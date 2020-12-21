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Євросоюз узгодив ціну вакцини проти коронавірусу - 15,5 євро за дозу

Євросоюз узгодив ціну вакцини проти коронавірусу - 15,5 євро за дозу

Європейський Союз узгодив ціну за вакцину проти коронавірусу розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Одна доза коштуватиме 15,5 євро (18,9 доларів).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, ціна за контрактом на поставку ЄС 300 млн доз препарату трохи нижче тієї, за яку домовилася купувати вакцину влада США.

Очікується, що Європейське агентство лікарських препаратів винесе рішення щодо вакцини вже в понеділок, 21 грудня. У свою чергу Єврокомісія оголосила, що через 2 дні після цього зможе дозволити використання вакцини в країнах ЄС.

Також читайте: Щеплювати мешканців Білорусі російською вакциною проти COVID-19 почнуть у січні, - глава МОЗ РБ

Нагадаємо, вакцина від COVID-19 Pfizer і BioNTech показала 95% ефективність.

Крім того, раніше в американській корпорації Johnson & Johnson заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу буде коштувати менше, ніж 10 доларів.

Також повідомлялося, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.

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Топ коментарі
+2
А как же асфальт?
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21.12.2020 14:18
+1
Наши растаможку 100% влепят))) будет 30€
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21.12.2020 14:13
+1
Ой, да ладно. Нарисуют тебе этих вакцин сколько хочешь и с какими хочешь сертификатами от кого хочешь. Забыл где живешь?
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21.12.2020 15:49
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Нормально так 300 млн человек обилетят..
Болезнь это одно, а наживаться на болезни, это другое..
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21.12.2020 14:04 Відповісти
Меня во поражает такие чудики... Все лекарства должны бесплатно производиться? Готов бесплатно рабочим работать на таком заводе?
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21.12.2020 15:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/396372 - год работы всех рабочих и логистики а также коллектива исследователей не потянет и нескольких % предполагаемой сумы ..но то такэ
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21.12.2020 18:49 Відповісти
У тебя имеются конкретньіе расчетьі или єто заявление из серии 'бабка надвое сказала'?
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21.12.2020 20:34 Відповісти
Не... нашим зеленым у...бкам маловато будет. Хотеби по пару сотет толстомордых у нас захотят. 10$!!! Вы че там в своих гейропах и пендостанах охринели?! Тут люди приборохлиться хотят!
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21.12.2020 14:06 Відповісти
как раз хватит. 600 млн. ойро, выделенных ЕС. по 15,5 ойро можно завакцинировать около 39 млн. человек. с учётом того, что часть откажется - ещё и останется.
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21.12.2020 14:08 Відповісти
Наши растаможку 100% влепят))) будет 30€
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21.12.2020 14:13 Відповісти
И не только, а за доставку, чем дальше, тем дороже.
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21.12.2020 14:17 Відповісти
Тогда спешить некуда, остатки будут уценены. Хотя по две дозы, может и не остаться.
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21.12.2020 14:15 Відповісти
А как же асфальт?
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21.12.2020 14:18 Відповісти
Нужно 2 дозы каждому.
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21.12.2020 14:37 Відповісти
вродь раньше и говорили, что это цена за 2 укола.
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21.12.2020 14:43 Відповісти
Почитайте ВВС: "Среди оказавшихся в зоне риска стран называют Украину, Пакистан и Мьянму. В этих странах в нынешней ситуации вакцина может достаться только одному из 10 человек"
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21.12.2020 14:21 Відповісти
Ой, да ладно. Нарисуют тебе этих вакцин сколько хочешь и с какими хочешь сертификатами от кого хочешь. Забыл где живешь?
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21.12.2020 15:49 Відповісти
 
 