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Раді пропонують ввести штрафи за підробку тестів на коронавірус

Раді пропонують ввести штрафи за підробку тестів на коронавірус

Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримав законопроєкт, яким пропонують ввести штрафи за підробку тестів на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Цей законопроєкт розроблений із метою захисту наших громадян від підробленої медичної продукції, до якої, в тому числі, належать і тести на коронавірус", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, за фальсифікат пропонують штрафувати на суму від 5 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тис. грн).

"Комітет підтримав проєкт закону №4491 і запропонував комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним із підготовки даного законопроєкту, рекомендувати ВР прийняти його в першому читанні за основу", - зазначає пресслужба ВР.

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Топ коментарі
+3
Эх, жаль, что штрафов не было , когда зеля с ермаком в Феофании ковидниками прикидывались .
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17.12.2020 17:36
+2
За "липовые" дипломы-ответственности никакой.
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17.12.2020 17:39
+2
Тому що знают,що в Україні,як на Одеському привозі,продається все !!!)))
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17.12.2020 17:39
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Докерувались до того, что за границей у украинцев уже требуют тесты на бланках с водяными знаками.
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17.12.2020 17:36 Відповісти
Тому що знают,що в Україні,як на Одеському привозі,продається все !!!)))
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17.12.2020 17:39 Відповісти
А нам Степанов потом сказки рассказывает о числе заболевших.
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17.12.2020 17:44 Відповісти
У казкарів робота така ,казки розказувати !!))
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17.12.2020 17:45 Відповісти
Эх, жаль, что штрафов не было , когда зеля с ермаком в Феофании ковидниками прикидывались .
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17.12.2020 17:36 Відповісти
Хіба щось змінилось би ??))
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17.12.2020 17:38 Відповісти
Ніт.
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17.12.2020 17:40 Відповісти
Бачу досконало володієшь азірівкою,приємно мати справу з освіченою людиною !!)))
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17.12.2020 17:43 Відповісти
Стараємся. Учєніє далось нєлєгко!
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17.12.2020 17:46 Відповісти
Завзяття та наснаги тобі в цій нелегкій справі !!)))
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17.12.2020 18:10 Відповісти
Ну в Вас же ж вийшло. А ми чим гірші?!
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17.12.2020 18:13 Відповісти
А що за підробку інших тестів відповідальність не потрібна ??В Україні можливо безвідповідально коїти що заманеться !! А потім питают чому бардак в Україні !!!)))
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17.12.2020 17:37 Відповісти
Зеля в Україні - бардак в Україні! Фсьо!
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17.12.2020 17:42 Відповісти
Якби це булоб лише через Зебіка !!))
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17.12.2020 17:44 Відповісти
Звичайно, бородату бабусю ніхто не відміняв!
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17.12.2020 18:16 Відповісти
За "липовые" дипломы-ответственности никакой.
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17.12.2020 17:39 Відповісти
Вы фсе врете, все с липовыми дипломами учились в один год и в одной группе.
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17.12.2020 17:47 Відповісти
170 грн. будет саме то, подделают на лярд и заплатят штраф скрепя сердцем.
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17.12.2020 17:45 Відповісти
Ця зелена зараза думає,що вирішує одну проблему, але на її місці виникає 10 нових.
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17.12.2020 18:19 Відповісти
Це апоГей дибілілізму імбецилів!
Штраф за фальсифікацію тесту котрий сам по собі "виявляє" хєр знає що!
Їхспєрдити хто буде ? Фальшивий чи нефальшивий?
Напевно сЦівоХо!
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17.12.2020 18:36 Відповісти
Лаборатории надо штрафовать за ложно-положительные тесты!
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17.12.2020 20:27 Відповісти
А за подделку цифр в декларациях?сколько?
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17.12.2020 20:26 Відповісти
Не штрафи потрібно вводити, а реальні тюремні сроки з конфіскацією майна
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17.12.2020 21:13 Відповісти
 
 