Зеленський про виплати сім'ям загиблих медиків: необхідно спростити бюрократію

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність спростити процес отримання виплат сім'ями медиків, які померли від коронавірусу.

Про це Зеленський сказав під час селекторної наради з питань запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавірусної інфекції COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зазначається, що наразі до Міністерства соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 із них профінансовано.

"Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків значно більше, і всі треба перевірити. Водночас необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, чи це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена родини, отримали виплати. Треба не просто сидіти й чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім’ями самі", – сказав Зеленський.

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