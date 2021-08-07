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Обленерго перевиконали плани з інвестицій у мережі на 8%, - НКРЕКП

Обленерго перевиконали плани з інвестицій у мережі на 8%, - НКРЕКП

Оператори систем розподілу за 6 місяців 2021 року інвестували в оновлення електричних мереж понад 4,5 млрд грн, що на 400 млн грн або на 8% більше запланованих вкладень.

Про це свідчать дані НКРЕКП про стан фінансування інвестпрограм обленерго за 1 півріччя 2021 року.

Найбільше за перше півріччя 2021 року в модернізацію електромереж інвестувала "ДТЕК Дніпровські електромережі" (Дніпропетровська обл.) - понад 400 млн грн.

Заналом на 2021 рік обсяг інвестицій у заміну та модернізацію електричних мереж передбачено на рівні 9,5 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так перебувають в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його ухвалення.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт за ринкової ціни більше 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається вчетверо нижчим, ніж у країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

За рахунок відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції у заміну та оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.

Автор: 

інвестиції (2053) обленерго (410) НКРЕКП (1815)


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Топ коментарі
+3
В чьи сети они инвестировали? За неделю два раза свет выключали, а дней 10 назад трансформатор от древности взорвался. Привезли такой же, но типа с ремонта
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07.08.2021 16:50
+2
Наркоман не збрехав, що він вирок. Вже весь світ бачить: ЗЕквартал - це путінський смертельний вирок Україні, як державі, а нам, як Нації. На жаль, весь світ, окрім українців. ЗЕмерзота - найліпша ******* зброя орди в гібридній війні проти України.
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07.08.2021 16:53
+2
смотрящих за счётчиками прибыло...
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07.08.2021 16:58
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В чьи сети они инвестировали? За неделю два раза свет выключали, а дней 10 назад трансформатор от древности взорвался. Привезли такой же, но типа с ремонта
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07.08.2021 16:50 Відповісти
сети.. это провода .. на ЛЭП...они меняются. А вы говорите за трансформаторную подстанцию.. ТП, от которой питается ваш дом
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08.08.2021 13:49 Відповісти
Наркоман не збрехав, що він вирок. Вже весь світ бачить: ЗЕквартал - це путінський смертельний вирок Україні, як державі, а нам, як Нації. На жаль, весь світ, окрім українців. ЗЕмерзота - найліпша ******* зброя орди в гібридній війні проти України.
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07.08.2021 16:53 Відповісти
смотрящих за счётчиками прибыло...
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07.08.2021 16:58 Відповісти
на бумаге............. как НКРЕКП ВЫ СОУЧАСТНИКИ БОЛЬШОЙ МЕГА АФЕРЫ И МОШЕНИЧЕСТВА КОГДА В УГОДУ 15 ОЛИГАРХАМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛЭНЕРГО вы члены НКРЕКП состоя у них на службе имея с ними ОБЩИЙ БИЗНЕС В ЭНЕРГОСЕКТОРЕ ПРИНЯЛИ НАРИСОВАННУЮ ЮРИСТАМИ ДТЭК АХМЕТОВА НЕКУЮ МЕТОДИКУ согласно которых стоимость убыточных нерентабельных облэнерго которые скупались за дарма.. вдруг!!!! ПОДОРОЖАЛИ СОГЛАСНО ВАШЕЙ ЖЕ МЕТОДИКЕ в 8-14 раз!!!!!! а с нее той стоимости вы нарисовали им облэнерго RAV тарифы которые и есть типа инвестиции как так БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ АХМЕТОВ НЕ ИМЕЯ СРЕСТВ ВКЛАДЫВАТЬВ КУПЛЕННЫЕ УЖЕ ИМ ОБЛЭНЕРГО НА РЕКОНСТРУКИЦИ и мождернизации вдруг прикупил ПАО Одессаоблэнерго и вскорости опять же по бедности своей Кировоградоблэнерго..??????
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07.08.2021 16:58 Відповісти
"Я слишком люблю своих сыновей, чтобы их жалеть."
Анн и Серж Голон "Анжелика и Король"
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07.08.2021 16:59 Відповісти
Чого завжди говорять про то шо в Україні тариХВи на електроенергію нижні в чотри рази ніж в Європі. А чому при цьому не кажуть в скільки разів в Україні нижчі зарлати у людей ніж в Європі? Млять!
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07.08.2021 17:12 Відповісти
Ага,купили S класс и подписали,как инвестицию,дэтэку верить - быть либо дурачком либо взяточником.
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07.08.2021 17:53 Відповісти
Как было все "советское" так и стоит,да даже "инвестировали" вместо автоматов защиты на трансформаторе поставили рубильники и предохранители 50-х годов.......На "бумаге" все "инвестиции"....
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07.08.2021 22:17 Відповісти
що і очікувалося..
олігархи гроші з населення зберуть, але вкладати в Україну не будуть..
нкре співучасники афери..
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07.08.2021 22:33 Відповісти
 
 