РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11074 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
587 3
выплаты (621) Зеленский (19011) карантин (16728) врачи (1503) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Зеленский о выплатах семьям погибших медиков: необходимо упростить бюрократию

Зеленский о выплатах семьям погибших медиков: необходимо упростить бюрократию

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости упростить процесс получения выплат семьями медиков, умерших от коронавируса.

Об этом Зеленский сказал во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения и ликвидации последствий коронавирусной инфекции COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Отмечается, что в настоящее время в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансировано.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила доплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский о выплатах семьям погибших медиков: необходимо упростить бюрократию - Цензор.НЕТ 7859
показать весь комментарий
21.12.2020 15:51 Ответить
И вот шо вы себе таки думаете? Раз сказал вЯлЯчайшой, упростить процедуру, процедура мгновенно ответила - яволь и упростилась. Сама собой упростилась.
показать весь комментарий
21.12.2020 15:52 Ответить
вова! в твоем "королевстве" считаются "людьми" - "ФОПы", "медики", "малый бизнес", "шахтеры", "ахметов". В СПИСОК НЕ ПОПАЛИ "ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ", КОТОРЫМ ТВОИ ШМЫГОЛЯТА УЖЕ Ч*Е*Т*Ы*Р*Е МЕСЯЦА НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.12.2020 16:18 Ответить
 
 