Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму
Представители "силовых структур" оккупационных властей во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Крыма".
Согласно полученной информации эти незаконные действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" г.. Симферополя, руководителем которых является майор Гореванов Владимир Викторович.
Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия силовики объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствие с российским законодательством. Действуют они по решению "Министерства юстиции Республики Крым".
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"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", - сообщил митрополит Климент Симферопольский и Крымский ПЦУ.
Силовики Центра "Э" составляют протокол. Фото: ИА "Голос Крыма"
Майор Центра "Э" Гореванов Владимир Викторович. Фото: ИА "Голос Крыма"
Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины Крыма является одним из семи приходских структур Православной Церкви Украины Крыма, остались и в дальнейшем осуществляют молебны в оккупированном Крыму.
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Кстати, Зеля, как там оборонный заказ поживает? Не всю оборонку ещё угрохал?
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-kirovogradshchini_n120648 Посилання
нові церкви будувати.
И тазом накрывшись навеки исчез.
И микросамбист так за ним убивался,
Что стал узкоглазым и весь пооблез.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
хотя, это Крым, там все так ходят - в тапках и бабских шляпах - сшибают отдыхающих-квартирантов
крымские "силовики" - пролститутки, вчерашние СБУшники
этот "таварищ майор" так точно
П.С. Пока сущеглупые хохлы будут собирать денежку на Главный Военный храм России (настоятель лично Гундяй) ничего не поменяется.
П.С.С. Я не атеист ни разу, но гибридный патриархат это что-то с чем-то.
Всi Лаври повернути, попiв москальського сатанату копняками прогнати!
"Я хрєнєю вашей ботве пушнина!" Росія - "ВСЕСВІТНЯ ПСІХУШКА"!!!
https://myrotvorets.center/criminal/gorevanov-vladimir-viktorovich/
Когда уже нас москальские притоны ФСБ-ГРУ прикрытые рясами накроют...Не можете сделать от имени государства заискивая перед толерастами...так дайте возможность прошерстить москальские гадюшники организованным группам патриотов...