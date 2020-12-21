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Евросоюз согласовал цену вакцины от коронавируса - 15,5 евро за дозу

Евросоюз согласовал цену вакцины от коронавируса - 15,5 евро за дозу

Европейский Союз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech. Одна доза будет стоить 15,5 евро (18,9 долларов).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, цена по контракту на поставку ЕС 300 млн доз препарата несколько ниже той, по которой договорились покупать вакцину власти США.

Ожидается, что Европейское агентство лекарственных препаратов вынесет решение по вакцине уже в понедельник, 21 декабря. В свою очередь Еврокомиссия объявила, что через 2 дня после этого сможет разрешить использование вакцины в странах ЕС.

Напомним, вакцина от COVID-19 Pfizer и BioNTech показала 95%-ную эффективность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прививать жителей Беларуси российской вакциной от COVID-19 начнут в январе, - глава Минздрава РБ

Кроме того, ранее в американской корпорации Johnson & Johnson заявили, что их вакцина против коронавируса будет стоить меньше чем 10 долларов.

Также сообщалось, что Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.
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Топ комментарии
+2
А как же асфальт?
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21.12.2020 14:18
+1
Наши растаможку 100% влепят))) будет 30€
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21.12.2020 14:13
+1
Ой, да ладно. Нарисуют тебе этих вакцин сколько хочешь и с какими хочешь сертификатами от кого хочешь. Забыл где живешь?
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21.12.2020 15:49
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Нормально так 300 млн человек обилетят..
Болезнь это одно, а наживаться на болезни, это другое..
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21.12.2020 14:04 Ответить
Меня во поражает такие чудики... Все лекарства должны бесплатно производиться? Готов бесплатно рабочим работать на таком заводе?
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21.12.2020 15:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/396372 - год работы всех рабочих и логистики а также коллектива исследователей не потянет и нескольких % предполагаемой сумы ..но то такэ
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21.12.2020 18:49 Ответить
У тебя имеются конкретньіе расчетьі или єто заявление из серии 'бабка надвое сказала'?
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21.12.2020 20:34 Ответить
Не... нашим зеленым у...бкам маловато будет. Хотеби по пару сотет толстомордых у нас захотят. 10$!!! Вы че там в своих гейропах и пендостанах охринели?! Тут люди приборохлиться хотят!
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21.12.2020 14:06 Ответить
как раз хватит. 600 млн. ойро, выделенных ЕС. по 15,5 ойро можно завакцинировать около 39 млн. человек. с учётом того, что часть откажется - ещё и останется.
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21.12.2020 14:08 Ответить
Наши растаможку 100% влепят))) будет 30€
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21.12.2020 14:13 Ответить
И не только, а за доставку, чем дальше, тем дороже.
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21.12.2020 14:17 Ответить
Тогда спешить некуда, остатки будут уценены. Хотя по две дозы, может и не остаться.
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21.12.2020 14:15 Ответить
А как же асфальт?
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21.12.2020 14:18 Ответить
Нужно 2 дозы каждому.
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21.12.2020 14:37 Ответить
вродь раньше и говорили, что это цена за 2 укола.
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21.12.2020 14:43 Ответить
Почитайте ВВС: "Среди оказавшихся в зоне риска стран называют Украину, Пакистан и Мьянму. В этих странах в нынешней ситуации вакцина может достаться только одному из 10 человек"
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21.12.2020 14:21 Ответить
Ой, да ладно. Нарисуют тебе этих вакцин сколько хочешь и с какими хочешь сертификатами от кого хочешь. Забыл где живешь?
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21.12.2020 15:49 Ответить
 
 