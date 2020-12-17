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Раде предлагают ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус

Раде предлагают ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект, которым предлагают ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Данный законопроект разработан с целью защиты наших граждан от поддельной медицинской продукции, к которой, в том числе, относятся и тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

В частности за фальсификат предлагают штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 тыс. грн).

"Комитет поддержал проект закона №4491 и предложил комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке данного законопроекта, рекомендовать ВР принять его в первом чтении за основу", - отмечает пресс-служба ВР.

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Топ комментарии
+3
Эх, жаль, что штрафов не было , когда зеля с ермаком в Феофании ковидниками прикидывались .
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17.12.2020 17:36
+2
За "липовые" дипломы-ответственности никакой.
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17.12.2020 17:39
+2
Тому що знают,що в Україні,як на Одеському привозі,продається все !!!)))
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17.12.2020 17:39
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Докерувались до того, что за границей у украинцев уже требуют тесты на бланках с водяными знаками.
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17.12.2020 17:36 Ответить
Тому що знают,що в Україні,як на Одеському привозі,продається все !!!)))
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17.12.2020 17:39 Ответить
А нам Степанов потом сказки рассказывает о числе заболевших.
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17.12.2020 17:44 Ответить
У казкарів робота така ,казки розказувати !!))
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17.12.2020 17:45 Ответить
Эх, жаль, что штрафов не было , когда зеля с ермаком в Феофании ковидниками прикидывались .
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17.12.2020 17:36 Ответить
Хіба щось змінилось би ??))
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17.12.2020 17:38 Ответить
Ніт.
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17.12.2020 17:40 Ответить
Бачу досконало володієшь азірівкою,приємно мати справу з освіченою людиною !!)))
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17.12.2020 17:43 Ответить
Стараємся. Учєніє далось нєлєгко!
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17.12.2020 17:46 Ответить
Завзяття та наснаги тобі в цій нелегкій справі !!)))
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17.12.2020 18:10 Ответить
Ну в Вас же ж вийшло. А ми чим гірші?!
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17.12.2020 18:13 Ответить
А що за підробку інших тестів відповідальність не потрібна ??В Україні можливо безвідповідально коїти що заманеться !! А потім питают чому бардак в Україні !!!)))
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17.12.2020 17:37 Ответить
Зеля в Україні - бардак в Україні! Фсьо!
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17.12.2020 17:42 Ответить
Якби це булоб лише через Зебіка !!))
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17.12.2020 17:44 Ответить
Звичайно, бородату бабусю ніхто не відміняв!
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17.12.2020 18:16 Ответить
За "липовые" дипломы-ответственности никакой.
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17.12.2020 17:39 Ответить
Вы фсе врете, все с липовыми дипломами учились в один год и в одной группе.
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17.12.2020 17:47 Ответить
170 грн. будет саме то, подделают на лярд и заплатят штраф скрепя сердцем.
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17.12.2020 17:45 Ответить
Ця зелена зараза думає,що вирішує одну проблему, але на її місці виникає 10 нових.
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17.12.2020 18:19 Ответить
Це апоГей дибілілізму імбецилів!
Штраф за фальсифікацію тесту котрий сам по собі "виявляє" хєр знає що!
Їхспєрдити хто буде ? Фальшивий чи нефальшивий?
Напевно сЦівоХо!
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17.12.2020 18:36 Ответить
Лаборатории надо штрафовать за ложно-положительные тесты!
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17.12.2020 20:27 Ответить
А за подделку цифр в декларациях?сколько?
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17.12.2020 20:26 Ответить
Не штрафи потрібно вводити, а реальні тюремні сроки з конфіскацією майна
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17.12.2020 21:13 Ответить
 
 