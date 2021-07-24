УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10859 відвідувачів онлайн
Новини Створення Помісної Церкви
22 685 211

Створення ПЦУ прямо продиктоване США, - Лавров

Створення ПЦУ прямо продиктоване США, - Лавров

Відповідальність за створення нібито "розкольницької і безправної церковної структури" - Православної церкви України (ПЦУ) - насамперед "несе офіційна влада США".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російському федеральному телеканалу з нагоди 55-річчя митрополита РПЦ Іларіона (Алфеєва), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Лавров заявив: "На поверхні це підноситься як рух за те, щоб кожен православний народ мав право вибору. Ми всі прекрасно знаємо, як створювалася Православна церква України. Це не просто ініціатива Константинопольського патріарха Варфоломія. Вона прямо продиктована США. Вони, за великим рахунком, цього не приховують".

Дивіться також: Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій. ФОТОрепортаж

Він продовжив: "Спеціальний посланник із питань свободи віросповідання, призначений за минулої адміністрації США, робив речі, прямо протилежні своєму мандату: підривав свободу віросповідання, нав’язуючи організаційні параметри, висловлюючись бюрократичною мовою, різним помісним церквам. Руйнуючи єдність православних Росії та України, створюючи там розкольницьку, безправну, по суті справи, церкву".

Як заявив російський міністр, те ж саме відбувається щодо "канонічної території Сербської православної церкви".

За його словами, у Росії нібито є чітке розуміння того, що "дії Константинополя, які безпосередньо маніпулюються із Вашингтону, не мають нічого спільного з ідеалами православ’я, з тими традиціями, на основі яких завжди було організовано взаємодію помісних церков".

Читайте також: ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній

Автор: 

Лавров Сергій (1612) США (23483) ПЦУ (796)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
Создание ПЦУ прямо продиктовано США, - Лавров - Цензор.НЕТ 6187
показати весь коментар
24.07.2021 17:32 Відповісти
+59
А создание Лаврова прямо продиктовано алкогольной зависимостью его родителей во время зачатия!!!
показати весь коментар
24.07.2021 17:21 Відповісти
+51
Шизик!😁😁😁
показати весь коментар
24.07.2021 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Кокаиновый наркоман снова бредит!
показати весь коментар
25.07.2021 12:15 Відповісти
Кирилл, Филарет и Епифаний - возлюбленные чада Господни, можно сказать - вундеркинды в рясах - каждый в своё время свершал духовное подвижничество - в чине рядового монаха усердною молитвою и строгим постом усмирял свою плоть (до рукоположения в чин иеромонаха): Фил - 14 дней, а Епифан аж 16 дней. Но обоих уделал, явивши истинную прыть и рвение, оберпоп Гундяй, чудесным образом уложивши своё монашеское служение в 4(!) дня.
Видать, внемлит Господь усердным молитвам возлюбленных чад своих.
показати весь коментар
25.07.2021 12:37 Відповісти
Что это там ,эта тупая говорящая лошадь Лавров позволяет себе ЗВИЗДЕТЬ про ПЦУ?? Гондон путинский!!
показати весь коментар
25.07.2021 12:42 Відповісти
Цинік кремлівської фашистської мафії:а вбивати своє народонаселення 60 млн або більше в ГУЛАГАх,голодом морить,просто розстрілювати,вбивати в інших країнах,окупірувати чужі території,паплюжити все,травити дітей в Сирії обстрілювати з ростовської території землі Донбассу,бомбити мирних жителів,теракти по всьому світові,організовувати біженців і ні за що не відповідати....а пут церква його потривожила.....як би воно було людиною не людожером -то вже б не витримав-скільки горя приніс цьому світові....а діток своїх уже з ОМЕРИКИ забрало,одоробло-сором і позор всього армянського народу,нечисть ЗЕМЛІ.
показати весь коментар
25.07.2021 13:20 Відповісти
В России вся информация и официальные особенно- ложь и пропаганда. Московская церковь была в схизме с 1441 по 1587 год - сектой никем не признанной в мире. ПЦУ каноническая - от крещения Руси до 1685 года - пока не перешла( путём обмана, фальсификаций , давления) под временное кураторство РПЦ. РПЦ создал и благословил Константинопольский Патпиархат. Если ребёнок убивает папу и маму - сами понимаете. Сегодня авторитет политической партииФСБ- РПЦ смирений равен примерно нулю, в православии не должно быть церквей поддерживающих фашизм.
показати весь коментар
25.07.2021 15:07 Відповісти
Конина это ПЦУ а не ПЦСША.Видимо он все считает по мокшанским меркам где религиозными вопросами занималось КГБ а теперь ФСБ.
показати весь коментар
25.07.2021 15:18 Відповісти
Безбожник рассуждает о Церкви...
показати весь коментар
25.07.2021 15:18 Відповісти
Воно йо###нуте,не звертайте уваги.
показати весь коментар
25.07.2021 15:35 Відповісти
Только подумать -СКОЛЬКО УСПЕЛ ПОРОХ СДЕЛАТЬ , пока 73 видсотка решили подосрать своей родине . Лошаді кремлівські ІРЖАТЬ ,а караван таки вже йтиме!
показати весь коментар
25.07.2021 15:37 Відповісти
Мавзолейные Хмыри СкреПОНОСом рыгают нехило...,Сатанисты чЛенина-Сралина взрывали Скрепы с 27 октября 1917 года,Потриярха всея РАБссии убили при загадочных обстоятельствах в 1925 году,предполагаю после письма Патриарха Тихона начальнику ГУЛАГа Сралину выпил Пологния с чаем или Новичка пригубил...
показати весь коментар
25.07.2021 17:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 