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Епифаний: Церковь поддерживает вакцинацию от COVID-19

Епифаний: Церковь поддерживает вакцинацию от COVID-19

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что церковь не выступает против вакцинации от COVID-19 и даже поддерживает вакцинацию.

Об этом он сказал в эфире "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже выразили свою позицию, как церковь, еще задолго до пандемии. Мы заявили, что церковь не против вакцинации. Если это способствует сохранению здоровья человека, конечно, церковь поддерживает", - подчеркнул митрополит.

Он отметил, что сейчас в стране много противников вакцинации. Этот вопрос обсуждался внутри церкви, и он "является вызовом для ПЦУ".

"Но мы должны хорошо понимать, что вакцинация не имеет никакого отношения к вероучения церкви. Дай Бог, чтобы эта вакцина приостановила дальнейшее распространение этой опасной болезни. И мы как церковь будем объяснять, будем разъяснять. Будем показывать даже, если нужно, и примером", - сказал предстоятель ПЦУ.

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Он добавил, что лично сделает прививку, когда вакцина появится в Украине.

"Когда вакцина будет в Украине, будем принимать соответствующее решение, и наверное, будем вакцинироваться для того, чтобы эта волна была приостановлена. Мы просили правительство отнести священнослужителей к группам риска, поскольку они постоянно общаются с паствой", - сказал Епифаний.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство готовится к старту вакцинации весной, - ОП

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Топ комментарии
+10
Церковь здорового человека...
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21.12.2020 23:34
+9
московский сатанат уже заявлял, что никакого коронавируса нет, мол все ето происки западной пропаганды, пока не заболела православная **** Новинский и куча московских попов
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21.12.2020 23:31
+9
Я уже давно заметил, что ПЦУ идет по пути цивилизации церкви, то есть переводит ее в русло современности и адекватности, пока секта РПЦ-КГБ-ФСБ держит свою паству в средневековье, это можно легко заметить по ее сторонникам, при чем не важно где, на Западе Украины или в Сыктывкаре, несут один и тот же бред, про мировой заговор, про чипирование и вред современных технологий.
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22.12.2020 00:43
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Правила форума Совет форумчан
цікаво, московський сатанат підтримує? якщо ні, то це зіграє на руку адекватній частині населення
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21.12.2020 23:25 Ответить
московский сатанат уже заявлял, что никакого коронавируса нет, мол все ето происки западной пропаганды, пока не заболела православная **** Новинский и куча московских попов
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21.12.2020 23:31 Ответить
І закликав вірян ідти до храмів на Пасху !!! В той же час в Расєє закликав вірян утриматись від Пасхальної ходи !!))
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21.12.2020 23:35 Ответить
А ще пізніше московські попи будуть агітувати за вакцинацію кацапською вакциною і називати "чіпами" нормальні западні вакцини.
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22.12.2020 08:49 Ответить
1. Чувак перечитай Конституцію.
2. Єпіфаній звертається до вірян, а не до таких як ти.
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22.12.2020 00:26 Ответить
Щось сумніваюсь, що ти прочитав.
«Ст. 35 Конституції України: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».
Отже, на основі Конституції України 1996 р. свобода світогляду і віросповідання означає:
1. свободу вибору релігії або відмову від всякого віросповідання;
2. свободу проводити релігійні обряди;
3. свободу засновувати нові релігійні організації.
Законодавством встановлена кримінальна відповідальність за перешкоджання релігійній діяльності, яка не порушує права і свободи громадян...
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22.12.2020 00:35 Ответить
ПЦУ, а вы уже знаете, что колоть будут? Или вам все равно, но вы поддерживаете? платно или бесплатно(в большинстве развитых стран - за счет государства, кстати!), а у нас будет по чем? а отсутвие масок в аптеках в начале карантина в марте вы тоже поддерживаете??
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22.12.2020 00:57 Ответить
А при чому тут ПЦУ?
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22.12.2020 01:14 Ответить
https://censor.net/ua/user/439682

