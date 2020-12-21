Епифаний: Церковь поддерживает вакцинацию от COVID-19
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что церковь не выступает против вакцинации от COVID-19 и даже поддерживает вакцинацию.
Об этом он сказал в эфире "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уже выразили свою позицию, как церковь, еще задолго до пандемии. Мы заявили, что церковь не против вакцинации. Если это способствует сохранению здоровья человека, конечно, церковь поддерживает", - подчеркнул митрополит.
Он отметил, что сейчас в стране много противников вакцинации. Этот вопрос обсуждался внутри церкви, и он "является вызовом для ПЦУ".
"Но мы должны хорошо понимать, что вакцинация не имеет никакого отношения к вероучения церкви. Дай Бог, чтобы эта вакцина приостановила дальнейшее распространение этой опасной болезни. И мы как церковь будем объяснять, будем разъяснять. Будем показывать даже, если нужно, и примером", - сказал предстоятель ПЦУ.
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Он добавил, что лично сделает прививку, когда вакцина появится в Украине.
"Когда вакцина будет в Украине, будем принимать соответствующее решение, и наверное, будем вакцинироваться для того, чтобы эта волна была приостановлена. Мы просили правительство отнести священнослужителей к группам риска, поскольку они постоянно общаются с паствой", - сказал Епифаний.
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Пожалуйста, подождите...
2. Єпіфаній звертається до вірян, а не до таких як ти.
«Ст. 35 Конституції України: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».
Отже, на основі Конституції України 1996 р. свобода світогляду і віросповідання означає:
1. свободу вибору релігії або відмову від всякого віросповідання;
2. свободу проводити релігійні обряди;
3. свободу засновувати нові релігійні організації.
Законодавством встановлена кримінальна відповідальність за перешкоджання релігійній діяльності, яка не порушує права і свободи громадян...
за відсутність масок в аптеках на початку пандумії запитувйте у Найсвітлішого і Наймудрішого щироко українця за всі роки незалежності України, який зі своїм шоблом продав весь запас масок і костюмів державного резерву, створеного за далеків часів, а мали б в такому випадку видавати безкоштовно. А продавали скрізь, у московію за 20 клопійок за одну маску. Ви це знали?
За кого Ви голосували 21.04.2019 ?
Але питання було до https://censor.net/ua/user/467780.
Ви ж не будете згодні з тим, що у Вас не вистачило розуму, щоб зрозуміти, що якщо у другому турі не будуть голосувати за Порошенка, то виграє Зеленський.
Чи дійсно, не розуміли?
Ну, тоді соррі.
Яким боком до цього шмгаль з зелею, яким українці по- барабану?
?
Теорію зародження й еволюції Всесвіту, яку сьогодні називають «теорією великого вибуху», запропонував https://uk.wikipedia.org/wiki/1931 1931 року бельгійський абат і астроном https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Жорж Леметр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85#cite_note-1 [1] . Знаючи про розбігання галактик, про що свідчили спостереження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB Едвіна Габбла та, незалежно отримавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 рівняння Фрідмана , Леметр припустив, що розбігання галактик можна екстраполювати в минуле, звівши все до єдиної точки, яку абат називав «первинним атомом».
Назву «великий вибух» теорії дав у виступі на радіо її противник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%BB Фред Гойл : «big bang» означає англійською мовою радше «великий бах» - саме так Гойл зневажливо охарактеризував гіпотезу Леметра. Однак вислів набув усталеності та втратив початкове негативне забарвлення.
Простой обывательский пример. Помните те дебаты на стадионе между Порошенко и Зеленским? Кто в итоге тех дебатов победил? Я тогда обратила внимание, что фанаты блазня аж пищали от радости, "как Зе выставил Пороха идиотом". А порохоботы веско рассказывали, что "зубр международной политики просто раздавил клоуна" и что исход второго тура после этих дебатов решен в пользу Пороха.
Если вы считаете, что статьи и диспуты по ковиду все сделаны под заказ - что вам помешает посчитать, что и такой "спор" - это все происки "коронабесов"?