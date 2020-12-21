Зеленский о выплатах семьям погибших медиков: необходимо упростить бюрократию

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости упростить процесс получения выплат семьями медиков, умерших от коронавируса.

Об этом Зеленский сказал во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения и ликвидации последствий коронавирусной инфекции COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Отмечается, что в настоящее время в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансировано.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - сказал Зеленский.

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