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Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму

Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму

Представители "силовых структур" оккупационных властей во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Крыма".

Согласно полученной информации эти незаконные действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" г.. Симферополя, руководителем которых является майор Гореванов Владимир Викторович.

Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия силовики объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствие с российским законодательством. Действуют они по решению "Министерства юстиции Республики Крым".

Читайте на Цензор.НЕТ: ПЦУ просит международные институции защитить церковь в Крыму и ОРДЛО

"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", - сообщил митрополит Климент Симферопольский и Крымский ПЦУ.

Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму 01 

Силовики Центра "Э" составляют протокол. Фото: ИА "Голос Крыма"         

Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму 02
Майор Центра "Э" Гореванов Владимир Викторович. Фото: ИА "Голос Крыма"

Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины Крыма является одним из семи приходских структур Православной Церкви Украины Крыма, остались и в дальнейшем осуществляют молебны в оккупированном Крыму.

Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму 03

Крым (26360) силовики (2797) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+50
А что мешает сделать подобное с московским патриархатом? зеленский или ЕС?
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08.08.2021 12:30
+38
В ответ наши органы должны освободить Киево-Печерскую Лавру от московских попов.
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08.08.2021 12:32
+36
Ну и где этот го##нюк Усик, морды бить за веру православную не собирается, не?
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08.08.2021 12:32
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А что мешает сделать подобное с московским патриархатом? зеленский или ЕС?
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08.08.2021 12:30 Ответить
Комплекс "младшего брата", прививаемый столетиями.
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08.08.2021 12:33 Ответить
Українці,з власної волі ,мають вбити в собі москаля ,позбутись цієї ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))))
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08.08.2021 12:38 Ответить
Нажаль, власної волі у 73% немає. І вони дуже хочуть шари і ковбаски по 2,20, навіть ті, хто ту ковбасу не бачив.
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09.08.2021 07:05 Ответить
Понад 350 років московити наполеглево та послідовно нищит українців та українство-мову,історію ,культуру та церкву !!!))))
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08.08.2021 12:43 Ответить
Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2034
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08.08.2021 12:35 Ответить
Два гівна.
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08.08.2021 12:38 Ответить
Лайно чорне та зелене.
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08.08.2021 13:33 Ответить
Колір на аромат не впливає !!!)))
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08.08.2021 13:41 Ответить
дизертир московского патриархата
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08.08.2021 14:19 Ответить
Два чобота-кеди !!!)))
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08.08.2021 12:41 Ответить
заважає військова слабкість у порівнянні з ордою.
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08.08.2021 12:41 Ответить
Заважає відсутність реальної української державної влади ,а не кремлівського лялькового балагана !!!))
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08.08.2021 13:01 Ответить
а до балагана мали сильнішу за кацапську армії?
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08.08.2021 13:03 Ответить
Уяви ,третій в світі по потужності ядерний потенціал !!!)))
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08.08.2021 13:16 Ответить
"Не плач наче жінка за тим, що не зміг відстояти як чоловік".
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08.08.2021 13:29 Ответить
Що поробиш,якщо "мудрий нарід" 30 років поспіль по тих самих граблях швендяє !!! Лишається лише спостеригати !!!)))
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08.08.2021 13:33 Ответить
народ зробив одну найбільшу помилку - у 2014 не довів революцію до кінця і дозволив перетворити її на бунт.
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08.08.2021 13:38 Ответить
Все почалось в 1991 р. коли замість патріотів "мудрий нарід" обрав "досвідчених " крадіїв та шахраїв комуняк !!!))
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08.08.2021 13:43 Ответить
останній шанс щось змінити був саме у лютому 2014. проґавили.
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08.08.2021 15:14 Ответить
Сподіваюся що не останній ,життя триває !!!)))
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08.08.2021 17:16 Ответить
Маю сумніви, що такий шанс ще підвернеться.
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08.08.2021 17:53 Ответить
Саме гірше ,це зневіритсь у власній країні!!!))))
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08.08.2021 18:06 Ответить
Є такий гріх.
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08.08.2021 18:32 Ответить
Після поразки Помаранчевої я теж в депресію впав ,хрєнова річ !!!)))
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08.08.2021 18:38 Ответить
Я тоді якось легше пережив. Мабуть тому,що молодше був.
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08.08.2021 19:01 Ответить
Дурак или русский?
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08.08.2021 13:09 Ответить
хто би про кацапів казав. реаліст.
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08.08.2021 13:13 Ответить
Адепт секти -Будь хто ,аби не Порошенко !!!)))
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08.08.2021 13:19 Ответить
кому шо, а сектантам завжди Порошенко мариться
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08.08.2021 13:31 Ответить
То отож ,Україна не Росія,в Росії в усіх негараздах винен Госдеп ,а в Україні-Порошенко !!)))
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08.08.2021 13:35 Ответить
то вже кануло в Лету.
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08.08.2021 13:39 Ответить
Що саме??))
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08.08.2021 13:44 Ответить
один видатний діяч сьогодення.
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08.08.2021 15:15 Ответить
Час покаже хто є ху !!!)))
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08.08.2021 17:17 Ответить
Саме так.
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08.08.2021 17:53 Ответить
хіба це різні поняття?
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08.08.2021 15:29 Ответить
Отсутствие системы власти как в РФ. Там об этом никто не узнает. У нас СМИ такую выходку СБУ в отношении мпцу разнесут и вывернут кому как удобно
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09.08.2021 00:03 Ответить
Воооот, я о том же. Почему не отвечать теми же методами против прокремлевской шоблы?!
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10.08.2021 13:27 Ответить
В ответ наши органы должны освободить Киево-Печерскую Лавру от московских попов.
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08.08.2021 12:32 Ответить
Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9645
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08.08.2021 12:32 Ответить
Ну и где этот го##нюк Усик, морды бить за веру православную не собирается, не?
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08.08.2021 12:32 Ответить
Так він же до московського сатаната ходить молитись...
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08.08.2021 13:33 Ответить
Очень надеюсь, что в 25 сентября Ентони Джошуа как следует начистит рыло этой гундяевской подстилке
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08.08.2021 14:55 Ответить
Адекватку в Киевской Лавре.
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08.08.2021 12:33 Ответить
Для цього Віслючку тре мати яйця ,а не омлет сметанний !!!)))
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08.08.2021 13:21 Ответить
Чому дзеркальні дії не здійснюються у осиному гнізді мацковської секти - Києво-Печерській лаврі, чи Почаївській лаврі? Адже їх можна закривати хоча б за розповсюдження КОВІДу через повальне нехтування заходами безпеки і приписами Кабміеу та зокрема МОЗ і санітарної служби?
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08.08.2021 12:34 Ответить
Кацики пошли церкви громить, а взамен установят церковь святого спасителя *****. И на Пасху вместо: " Исус воскрес" будут орать: "Святое *****"
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08.08.2021 12:36 Ответить
Это то, что русские хорошо умеют - мирных жителей кошмарить и у них за спинами прятаться.

