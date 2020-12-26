ПЦУ відчуває постійну протидію з боку Кремля, - Епіфаній

Росія протидіє Православної церкви України (ПЦУ).

Про це заявив 24 грудня у фейсбуці предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.



"Триває боротьба ще на одному фронті – духовному (...) Відчуваємо постійну протидію не тільки з боку Російської Православної Церкви в Україні, і загалом Російської Церкви, але і з боку Кремля, зокрема на міжнародному рівні, де спрямовуються зусилля для того, щоби нашу Церкву не визнавали інші Помісні Православні Церкви", – написав митрополит.

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За його словами, "країна-агресор прагне перешкодити церковному об'єднанню усередині України, а також не припиняє гонінь" на ПЦУ на окупованих територіях України.



Епіфаній також висловив жаль, что "святині українського народу, такі як Почаївська та Києво-Печерська лаври, перебувають під контролем тих, хто має свій керівний центр у країні-агресорі".



"Проте від держави залежить: передати їх Православній Церкві України, чи не передати. Ми не хочемо ворожнечі та протистоянь, лише справедливості та миру, але раніше чи пізніше у мирний спосіб це питання має вирішитися. І ми як Церква робимо необхідні кроки для того, щоби це не відійшло в забуття", –пояснив предстоятель ПЦУ.



