Обленерго перевиконали плани з інвестицій у мережі на 8%, - НКРЕКП

Оператори систем розподілу за 6 місяців 2021 року інвестували в оновлення електричних мереж понад 4,5 млрд грн, що на 400 млн грн або на 8% більше запланованих вкладень.

Про це свідчать дані НКРЕКП про стан фінансування інвестпрограм обленерго за 1 півріччя 2021 року.

Найбільше за перше півріччя 2021 року в модернізацію електромереж інвестувала "ДТЕК Дніпровські електромережі" (Дніпропетровська обл.) - понад 400 млн грн.

Заналом на 2021 рік обсяг інвестицій у заміну та модернізацію електричних мереж передбачено на рівні 9,5 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так перебувають в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його ухвалення.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт за ринкової ціни більше 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається вчетверо нижчим, ніж у країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

За рахунок відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції у заміну та оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.