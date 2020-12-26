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Новини Агресія Росії проти України Створення Помісної Церкви
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ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній

ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній

Росія протидіє Православної церкви України (ПЦУ).

Про це заявив 24 грудня у фейсбуці предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Триває боротьба ще на одному фронті – духовному (...) Відчуваємо постійну протидію не тільки з боку Російської Православної Церкви в Україні, і загалом Російської Церкви, але і з боку Кремля, зокрема на міжнародному рівні, де спрямовуються зусилля для того, щоби нашу Церкву не визнавали інші Помісні Православні Церкви", – написав митрополит.

Також читайте: Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом

За його словами, "країна-агресор прагне перешкодити церковному об'єднанню усередині України, а також не припиняє гонінь" на ПЦУ на окупованих територіях України.

Епіфаній також висловив жаль, что "святині українського народу, такі як Почаївська та Києво-Печерська лаври, перебувають під контролем тих, хто має свій керівний центр у країні-агресорі".

"Проте від держави залежить: передати їх Православній Церкві України, чи не передати. Ми не хочемо ворожнечі та протистоянь, лише справедливості та миру, але раніше чи пізніше у мирний спосіб це питання має вирішитися. І ми як Церква робимо необхідні кроки для того, щоби це не відійшло в забуття", –пояснив предстоятель ПЦУ.

ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній 01
ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній 02

росія (65360) РПЦ (514) Епіфаній (350) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+18
А я ніколи й не був віруючим.
Але наполягаю що
Моськовський сатанат в Україні треба нищити. Вщент!
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26.12.2020 06:56
+15
Что - то с утра пораньше гундяевских опарышей набежало - обгаживать украинскую церковь и рекламировать кремлёвско - КГБистскую секту шамана Гундяя....Чего бы вам, неудачники, у себя на паРаше своей РПЦшной кодлой не восхищаться?.....
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26.12.2020 07:49
+13
Тримайтеся! Повернеться Порох буде лад в Україні.
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26.12.2020 03:01
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А что, разве на московии принадлежность к ПЦУ не является уголовным преступлением?
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26.12.2020 01:57 Відповісти
Все существующие в мире террористические организации созданы и финансируются Рюзькой ПеДиРацией, все руководители террористов учились в московии, в Патриса Лумумбы. Все рюзькие попы выходцы из КГБ и ГРУ ФСБ РП. Если попы РПЦ позволяют себе освящать оружие созданное убивать, то они такие же террористы. Можно сделать вывод, что РПЦ не имеет никакого отношения к религии и является террористической организацией.
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26.12.2020 10:03 Відповісти
1000 баллов
Вы ещё не освятили тот вопрос , что все церкви РПЦ в мире ( в том числе и в Украине ) являются ШТАБ КВАРТИРАМИ ФСБ и именно через них заходят в страны всякие фсбэшные компании и бизнесмены под прикрытием
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26.12.2020 10:47 Відповісти
10 Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.
11 Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи - Мене ради.

