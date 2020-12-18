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Рада одобрила доплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19

Рада одобрила доплаты лаборантам, тестирующим на COVID-19

Верховная Рада назначила выплаты и предоставила социальные гарантии сотрудникам лабораторий, тестирующим на COVID-19. Народные депутаты одобрили за основу и в целом соответствующий законопроект №4464.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 нардепа.

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Закон определяет правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), работающих в учреждениях здравоохранения. На них распространили льготы, предусмотренные для медицинских и фармацевтических работников. В частности:

  • право на надлежащие условия труда,
  • регулярное повышение квалификации,
  • безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,
  • сокращенный рабочий день,
  • дополнительный оплачиваемый отпуск,
  • бесплатное получение в собственность земельного участка.

Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием в учреждениях здравоохранения и квалификационные характеристики таких должностей определяет Министерство здравоохранения.

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Закон поручил Кабинету Министров безотлагательно установить доплаты к зарплате таким профессионалам в размере, определенном для врачей.

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хоч комусь на користь гроші з ковідного фонду підуть !
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18.12.2020 14:01 Ответить
Прочитав: "...Рада схвалила доплати колаборантам..."
І не здивувався. А вже потім зауважив "лаборантів".
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18.12.2020 16:34 Ответить
а бабок хоть добавили? а то регулярное повышение квалификации,безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,"те еще льготы.Источник: https://censor.net/ru/n3237776
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18.12.2020 19:33 Ответить
 
 