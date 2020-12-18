УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11593 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
996 3
виплати (995) карантин (18171) тестування (454) тест (318) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Рада схвалила доплати лаборантам, які тестують на COVID-19

Рада схвалила доплати лаборантам, які тестують на COVID-19

Верховна Рада призначила виплати і надала соціальні гарантії співробітникам лабораторій, які тестують на COVID-19. Народні депутати схвалили за основу і в цілому відповідний законопроєкт №4464.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За документ проголосували 283 нардепи.

Також читайте: Виплати ФОПам: у перший день подали заявки понад 33 тисячі громадян, - Мінцифри

Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків тощо), які працюють в закладах охорони здоров’я. На них поширили пільги, передбачені для медичних та фармацевтичних працівників. Зокрема:

  • право на належні умови праці,
  • регулярне підвищення кваліфікації,
  • безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,
  • скорочений робочий день,
  • додаткова оплачувана відпустка,
  • безоплатне одержання у власність земельної ділянки.

Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров’я.

Також читайте: Раді пропонують ввести штрафи за підробку тестів на коронавірус

Закон доручив Кабінету Міністрів невідкладно установити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хоч комусь на користь гроші з ковідного фонду підуть !
показати весь коментар
18.12.2020 14:01 Відповісти
Прочитав: "...Рада схвалила доплати колаборантам..."
І не здивувався. А вже потім зауважив "лаборантів".
показати весь коментар
18.12.2020 16:34 Відповісти
а бабок хоть добавили? а то регулярное повышение квалификации,безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности,"те еще льготы.Источник: https://censor.net/ru/n3237776
показати весь коментар
18.12.2020 19:33 Відповісти
 
 