати в Україну не будуть..
нкре співучасники афери..
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07.08.2021 22:33 Ответить
 
 