12 Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, які були до вас.Євангеліє від Матея Гл.5
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26.12.2020 02:03 Відповісти
бредни с забора? лучше "притчу" выложи как твой Бок живьем разорвал десятки детей из-за того шо те смеялись
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26.12.2020 08:50 Відповісти
Тримайтеся! Повернеться Порох буде лад в Україні.
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26.12.2020 03:01 Відповісти
не повернеться, бо країну приєднують до РФ
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26.12.2020 05:42 Відповісти
Кто присоединят? Ваши клоун с Дерьмаком? И не мечтайте - Украина и маскальская лапотная клоака - несовместимы....
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26.12.2020 07:53 Відповісти
Важко сказати, чи д'єрмак з клоуном - неофіти для Аліси; але те, що вона по факту, як сволотна *******, привела їх на Банкову - факт.
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26.12.2020 09:13 Відповісти
это все уже происхордит с самого 14-го года
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26.12.2020 20:44 Відповісти
сліпі ви :https://www.youtube.com/watch?v=QYmm3xrTGOk
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26.12.2020 20:48 Відповісти
ничего не видеть и не знать могут только наивные: https://www.youtube.com/watch?v=dAp8yxDApmk
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26.12.2020 20:43 Відповісти
якби він був у змозі навести лад, то не отримав би коліном під зад на виборах!
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26.12.2020 07:10 Відповісти
ні, 73/43%зебіли, це ви самі собі ***** бені в своє очко зафігачили.
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26.12.2020 09:03 Відповісти
Пеця вже був, а толку?
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26.12.2020 07:52 Відповісти
А ти хотів, як у казці - "все", і "відразу"? І - "на халяву", як у кацапських казочках? Так не буває... Ти ніколи не порівнював казки кацапські і казки інших народів? В німецьких казках є працелюбний Ганс. У французських - Жак. У китайських - дроворуб Чень Ши, з його сокирою... В українських є казка про Ганну-панну... А в кацапських - все про Ємєлю та Івана-дурня...
Того всі живуть - люди-як люди, а кацапи все "халяви" ждуть...
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26.12.2020 09:48 Відповісти
у всіх країнах бувшого соц.лагеря таке буває, а в нас - НІ. бекання овечок
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26.12.2020 20:50 Відповісти
Такой радости не жди, не знаю какой веры я, но праздник получился на славу, ПРОДОЛЖАЮ, Месяц в трансе, Бог позволил, а потом и Проскуряков по х............. ю.
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26.12.2020 08:07 Відповісти
Кацапстану і зебилам скоро кирдик.
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26.12.2020 03:03 Відповісти
Да, разумеется. Враг ведёт против Украины войну во множестве направлений.
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26.12.2020 03:37 Відповісти
а епіфаній взагалі щось робить? щось останні півтора роки нічого не чути - ніякі парафії до ПЦУ не переходять, ніяких попів-шпіонів до раскі-фєдєраскі не відправляють... Філарет, не дивлячись на свої роки, бився проти маскальскої псевдо-церкви, замінили на молодого, а воно виявилося нікчемною неробою
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26.12.2020 06:22 Відповісти
Трофимов в ОП препятствует переходу приходов УПЦ КП в ПЦУ. Шмаркля тоже за Московский Патриархат.
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26.12.2020 07:48 Відповісти
шмаркля начеб-то атеіст, хоча беня стверджував, що іудей
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26.12.2020 11:06 Відповісти
Как это я ничего не делаю? Вот же я какое громогласное заявление выдал. Или вы на полном серьезе считаете, что в священнослужители идут чтобы работу работать?
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26.12.2020 11:50 Відповісти
Епифаний, с того момента как ты стал предстоятелем, религиозность украинского народа резко упала. Люди начали терять интерес, во всяком случае к церкви. Политика и заповеди Христа несовместимы
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26.12.2020 06:45 Відповісти
А я ніколи й не був віруючим.
Але наполягаю що
Моськовський сатанат в Україні треба нищити. Вщент!
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26.12.2020 06:56 Відповісти
Не "в Україні" треба знищувать, а в головах тих, хто ходить до їх попів!... З "болячкою" борються, в першу чергу, ліками, а не підмітанням у кімнаті і подвір"ї... Отці церкви казали - "Храм в душі будується, а не на пагорбі...".
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26.12.2020 09:55 Відповісти
Тут проста логіка. Паства звикла до одного поводиря, а заборонивши його, паства на автоматі піде до іншого. От і усе. Тим більше, що причин для такої заборони - вагон.
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26.12.2020 11:00 Відповісти
Дурна "логіка"... Та й логіки тут, як такої, немає... Завжди послідовники релігійних вчень чи ідеологій, які заборонялися чи переслідувалися владою, проголошували її дії "переслідуванням за віру", а проповідників цих вчень - "мучениками"... А "заборонений плід" завжди викликає хворобливу зацікавленість... Якби твори Ніцше, Кафки, Оскара Уайльда, Гітлера, маркіза де Сада, і їм подібних, не піддавалися "остракізму", бажаючих їх прочитать було-б, набагато менше ...
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26.12.2020 11:23 Відповісти
Ви ускладнюєте. Я на прикладі бачу. Раніше ходили до церкви МП, потім вона перейшла до ПЦУ. І тепер тіж самі люди, навіть "ватнуваті", ідуть до тієї ж церкви, але тепер вона в ПЦУ. Ну, тому що вона найблища і священослужителі майже ті самі.
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26.12.2020 13:27 Відповісти
Священники не "майже" ті самі. Немає значення, чи ти вмієш стріляти, головне знати в кого.
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26.12.2020 19:34 Відповісти
Зразу моськовський, а потім київський. 21-ше століття на дворі, які церкви??? Тупе бидло...
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27.12.2020 06:42 Відповісти
В основном от кремлёвского шпиона Трофимова сидящего в ОП под крылышком шмаркли.
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26.12.2020 07:45 Відповісти
Что - то с утра пораньше гундяевских опарышей набежало - обгаживать украинскую церковь и рекламировать кремлёвско - КГБистскую секту шамана Гундяя....Чего бы вам, неудачники, у себя на паРаше своей РПЦшной кодлой не восхищаться?.....
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26.12.2020 07:49 Відповісти
Чому Порох не забрав Києво-Печерську і Почаївську Лавру у кацапських сатанистів?
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26.12.2020 07:53 Відповісти
Тому що він не бандит і не моськовський цар.
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26.12.2020 08:03 Відповісти
Для чого нам тоді такий немічний і безпорадний гетьман?
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26.12.2020 08:41 Відповісти
не плутайте гетьмана і самодержця(царя, диктатрора). Хоч книжки почитайте, може втямите, що гетьман періодичнр звітує обирається (як правило, наступний кандидат) і не має повноважень одноосібно вирішувати навіть в таких питаннях, хто ворог, хто союзник, тощо.
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26.12.2020 09:21 Відповісти
Який може бути гетьман з кондитера-лихваря? Як куля з гівна.
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26.12.2020 09:31 Відповісти
ПЦУ чувствует постоянное противодействие со стороны Кремля, - Епифаний - Цензор.НЕТ 3859
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26.12.2020 10:22 Відповісти
Чувствуем постоянное противодействие не только со стороны Русской православной церкви в УкраинеИсточник: https://censor.net/ru/n3239159
но и со стороны Новинского и его ОПЗЖ окружения ,они работают методично по указке Кремля мля мля.
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26.12.2020 08:19 Відповісти
Не так давно (накануне 2021 года) **** православная продала свой банк Юнекс (избавляется от активов в Украине). Совпадение? Или что-то знает и к чему-то готовится?
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26.12.2020 08:43 Відповісти
Военные действия начнутся ,тут и дураку ясно.
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26.12.2020 10:05 Відповісти
РПЦ уже лет 500 под Кремлем - им даже звания дают - нужно отрабатывать!!!
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26.12.2020 08:40 Відповісти
идеальное место для резидентуры
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27.12.2020 00:27 Відповісти
"празднуем приход ссына пожия в этот мир" - а егО кто-то звал? из-за этой заразы погибли миллионы - особенно всякие индейцы, поджариваясь за то шо "еретики" - заценили то "спасение" которое ссын им принес.
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26.12.2020 08:55 Відповісти
Вы видимо не христианской веры . Мусульманин? Иудей?

