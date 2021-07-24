Створення ПЦУ прямо продиктоване США, - Лавров

Відповідальність за створення нібито "розкольницької і безправної церковної структури" - Православної церкви України (ПЦУ) - насамперед "несе офіційна влада США".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російському федеральному телеканалу з нагоди 55-річчя митрополита РПЦ Іларіона (Алфеєва), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Лавров заявив: "На поверхні це підноситься як рух за те, щоб кожен православний народ мав право вибору. Ми всі прекрасно знаємо, як створювалася Православна церква України. Це не просто ініціатива Константинопольського патріарха Варфоломія. Вона прямо продиктована США. Вони, за великим рахунком, цього не приховують".

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Він продовжив: "Спеціальний посланник із питань свободи віросповідання, призначений за минулої адміністрації США, робив речі, прямо протилежні своєму мандату: підривав свободу віросповідання, нав’язуючи організаційні параметри, висловлюючись бюрократичною мовою, різним помісним церквам. Руйнуючи єдність православних Росії та України, створюючи там розкольницьку, безправну, по суті справи, церкву".

Як заявив російський міністр, те ж саме відбувається щодо "канонічної території Сербської православної церкви".

За його словами, у Росії нібито є чітке розуміння того, що "дії Константинополя, які безпосередньо маніпулюються із Вашингтону, не мають нічого спільного з ідеалами православ’я, з тими традиціями, на основі яких завжди було організовано взаємодію помісних церков".

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