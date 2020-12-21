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Уряд готується до старту вакцинації навесні, - ОП

Уряд готується до старту вакцинації навесні, - ОП

В Офісі Президента заявили, що уряд готується до старту вакцинації проти коронавірусу навесні.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусної інфекції COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що третій тиждень поспіль в Україні спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

"Ми перебуваємо на так званому плато. Є незначне зниження кількості виявлених випадків майже на 25 тис. порівняно з попереднім тижнем", - сказав глава уряду.

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В ОП зазначили, що також "чиновники повідомили, що йде підготовка до старту вакцинації навесні".

Крім того, глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що вже сплачено 766 тис. грн штрафів за порушення маскового режиму в громадських місцях.

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Топ коментарі
+7
Весна прийде - колоти будемо?
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21.12.2020 15:55
+6
Главное что не сказали какой весной.
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21.12.2020 15:56
+4
"Когда весна прийдет не знаю" !!!)))
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21.12.2020 15:58
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Весна прийде - колоти будемо?
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21.12.2020 15:55 Відповісти
"Когда весна прийдет не знаю" !!!)))
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21.12.2020 15:58 Відповісти
нещодавно була картинка с переліком країн, які отримають вакціну в першу чергу і які в останнью... і Україна на ній була серед найбіднішіх країн Африки! навіть Беларусь отримає вакціну раніше, не кажучи вже про московію...
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21.12.2020 16:49 Відповісти
Лучше бы не тратили деньги на эту отраву и вообще ее не закупали. Прививаться будут только слабоумные.
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21.12.2020 17:30 Відповісти
Если правительство готовится , то пусть оно и вакцинируется. В прямом эфире. В Америке недавно одна медсестра вакцинировалась в прямом эфире и уже на кладбище. Будем ждать весеннюю вакцинацию правительства, депутатов и президента в прямом эфире.
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21.12.2020 17:29 Відповісти
Главное что не сказали какой весной.
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21.12.2020 15:56 Відповісти
гланое бабло освоить на подготовку
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21.12.2020 15:58 Відповісти
"На будущую осень,лет через восемь " !!!)))
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21.12.2020 16:01 Відповісти
главное --- тупо не говорят, чем колоть собираются??
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21.12.2020 17:14 Відповісти
Они готовяться! А ежели вакцину не подвезут?
Они и к встрече с МВФ уже почти год готовятся, и толку?
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21.12.2020 15:59 Відповісти
Вот только стартовый пистолет может дать осечку. Все спишем на него.
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21.12.2020 16:04 Відповісти
Весной 2022 года и то не факт!
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21.12.2020 16:20 Відповісти
Ну было же его заявление, что вместе с Польшей!)))))))
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21.12.2020 16:30 Відповісти
Интересно,как выглядит "подготовка к старту".Одели бутсы,встали раком,напряглись?
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21.12.2020 16:30 Відповісти
"Между первым и вторым кварталом"...
Мы в курсе...
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21.12.2020 23:07 Відповісти
 
 