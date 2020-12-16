Кабмін звільнив від ПДВ імпортні тест-системи та лабобладнання для COVID-19

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу розширив перелік необхідних для боротьби з COVID-19 товарів, операції зі ввезення і постачання яких на митну територію звільняються від сплати ПДВ, тест-системами і лабораторним обладнанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом постанови, йдеться про тест-системи для ІФА-тестування і тестування на антиген.

Крім цього, уряд затвердив постанову, яка спростить закупівлю лікзасобів для лікування пацієнтів з COVID-19. Зокрема, вимоги постанови Кабміну №333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікзасоби і медвироби" не поширюватимуться на закупівлю препаратів для лікування пацієнтів з COVID-19, що збільшить доступ медузакладів до лікзасобів.

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