Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму
Представники "силових структур" окупаційної влади під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Криму".
Згідно з отриманою інформацією, ці незаконні дії скоїли слідчі Центру протидії екстремізму Сімферополя, керівником яких є майор Горєванов Володимир Вікторович.
Настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії силовики пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні у невідповідності до російського законодавства. Діють вони за рішенням так званого Міністерства юстиції Республіки Крим.
"Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір'я монастиря і почали складати протоколи", - повідомив митрополит Климент Сімферопольський і Кримський ПЦУ.
Силовики Центру "Е" складають протокол. Фото: ІА "Голос Криму"
Майор Центру "Е" Горєванов Володимир Вікторович. Фото: ІА "Голос Криму"
Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського Православної церкви України Криму є однією із семи парафіяльних структур Православної церкви України Криму, що залишилися та надалі здійснюють молебні в окупованому Криму.
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Кстати, Зеля, как там оборонный заказ поживает? Не всю оборонку ещё угрохал?
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-kirovogradshchini_n120648 Посилання
нові церкви будувати.
И тазом накрывшись навеки исчез.
И микросамбист так за ним убивался,
Что стал узкоглазым и весь пооблез.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
хотя, это Крым, там все так ходят - в тапках и бабских шляпах - сшибают отдыхающих-квартирантов
крымские "силовики" - пролститутки, вчерашние СБУшники
этот "таварищ майор" так точно
П.С. Пока сущеглупые хохлы будут собирать денежку на Главный Военный храм России (настоятель лично Гундяй) ничего не поменяется.
П.С.С. Я не атеист ни разу, но гибридный патриархат это что-то с чем-то.
Всi Лаври повернути, попiв москальського сатанату копняками прогнати!
"Я хрєнєю вашей ботве пушнина!" Росія - "ВСЕСВІТНЯ ПСІХУШКА"!!!
https://myrotvorets.center/criminal/gorevanov-vladimir-viktorovich/
Когда уже нас москальские притоны ФСБ-ГРУ прикрытые рясами накроют...Не можете сделать от имени государства заискивая перед толерастами...так дайте возможность прошерстить москальские гадюшники организованным группам патриотов...