В колонизации стран не Вера виновата , а желание обогатиться. Вот и в Донецке азметов и компания тоже занималась криминалом, чтобы обогатиться
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26.12.2020 10:52 Відповісти
не "вы", а "ты"
как раз "вера" и виновата - там мол и 10 приказов шоб быть очень добрым - и "притча" напр. как Милостивый разорвал живьем десятки детей, за ..... смех(!)
оН Вялик, оН Муд.р.

Кстати - а с чего я должен быть рабом? обязательно верить в летающих мужиков в перьях, или безликого бородача шо приказывает резать головы тем кто раб иного невидимого позвоночного ссущества?
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26.12.2020 18:46 Відповісти
Я , в отличии от Вас христиан не хаю . К мусульманам и иудеям отношения не имею .
Рождество по христиански отметила.

А Вы Вашу коммуняцко- РПЦэшную пропаганду прекращайте. Живите себе в вашей раше и радуйтесь петухам из навоза 😀😀😀
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26.12.2020 18:56 Відповісти
ну конечно же сказать шо там высрали притчу = "ватник", несмотря на то шо такая притча там таки есть
да и я не хаю - чего же больных трогать то? верить шо планете, да и вообще всему около 7000 лет(в писанине легко вычисляется), и удивляться с костей динозавров, мямля: Надо же, 200млн. лет лежат в земле, а выглядят вполне норм.
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26.12.2020 19:27 Відповісти
тут уся проблема 7000 років якого патріархату?
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27.12.2020 06:46 Відповісти
чаво??
по "зветам" этим гнилым вычисляется шо планете(а так как "не было ничего, только Пук, или кто там" - то и Вселенной тоже)

заметь насколько верозавры наглые, лживые, двуличные, лицемерные - у них прекрасно сочетается писсанина и всякие артефакты, в миллион раз старше писсанины
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27.12.2020 08:55 Відповісти
та отож. Я не відкидаю шо нас створили, шо ми знаходимося у віртуальній реальності. Але релігія??? Шта, як казав цаьов
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27.12.2020 09:17 Відповісти
А пишали шо Ілон сказав шо є 1 до мільярда шанс шо світ віртуальний.
Ну то шо "доля" є то 100% правда - принаймні це стосується всяких наполеонів. Якраз трохи за Гітлера читаю - англ. автор написав. Купа випадків коли розумієш - греки щось знали("мойри" типу і т.д.)
І ви правий - сміхотворні пісАнія = просту супербізнес де в капищі товста мущинка, в сукні ******** руками, мимрить щось та всіляко біснується, а залякане стадо тремтить та сипле бабло.
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27.12.2020 09:23 Відповісти
писали

