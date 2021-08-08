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Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму

Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму

Представники "силових структур" окупаційної влади під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Криму".

Згідно з отриманою інформацією, ці незаконні дії скоїли слідчі Центру протидії екстремізму Сімферополя, керівником яких є майор Горєванов Володимир Вікторович.

Настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії силовики пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні у невідповідності до російського законодавства. Діють вони за рішенням  так званого Міністерства юстиції Республіки Крим.

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"Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір'я монастиря і почали складати протоколи", - повідомив митрополит Климент Сімферопольський і Кримський ПЦУ.

Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму 01 

Силовики Центру "Е" складають протокол. Фото: ІА "Голос Криму"

Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму 02
Майор Центру "Е" Горєванов Володимир Вікторович. Фото: ІА "Голос Криму"

Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського Православної церкви України Криму є однією із семи парафіяльних структур Православної церкви України Криму, що залишилися та надалі здійснюють молебні в окупованому Криму.

Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму 03

Автор: 

Крим (14122) силовики (2512) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+50
А что мешает сделать подобное с московским патриархатом? зеленский или ЕС?
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08.08.2021 12:30
+38
В ответ наши органы должны освободить Киево-Печерскую Лавру от московских попов.
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08.08.2021 12:32
+36
Ну и где этот го##нюк Усик, морды бить за веру православную не собирается, не?
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08.08.2021 12:32
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А что мешает сделать подобное с московским патриархатом? зеленский или ЕС?
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08.08.2021 12:30 Відповісти
Комплекс "младшего брата", прививаемый столетиями.
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08.08.2021 12:33 Відповісти
Українці,з власної волі ,мають вбити в собі москаля ,позбутись цієї ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))))
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08.08.2021 12:38 Відповісти
Нажаль, власної волі у 73% немає. І вони дуже хочуть шари і ковбаски по 2,20, навіть ті, хто ту ковбасу не бачив.
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09.08.2021 07:05 Відповісти
Понад 350 років московити наполеглево та послідовно нищит українців та українство-мову,історію ,культуру та церкву !!!))))
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08.08.2021 12:43 Відповісти
Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2034
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08.08.2021 12:35 Відповісти
Два гівна.
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08.08.2021 12:38 Відповісти
Лайно чорне та зелене.
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08.08.2021 13:33 Відповісти
Колір на аромат не впливає !!!)))
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08.08.2021 13:41 Відповісти
дизертир московского патриархата
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08.08.2021 14:19 Відповісти
Два чобота-кеди !!!)))
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08.08.2021 12:41 Відповісти
заважає військова слабкість у порівнянні з ордою.
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08.08.2021 12:41 Відповісти
Заважає відсутність реальної української державної влади ,а не кремлівського лялькового балагана !!!))
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08.08.2021 13:01 Відповісти
а до балагана мали сильнішу за кацапську армії?
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08.08.2021 13:03 Відповісти
Уяви ,третій в світі по потужності ядерний потенціал !!!)))
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08.08.2021 13:16 Відповісти
"Не плач наче жінка за тим, що не зміг відстояти як чоловік".
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08.08.2021 13:29 Відповісти
Що поробиш,якщо "мудрий нарід" 30 років поспіль по тих самих граблях швендяє !!! Лишається лише спостеригати !!!)))
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08.08.2021 13:33 Відповісти
народ зробив одну найбільшу помилку - у 2014 не довів революцію до кінця і дозволив перетворити її на бунт.
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08.08.2021 13:38 Відповісти
Все почалось в 1991 р. коли замість патріотів "мудрий нарід" обрав "досвідчених " крадіїв та шахраїв комуняк !!!))
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08.08.2021 13:43 Відповісти
останній шанс щось змінити був саме у лютому 2014. проґавили.
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08.08.2021 15:14 Відповісти
Сподіваюся що не останній ,життя триває !!!)))
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08.08.2021 17:16 Відповісти
Маю сумніви, що такий шанс ще підвернеться.
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08.08.2021 17:53 Відповісти
Саме гірше ,це зневіритсь у власній країні!!!))))
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08.08.2021 18:06 Відповісти
Є такий гріх.
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08.08.2021 18:32 Відповісти
Після поразки Помаранчевої я теж в депресію впав ,хрєнова річ !!!)))
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08.08.2021 18:38 Відповісти
Я тоді якось легше пережив. Мабуть тому,що молодше був.
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08.08.2021 19:01 Відповісти
Дурак или русский?
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08.08.2021 13:09 Відповісти
хто би про кацапів казав. реаліст.
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08.08.2021 13:13 Відповісти
Адепт секти -Будь хто ,аби не Порошенко !!!)))
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08.08.2021 13:19 Відповісти
кому шо, а сектантам завжди Порошенко мариться
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08.08.2021 13:31 Відповісти
То отож ,Україна не Росія,в Росії в усіх негараздах винен Госдеп ,а в Україні-Порошенко !!)))
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08.08.2021 13:35 Відповісти
то вже кануло в Лету.
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08.08.2021 13:39 Відповісти
Що саме??))
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08.08.2021 13:44 Відповісти
один видатний діяч сьогодення.
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08.08.2021 15:15 Відповісти
Час покаже хто є ху !!!)))
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08.08.2021 17:17 Відповісти
Саме так.
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08.08.2021 17:53 Відповісти
хіба це різні поняття?
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08.08.2021 15:29 Відповісти
Отсутствие системы власти как в РФ. Там об этом никто не узнает. У нас СМИ такую выходку СБУ в отношении мпцу разнесут и вывернут кому как удобно
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09.08.2021 00:03 Відповісти
Воооот, я о том же. Почему не отвечать теми же методами против прокремлевской шоблы?!
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10.08.2021 13:27 Відповісти
В ответ наши органы должны освободить Киево-Печерскую Лавру от московских попов.
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08.08.2021 12:32 Відповісти
Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9645
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08.08.2021 12:32 Відповісти
Ну и где этот го##нюк Усик, морды бить за веру православную не собирается, не?
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08.08.2021 12:32 Відповісти
Так він же до московського сатаната ходить молитись...
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08.08.2021 13:33 Відповісти
Очень надеюсь, что в 25 сентября Ентони Джошуа как следует начистит рыло этой гундяевской подстилке
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08.08.2021 14:55 Відповісти
Адекватку в Киевской Лавре.
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08.08.2021 12:33 Відповісти
Для цього Віслючку тре мати яйця ,а не омлет сметанний !!!)))
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08.08.2021 13:21 Відповісти
Чому дзеркальні дії не здійснюються у осиному гнізді мацковської секти - Києво-Печерській лаврі, чи Почаївській лаврі? Адже їх можна закривати хоча б за розповсюдження КОВІДу через повальне нехтування заходами безпеки і приписами Кабміеу та зокрема МОЗ і санітарної служби?
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08.08.2021 12:34 Відповісти
Кацики пошли церкви громить, а взамен установят церковь святого спасителя *****. И на Пасху вместо: " Исус воскрес" будут орать: "Святое *****"
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08.08.2021 12:36 Відповісти
Это то, что русские хорошо умеют - мирных жителей кошмарить и у них за спинами прятаться.

