Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму

Представители "силовых структур" оккупационных властей во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Крыма".

Согласно полученной информации эти незаконные действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" г.. Симферополя, руководителем которых является майор Гореванов Владимир Викторович.

Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия силовики объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствие с российским законодательством. Действуют они по решению "Министерства юстиции Республики Крым".

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"Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", - сообщил митрополит Климент Симферопольский и Крымский ПЦУ.

Силовики Центра "Э" составляют протокол. Фото: ИА "Голос Крыма"



Майор Центра "Э" Гореванов Владимир Викторович. Фото: ИА "Голос Крыма"

Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины Крыма является одним из семи приходских структур Православной Церкви Украины Крыма, остались и в дальнейшем осуществляют молебны в оккупированном Крыму.