*шо НЕ віртуальний.
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27.12.2020 09:24 Відповісти
Для мене величезне питання - чому гроші несуть ті, в кого їх немає?
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27.12.2020 09:31 Відповісти
ну так само як рабу хочеться мати своїх рабів, так і тут - бідний радісно хрюкає коли обвішаний золотом піп йому белькоче: всі злі - ф ат, всі дуже бобрі - ф зат, тобто ф рай. і раб одразу ж лізе в кишеню за монетою, відчуваючи як зростає його "ЧСВ". (ну хоч десь я буду крутішим аніж хтось)
а мені смішно як бігають до попів всякі овочі, гепи, ахметки і з серйозним виглядом вдають шо вірять в "голку і верблюда" з літаючими мужиками)))
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27.12.2020 09:38 Відповісти
якесь безгуздя - двоє адекватних переконують самих себе в адекватності...
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27.12.2020 09:45 Відповісти
просто сміємось з віропітеків)
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27.12.2020 10:14 Відповісти
царьов
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27.12.2020 09:25 Відповісти
Государство не вмешивается в дела церковные. Когда свечками торгует церковь и проводит всевозможные обряды за деньги, то не делится с государством своими доходами. Как церкви закрыть во время пандемии и перейти в онлайн- нет, мы вне государства, подчиняемся только Богу- а как московских попов вытурить взашеи из лавры- то то государство должно. Каким образом , интересно? Тут же повыскакивают всевозможные сумасшедшие бабушки с иконами и будут нарезать круги вокруг объекта. Все крестовые походы, например, были ради завладения Иерусалимом. И тогда ещё церковь имела свои скрытые мотивы . Вместо обещания христианам царствия небесного церковь просто хотела обогатиться, получив лакомый кусок на востоке. Это сплошные войны и распри, которые для нас актуально очень опасны
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26.12.2020 09:00 Відповісти
демарш
(фр. demarche - поступок, действие, выступление)
разновидность акта дипломатического, состоящая в предпринимаемых государством или международной организацией шагах с целью обозначить свою позицию по тому или иному вопросу внутригосударственной жизни или международных отношений, предупредить или пресечь нарушение норм и принципов международного права, международного правопорядка.
Я уж не говорю о проактивных мерах. Я ожидаю, хотя бы, реакции на каждую лапотную акцию. И такой реакцией не может быть желание заглянуть ***** в глаз...
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26.12.2020 09:14 Відповісти
Богоугодные дела затевает Филаретовский выпердыш хитрожопый Ботвинник Епифаний.
И Филарет, и Епифаний - каждый в своё время свершали духовное подвижничество - в чине рядовых монахов усердною молитвою и строгим постом усмиряли плоть: Филарет - 14 дней, а Епифаний аж 16 дней. Но обоих уделал, явивши истинную прыть и рвение, оберпоп Гундяй, чудесным образом уложивши своё монашеское служение в 4(!) дня.
От шо значит быть возлюбленным чадом Господним.
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26.12.2020 11:37 Відповісти
Обрізані мають свої будинки де відправляють святці.
Тому кожен раз коли дістаються влади сповідують для християн атеїзм.
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26.12.2020 13:28 Відповісти
и сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************
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27.12.2020 00:26 Відповісти
Настоящее соглашение (включая условия лицензии в печатном виде или другие условия, которые могут сопровождать предоставляемые изготовителем, установщиком или Microsoft и используемые вами дополнительные компоненты, обновления и службы для программного обеспечения), а также условия, которые включены в настоящее соглашение путем веб-ссылок, составляют полное соглашение по программному обеспечению и таким дополнительным компонентам, обновлениям и службам Интернета (за исключением случаев, когда изготовитель, установщик или Microsoft предоставляют другие условия с такими дополнительными компонентами, обновлениями и службами). Такой же непонятный бред, но хоть от него польза есть в виде ПО, а у Вас какие-то сказки еврейские не имеющие никакого практического применения, но зачем-то цитируемые с умным видом...
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27.12.2020 06:56 Відповісти
И написал Мужик на заборе, заметно подмочив оной: Здесь был Вася. И опять вынул из кармана бутылку и крепко приложился, а потом еще и приклался к крепкой жидкости в бутылке.
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27.12.2020 08:57 Відповісти
 
 