Кстати, Зеля, как там оборонный заказ поживает? Не всю оборонку ещё угрохал?
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08.08.2021 12:41 Відповісти
І майже у цей час УПЦ МП відкрила новий храм ( за фактом філіал ФСБ) у смт. Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області. Отака ху...я малята.
https://risu.ua/gnana-cerkva-upc-mp-osvyatila-novij-hram-na-kirovogradshchini_n120648 Посилання
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08.08.2021 12:43 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває !!!))))
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08.08.2021 12:46 Відповісти
Тут багато що залежить від конкретної громади. Якщо "какаяразница",то будуть й далі відкривати. А якщо кацапському попцю начистити рило-то й сатанинського приходу не буде.
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08.08.2021 13:26 Відповісти
ну це вже занадто! Якщо не можуть закрити сатанат в Україні, то хоча б заборонили
нові церкви будувати.
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08.08.2021 14:21 Відповісти
Та взагалі українці якість неправильні "бандерівці і фашисти". Занадто добрі.
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08.08.2021 14:24 Відповісти
Нічого нового ! Пам'ятаєте ,як звалювали хрести з церков ,п'яні камунистки ікони палили !!! Так ,що нічого нового ,все повторюється !!! Дика орда в своєму репертуарі !!!
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08.08.2021 12:44 Відповісти
Саюз нерушымый внезапно сломался,
И тазом накрывшись навеки исчез.
И микросамбист так за ним убивался,
Что стал узкоглазым и весь пооблез.
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08.08.2021 12:49 Відповісти
Мова та релігія ,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!! )))
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08.08.2021 12:50 Відповісти
Не за Україну, а проти України.
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08.08.2021 13:34 Відповісти
Саме "за" ,за повернення України в "родную говєнь" Московію ,за подальшу асиміляцію українців і їх знищення як націі (народа),за знищення України ,як сувереної держави !!!)))
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08.08.2021 13:39 Відповісти
Та все вірно. Тільки слово ЗА в основному використовується як заступник, за права того чи іншого, за волю, за справедливість і так далі...
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08.08.2021 15:31 Відповісти
А якщо за володіння чимось ,то це не вірно,чи як ???)))
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08.08.2021 17:20 Відповісти
Питання до філологів.
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08.08.2021 19:14 Відповісти
Триває боротьба за Україну ,за право панування в Україні !! Зрозуміло ,то до чого тут філологи ??)))
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08.08.2021 19:23 Відповісти
Повод убрать эту фээсбэшную вонь с Лавры.
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08.08.2021 12:53 Відповісти
Кацапы лишний раз показали что они потомки Орды, не приемлющие Православие...
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08.08.2021 12:55 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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08.08.2021 13:00 Відповісти
А-ля 90-е... Силовики в адидасах))
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08.08.2021 13:10 Відповісти
"одет не форме" мягко сказано
хотя, это Крым, там все так ходят - в тапках и бабских шляпах - сшибают отдыхающих-квартирантов
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08.08.2021 14:05 Відповісти
Все, что русская орда взяла от православия, это перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором.
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08.08.2021 13:24 Відповісти
Поведением кремля и гундяевской секты по отношению к лигитимной украинской церкви на захваченной территории абсолютно не удивлён. И не удивлён благосклонным отношением к путинской, ФСБшной "церкви" гундяевского паханата в Украине нашей зелёной власти слуг путена....
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08.08.2021 13:30 Відповісти
Ну сейчас мошка Захарова как выдаст гневную тираду о нарушении свободы вероисповедания,а на всех кацапский каналах соловьнвы да скабеевы начнут орать о ментовском беспредел,а нет,это ж не РПЦ ФСБ кошмарят.
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08.08.2021 13:31 Відповісти
А теперь представьте, какой вой поднимется, если в Украине кто то из силовиков взорвётся, к примеру в храм Киево - Печерской Лавры
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08.08.2021 13:38 Відповісти
да еще в резиновых тапках....

