ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній
Росія протидіє Православної церкви України (ПЦУ).
Про це заявив 24 грудня у фейсбуці предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.
"Триває боротьба ще на одному фронті – духовному (...) Відчуваємо постійну протидію не тільки з боку Російської Православної Церкви в Україні, і загалом Російської Церкви, але і з боку Кремля, зокрема на міжнародному рівні, де спрямовуються зусилля для того, щоби нашу Церкву не визнавали інші Помісні Православні Церкви", – написав митрополит.
За його словами, "країна-агресор прагне перешкодити церковному об'єднанню усередині України, а також не припиняє гонінь" на ПЦУ на окупованих територіях України.
Епіфаній також висловив жаль, что "святині українського народу, такі як Почаївська та Києво-Печерська лаври, перебувають під контролем тих, хто має свій керівний центр у країні-агресорі".
"Проте від держави залежить: передати їх Православній Церкві України, чи не передати. Ми не хочемо ворожнечі та протистоянь, лише справедливості та миру, але раніше чи пізніше у мирний спосіб це питання має вирішитися. І ми як Церква робимо необхідні кроки для того, щоби це не відійшло в забуття", –пояснив предстоятель ПЦУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы ещё не освятили тот вопрос , что все церкви РПЦ в мире ( в том числе и в Украине ) являются ШТАБ КВАРТИРАМИ ФСБ и именно через них заходят в страны всякие фсбэшные компании и бизнесмены под прикрытием
11 Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи - Мене ради.
12 Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас.Євангеліє від Матея Гл.5
Того всі живуть - люди-як люди, а кацапи все "халяви" ждуть...
Але наполягаю що
Моськовський сатанат в Україні треба нищити. Вщент!
но и со стороны Новинского и его ОПЗЖ окружения ,они работают методично по указке Кремля мля мля.
В колонизации стран не Вера виновата , а желание обогатиться. Вот и в Донецке азметов и компания тоже занималась криминалом, чтобы обогатиться
как раз "вера" и виновата - там мол и 10 приказов шоб быть очень добрым - и "притча" напр. как Милостивый разорвал живьем десятки детей, за ..... смех(!)
оН Вялик, оН Муд.р.
Кстати - а с чего я должен быть рабом? обязательно верить в летающих мужиков в перьях, или безликого бородача шо приказывает резать головы тем кто раб иного невидимого позвоночного ссущества?
Рождество по христиански отметила.
А Вы Вашу коммуняцко- РПЦэшную пропаганду прекращайте. Живите себе в вашей раше и радуйтесь петухам из навоза 😀😀😀
да и я не хаю - чего же больных трогать то? верить шо планете, да и вообще всему около 7000 лет(в писанине легко вычисляется), и удивляться с костей динозавров, мямля: Надо же, 200млн. лет лежат в земле, а выглядят вполне норм.
по "зветам" этим гнилым вычисляется шо планете(а так как "не было ничего, только Пук, или кто там" - то и Вселенной тоже)
заметь насколько верозавры наглые, лживые, двуличные, лицемерные - у них прекрасно сочетается писсанина и всякие артефакты, в миллион раз старше писсанины
Ну то шо "доля" є то 100% правда - принаймні це стосується всяких наполеонів. Якраз трохи за Гітлера читаю - англ. автор написав. Купа випадків коли розумієш - греки щось знали("мойри" типу і т.д.)
І ви правий - сміхотворні пісАнія = просту супербізнес де в капищі товста мущинка, в сукні ******** руками, мимрить щось та всіляко біснується, а залякане стадо тремтить та сипле бабло.
*шо НЕ віртуальний.
а мені смішно як бігають до попів всякі овочі, гепи, ахметки і з серйозним виглядом вдають шо вірять в "голку і верблюда" з літаючими мужиками)))
(фр. demarche - поступок, действие, выступление)
разновидность акта дипломатического, состоящая в предпринимаемых государством или международной организацией шагах с целью обозначить свою позицию по тому или иному вопросу внутригосударственной жизни или международных отношений, предупредить или пресечь нарушение норм и принципов международного права, международного правопорядка.
Я уж не говорю о проактивных мерах. Я ожидаю, хотя бы, реакции на каждую лапотную акцию. И такой реакцией не может быть желание заглянуть ***** в глаз...
И Филарет, и Епифаний - каждый в своё время свершали духовное подвижничество - в чине рядовых монахов усердною молитвою и строгим постом усмиряли плоть: Филарет - 14 дней, а Епифаний аж 16 дней. Но обоих уделал, явивши истинную прыть и рвение, оберпоп Гундяй, чудесным образом уложивши своё монашеское служение в 4(!) дня.
От шо значит быть возлюбленным чадом Господним.
Тому кожен раз коли дістаються влади сповідують для християн атеїзм.