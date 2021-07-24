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Новости Создание Поместной Церкви
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Создание ПЦУ прямо продиктовано США, - Лавров

Создание ПЦУ прямо продиктовано США, - Лавров

Ответственность за создание якобы "раскольнической и бесправной церковной структуры" - Православной церкви Украины (ПЦУ) — в первую очередь "несут официальные власти США".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому федеральному телеканалу по случаю 55-летия митрополита РПЦ Илариона (Алфеева), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.

Лавров заявил: "На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора. Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они, по большому счету, этого не скрывают, -  сказал Лавров.

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Он продолжил: "Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи, прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным поместным церквям. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь".

Как заявил российский министр, то же самое происходит в отношении "канонической территории Сербской православной церкви".

По его словам, у России якобы есть четкое понимание того, что "действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия, с теми традициями, на основе которых всегда было организовано взаимодействие поместных церквей".

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Лавров Сергей (2326) США (27213) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+60
Создание ПЦУ прямо продиктовано США, - Лавров - Цензор.НЕТ 6187
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24.07.2021 17:32 Ответить
+59
А создание Лаврова прямо продиктовано алкогольной зависимостью его родителей во время зачатия!!!
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24.07.2021 17:21 Ответить
+51
Шизик!😁😁😁
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24.07.2021 17:20 Ответить
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Кокаиновый наркоман снова бредит!
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25.07.2021 12:15 Ответить
Кирилл, Филарет и Епифаний - возлюбленные чада Господни, можно сказать - вундеркинды в рясах - каждый в своё время свершал духовное подвижничество - в чине рядового монаха усердною молитвою и строгим постом усмирял свою плоть (до рукоположения в чин иеромонаха): Фил - 14 дней, а Епифан аж 16 дней. Но обоих уделал, явивши истинную прыть и рвение, оберпоп Гундяй, чудесным образом уложивши своё монашеское служение в 4(!) дня.
Видать, внемлит Господь усердным молитвам возлюбленных чад своих.
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25.07.2021 12:37 Ответить
Что это там ,эта тупая говорящая лошадь Лавров позволяет себе ЗВИЗДЕТЬ про ПЦУ?? Гондон путинский!!
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25.07.2021 12:42 Ответить
Цинік кремлівської фашистської мафії:а вбивати своє народонаселення 60 млн або більше в ГУЛАГАх,голодом морить,просто розстрілювати,вбивати в інших країнах,окупірувати чужі території,паплюжити все,травити дітей в Сирії обстрілювати з ростовської території землі Донбассу,бомбити мирних жителів,теракти по всьому світові,організовувати біженців і ні за що не відповідати....а пут церква його потривожила.....як би воно було людиною не людожером -то вже б не витримав-скільки горя приніс цьому світові....а діток своїх уже з ОМЕРИКИ забрало,одоробло-сором і позор всього армянського народу,нечисть ЗЕМЛІ.
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25.07.2021 13:20 Ответить
В России вся информация и официальные особенно- ложь и пропаганда. Московская церковь была в схизме с 1441 по 1587 год - сектой никем не признанной в мире. ПЦУ каноническая - от крещения Руси до 1685 года - пока не перешла( путём обмана, фальсификаций , давления) под временное кураторство РПЦ. РПЦ создал и благословил Константинопольский Патпиархат. Если ребёнок убивает папу и маму - сами понимаете. Сегодня авторитет политической партииФСБ- РПЦ смирений равен примерно нулю, в православии не должно быть церквей поддерживающих фашизм.
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25.07.2021 15:07 Ответить
Конина это ПЦУ а не ПЦСША.Видимо он все считает по мокшанским меркам где религиозными вопросами занималось КГБ а теперь ФСБ.
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25.07.2021 15:18 Ответить
Безбожник рассуждает о Церкви...
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25.07.2021 15:18 Ответить
Воно йо###нуте,не звертайте уваги.
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25.07.2021 15:35 Ответить
Только подумать -СКОЛЬКО УСПЕЛ ПОРОХ СДЕЛАТЬ , пока 73 видсотка решили подосрать своей родине . Лошаді кремлівські ІРЖАТЬ ,а караван таки вже йтиме!
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25.07.2021 15:37 Ответить
Мавзолейные Хмыри СкреПОНОСом рыгают нехило...,Сатанисты чЛенина-Сралина взрывали Скрепы с 27 октября 1917 года,Потриярха всея РАБссии убили при загадочных обстоятельствах в 1925 году,предполагаю после письма Патриарха Тихона начальнику ГУЛАГа Сралину выпил Пологния с чаем или Новичка пригубил...
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25.07.2021 17:22 Ответить
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