крымские "силовики" - пролститутки, вчерашние СБУшники
этот "таварищ майор" так точно
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08.08.2021 14:07 Відповісти
а слабо нашим силовикам ворваться в Киево-Печерское ФСБ ???
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08.08.2021 13:47 Відповісти
Наши силовики могут ворваться на ликеро-водочный завод,акцизы проверить.
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08.08.2021 13:57 Відповісти
Або бабок з зернятами поганяти !!!)))
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08.08.2021 14:19 Відповісти
Паша-мерседес, настоятель Лавры, наших суеверных полицейских, что остановили его за нарушение ПДД, буквально с навозом смешал.

П.С. Пока сущеглупые хохлы будут собирать денежку на Главный Военный храм России (настоятель лично Гундяй) ничего не поменяется.

П.С.С. Я не атеист ни разу, но гибридный патриархат это что-то с чем-то.
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08.08.2021 13:54 Відповісти
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з Русi-України !
Всi Лаври повернути, попiв москальського сатанату копняками прогнати!


Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5005
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08.08.2021 13:56 Відповісти
Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 744
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08.08.2021 13:57 Відповісти
Майор в шлепанцах?
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08.08.2021 14:00 Відповісти
это ж лаптеногие
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09.08.2021 08:23 Відповісти
Морды на фото зафиксировать что бы знать, кого рассстреливать в первую очередь.
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08.08.2021 14:31 Відповісти
Всех , без очереди .
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08.08.2021 15:14 Відповісти
Питання : так у чому "невідповідність богослужіння" російському законодавству? За Путіна не молилися? Мова богослужіння "не така"? В Росії ж церква відділена від держави! (Мабуть монахи свічки ставили з порушенням правил протипожежної безпеки! Інше в голову не приходить Так тоді ж там не "антитерористи" діять повинні а пожежні інспектори!
"Я хрєнєю вашей ботве пушнина!" Росія - "ВСЕСВІТНЯ ПСІХУШКА"!!!
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08.08.2021 14:35 Відповісти
Цензор.Нет - "Согласно полученной информации эти незаконные действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" г.. Симферополя, руководителем которых является майор Гореванов Владимир Викторович."
https://myrotvorets.center/criminal/gorevanov-vladimir-viktorovich/

Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4526
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08.08.2021 14:40 Відповісти
запретить законодательно упц мп на территории Украины
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08.08.2021 14:46 Відповісти
Покажите это *********** пусть озаботятся....
Когда уже нас москальские притоны ФСБ-ГРУ прикрытые рясами накроют...Не можете сделать от имени государства заискивая перед толерастами...так дайте возможность прошерстить москальские гадюшники организованным группам патриотов...
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08.08.2021 19:23 Відповісти
Кацапи це ****уті люди, і назавжди
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08.08.2021 19:49 Відповісти
кошерный повод сделать ответку и отобрать у мацковских служителей Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. для начала.
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08.08.2021 21:03 Відповісти
закрити у нас весь московський сатанат розом з зе бандою
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09.08.2021 06:53 Відповісти
 
 