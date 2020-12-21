Уряд готується до старту вакцинації навесні, - ОП
В Офісі Президента заявили, що уряд готується до старту вакцинації проти коронавірусу навесні.
Про це йшлося на селекторній нараді з питань запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусної інфекції COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що третій тиждень поспіль в Україні спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.
"Ми перебуваємо на так званому плато. Є незначне зниження кількості виявлених випадків майже на 25 тис. порівняно з попереднім тижнем", - сказав глава уряду.
В ОП зазначили, що також "чиновники повідомили, що йде підготовка до старту вакцинації навесні".
Крім того, глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що вже сплачено 766 тис. грн штрафів за порушення маскового режиму в громадських місцях.
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