ПЦУ чувствует постоянное противодействие со стороны Кремля, - Епифаний

Россия противодействует Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом заявил 24 декабря в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.



"Идет борьба еще на одном фронте – духовном. (...) Чувствуем постоянное противодействие не только со стороны Русской православной церкви в Украине и в целом Русской Церкви, но и со стороны Кремля, в частности на международном уровне, где направляются усилия для того, чтобы нашу церковь не признавали другие поместные православные церкви", – написал митрополит.

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По его словам, "страна-агрессор стремится помешать церковному объединению внутри Украины, а также не прекращает гонений" на ПЦУ на оккупированных территориях Украины.



Епифаний также выразил сожаление, что "святыни украинского народа, такие как Почаевская и Киево-Печерская лавры, находятся под контролем тех, кто имеет свой руководящий центр в стране-агрессоре".



"Однако от государства зависит, передать их Православной церкви Украины или не передать. Мы не хотим вражды и противостояния, только справедливости и мира, но рано или поздно мирным путем этот вопрос должен решиться. И мы как церковь делаем необходимые шаги для того, чтобы это не ушло в забвение", – объяснил предстоятель ПЦУ.



