Создание ПЦУ прямо продиктовано США, - Лавров

Ответственность за создание якобы "раскольнической и бесправной церковной структуры" - Православной церкви Украины (ПЦУ) — в первую очередь "несут официальные власти США".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому федеральному телеканалу по случаю 55-летия митрополита РПЦ Илариона (Алфеева), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.

Лавров заявил: "На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора. Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они, по большому счету, этого не скрывают, - сказал Лавров.

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Он продолжил: "Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи, прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным поместным церквям. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь".

Как заявил российский министр, то же самое происходит в отношении "канонической территории Сербской православной церкви".

По его словам, у России якобы есть четкое понимание того, что "действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия, с теми традициями, на основе которых всегда было организовано взаимодействие поместных церквей".

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