Кстати, Зеля, как там оборонный заказ поживает? Не всю оборонку ещё угрохал?
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08.08.2021 12:41 Ответить
І майже у цей час УПЦ МП відкрила новий храм ( за фактом філіал ФСБ) у смт. Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області. Отака ху...я малята.
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-kirovogradshchini_n120648 Посилання
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08.08.2021 12:43 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває !!!))))
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08.08.2021 12:46 Ответить
Тут багато що залежить від конкретної громади. Якщо "какаяразница",то будуть й далі відкривати. А якщо кацапському попцю начистити рило-то й сатанинського приходу не буде.
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08.08.2021 13:26 Ответить
ну це вже занадто! Якщо не можуть закрити сатанат в Україні, то хоча б заборонили
нові церкви будувати.
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08.08.2021 14:21 Ответить
Та взагалі українці якість неправильні "бандерівці і фашисти". Занадто добрі.
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08.08.2021 14:24 Ответить
Нічого нового ! Пам'ятаєте ,як звалювали хрести з церков ,п'яні камунистки ікони палили !!! Так ,що нічого нового ,все повторюється !!! Дика орда в своєму репертуарі !!!
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08.08.2021 12:44 Ответить
Саюз нерушымый внезапно сломался,
И тазом накрывшись навеки исчез.
И микросамбист так за ним убивался,
Что стал узкоглазым и весь пооблез.
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08.08.2021 12:49 Ответить
Мова та релігія ,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!! )))
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08.08.2021 12:50 Ответить
Не за Україну, а проти України.
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08.08.2021 13:34 Ответить
Саме "за" ,за повернення України в "родную говєнь" Московію ,за подальшу асиміляцію українців і їх знищення як націі (народа),за знищення України ,як сувереної держави !!!)))
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08.08.2021 13:39 Ответить
Та все вірно. Тільки слово ЗА в основному використовується як заступник, за права того чи іншого, за волю, за справедливість і так далі...
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08.08.2021 15:31 Ответить
А якщо за володіння чимось ,то це не вірно,чи як ???)))
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08.08.2021 17:20 Ответить
Питання до філологів.
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08.08.2021 19:14 Ответить
Триває боротьба за Україну ,за право панування в Україні !! Зрозуміло ,то до чого тут філологи ??)))
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08.08.2021 19:23 Ответить
Повод убрать эту фээсбэшную вонь с Лавры.
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08.08.2021 12:53 Ответить
Кацапы лишний раз показали что они потомки Орды, не приемлющие Православие...
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08.08.2021 12:55 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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08.08.2021 13:00 Ответить
А-ля 90-е... Силовики в адидасах))
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08.08.2021 13:10 Ответить
"одет не форме" мягко сказано
хотя, это Крым, там все так ходят - в тапках и бабских шляпах - сшибают отдыхающих-квартирантов
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08.08.2021 14:05 Ответить
Все, что русская орда взяла от православия, это перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором.
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08.08.2021 13:24 Ответить
Поведением кремля и гундяевской секты по отношению к лигитимной украинской церкви на захваченной территории абсолютно не удивлён. И не удивлён благосклонным отношением к путинской, ФСБшной "церкви" гундяевского паханата в Украине нашей зелёной власти слуг путена....
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08.08.2021 13:30 Ответить
Ну сейчас мошка Захарова как выдаст гневную тираду о нарушении свободы вероисповедания,а на всех кацапский каналах соловьнвы да скабеевы начнут орать о ментовском беспредел,а нет,это ж не РПЦ ФСБ кошмарят.
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08.08.2021 13:31 Ответить
А теперь представьте, какой вой поднимется, если в Украине кто то из силовиков взорвётся, к примеру в храм Киево - Печерской Лавры
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08.08.2021 13:38 Ответить
да еще в резиновых тапках....

