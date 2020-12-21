УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4121 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
587 3
виплати (993) Зеленський (22399) карантин (18171) лікарі (1269) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Зеленський про виплати сім'ям загиблих медиків: необхідно спростити бюрократію

Зеленський про виплати сім'ям загиблих медиків: необхідно спростити бюрократію

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність спростити процес отримання виплат сім'ями медиків, які померли від коронавірусу.

Про це Зеленський сказав під час селекторної наради з питань запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусної інфекції COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зазначається, що наразі до Міністерства соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 із них профінансовано.

"Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків значно більше, і всі треба перевірити. Водночас необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, чи це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена родини, отримали виплати. Треба не просто сидіти й чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім’ями самі", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми збільшимо доплати медикам в Києві до 5 тис. грн, - Кличко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский о выплатах семьям погибших медиков: необходимо упростить бюрократию - Цензор.НЕТ 7859
показати весь коментар
21.12.2020 15:51 Відповісти
И вот шо вы себе таки думаете? Раз сказал вЯлЯчайшой, упростить процедуру, процедура мгновенно ответила - яволь и упростилась. Сама собой упростилась.
показати весь коментар
21.12.2020 15:52 Відповісти
вова! в твоем "королевстве" считаются "людьми" - "ФОПы", "медики", "малый бизнес", "шахтеры", "ахметов". В СПИСОК НЕ ПОПАЛИ "ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ", КОТОРЫМ ТВОИ ШМЫГОЛЯТА УЖЕ Ч*Е*Т*Ы*Р*Е МЕСЯЦА НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.12.2020 16:18 Відповісти
 
 