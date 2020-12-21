Епифаний: Церковь поддерживает вакцинацию от COVID-19

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что церковь не выступает против вакцинации от COVID-19 и даже поддерживает вакцинацию.

Об этом он сказал в эфире "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже выразили свою позицию, как церковь, еще задолго до пандемии. Мы заявили, что церковь не против вакцинации. Если это способствует сохранению здоровья человека, конечно, церковь поддерживает", - подчеркнул митрополит.

Он отметил, что сейчас в стране много противников вакцинации. Этот вопрос обсуждался внутри церкви, и он "является вызовом для ПЦУ".

"Но мы должны хорошо понимать, что вакцинация не имеет никакого отношения к вероучения церкви. Дай Бог, чтобы эта вакцина приостановила дальнейшее распространение этой опасной болезни. И мы как церковь будем объяснять, будем разъяснять. Будем показывать даже, если нужно, и примером", - сказал предстоятель ПЦУ.

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Он добавил, что лично сделает прививку, когда вакцина появится в Украине.

"Когда вакцина будет в Украине, будем принимать соответствующее решение, и наверное, будем вакцинироваться для того, чтобы эта волна была приостановлена. Мы просили правительство отнести священнослужителей к группам риска, поскольку они постоянно общаются с паствой", - сказал Епифаний.

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