крымские "силовики" - пролститутки, вчерашние СБУшники
этот "таварищ майор" так точно
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08.08.2021 14:07 Ответить
а слабо нашим силовикам ворваться в Киево-Печерское ФСБ ???
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08.08.2021 13:47 Ответить
Наши силовики могут ворваться на ликеро-водочный завод,акцизы проверить.
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08.08.2021 13:57 Ответить
Або бабок з зернятами поганяти !!!)))
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08.08.2021 14:19 Ответить
Паша-мерседес, настоятель Лавры, наших суеверных полицейских, что остановили его за нарушение ПДД, буквально с навозом смешал.

П.С. Пока сущеглупые хохлы будут собирать денежку на Главный Военный храм России (настоятель лично Гундяй) ничего не поменяется.

П.С.С. Я не атеист ни разу, но гибридный патриархат это что-то с чем-то.
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08.08.2021 13:54 Ответить
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з Русi-України !
Всi Лаври повернути, попiв москальського сатанату копняками прогнати!


Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5005
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08.08.2021 13:56 Ответить
Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 744
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08.08.2021 13:57 Ответить
Майор в шлепанцах?
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08.08.2021 14:00 Ответить
это ж лаптеногие
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09.08.2021 08:23 Ответить
Морды на фото зафиксировать что бы знать, кого рассстреливать в первую очередь.
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08.08.2021 14:31 Ответить
Всех , без очереди .
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08.08.2021 15:14 Ответить
Питання : так у чому "невідповідність богослужіння" російському законодавству? За Путіна не молилися? Мова богослужіння "не така"? В Росії ж церква відділена від держави! (Мабуть монахи свічки ставили з порушенням правил протипожежної безпеки! Інше в голову не приходить Так тоді ж там не "антитерористи" діять повинні а пожежні інспектори!
"Я хрєнєю вашей ботве пушнина!" Росія - "ВСЕСВІТНЯ ПСІХУШКА"!!!
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08.08.2021 14:35 Ответить
Цензор.Нет - "Согласно полученной информации эти незаконные действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" г.. Симферополя, руководителем которых является майор Гореванов Владимир Викторович."
https://myrotvorets.center/criminal/gorevanov-vladimir-viktorovich/

Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4526
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08.08.2021 14:40 Ответить
запретить законодательно упц мп на территории Украины
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08.08.2021 14:46 Ответить
Покажите это *********** пусть озаботятся....
Когда уже нас москальские притоны ФСБ-ГРУ прикрытые рясами накроют...Не можете сделать от имени государства заискивая перед толерастами...так дайте возможность прошерстить москальские гадюшники организованным группам патриотов...
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08.08.2021 19:23 Ответить
Кацапи це ****уті люди, і назавжди
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08.08.2021 19:49 Ответить
кошерный повод сделать ответку и отобрать у мацковских служителей Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. для начала.
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08.08.2021 21:03 Ответить
закрити у нас весь московський сатанат розом з зе бандою
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09.08.2021 06:53 Ответить
 
 