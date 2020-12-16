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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін звільнив від ПДВ імпортні тест-системи та лабобладнання для COVID-19

Кабмін звільнив від ПДВ імпортні тест-системи та лабобладнання для COVID-19

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу розширив перелік необхідних для боротьби з COVID-19 товарів, операції зі ввезення і постачання яких на митну територію звільняються від сплати ПДВ, тест-системами і лабораторним обладнанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом постанови, йдеться про тест-системи для ІФА-тестування і тестування на антиген.

Крім цього, уряд затвердив постанову, яка спростить закупівлю лікзасобів для лікування пацієнтів з COVID-19. Зокрема, вимоги постанови Кабміну №333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікзасоби і медвироби" не поширюватимуться на закупівлю препаратів для лікування пацієнтів з COVID-19, що збільшить доступ медузакладів до лікзасобів.

Також читайте: Рада запровадить кримінальну відповідальність за підробку медичних тестів, - Радуцький

Автор: 

Кабмін (14085) карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://censor.net/ru/news/3237309/kabmin_osvobodil_ot_nds_importnye_testsistemy_i_laboborudovanie_dlya_covid19

Теперь под это дело можно и контрабанду айфонов и всяких других ништяков наладить. Схметозу - быть! Пока есть Барыги, будет и Схематоз!
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16.12.2020 15:56 Відповісти
Є пропозиція і в послугах за тести на коронавірус не сплачувати ПДВ!
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16.12.2020 16:20 Відповісти
Вспомнили. Не прошло и два года. А холодильные установки до -70 как?
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16.12.2020 16:05 Відповісти
А может сразу наладить импорт из даунбаса б/у мобильных крематориев с опытными кацапскими операторами?
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16.12.2020 16:44 Відповісти
Кабмін звільнив від ПДВ імпортні тест-системи та лабобладнання для COVID-19 - Цензор.НЕТ 2023
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16.12.2020 16:48 Відповісти
100% coca-cola -будуть тестувати на корпоративах!
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16.12.2020 16:58 Відповісти
Лабооборудование, what it is.
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17.12.2020 10:39 Відповісти
 
 