за відсутність масок в аптеках на початку пандумії запитувйте у Найсвітлішого і Наймудрішого щироко українця за всі роки незалежності України, який зі своїм шоблом продав весь запас масок і костюмів державного резерву, створеного за далеків часів, а мали б в такому випадку видавати безкоштовно. А продавали скрізь, у московію за 20 клопійок за одну маску. Ви це знали?
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22.12.2020 08:53 Ответить
Извините Епифаний, но вакцинация - это мое личное дело, и решать здесь должен я , а не Епифаний. И не отождествляй себя церковью, ты не церковь. ЦЕРКОВЬ- ЭТО СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ,а не Епифаний. И даже Церковь может мне указывать только в религиозных вопросах, но никак не в вопросах медицины и моего здоровья. Не прячься за церковь. Если кто помрет от вакцины, виноват будешь лично ты со своими советами, а не церковь. Церковь- не медицинское учреждение, а Епифаний не доктор. ( И я православный, если что, и не московского патриархата ).
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22.12.2020 01:53 Ответить
Твое личное дело заниматься физкультурой или нет. Ибо если не будешь делать, то пузо вырастет только у тебя и сердечко раньше начнет отказывать только твое. А если среди прихожан будет больше вакцинированных, то выинрают от этого и верующие и неверующие. Если какой-то отказник от вакцинации принесет в свой коллектив заразу и от нее кто-то потеряет здоровье или жизнь - виноват будет лично он.
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22.12.2020 06:57 Ответить
ну конечно, если святая вода не помогает, иконы не помогают- то мы не против прививок
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21.12.2020 23:34 Ответить
Церковь здорового человека...
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21.12.2020 23:34 Ответить
у здорового человека никакая религия в голове не должна присутствовать по определению
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21.12.2020 23:35 Ответить
Це нонсенс !!))
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21.12.2020 23:37 Ответить
Есть такой понятие - атеист Православной Церкви Украины.
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21.12.2020 23:56 Ответить
Зараз перевіримо.
За кого Ви голосували 21.04.2019 ?
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22.12.2020 00:02 Ответить
Порох!!)))
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22.12.2020 00:07 Ответить
В Вас я й не сумнівався.
Але питання було до https://censor.net/ua/user/467780.
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22.12.2020 00:10 Ответить
Я? Ни за кого. Одни воры и ублюдки же баллотируются, как можно адекватному человеку за них голосовать?
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22.12.2020 00:59 Ответить
За Зеленского значить.
Ви ж не будете згодні з тим, що у Вас не вистачило розуму, щоб зрозуміти, що якщо у другому турі не будуть голосувати за Порошенка, то виграє Зеленський.
Чи дійсно, не розуміли?
Ну, тоді соррі.
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22.12.2020 01:11 Ответить
мне без разницы кто там был бы. Один клоун, другой вор. Не вижу разницы.
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22.12.2020 01:32 Ответить
Порохоботы тех, кто вообще не голосовал во втором туре, ненавидят чуть меньше, чем тех, кто проголосовал против их сивочолого божка. Просто реже об этом говорят, повторяя мантру про "золотой четвертак" и 73%. Потому как, с учетом непроголосовавших, они, получаются ненавидят 84,6% населения Украины
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22.12.2020 06:15 Ответить
А сказали бы Шмыгаль с Зелей, что ну его нахер, эту вакцинацию. Епифан бы и это горячо поддержал.
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21.12.2020 23:45 Ответить
Митрополит Київський і всієї України Епифаній підтримує вакцинацію українців.
Яким боком до цього шмгаль з зелею, яким українці по- барабану?
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22.12.2020 00:09 Ответить
Главное попиарить свой церковный бизнес.)
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22.12.2020 01:08 Ответить
Не чули такого піару від гундяєвського попа? Чому? Йому не важливо скільки українців може загнутися, чи йому, чим більше тим краще? Вони за старою традицією, сподіваються, загидити українську землю своїми переселенцями? Тим більше свою "великую" територію вони вже перетворили на помийку, як і окупований крим та окуповану частину донбасу.
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22.12.2020 10:54 Ответить
А атеїсти нам тут розказують, шо маски і вакцинація, то підготовка до чіпування, а COVID 19 вигадали Гейтс і Сорос, і взагалі то є фейк.
?
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21.12.2020 23:49 Ответить
То не атеїсти, а просто бовдури.
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22.12.2020 01:07 Ответить
