Рада одобрила доплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19

Верховная Рада назначила выплаты и предоставила социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответствующий законопроект №4464.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 нардепа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выплаты ФОПам: в первый день подали заявки более 33 тысяч граждан, - Минцифры

Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), работающих в учреждениях здравоохранения. На них распространили льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:

право на надлежащие условия труда,

регулярное повышение квалификации,

безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,

сокращенный рабочий день,

дополнительный оплачиваемый отпуск,

бесплатное получение в собственность земельного участка.

Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики таких должностей определяет Министерство здравоохранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раде предлагают ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус

Закон поручил Кабинету Министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.