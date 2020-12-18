Рада схвалила доплати лаборантам, які тестують на COVID-19

Верховна Рада призначила виплати і надала соціальні гарантії співробітникам лабораторій, які тестують на COVID-19. Народні депутати схвалили за основу і в цілому відповідний законопроєкт №4464.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За документ проголосували 283 нардепи.

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Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо), які працюють в закладах охорони здоров’я. На них поширили пільги, передбачені для медичних та фармацевтичних працівників. Зокрема:

право на належні умови праці,

регулярне підвищення кваліфікації,

безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,

скорочений робочий день,

додаткова оплачувана відпустка,

безоплатне одержання у власність земельної ділянки.

Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров’я.

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Закон доручив Кабінету Міністрів невідкладно установити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.