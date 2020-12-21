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Правительство готовится к старту вакцинации весной, - ОП

Правительство готовится к старту вакцинации весной, - ОП

В Офисе Президента заявили, что правительство готовится к старту вакцинации от коронавируса весной.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения и ликвидации последствий коронавирусной инфекции COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что третью неделю подряд в Украине наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы находимся на так называемом плато. Есть незначительное снижение количества выявленных случаев почти на 25 тыс. по сравнению с предыдущей неделей", - сказал глава правительства.

В ОП отметили, что также "чиновники сообщили, что идет подготовка к старту вакцинации весной".

Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что уже оплачено 766 тыс. грн штрафов за нарушение масочного режима в общественных местах.

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Топ комментарии
+7
Весна прийде - колоти будемо?
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21.12.2020 15:55
+6
Главное что не сказали какой весной.
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21.12.2020 15:56
+4
"Когда весна прийдет не знаю" !!!)))
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21.12.2020 15:58
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Весна прийде - колоти будемо?
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21.12.2020 15:55 Ответить
"Когда весна прийдет не знаю" !!!)))
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21.12.2020 15:58 Ответить
нещодавно була картинка с переліком країн, які отримають вакціну в першу чергу і які в останнью... і Україна на ній була серед найбіднішіх країн Африки! навіть Беларусь отримає вакціну раніше, не кажучи вже про московію...
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21.12.2020 16:49 Ответить
Лучше бы не тратили деньги на эту отраву и вообще ее не закупали. Прививаться будут только слабоумные.
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21.12.2020 17:30 Ответить
Если правительство готовится , то пусть оно и вакцинируется. В прямом эфире. В Америке недавно одна медсестра вакцинировалась в прямом эфире и уже на кладбище. Будем ждать весеннюю вакцинацию правительства, депутатов и президента в прямом эфире.
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21.12.2020 17:29 Ответить
Главное что не сказали какой весной.
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21.12.2020 15:56 Ответить
гланое бабло освоить на подготовку
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21.12.2020 15:58 Ответить
"На будущую осень,лет через восемь " !!!)))
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21.12.2020 16:01 Ответить
главное --- тупо не говорят, чем колоть собираются??
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21.12.2020 17:14 Ответить
Они готовяться! А ежели вакцину не подвезут?
Они и к встрече с МВФ уже почти год готовятся, и толку?
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21.12.2020 15:59 Ответить
Вот только стартовый пистолет может дать осечку. Все спишем на него.
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21.12.2020 16:04 Ответить
Весной 2022 года и то не факт!
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21.12.2020 16:20 Ответить
Ну было же его заявление, что вместе с Польшей!)))))))
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21.12.2020 16:30 Ответить
Интересно,как выглядит "подготовка к старту".Одели бутсы,встали раком,напряглись?
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21.12.2020 16:30 Ответить
"Между первым и вторым кварталом"...
Мы в курсе...
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21.12.2020 23:07 Ответить
 
 