Ну чому. Атеїсти вірять, що вони розумніші, ніж християни.
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22.12.2020 01:17 Ответить
Перенаселення. Яка різниця взагалі, всіх чипуватимуть 100 відсотків.😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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21.12.2020 23:56 Ответить
Я уже давно заметил, что ПЦУ идет по пути цивилизации церкви, то есть переводит ее в русло современности и адекватности, пока секта РПЦ-КГБ-ФСБ держит свою паству в средневековье, это можно легко заметить по ее сторонникам, при чем не важно где, на Западе Украины или в Сыктывкаре, несут один и тот же бред, про мировой заговор, про чипирование и вред современных технологий.
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22.12.2020 00:43 Ответить
Ясен пень. Никакое божество тут не поможет. Наука рулит и будет рулить, а ваше время, дорогие (!) попы, давно позади.
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22.12.2020 01:06 Ответить
Ти в курсі, хто є творцем космологічної теорії створення Всесвіту «Big Bang» ?
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22.12.2020 01:20 Ответить
Історія.
Теорію зародження й еволюції Всесвіту, яку сьогодні називають «теорією великого вибуху», запропонував https://uk.wikipedia.org/wiki/1931 1931 року бельгійський абат і астроном https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Жорж Леметр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85#cite_note-1 [1] . Знаючи про розбігання галактик, про що свідчили спостереження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB Едвіна Габбла та, незалежно отримавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 рівняння Фрідмана , Леметр припустив, що розбігання галактик можна екстраполювати в минуле, звівши все до єдиної точки, яку абат називав «первинним атомом».
Назву «великий вибух» теорії дав у виступі на радіо її противник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%BB Фред Гойл : «big bang» означає англійською мовою радше «великий бах» - саме так Гойл зневажливо охарактеризував гіпотезу Леметра. Однак вислів набув усталеності та втратив початкове негативне забарвлення.
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22.12.2020 01:33 Ответить
А где диспут эпидемиологов, вирусологов? Коронобесы не справляются на помощь религию подтащили. Блажен кто верует. Но лучше диспут специалистов послушать три за три против, в споре рождается истина, а не в пропаганде.
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22.12.2020 05:27 Ответить
Диспуты и научные статьи есть в изобилии, в научных журналах. Просто так как и лохторату блазня, и идиотам, отрицающим ковид нужно шоу - диспут на стадионе, где в прямом эфире будут спорить обвешенные регалиями Нобелевские лауреаты. Вот такое они посмотрят, но в мозгах у большинства это не отложится - все равно в конце концов скажут, мол, вирусологи и эпидемиологи, выступающие за опасность ковида, проплачены Соросом, Гейтцом, Ротшильдами, Рокфеллерами, ВОЗ, аннунаками с Нибиру, ******, Трампом, китайцами ... (нужное подчеркнуть)
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22.12.2020 06:21 Ответить
есть выступы по заказу может и статьи но истина рождается в споре. Диалектика.
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22.12.2020 10:40 Ответить
Истина рождается в споре - если слушающие этот спор понимают, о чем идет речь или, как минимум, незаангажированы к одной из сторон. А так - ковиддиссиденты все равно будут считать, что "их" сторона в том споре победила.
Простой обывательский пример. Помните те дебаты на стадионе между Порошенко и Зеленским? Кто в итоге тех дебатов победил? Я тогда обратила внимание, что фанаты блазня аж пищали от радости, "как Зе выставил Пороха идиотом". А порохоботы веско рассказывали, что "зубр международной политики просто раздавил клоуна" и что исход второго тура после этих дебатов решен в пользу Пороха.
Если вы считаете, что статьи и диспуты по ковиду все сделаны под заказ - что вам помешает посчитать, что и такой "спор" - это все происки "коронабесов"?
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22.12.2020 12:11 Ответить
Апостол Лука был врачом. Сей факт конечно не порадует дремучих атеистов, но увы и ах.
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22.12.2020 06:04 Ответить
А куда в звізду діватися? Ваш шеф з німбом болт забив на хворобу. Не справляєся
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22.12.2020 06:57 Ответить
Мракобісся вже добралось і до вірусології.
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22.12.2020 06:59 Ответить
а "ВЕРА" уже не катит??? при КИЕВСКОМ ПАТРИАРХАТЕ такого не было...((
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22.12.2020 07:19 Ответить
Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4009
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22.12.2020 10:08 Ответить
 
 